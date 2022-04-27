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ЦФТ Банк БИК Банковский информационный комплекс СПЭД БИК IBSo IB System Object
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.04.2022
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ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat
ЦФТ и «Беллсофт» объявили о технологическом партнерстве и совместимости своих продуктов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» может работать на отечественном сервере Java-приложений Liberсat со средой исполнения Java SE компании «Беллсофт». Применение такого программного стека позволит кредитным организациям
|01.12.2021
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ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных
Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition с системой ЦФТ-Банк —одной из самых востребованных автоматизированных банковских систем на отечественном
|15.03.2021
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«ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу
твенной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в рамках модернизации IT-инфраструктуры и обновления back-office блока основной АБС завершился первый этап проекта по установке функциональных приложений системы «ЦФТ-Банк». В ИТ-архитектуру корпорации развития внедрены приложения «ЦФТ-Банк» для организации мультивалютного бухгалтерского учёта (Учётное ядро), осуществления межбанковских расчётов (
|28.10.2020
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БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге
требованиям автобанка по уровню реализованной функциональности, свойствам масштабируемости. На базе АБС ЦФТ в БМВ Банке будут автоматизированы ключевые бизнес-процессы. Аутсорсинговая модель ис
|20.08.2018
|Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк»
|17.05.2017
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Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк»
Банк ТКБ завершил проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Одна из целей ИТ-модернизации — оптимизация издержек содержания разрозненных АБС з
|20.02.2017
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ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка»
ЦФТ объявила о завершении проекта внедрения системы «ЦФТ-Банк» в ИТ-инфраструктуру «Башкомснаббанка», регионального банка Республики Башкортостан. Как рассказали CNews в компании, параллельно с переходом на новую АБС банк подключился к процессинг
|13.05.2016
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«ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк»
В «ОТП Банке» осуществлен перевод 3,7 млн карточных договоров клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк». Об этом CNews сообщили в группе компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ). Так, летом 2015 г. в «ОТП Банке» на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк» были переведены бизнес-п
|18.02.2016
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«Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый»
итного конвейера, обслуживания заемщиков, управления клиентской базой, управления лимитами — и АБС «ЦФТ-Банк» (IBSO). По оценкам банка, время обработки кредитных заявок сократилось в 2 раза, со
|17.11.2015
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Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк»
Инвестиционный банк «Веста» и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение и приступают к реализации проекта по переводу установленной в банке системы «ЦФТ-Банк» на аутсорсинг. АБС переносится на мощности ЦОД ЦФТ: вендор будет заниматься поддержкой пользователей системы, ее развитием и сопровождением, обновлениями в соответствии с требованиями
|26.11.2014
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«Инвестторгбанк» дополнит АБС «ЦФТ-Банк» функциональностью системы «Новый ЦФТ-Банк»
модернизацию ИТ-инфраструктуры. На очередном этапе масштабного ИТ-проекта информационный комплекс «ЦФТ-Банк», установленный в «Инвестторгбанке», дополняется функциональностью системы «Новый
|11.02.2014
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Допофисы «Инвестторгбанка» приступают к работе на базе «ЦФТ-Банка»
Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что на базе системы «ЦФТ-Банк» планируется автоматизировать все ключевые направления бизнеса «Инвестторгбанка» — работу с физическими и юридическими клиентами, расчетный центр, работу банка на финансовых и срочных
|21.01.2014
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«Сбербанк» будет использовать «ЦФТ-Банк» от ЦФТ во всех своих дочерних предприятиях
Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) заключили договор на использование банком программного продукта «ЦФТ-Банк» на «Платформе 2 MCA» (прежнее название — IB System Object). Новое соглашение позвол
|20.12.2013
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«Инвестторгбанк» выбрал «ЦФТ-Банк» в качестве стратегической платформы для развития бизнеса
с АКБ «Инвестторгбанк». В соответствии с документом, в банке будет внедрен информационный комплекс «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). Основная цель проекта состоит в модернизации существующей ИТ-инфра
|16.12.2013
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ИКБ «Европейский» внедрил «ЦФТ-Банк»
Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о внедрении информационного комплекса «ЦФТ-Банк» в ИКБ «Европейский». Как ожидается, установленная в банке конфигурация системы «ЦФТ-Банк» обеспечит финансовой организации поддержку всех ключевых бизнес-процессов, связанных с
|04.12.2013
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«Европлан» приступил к работе в АБС «ЦФТ-Банк»
кий банк Европлан» завершил проект по внедрению в свою ИТ-инфраструктуру информационного комплекса «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). С 2011 г. банк «Европлан» входит в состав автофинансовой компании
|14.11.2012
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«СтарБанк» перешел на аутсорсинг «ЦФТ-Банк»
по переводу ключевых бизнес-процессов банка на технологическую поддержку по принципу аутсорсинга в ЦФТ. В рамках проекта используемая ранее банком АБС заменена на информационный банковский комплекс «ЦФТ-Банк», размещенный на мощностях ЦОД ЦФТ. Как рассказали CNews в ЦФТ, проект по переводу бизнес-процессов «СтарБанка» на технологическую поддержку по принципу аутсорсинга в ЦФТ осуществлялся
|28.08.2012
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Банк КЕДР переходит на АБС «ЦФТ-Банк»
КЕДР. Стороны реализуют проект по переводу банка на новую АБС — на базе информационного комплекса «ЦФТ-Банк». В стратегических планах банка — развитие розничного направления бизнеса, расширени
|30.07.2012
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ЦФТ обновил систему «ЦФТ-Банк» до версии 12.13
логий» (ЦФТ) сообщила о выпуске новой версии (12.13) системы автоматизации банковской деятельности «ЦФТ-Банк». По данным компании, в версии 12.13 реализовано 79 запросов банков-клиентов ЦФТ, мо
|29.12.2011
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Банки могут заменить неиспользуемые приложения «ЦФТ-Банка» на необходимые
. Как пояснили в ЦФТ, целью программы является повышение эффективности инвестиций банков в систему «ЦФТ-Банк». По данным контрольных лицензионных отчетов банков, от 15% до 60% портфеля приложен
|05.12.2011
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«Международный Финансовый Клуб» передает ЦФТ сопровождение банковского комплекса «ЦФТ-Банк»
Банк «Международный Финансовый Клуб» (МФК) реализует проект по передаче в компанию «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) функций сопровождения информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Банк МФК приступил к работе в системе «ЦФТ-Банк» в 2009 г.: информационный банковский комплекс был внедрен в головном офисе в Москве и Сибирском филиале банка в Красноярске. В
|29.11.2011
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«ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР
«Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) и «Московский банк реконструкции и развития» завершили очередной этап проекта по внедрению в технологическую инфраструктуру банка информационного комплекса «ЦФТ-Банк» — на централизованную схему работы переведены головной офис и 16 филиалов финансовой организации. Целью реализуемого ИТ-проекта в МБРР является создание в банке на базе систем «ЦФТ
|02.11.2011
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«Агроинвестбанк» внедряет «ЦФТ-Банк»: завершен первый этап
нвестбанке» (Душанбе) успешно завершен первый этап внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). Как результат, деятельность банка была переведена на качественно н
|18.10.2011
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В банке «Санкт-Петербург» завершено обучение специалистов работе с системой «ЦФТ-Банк»
масштабный проект обучения специалистов банка «Санкт-Петербург» работе с системой нового поколения «ЦФТ-Банк» (платформа 1). Продолжительность проекта составила 7 месяцев, всего обучение прошли
|13.10.2011
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Решения ЦФТ объединили 11 филиалов территориального банка «Юг» «МДМ Банка»
редного этапа масштабного проекта, целью которого является централизация информационных комплексов «ЦФТ-Банк» (Платформа 1) и «ЦФТ-Ритейл банк» (Платформа 1), установленных в филиалах четырех т
|12.10.2011
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«Первый Клиентский Банк» внедряет «ЦФТ-Банк»: завершен первый этап
Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что в «Первом Клиентском Банке» успешно завершен первый этап внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк». В соответствии с планом ИТ-модернизации в банке установлены продукты ЦФТ, автоматизирующие работу с кредитами, обязательную отчетность ЦБ РФ, расчетно-кассовое облуживание, учетное я
|02.09.2011
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Банк «Санкт-Петербург» переходит на технологическую платформу ЦФТ
овых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что банк «Санкт-Петербург» внедряет информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (платформа 1). Это первый совместный проект ЦФТ и компании CSBI Group по переводу к
|28.07.2010
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ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX
ороде Бёблинген, Германия. Результатом тестирования стало подтверждение возможности работы системы «ЦФТ-Банк» («Платформа 2 МСА») на серверах HP Integrity на базе процессоров Intel Intanium 91x
|27.02.2010
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«ЦФТ-Банк» внедрён в технологическую инфраструктуру банка «Уралсиб»
рению в технологическую инфраструктуру кредитной организации банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). В результате проекта на многофилиальную схему
|13.04.2009
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«УРСА Банк» перевел подразделения на АБС IBSO
ду всех подразделений «УРСА Банка» на единую технологическую платформу корпоративного бизнеса – АБС IBSO. Задача внедрения в «УРСА Банке» единой интеграционной платформы возникла вследствие объ
|06.08.2008
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АКБ «Ланта-Банк» автоматизирует бизнес-процессы на базе «ЦФТ-Банка»
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение о переходе банка и его филиальной сети на информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle), благодаря которому банк получит возможность максимальной автоматизации всех бизнес-процессов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» - многофункциональ
|14.01.2008
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«Сибконтакт» переходит на «ЦФТ-Банк»
дничестве. Согласно условиям договора, в банке будет установлен банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle) и система «ЦФТ-Бюджетное планирование». Сегодня одно из приоритетн
|20.03.2007
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«Тюменьэнергобанк» переходит на «ЦФТ-Банк»
«Тюменьэнергобанк» подписал контракт на приобретение банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle). Развитие бизнеса, укрупнение масштабов деятельности, появление новых клиентов — промышленных предприятий региона, предопределили дальнейшее технологическое разв
|08.02.2007
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Новосибирский банк «Левобережный» переходит на «ЦФТ-Банк»
Банк «Левобережный» (г. Новосибирск) подписал контракт на приобретение банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). Перевод головного офиса и филиалов банка «Левобережный» на технологическую систему «ЦФТ-Банк» позволит решить проблему целостного подхода к
|24.01.2007
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В «Башинвестбанке» в эксплуатацию запущен «ЦФТ-Банк»
Завершено внедрение первой очереди продуктов банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle) в «Башинвестбанк» (Уфа, республика Башкортостан). Банк принял решение о смене основной АБС весной 2006 г., в августе сделал выбор в пользу решения
|17.10.2006
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ЦФТ тестирует "ЦФТ-Интернет банк" на Windows Mobile 5.0
Компании ЦФТ заявила о том, что ее специалисты приступили к реализации проекта по тестированию клиентской части программно-аппаратного комплекса «ЦФТ-Интернет банк» на мобильных устройствах под управлением операционной системы Windows Mobile 5.0. Для этих целей компания Fujitsu Siemens Computers предоставила карманные ПК Pocket LOOX - на
|13.10.2006
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Екатеринбургский "Сберинвестбанк" переходит на "ЦФТ-Банк"
Екатеринбургский «Сберинвестбанк» объявил о запуске в промышленную эксплуатацию банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle), в результате чего деятельность банка переведена на принципиально новый уровень автоматизации. Новая система установлена проектной командой специал
|27.09.2006
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ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК
являлось тестирование производительности новой аппаратной платформы в различных режимах работы БИК «ЦФТ-Банк» и определение коэффициентов масштабирования для выбора конфигураций серверов HP Int
|13.07.2006
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"Юниаструм" внедряет "ЦФТ-Банк"
Завершены работы по установке в «Юниаструм Банке» подсистем первой очереди внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). Это обеспечило банку возможность создания централизованной системы обслуживания клиентов в головном и 35 дополнительных офисах банка, расположенны
|10.07.2006
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"Инбанкпродукт" внедряет "ЦФТ-Банк"
Московский банк «Инбанкпродукт» подписал контракт с «Центром Финансовых Технологий» о приобретении банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). В июне текущего года специалисты ЦФТ начали проведение предпроектного обследования бизнеса банка, по результатам которого будет разработан план вн
ЦФТ Банк БИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Висящев Андрей 64 33
|Фомичев Андрей 74 10
|Муканова Мадина 14 6
|Филимоненок Павел 19 5
|Кулик Вадим 206 4
|Новиков Яков 6 3
|Шурмина Нина 5 3
|Александрова Наталья 5 3
|Качура Сергей 5 3
|Петров Андрей 35 3
|Лагута Олег 9 3
|Архипова Мария 21 2
|Черствов Александр 2 2
|Стятюгин Роман 44 2
|Мушаков Игорь 36 2
|Шувалов Сергей 9 2
|Буш Сергей 15 2
|Жидков Виктор 14 2
|Мальцев Андрей 5 2
|Долгов Андрей 3 2
|Апуков Владимир 2 2
|Греф Герман 485 2
|Лопухов Александр 10 2
|Калинин Денис 70 2
|Занин Виталий 23 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Chong Cao - Чун Цао 10 1
|Широких Алексей 72 1
|Михайлов Алексей 115 1
|Чухланцев Александр 20 1
|Погудин Александр 8 1
|Панин Александр 10 1
|Галкин Андрей 19 1
|Китаев Алексей 4 1
|Шелин Ярослав 8 1
|Лихарев Сергей 25 1
|Осокина Полина 25 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Пустовой Максим 36 1
|Юрганов Константин 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
|Ведомости 1466 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|23ABC News 183 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|ЦФТ УЦ - учебный центр 6 5
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
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