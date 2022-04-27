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ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat

ЦФТ и «Беллсофт» объявили о технологическом партнерстве и совместимости своих продуктов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» может работать на отечественном сервере Java-приложений Liberсat со средой исполнения Java SE компании «Беллсофт».

Применение такого программного стека позволит кредитным организациям реализовывать планы по импортозамещению ПО, избежать операционных и технологических рисков, а также соответствовать требованиям регуляторов, предъявляемым к критическим информационным инфраструктурам (КИИ).

Результаты тестирований подтвердили: отечественный программный стек работает корректно и пользователям доступны все функциональные возможности его компонентов, что находит отражение в документации комплекса. Стандартизованный сервер приложений Libercat входит в реестр российского ПО и совместим с российскими СУБД, ОС и оборудованием. Он создан для работы с технологиями Java EE с учетом потребностей российского рынка, где Java занимает центральное место в ИТ-ландшафте большинства банков, государственных и промышленных организаций.

«Информационная банковская система – сложный, многоуровневый продукт, в котором всё взаимосвязано, – сказал Андрей Фомичёв, заместитель председателя Правления ГК ЦФТ, – СУБД, серверы приложений, системное ПО, клиентские места со своими операционными системами – все эти элементы должны без сбоев работать в единой связке. В процессе перехода банков на импортонезависимое ПО наша задача, как разработчика АБС, – предложить клиентам комплексное решение, которое будет содержать в себе подходящие элементы на всех уровнях – системное ПО, серверы приложений и т.д. В системе «ЦФТ-Банк» уже решен вопрос импортозамещения по наиболее критичному блоку – СУБД, разработан инструментарий для миграции данных на СУБД Postgres Pro и PostgreSQL. Также мы уже протестировали «ЦФТ-Банк» на совместимость с отечественными операционными системами. Возможность использовать сервер Java-приложений Libercat для банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» станет еще одним аргументом для выбора ИТ-платформы ЦФТ финансовыми организациями».

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Безопасность

«Партнерство крупнейшего российского поставщика ИТ для финансового сектора и «Беллсофт» – большое событие для отечественного рынка. У сотен тысяч организаций, клиентов «ЦФТ-Банк» появилась возможность перейти на полностью импортонезависимый технологический стек, все продукты которого включены в реестр российского ПО и совместимы. Это позволит избежать рисков кибербезопасности и продолжить бесперебойное обслуживание в условиях цифрового суверенитета, – отметил Александр Белокрылов, генеральный директор «Беллсофт». – Наши инженеры в России почти четверть века вносят вклад в разработку Java-технологий. Поэтому пользователи и разработчики Java-приложений могут быть уверены, что получат качественную поддержку на родном языке и компетенции, которые отвечают требованиям бизнеса и государства».

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