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Сервер приложений Application server



17.06.2015 СУБД Tibero и сервер приложений JEUS от TmaxSoft полностью совместимы с продуктами «ДаСистемс»
13.04.2010 Анонсирован сервер приложений Oracle Tuxedo 11g
24.01.2008 AudioCodes выпустила сервер приложений для операторов связи
27.10.2005 IBM обновила сервер приложений Gluecode
09.12.2004 Oracle модернизировала сервер приложений
22.09.2004 JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом
21.01.2003 Вышло дополнение к серверу приложений Oracle 9i
21.06.2002 Sun выпустила бесплатный сервер приложений
21.12.1998 Inprise выпустила полностью интегрированный корпоративный сервер приложений промышленного уровня

Публикаций - 295, упоминаний - 298
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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