Полев Владислав

11.02.2026 Решения «СберТеха» и SL Soft FabricaONE.AI повысят эффективность бизнес-процессов российских компаний 1
31.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition 1
19.07.2023 SOICA вошла в контур SL Soft (ГК Softline) 1
05.07.2023 Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline 1
05.07.2023 SL Soft сообщила о назначениях в руководстве компании 1
21.12.2020 В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы 1
25.06.2020 «Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО 1
16.09.2015 «Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture 1
22.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» модернизировала электронный архив документов «Альфа-Банка» 1

АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 309 4
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 4
Softline - Софтлайн 3326 4
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 210 3
АйТи 1440 3
Softline - Develonica - Девелоника 156 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 70 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1085 1
iFellow - АйФэлл 44 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 407 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1811 1
Альфа-Банк 1889 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2766 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3417 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5048 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13391 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 399 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12408 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7341 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2874 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1019 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 498 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2182 1
Сервер приложений - Application server 345 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1389 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1094 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8204 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1416 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1130 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3746 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Abbyy FlexiCapture 174 2
АйТи - Аплана - Логика: ЮЗ ЭДО - юридически значимый электронный документооборот 8 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 2
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
IBM Tivoli 284 1
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 20 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 251 1
IBM DB2 392 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2382 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 135 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Apache ActiveMQ 32 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 44 1
Вайнштейн Виктор 34 2
Моисеенко Алексей 8 2
Григорович Мария 4 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Лактионов Дмитрий 9 1
Горюнов Виктор 8 1
Либкинд Александр 3 1
Курчинов Илья 1 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Боровиков Игорь 135 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 1
Земля - планета Солнечной системы 10693 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 500 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3258 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
