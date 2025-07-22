Axiom JDK - LiberCat

Релизы безопасности Axiom JDK и Libercat включают более 1 тыс. улучшений и 10 устраненных уязвимостей езопасности отечественного Java-стека: среды разработки и исполнения Axiom JDK и сервера приложений Libercat. Всего устранено 10 уязвимостей с критическим, высоким и средним уровнем риска и доб

В релизах безопасности Axiom JDK и Libercat устранено 17 уязвимостей выходе новых релизов отечественной платформы Java Axiom JDK, стандартизованного сервера приложений Libercat и его сертифицированной версии Libercat Certified. Всего в продуктах устранен

Axiom JDK Certified и Libercat Certified подтвердили совместимость с PAM-системой компании Web Control с отечественной средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и сервером Java-приложений Libercat Certified, сертифицированными ФСТЭК. Успешное тестирование позволяет рекомендовать п

На 80% выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2024 году Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») сообщает о росте объема продаж линейки продуктов Axiom JDK и Libercat на 80% по итогам 2024 г. Число клиентов отечественных Java-технологий увеличилось в

Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления ономить ИТ-ресурсы. Одним из ключевых нововведений является визуальный инструмент «Центр управления Libercat». Он упрощает администрирование, повышает прозрачность работы системы и помогает быс

«Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения Компания «Форс Дистрибуция» завершила тестирование отечественного сервера Java-приложений Libercat для использования в проектах импортозамещения. Результаты подтвердили производительн

АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине ли совместимость АСУ «Скорая помощь» со средой исполнения Java Axiom JDK и сервером приложений Java Libercat. АСУ «Скорая помощь» используется в качестве региональной системы управления оказани

«ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat » и Axiom JDK подписали партнерское соглашение о поставке отечественных Java-технологий Axiom JDK и Libercat. Альянс компаний объединяет экспертизу опытного проектного дистрибутора и полный сте

Сервер Java-приложений Libercat Certified получил сертификат ФСТЭК Cтандартизованный сервер Java-приложений Libercat Certified получил сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контро

«Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки ъединяющее ОС Astra Linux, решение для работы с исходным кодом GitFlic, стек технологий Axiom JDK и Libercat для разработки и исполнения Java-приложений, а также ряд других компонентов. Ожидает

В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году Объем продаж линейки продуктов Axiom JDK и Libercat вырос в 3,5 раза по итогам 2023 г. Число клиентов отечественных Java-технологий увел

Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации «Беллсофт» подписали соглашение на поставку российской платформы Java. «Олли ИТ» будет предлагать стек совместимых контейнеризованных продуктов на базе линейки доверенных Java технологий Axiom JDK и Libercat. Они создадут основу экосистемы дистрибьютора, ориентированной на разработку и эксплуатацию контейнеризированных приложений. Новое партнерство расширит использование прогрессивной микр

В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java Российская компания «Беллсофт» объявляет, что по итогам 2022 г. число клиентов линейки продуктов Axiom JDK и Libercat выросло в пять раз. Наибольший рост отмечен в секторах финансовых услуг, государственных информационных систем (ГИС) и критических информационных инфраструктур (КИИ). Число партнеров р

«Юнидата» получила сертификат совместимости с Libercat и Astra Linux а об окончании испытаний совместимости платформы «Юнидата» и продуктов на ее базе, в частности «Юнидата MDM», с Java Development Kit – Axiom JDK (разработанной компанией BellSoft), сервера приложений Libercat (разработанного компанией BellSoft) и операционной системы Astra Linux CE 2.12.44 («Орёл»). Данный цикл совместных испытаний задумывался компанией «Юнидата» совместно с технологическим

Navicon поможет бизнесу перейти на российские Java-технологии Axiom JDK Pro и Libercat поддерживаются их российскими поставщиками, решает эти проблемы. Navicon начнет внедрять у пользователей Axiom JDK Pro, прогрессивную среду исполнения Java SE, и стандартизированный сервер приложений Libercat для технологий Java EE (Jakarta EE). В связке они предоставляют комплексное сертифицированное решение для разработки и исполнения Java приложений критической информационной инфраструкт

Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса» Отечественные разработчики «Беллсофт» и НТЦ ИТ «Роса» завершили совместное тестирование новых версий продуктов. Компании подтвердили корректность работы стандартизированного сервера приложений Libercat и доверенной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro с ОС «Роса «Кобальт» 7.9» и ОС «Роса «Хром» 12». Гарантии совместимости позволят ускорить проекты импортозамещения, в том

ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat венный программный стек работает корректно и пользователям доступны все функциональные возможности его компонентов, что находит отражение в документации комплекса. Стандартизованный сервер приложений Libercat входит в реестр российского ПО и совместим с российскими СУБД, ОС и оборудованием. Он создан для работы с технологиями Java EE с учетом потребностей российского рынка, где Java занимае

Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand а – ОС, СУБД, сервер приложений, среда исполнения Java и корпоративный портал – как сквозного решения на процессоре Baikal-M. Решение построено на операционной системе «Ред ОС» для сервера приложений Libercat и среды исполнения Java Liberica JDK Pro. Данный Java-стек будет использоваться для доработки и развертывания корпоративного портала Incomand. Установленная СУБД Postgres Pro облегчит

BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified ход сертифицированных продуктов – среды исполнения Java Liberica JDK Certified и сервера приложений LiberCat Certified – значительно облегчит и ускорит аттестацию государственных информационных

Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО Bellsoft объявила, что сервер приложений Libercat включен в реестр российского ПО под номером 9208 согласно приказу Минцифры. Bellsoft

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle Новый релиз Libercat Петербургская компания Bellsoft объявила о выводе на рынок нового программного проду