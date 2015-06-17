Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сервер приложений Application server

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.06.2015 СУБД Tibero и сервер приложений JEUS от TmaxSoft полностью совместимы с продуктами «ДаСистемс»

ционных систем для негосударственных пенсионных фондов, завершила тестирование своих продуктов на программном обеспечении южнокорейской компании TmaxSoft. Как сообщили CNews в TmaxSoft, СУБД Tibero и сервер приложений JEUS по результатам тестирования продемонстрировали полную совместимость с продуктами «ДаСистемс». Разработчики «ДаСистемс» осуществили тестовую сборку и установили два основн
13.04.2010 Анонсирован сервер приложений Oracle Tuxedo 11g

овую версию Oracle Tuxedo 11g — сервера приложений, ориентированного на выполнение критически важных приложений, разработанных на языках программирования C/C++ и Cobol. «Глобальным организациям нужен сервер приложений, максимально приспособленный для работы критически важных приложений, написанных на C/C++ и Cobol, чтобы гарантировать непрерывность операций и экономически эффективное предос
24.01.2008 AudioCodes выпустила сервер приложений для операторов связи

Компания «Сател» представила новое решение для операторов связи InTouch Piccolo от AudioCodes – «коробочный» сервер приложений с предустановленным на сервере начального уровня комплектом сервисов. Продукт предназначен для операторов, которым необходимы дополнительные сервисы для своих абонентов. InTou
27.10.2005 IBM обновила сервер приложений Gluecode

IBM выпустила обновленный и переукомплектованный сервер приложений Gluecode. Это произошло впервые после приобретения его разработчика с одноименным названием. Возможно, продукт позволит корпорации усилить свои позиции на рынке систем с откры
09.12.2004 Oracle модернизировала сервер приложений

писями. Начало продаж сервера вместе с JDeveloper 10g Release 2, по словам старшего вице-президента компании Томаса Кюрайна (Thomas Kurian), состоится через три недели. Также будет выпущен на рынок и сервер приложений для малого бизнеса Oracle Application Server Standard Edition 1, предназначенный в основном для создания веб-сайтов и порталов. Кюрайн назвал Release 2 главным обновлением. «В
22.09.2004 JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом

Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с открытым кодом, получивший сертификат совместимости с Java 2 Platform Enterprise Edition версии 1.4. Сервер совместим с любым объектом Java, включая EJB, JMS, HTTP и POJO. Д
21.01.2003 Вышло дополнение к серверу приложений Oracle 9i

Корпорация Oracle в пятницу представила дополнения к серверу приложений Oracle 9i, который теперь, по ее утверждению, будет обладать более дружественным интерфейсом для веб-сервисов. "OmniPortlet" и "Web Clipping" позволят сотрудникам компаний са
21.06.2002 Sun выпустила бесплатный сервер приложений

Компания Sun Microsystems решила немного потеснить конкурентов на рынке ПО и представила новый сервер приложений бесплатно. Этот сервер, по словам компании, воплощает ее видение будущего компьютеризации. Sun ONE Platform Edition полностью интегрируется в операционную систему Solaris9 или
21.12.1998 Inprise выпустила полностью интегрированный корпоративный сервер приложений промышленного уровня

, серверы баз данных, аппаратные платформы, включая DCE и COM; объектно-ориентированная инфраструктура на основе Inprise VisiBroker; открытая архитектура на основе стандартов CORBA, C++, Java и HTML. Сервер приложений Inprise поддерживает платформы Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX и платформы Microsoft Windows NT. Имеются также средства развертывания для высокопроизводительных приложений на базе

Публикаций - 357, упоминаний - 362

Сервер приложений и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 119
IBM - International Business Machines Corp 9699 65
Microsoft Corporation 25775 49
9594 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 21
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 20
Red Hat 1378 20
SAP SE 5601 17
Intel Corporation 12811 16
Oracle - BEA Systems 162 14
Broadcom - VMware 2610 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
OpenText - Micro Focus - Novell 880 12
Oracle Siebel Systems 519 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
HP Inc. 5883 11
Google LLC 12688 11
Diasoft - Диасофт 1144 10
Ростелеком 10948 9
Directum - Директум 1268 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 9
ФОРС - Центр разработки 703 9
Открытые технологии 732 9
Dell EMC 5180 8
Softline - Софтлайн 3743 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Apple Inc 13154 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 7
InterTrust - ИнтерТраст 336 7
Системы документооборота 522 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
АйТи 1519 6
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Альфа-Банк 1979 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Газпром ПАО 1493 7
Почта России ПАО 2370 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 2
МТБанк 11 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Газпром нефть 725 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Газпром добыча Астрахань 15 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Федеральное казначейство России 1949 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
ГосИнформСистемы 160 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OpenJDK Community 11 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Eclipse Foundation 26 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 235
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 193
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 139
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 118
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 94
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 83
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 83
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 35
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 32
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 31
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 31
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 30
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 28
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 28
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 25
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 21
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 19
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 19
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
Oracle Java - язык программирования 3469 121
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 81
Linux OS 11533 62
Microsoft Windows 16882 56
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 49
Axiom JDK - LiberCat 67 49
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 46
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 42
Oracle Java Development Kit - JDK 207 40
Axiom JDK СЗИ 175 37
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 37
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 35
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 33
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 31
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 28
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 27
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 25
Oracle AS - Oracle Application Server 94 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
IBM DB2 396 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 16
Microsoft Office 4170 14
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 42 13
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 13
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 13
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 12
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 12
Docker - Платформа распределённых приложений 543 12
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 12
Microsoft Windows NT 890 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 10
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 10
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Карпов Роман 80 15
Белокрылов Александр 27 12
Кузнецов Александр 162 12
Ващенков Константин 24 5
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 4
Шмаков Антон 72 3
Xiong Frank - Сюн Фрэнк 6 3
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Виноградов Александр 65 3
Гусев Михаил 27 3
Какунин Алексей 30 3
Pombriant Denis - Помбриант Денис 7 2
Куванова Мария 2 2
Green Rich - Грин Рич 14 2
Рустамов Рустам 548 2
Абакумов Евгений 227 2
Кузнецов Сергей 163 2
Панченко Иван 197 2
Фролов Павел 86 2
Аникин Денис 33 2
Родионов Александр 31 2
Фомичев Андрей 74 2
Прянишников Николай 316 2
Романов Дмитрий 69 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Щербаков Борис 47 2
Урусов Виктор 157 2
Зеленюк Александр 2 2
Чимиричкина Мария 30 2
Мякишева Марина 84 2
Лановенко Валерий 46 2
Филимонов Сергей 46 2
Гребнев Егор 41 2
Хавторин Антон 25 2
Гладких Леонид 3 2
Ладыженский Глеб 8 2
Токарев Олег 9 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 1
Чернолуцкий Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 188
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Европа 24964 20
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Украина 7928 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Казахстан - Республика 6048 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Индия - Bharat 5869 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Африка - Африканский регион 3641 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Сингапур - Республика 1953 3
Европа Восточная 3138 3
Канада 5081 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
США - Калифорния 4829 3
Нидерланды 3746 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Япония 13807 2
Ирландия - Республика 1051 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 92
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 88
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 70
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 19
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 16
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 15
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 12
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 6
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 6
The Register - The Register Hardware 1784 5
InterNetNews - InternetNews.com 218 4
Computer Weekly 376 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
VNUNet.com 214 2
Открытые системы ИД 176 2
cw360 84 2
allNetDevices 160 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Fortune 211 1
AppleInsider 400 1
MacWorld 134 1
Silicon 494 1
Vnunet 224 1
NewsFactor 127 1
Independent 111 1
InfoWorld 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
IDC - International Data Corporation 4975 13
Gartner - Гартнер 3658 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Gartner - Giga Information Group 32 4
Aberdeen Group 53 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Fortune Global 500 295 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Gartner - Dataquest 353 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Mordor Intelligence 35 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Dimensional Research 16 1
Datamonitor 83 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Burton Group 17 1
Coleman Parkes 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 2
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 8 1
Riga Technical University - Рижский Технический университет 3 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Docflow 148 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Oracle OpenWorld 65 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
LinuxWorld 52 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще