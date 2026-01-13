Разделы

13.01.2026 «DатаРу Технологии» обновила флагманские линейки систем резервного копирования 2
09.12.2025 «Мобиус Технологии» запускает R&D‑направление: от сервисного опыта — к продуктам с «сервисным ДНК» 2
03.12.2025 Netwell и «Диамант» объявили о дистрибьюторском партнерстве на российском рынке СХД 1
26.11.2025 EFSOL представляет решение «Панцирь 1С» для защиты от простоев системы 2
20.11.2025 Treolan и «Диамант» заключили партнерское соглашение 2
12.11.2025 Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители 2
05.11.2025 Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски 1
30.10.2025 «Киберпротект» представил обновление своего флагманского решения — системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 1
30.10.2025 Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры 1
BaaS-платформы 2025 1
Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей 2
28.08.2025 Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации? 3
12.08.2025 «Рег.ру» запускает облачный бренд «Рег.облако» 1
21.07.2025 Админ-недоучка уронил сайт крупнейшей в мире интернет-компании из-за небольшой опечатки. Отвечать пришлось перед мультимиллиардером 1
15.07.2025 Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 1
23.06.2025 Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти 2
04.06.2025 «Мобиус Технологии» и «Береста РК» создадут комплексы промышленной мощности для резервного копирования данных 1
08.04.2025 Илон Маск уничтожил тысячи носителей с правительственными архивами. Он посчитал их устаревшими 5
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
10.02.2025 ИТ-шник подставил под удар целую компанию, «по-армейски» выполняя поручения руководства. Опрос 2
23.01.2025 Новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML 1
23.01.2025 «Рег.ру» запустил ленточную систему хранения данных 7
14.01.2025 RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками 1
11.11.2024 Huawei создает «убийцу» HDD, ожидая санкций США на поставку жестких дисков 2
13.09.2024 Мировая индустрия звукозаписи в опасности. Виноваты «скоропортящиеся» жесткие диски, оказавшиеся не лучше магнитной ленты 3
04.09.2024 Импортозамещение ИТ-продуктов в российском бизнесе идет черепашьими темпами. 75% решений иностранные, вместо отечественных покупают китайские 1
11.07.2024 «ЕвроХим» внедряет видеоаналитику на Усольском калийном комбинате 1
04.07.2024 Первое семейство продуктов для мониторинга и автоматизации инфраструктуры ЦОД от «Систэм Электрик» 1
27.05.2024 Древние накопители из середины XX века угрожают жестким дискам и SSD и бьют рекорды продаж 5
21.05.2024 «Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 1
19.04.2024 Пенсионный фонд ищет для аренды мэйнфреймы Z-серии бежавшей из России IBM 1
19.03.2024 C3 Solutions представил новую линейку прецизионных кондиционеров для управления микроклиматом в ЦОД 1
07.03.2024 Huawei грозит расправой HDD и ленточным накопителям. Компания-изгой готовит революционную замену: у нее больше объем, и она меньше потребляет 3
26.02.2024 Шифровальщик Akira целенаправленно атакует резервные копии данных 2
19.02.2024 «DатаРу» расширила линейку СХД и систем резервного копирования 2
23.01.2024 «Завод ЖБИ-1» оптимизировал управление производством и вдвое ускорил обработку заказов с помощью «1С:Комплексная автоматизация» 1
28.12.2023 Московский производитель лазерных систем втрое нарастил производство в 2023 году 1
26.12.2023 Сергей Лебедев -

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

 3
14.12.2023 В «Кибер бэкапе 16.5» расширена поддержка PostgreSQL и добавлены новые возможности 2

IBM - International Business Machines Corp 9557 36
HP Inc. 5766 23
Dell EMC 5099 18
Oracle Corporation 6886 15
Cisco Systems 5229 13
Ростелеком 10360 12
Fujitsu 2066 12
HP - Hewlett-Packard 3644 11
SAP SE 5444 10
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 9
Intel Corporation 12558 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 8
Hitachi - Хитачи 1481 8
Huawei 4238 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2529 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 6
Microsoft Corporation 25278 6
Открытые технологии 716 6
Broadcom - VMware 2504 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1042 5
АйТи 1440 5
NetApp - Network Appliance 648 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 5
ИКС 400 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1705 4
SAS Institute 1037 4
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 4
Commvault 179 4
DSCon - Distribution Service Consulting 40 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
Siemens AG - Siemens Group 2631 3
Inline Group - Инлайн Груп 101 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 3
Ростелеком - Связьинвест 1714 3
OpenText - Micro Focus - Novell 873 3
Лента - Сеть розничной торговли 2277 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8247 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1503 3
РЖД - Российские железные дороги 2009 3
Альфа-Банк 1874 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 3
Евросеть 1417 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 565 2
X5 Group - Перекрёсток 606 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2716 2
НЭСК - Нижегородская электросетевая компания - Нижегородская Эксплуатационная Сетевая Компания 4 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
ТПК - Торговая промышленная компания 8 1
НЭСК - Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
Минудобрения 7 1
Ренова - Энергопром Менеджмент 4 1
Алроса АК - Якутнипроалмаз 1 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 54 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Dell Ventures 30 1
Таатта АБ 6 1
Ростех - ОАК - ОАК ТС - ОАК Транспортные самолеты 5 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
Почта России ПАО 2253 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 262 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1125 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 985 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 265 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3385 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3473 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12928 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4955 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5278 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 291 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 13 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 738 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1471 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Мосгортранс ГУП 129 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 141 1
Союз кинематографистов России 11 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 243
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 85
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 79
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 70
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 63
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31858 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12023 53
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 47
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7305 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 18
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 18
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1361 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 13
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 11
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 440 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 10
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3546 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 9
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 665 9
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13370 8
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 22
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 11
IBM Tivoli 284 10
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 172 9
Oracle StorageTek 85 9
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 169 9
Linux OS 10953 8
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 7
IBM Storage - IBM DS servers 53 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1543 6
HPE ProLiant 399 6
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 6
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 5
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 5
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 5
HPE Integrity - серия серверов 136 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 4
IBM Storage - IBM TotalStorage SAN 32 4
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 4
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 4
IBM Storage - IBM Storwize 43 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1398 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 926 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 4
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 4
FSC - Fujitsu Siemens CentricStor 8 3
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 3
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 553 3
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 3
Oracle - Sun Fire 113 3
Макаров Иван 31 3
Полозова Анна 2 2
Лымарь Алексей 4 2
Царфин Вадим 5 2
Cates Jim - Гейтс Джим 2 2
Поляков Алексей 15 2
Контрабаев Артур 70 2
Князев Андрей 15 2
Мякишева Марина 84 2
Толкачева Екатерина 43 2
Абрамов Дмитрий 6 1
Смоленков Андрей 1 1
Кострюков Дмитрий 2 1
Павлов Федор 3 1
Журавлев Денис 3 1
Борисов Вадим 3 1
Горячев Владимир 4 1
Разинцев Александр 3 1
Кочубеев Юрий 2 1
Резвяков Юрий 1 1
Верещагин Руслан 4 1
Афанасьев Евгений 3 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Серов Евгений 2 1
Храповский Евгений 1 1
Зарубин Михаил 1 1
Бауман Геннадий 3 1
Мамедов Али 1 1
Коротких Денис 1 1
Юдина Ия 3 1
Кислицын Александр 4 1
Митин Филипп 2 1
Пьянков Александр 2 1
Маилянц Владимир 1 1
Jenkins William - Дженкинс Уильям 2 1
Василиск Василий 1 1
Казин Александр 5 1
Дудоров Иван 3 1
Дудник Александр 4 1
Либкинд Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157587 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14515 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 8
Южная Корея - Республика 6866 6
Европа 24654 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 4
Япония 13555 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1886 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1714 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8166 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2430 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4299 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Казахстан - Республика 5815 2
Земля - планета Солнечной системы 10673 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1824 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2123 2
Украина 7802 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1656 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 679 2
Россия - ДФО - Амурская область 857 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1354 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - ДФО - Магаданская область 487 2
Россия - ПФО - Пензенская область 623 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 833 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 663 2
Беларусь - Белоруссия 6046 2
Китай - Сычуань - Чэнду 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 25
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3173 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5885 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10364 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 3
Экономический эффект 1218 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4418 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1933 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
N+1 - Издание 181 2
Ведомости 1261 2
Infosan 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2175 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
CNews TV 747 1
InfoWorld 55 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 24
IDC - International Data Corporation 4943 13
Gartner - Гартнер 3615 4
Juniper Research 551 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Research and Markets 26 1
Forrester Research 828 1
IBM Research 108 1
УралНИИАС - Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Gartner Symposium ITxpo 27 1
CeBIT 612 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
