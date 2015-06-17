СУБД Tibero и сервер приложений JEUS от TmaxSoft полностью совместимы с продуктами «ДаСистемс» ционных систем для негосударственных пенсионных фондов, завершила тестирование своих продуктов на программном обеспечении южнокорейской компании TmaxSoft. Как сообщили CNews в TmaxSoft, СУБД Tibero и сервер приложений JEUS по результатам тестирования продемонстрировали полную совместимость с продуктами «ДаСистемс». Разработчики «ДаСистемс» осуществили тестовую сборку и установили два основн

Анонсирован сервер приложений Oracle Tuxedo 11g овую версию Oracle Tuxedo 11g — сервера приложений, ориентированного на выполнение критически важных приложений, разработанных на языках программирования C/C++ и Cobol. «Глобальным организациям нужен сервер приложений, максимально приспособленный для работы критически важных приложений, написанных на C/C++ и Cobol, чтобы гарантировать непрерывность операций и экономически эффективное предос

AudioCodes выпустила сервер приложений для операторов связи Компания «Сател» представила новое решение для операторов связи InTouch Piccolo от AudioCodes – «коробочный» сервер приложений с предустановленным на сервере начального уровня комплектом сервисов. Продукт предназначен для операторов, которым необходимы дополнительные сервисы для своих абонентов. InTou

IBM обновила сервер приложений Gluecode IBM выпустила обновленный и переукомплектованный сервер приложений Gluecode. Это произошло впервые после приобретения его разработчика с одноименным названием. Возможно, продукт позволит корпорации усилить свои позиции на рынке систем с откры

Oracle модернизировала сервер приложений писями. Начало продаж сервера вместе с JDeveloper 10g Release 2, по словам старшего вице-президента компании Томаса Кюрайна (Thomas Kurian), состоится через три недели. Также будет выпущен на рынок и сервер приложений для малого бизнеса Oracle Application Server Standard Edition 1, предназначенный в основном для создания веб-сайтов и порталов. Кюрайн назвал Release 2 главным обновлением. «В

JBoss: первый совместимый с J2EE 1.4 сервер приложений c открытым кодом Компания JBoss выпустила Application Server 4.0 корпоративного уровня - первый сервер приложений с открытым кодом, получивший сертификат совместимости с Java 2 Platform Enterprise Edition версии 1.4. Сервер совместим с любым объектом Java, включая EJB, JMS, HTTP и POJO. Д

Вышло дополнение к серверу приложений Oracle 9i Корпорация Oracle в пятницу представила дополнения к серверу приложений Oracle 9i, который теперь, по ее утверждению, будет обладать более дружественным интерфейсом для веб-сервисов. "OmniPortlet" и "Web Clipping" позволят сотрудникам компаний са

Sun выпустила бесплатный сервер приложений Компания Sun Microsystems решила немного потеснить конкурентов на рынке ПО и представила новый сервер приложений бесплатно. Этот сервер, по словам компании, воплощает ее видение будущего компьютеризации. Sun ONE Platform Edition полностью интегрируется в операционную систему Solaris9 или