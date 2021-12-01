Индексная книга CNews*
ЦФТ Банк БИК Банковский информационный комплекс СПЭД БИК IBSo IB System Object
Публикаций - 140, упоминаний - 188
ЦФТ Банк БИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Висящев Андрей 64 15
|Филимоненок Павел 19 5
|Фомичев Андрей 69 5
|Петров Андрей 22 3
|Лагута Олег 9 3
|Новиков Яков 6 3
|Буш Сергей 14 2
|Черствов Александр 2 2
|Осокина Полина 25 1
|Чухланцев Александр 14 1
|Шувалов Сергей 9 1
|Пустовой Максим 21 1
|Юрганов Константин 5 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Кобзев Евгений 16 1
|Татару Виталий 14 1
|Куров Дмитрий 14 1
|Хургес Михаил 12 1
|Бондарев Андрей 5 1
|Кибалко Кирилл 21 1
|Жидков Виктор 5 1
|Лишневский Александр 1 1
|Лихарев Сергей 25 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Стятюгин Роман 30 1
|Шелин Ярослав 8 1
|Широких Алексей 71 1
|Галкин Андрей 19 1
|Гоц Роман 27 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Зоткин Александр 2 1
|Федечкин Эдуард 39 1
|Самойлов Юрий 73 1
|Лебедева Елена 1 1
|Левиков Дмитрий 4 1
|Алутин Игорь 2 1
|Смышляева Елена 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
|Ведомости 503 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.