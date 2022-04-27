ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat ЦФТ и «Беллсофт» объявили о технологическом партнерстве и совместимости своих продуктов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» может работать на отечественном сервере Java-приложений Liberсat со средой исполнения Java SE компании «Беллсофт». Применение такого программного стека позволит кредитным организациям

ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition с системой ЦФТ-Банк —одной из самых востребованных автоматизированных банковских систем на отечественном

«ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу твенной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в рамках модернизации IT-инфраструктуры и обновления back-office блока основной АБС завершился первый этап проекта по установке функциональных приложений системы «ЦФТ-Банк». В ИТ-архитектуру корпорации развития внедрены приложения «ЦФТ-Банк» для организации мультивалютного бухгалтерского учёта (Учётное ядро), осуществления межбанковских расчётов (

БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге требованиям автобанка по уровню реализованной функциональности, свойствам масштабируемости. На базе АБС ЦФТ в БМВ Банке будут автоматизированы ключевые бизнес-процессы. Аутсорсинговая модель ис

Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк» Банк ТКБ завершил проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Одна из целей ИТ-модернизации — оптимизация издержек содержания разрозненных АБС з

ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка» ЦФТ объявила о завершении проекта внедрения системы «ЦФТ-Банк» в ИТ-инфраструктуру «Башкомснаббанка», регионального банка Республики Башкортостан. Как рассказали CNews в компании, параллельно с переходом на новую АБС банк подключился к процессинг

«ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк» В «ОТП Банке» осуществлен перевод 3,7 млн карточных договоров клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк». Об этом CNews сообщили в группе компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ). Так, летом 2015 г. в «ОТП Банке» на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк» были переведены бизнес-п

«Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый» итного конвейера, обслуживания заемщиков, управления клиентской базой, управления лимитами — и АБС «ЦФТ-Банк» (IBSO). По оценкам банка, время обработки кредитных заявок сократилось в 2 раза, со

Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк» Инвестиционный банк «Веста» и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение и приступают к реализации проекта по переводу установленной в банке системы «ЦФТ-Банк» на аутсорсинг. АБС переносится на мощности ЦОД ЦФТ: вендор будет заниматься поддержкой пользователей системы, ее развитием и сопровождением, обновлениями в соответствии с требованиями

«Инвестторгбанк» дополнит АБС «ЦФТ-Банк» функциональностью системы «Новый ЦФТ-Банк» модернизацию ИТ-инфраструктуры. На очередном этапе масштабного ИТ-проекта информационный комплекс «ЦФТ-Банк», установленный в «Инвестторгбанке», дополняется функциональностью системы «Новый

Допофисы «Инвестторгбанка» приступают к работе на базе «ЦФТ-Банка» Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что на базе системы «ЦФТ-Банк» планируется автоматизировать все ключевые направления бизнеса «Инвестторгбанка» — работу с физическими и юридическими клиентами, расчетный центр, работу банка на финансовых и срочных

«Сбербанк» будет использовать «ЦФТ-Банк» от ЦФТ во всех своих дочерних предприятиях Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) заключили договор на использование банком программного продукта «ЦФТ-Банк» на «Платформе 2 MCA» (прежнее название — IB System Object). Новое соглашение позвол

«Инвестторгбанк» выбрал «ЦФТ-Банк» в качестве стратегической платформы для развития бизнеса с АКБ «Инвестторгбанк». В соответствии с документом, в банке будет внедрен информационный комплекс «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). Основная цель проекта состоит в модернизации существующей ИТ-инфра

ИКБ «Европейский» внедрил «ЦФТ-Банк» Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о внедрении информационного комплекса «ЦФТ-Банк» в ИКБ «Европейский». Как ожидается, установленная в банке конфигурация системы «ЦФТ-Банк» обеспечит финансовой организации поддержку всех ключевых бизнес-процессов, связанных с

«Европлан» приступил к работе в АБС «ЦФТ-Банк» кий банк Европлан» завершил проект по внедрению в свою ИТ-инфраструктуру информационного комплекса «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). С 2011 г. банк «Европлан» входит в состав автофинансовой компании

«СтарБанк» перешел на аутсорсинг «ЦФТ-Банк» по переводу ключевых бизнес-процессов банка на технологическую поддержку по принципу аутсорсинга в ЦФТ. В рамках проекта используемая ранее банком АБС заменена на информационный банковский комплекс «ЦФТ-Банк», размещенный на мощностях ЦОД ЦФТ. Как рассказали CNews в ЦФТ, проект по переводу бизнес-процессов «СтарБанка» на технологическую поддержку по принципу аутсорсинга в ЦФТ осуществлялся

Банк КЕДР переходит на АБС «ЦФТ-Банк» КЕДР. Стороны реализуют проект по переводу банка на новую АБС — на базе информационного комплекса «ЦФТ-Банк». В стратегических планах банка — развитие розничного направления бизнеса, расширени

ЦФТ обновил систему «ЦФТ-Банк» до версии 12.13 логий» (ЦФТ) сообщила о выпуске новой версии (12.13) системы автоматизации банковской деятельности «ЦФТ-Банк». По данным компании, в версии 12.13 реализовано 79 запросов банков-клиентов ЦФТ, мо

Банки могут заменить неиспользуемые приложения «ЦФТ-Банка» на необходимые . Как пояснили в ЦФТ, целью программы является повышение эффективности инвестиций банков в систему «ЦФТ-Банк». По данным контрольных лицензионных отчетов банков, от 15% до 60% портфеля приложен

«Международный Финансовый Клуб» передает ЦФТ сопровождение банковского комплекса «ЦФТ-Банк» Банк «Международный Финансовый Клуб» (МФК) реализует проект по передаче в компанию «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) функций сопровождения информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Банк МФК приступил к работе в системе «ЦФТ-Банк» в 2009 г.: информационный банковский комплекс был внедрен в головном офисе в Москве и Сибирском филиале банка в Красноярске. В

«ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) и «Московский банк реконструкции и развития» завершили очередной этап проекта по внедрению в технологическую инфраструктуру банка информационного комплекса «ЦФТ-Банк» — на централизованную схему работы переведены головной офис и 16 филиалов финансовой организации. Целью реализуемого ИТ-проекта в МБРР является создание в банке на базе систем «ЦФТ

«Агроинвестбанк» внедряет «ЦФТ-Банк»: завершен первый этап нвестбанке» (Душанбе) успешно завершен первый этап внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). Как результат, деятельность банка была переведена на качественно н

В банке «Санкт-Петербург» завершено обучение специалистов работе с системой «ЦФТ-Банк» масштабный проект обучения специалистов банка «Санкт-Петербург» работе с системой нового поколения «ЦФТ-Банк» (платформа 1). Продолжительность проекта составила 7 месяцев, всего обучение прошли

Решения ЦФТ объединили 11 филиалов территориального банка «Юг» «МДМ Банка» редного этапа масштабного проекта, целью которого является централизация информационных комплексов «ЦФТ-Банк» (Платформа 1) и «ЦФТ-Ритейл банк» (Платформа 1), установленных в филиалах четырех т

«Первый Клиентский Банк» внедряет «ЦФТ-Банк»: завершен первый этап Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что в «Первом Клиентском Банке» успешно завершен первый этап внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк». В соответствии с планом ИТ-модернизации в банке установлены продукты ЦФТ, автоматизирующие работу с кредитами, обязательную отчетность ЦБ РФ, расчетно-кассовое облуживание, учетное я

Банк «Санкт-Петербург» переходит на технологическую платформу ЦФТ овых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что банк «Санкт-Петербург» внедряет информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (платформа 1). Это первый совместный проект ЦФТ и компании CSBI Group по переводу к

ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX ороде Бёблинген, Германия. Результатом тестирования стало подтверждение возможности работы системы «ЦФТ-Банк» («Платформа 2 МСА») на серверах HP Integrity на базе процессоров Intel Intanium 91x

«ЦФТ-Банк» внедрён в технологическую инфраструктуру банка «Уралсиб» рению в технологическую инфраструктуру кредитной организации банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). В результате проекта на многофилиальную схему

«УРСА Банк» перевел подразделения на АБС IBSO ду всех подразделений «УРСА Банка» на единую технологическую платформу корпоративного бизнеса – АБС IBSO. Задача внедрения в «УРСА Банке» единой интеграционной платформы возникла вследствие объ

АКБ «Ланта-Банк» автоматизирует бизнес-процессы на базе «ЦФТ-Банка» АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение о переходе банка и его филиальной сети на информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle), благодаря которому банк получит возможность максимальной автоматизации всех бизнес-процессов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» - многофункциональ

«Сибконтакт» переходит на «ЦФТ-Банк» дничестве. Согласно условиям договора, в банке будет установлен банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle) и система «ЦФТ-Бюджетное планирование». Сегодня одно из приоритетн

«Тюменьэнергобанк» переходит на «ЦФТ-Банк» «Тюменьэнергобанк» подписал контракт на приобретение банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle). Развитие бизнеса, укрупнение масштабов деятельности, появление новых клиентов — промышленных предприятий региона, предопределили дальнейшее технологическое разв

Новосибирский банк «Левобережный» переходит на «ЦФТ-Банк» Банк «Левобережный» (г. Новосибирск) подписал контракт на приобретение банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). Перевод головного офиса и филиалов банка «Левобережный» на технологическую систему «ЦФТ-Банк» позволит решить проблему целостного подхода к

В «Башинвестбанке» в эксплуатацию запущен «ЦФТ-Банк» Завершено внедрение первой очереди продуктов банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle) в «Башинвестбанк» (Уфа, республика Башкортостан). Банк принял решение о смене основной АБС весной 2006 г., в августе сделал выбор в пользу решения

ЦФТ тестирует "ЦФТ-Интернет банк" на Windows Mobile 5.0 Компании ЦФТ заявила о том, что ее специалисты приступили к реализации проекта по тестированию клиентской части программно-аппаратного комплекса «ЦФТ-Интернет банк» на мобильных устройствах под управлением операционной системы Windows Mobile 5.0. Для этих целей компания Fujitsu Siemens Computers предоставила карманные ПК Pocket LOOX - на

Екатеринбургский "Сберинвестбанк" переходит на "ЦФТ-Банк" Екатеринбургский «Сберинвестбанк» объявил о запуске в промышленную эксплуатацию банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle), в результате чего деятельность банка переведена на принципиально новый уровень автоматизации. Новая система установлена проектной командой специал

ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК являлось тестирование производительности новой аппаратной платформы в различных режимах работы БИК «ЦФТ-Банк» и определение коэффициентов масштабирования для выбора конфигураций серверов HP Int

"Юниаструм" внедряет "ЦФТ-Банк" Завершены работы по установке в «Юниаструм Банке» подсистем первой очереди внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). Это обеспечило банку возможность создания централизованной системы обслуживания клиентов в головном и 35 дополнительных офисах банка, расположенны