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Сервер приложений Application server
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.06.2015
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СУБД Tibero и сервер приложений JEUS от TmaxSoft полностью совместимы с продуктами «ДаСистемс»
ционных систем для негосударственных пенсионных фондов, завершила тестирование своих продуктов на программном обеспечении южнокорейской компании TmaxSoft. Как сообщили CNews в TmaxSoft, СУБД Tibero и сервер приложений JEUS по результатам тестирования продемонстрировали полную совместимость с продуктами «ДаСистемс». Разработчики «ДаСистемс» осуществили тестовую сборку и установили два основн
|13.04.2010
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Анонсирован сервер приложений Oracle Tuxedo 11g
овую версию Oracle Tuxedo 11g — сервера приложений, ориентированного на выполнение критически важных приложений, разработанных на языках программирования C/C++ и Cobol. «Глобальным организациям нужен сервер приложений, максимально приспособленный для работы критически важных приложений, написанных на C/C++ и Cobol, чтобы гарантировать непрерывность операций и экономически эффективное предос
|24.01.2008
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AudioCodes выпустила сервер приложений для операторов связи
Компания «Сател» представила новое решение для операторов связи InTouch Piccolo от AudioCodes – «коробочный» сервер приложений с предустановленным на сервере начального уровня комплектом сервисов. Продукт предназначен для операторов, которым необходимы дополнительные сервисы для своих абонентов. InTou
|27.10.2005
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IBM обновила сервер приложений Gluecode
IBM выпустила обновленный и переукомплектованный сервер приложений Gluecode. Это произошло впервые после приобретения его разработчика с одноименным названием. Возможно, продукт позволит корпорации усилить свои позиции на рынке систем с откры
|09.12.2004
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Oracle модернизировала сервер приложений
писями. Начало продаж сервера вместе с JDeveloper 10g Release 2, по словам старшего вице-президента компании Томаса Кюрайна (Thomas Kurian), состоится через три недели. Также будет выпущен на рынок и сервер приложений для малого бизнеса Oracle Application Server Standard Edition 1, предназначенный в основном для создания веб-сайтов и порталов. Кюрайн назвал Release 2 главным обновлением. «В
|22.09.2004
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JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом
Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с открытым кодом, получивший сертификат совместимости с Java 2 Platform Enterprise Edition версии 1.4. Сервер совместим с любым объектом Java, включая EJB, JMS, HTTP и POJO. Д
|21.01.2003
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Вышло дополнение к серверу приложений Oracle 9i
Корпорация Oracle в пятницу представила дополнения к серверу приложений Oracle 9i, который теперь, по ее утверждению, будет обладать более дружественным интерфейсом для веб-сервисов. "OmniPortlet" и "Web Clipping" позволят сотрудникам компаний са
|21.06.2002
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Sun выпустила бесплатный сервер приложений
Компания Sun Microsystems решила немного потеснить конкурентов на рынке ПО и представила новый сервер приложений бесплатно. Этот сервер, по словам компании, воплощает ее видение будущего компьютеризации. Sun ONE Platform Edition полностью интегрируется в операционную систему Solaris9 или
|21.12.1998
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Inprise выпустила полностью интегрированный корпоративный сервер приложений промышленного уровня
, серверы баз данных, аппаратные платформы, включая DCE и COM; объектно-ориентированная инфраструктура на основе Inprise VisiBroker; открытая архитектура на основе стандартов CORBA, C++, Java и HTML. Сервер приложений Inprise поддерживает платформы Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX и платформы Microsoft Windows NT. Имеются также средства развертывания для высокопроизводительных приложений на базе
Сервер приложений и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпов Роман 80 15
|Белокрылов Александр 27 12
|Кузнецов Александр 162 12
|Ващенков Константин 24 5
|Kurian Thomas - Куриан Томас 46 4
|Шмаков Антон 72 3
|Xiong Frank - Сюн Фрэнк 6 3
|Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 3
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
|Виноградов Александр 65 3
|Гусев Михаил 27 3
|Какунин Алексей 30 3
|Pombriant Denis - Помбриант Денис 7 2
|Куванова Мария 2 2
|Green Rich - Грин Рич 14 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Абакумов Евгений 227 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Панченко Иван 197 2
|Фролов Павел 86 2
|Аникин Денис 33 2
|Родионов Александр 31 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Прянишников Николай 316 2
|Романов Дмитрий 69 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Щербаков Борис 47 2
|Урусов Виктор 157 2
|Зеленюк Александр 2 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Мякишева Марина 84 2
|Лановенко Валерий 46 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Гребнев Егор 41 2
|Хавторин Антон 25 2
|Гладких Леонид 3 2
|Ладыженский Глеб 8 2
|Токарев Олег 9 2
|Romanow Kara - Романов Кара 3 1
|Чернолуцкий Александр 2 1
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