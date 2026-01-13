Получите все материалы CNews по ключевому слову
СХД Ленточная библиотека Tape library LTO Linear Tape-Open стандарт записи на магнитную ленту технология ленточных накопителей
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
СХД и организации, системы, технологии, персоны:
|Союз кинематографистов России 11 1
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
|Макаров Иван 31 3
|Полозова Анна 2 2
|Лымарь Алексей 4 2
|Царфин Вадим 5 2
|Cates Jim - Гейтс Джим 2 2
|Поляков Алексей 15 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Князев Андрей 15 2
|Мякишева Марина 84 2
|Толкачева Екатерина 43 2
|Абрамов Дмитрий 6 1
|Смоленков Андрей 1 1
|Кострюков Дмитрий 2 1
|Павлов Федор 3 1
|Журавлев Денис 3 1
|Борисов Вадим 3 1
|Горячев Владимир 4 1
|Разинцев Александр 3 1
|Кочубеев Юрий 2 1
|Резвяков Юрий 1 1
|Верещагин Руслан 4 1
|Афанасьев Евгений 3 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Серов Евгений 2 1
|Храповский Евгений 1 1
|Зарубин Михаил 1 1
|Бауман Геннадий 3 1
|Мамедов Али 1 1
|Коротких Денис 1 1
|Юдина Ия 3 1
|Кислицын Александр 4 1
|Митин Филипп 2 1
|Пьянков Александр 2 1
|Маилянц Владимир 1 1
|Jenkins William - Дженкинс Уильям 2 1
|Василиск Василий 1 1
|Казин Александр 5 1
|Дудоров Иван 3 1
|Дудник Александр 4 1
|Либкинд Александр 3 1
|N+1 - Издание 181 2
|Ведомости 1261 2
|Infosan 75 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2175 1
|Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
|CNews TV 747 1
|InfoWorld 55 1
|Intelligent Enterprise 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.