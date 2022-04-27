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ЦФТ Банк БИК Банковский информационный комплекс СПЭД БИК IBSo IB System Object

 

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27.04.2022 ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat

ЦФТ и «Беллсофт» объявили о технологическом партнерстве и совместимости своих продуктов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» может работать на отечественном сервере Java-приложений Liberсat со средой исполнения Java SE компании «Беллсофт». Применение такого программного стека позволит кредитным организациям
01.12.2021 ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition с системой ЦФТ-Банк —одной из самых востребованных автоматизированных банковских систем на отечественном
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу

твенной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в рамках модернизации IT-инфраструктуры и обновления back-office блока основной АБС завершился первый этап проекта по установке функциональных приложений системы «ЦФТ-Банк». В ИТ-архитектуру корпорации развития внедрены приложения «ЦФТ-Банк» для организации мультивалютного бухгалтерского учёта (Учётное ядро), осуществления межбанковских расчётов (
28.10.2020 БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге

требованиям автобанка по уровню реализованной функциональности, свойствам масштабируемости. На базе АБС ЦФТ в БМВ Банке будут автоматизированы ключевые бизнес-процессы. Аутсорсинговая модель ис
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк»
17.05.2017 Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк»

Банк ТКБ завершил проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Одна из целей ИТ-модернизации — оптимизация издержек содержания разрозненных АБС з
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка»

ЦФТ объявила о завершении проекта внедрения системы «ЦФТ-Банк» в ИТ-инфраструктуру «Башкомснаббанка», регионального банка Республики Башкортостан. Как рассказали CNews в компании, параллельно с переходом на новую АБС банк подключился к процессинг
13.05.2016 «ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк»

В «ОТП Банке» осуществлен перевод 3,7 млн карточных договоров клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк». Об этом CNews сообщили в группе компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ). Так, летом 2015 г. в «ОТП Банке» на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк» были переведены бизнес-п
18.02.2016 «Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый»

итного конвейера, обслуживания заемщиков, управления клиентской базой, управления лимитами — и АБС «ЦФТ-Банк» (IBSO). По оценкам банка, время обработки кредитных заявок сократилось в 2 раза, со
17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк»

Инвестиционный банк «Веста» и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение и приступают к реализации проекта по переводу установленной в банке системы «ЦФТ-Банк» на аутсорсинг. АБС переносится на мощности ЦОД ЦФТ: вендор будет заниматься поддержкой пользователей системы, ее развитием и сопровождением, обновлениями в соответствии с требованиями
26.11.2014 «Инвестторгбанк» дополнит АБС «ЦФТ-Банк» функциональностью системы «Новый ЦФТ-Банк»

модернизацию ИТ-инфраструктуры. На очередном этапе масштабного ИТ-проекта информационный комплекс «ЦФТ-Банк», установленный в «Инвестторгбанке», дополняется функциональностью системы «Новый

11.02.2014 Допофисы «Инвестторгбанка» приступают к работе на базе «ЦФТ-Банка»

Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что на базе системы «ЦФТ-Банк» планируется автоматизировать все ключевые направления бизнеса «Инвестторгбанка» — работу с физическими и юридическими клиентами, расчетный центр, работу банка на финансовых и срочных

21.01.2014 «Сбербанк» будет использовать «ЦФТ-Банк» от ЦФТ во всех своих дочерних предприятиях

Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) заключили договор на использование банком программного продукта «ЦФТ-Банк» на «Платформе 2 MCA» (прежнее название — IB System Object). Новое соглашение позвол
20.12.2013 «Инвестторгбанк» выбрал «ЦФТ-Банк» в качестве стратегической платформы для развития бизнеса

с АКБ «Инвестторгбанк». В соответствии с документом, в банке будет внедрен информационный комплекс «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). Основная цель проекта состоит в модернизации существующей ИТ-инфра
16.12.2013 ИКБ «Европейский» внедрил «ЦФТ-Банк»

Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о внедрении информационного комплекса «ЦФТ-Банк» в ИКБ «Европейский». Как ожидается, установленная в банке конфигурация системы «ЦФТ-Банк» обеспечит финансовой организации поддержку всех ключевых бизнес-процессов, связанных с
04.12.2013 «Европлан» приступил к работе в АБС «ЦФТ-Банк»

кий банк Европлан» завершил проект по внедрению в свою ИТ-инфраструктуру информационного комплекса «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). С 2011 г. банк «Европлан» входит в состав автофинансовой компании

14.11.2012 «СтарБанк» перешел на аутсорсинг «ЦФТ-Банк»

по переводу ключевых бизнес-процессов банка на технологическую поддержку по принципу аутсорсинга в ЦФТ. В рамках проекта используемая ранее банком АБС заменена на информационный банковский комплекс «ЦФТ-Банк», размещенный на мощностях ЦОД ЦФТ. Как рассказали CNews в ЦФТ, проект по переводу бизнес-процессов «СтарБанка» на технологическую поддержку по принципу аутсорсинга в ЦФТ осуществлялся
28.08.2012 Банк КЕДР переходит на АБС «ЦФТ-Банк»

КЕДР. Стороны реализуют проект по переводу банка на новую АБС — на базе информационного комплекса «ЦФТ-Банк». В стратегических планах банка — развитие розничного направления бизнеса, расширени
30.07.2012 ЦФТ обновил систему «ЦФТ-Банк» до версии 12.13

логий» (ЦФТ) сообщила о выпуске новой версии (12.13) системы автоматизации банковской деятельности «ЦФТ-Банк». По данным компании, в версии 12.13 реализовано 79 запросов банков-клиентов ЦФТ, мо
29.12.2011 Банки могут заменить неиспользуемые приложения «ЦФТ-Банка» на необходимые

. Как пояснили в ЦФТ, целью программы является повышение эффективности инвестиций банков в систему «ЦФТ-Банк». По данным контрольных лицензионных отчетов банков, от 15% до 60% портфеля приложен
05.12.2011 «Международный Финансовый Клуб» передает ЦФТ сопровождение банковского комплекса «ЦФТ-Банк»

Банк «Международный Финансовый Клуб» (МФК) реализует проект по передаче в компанию «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) функций сопровождения информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Банк МФК приступил к работе в системе «ЦФТ-Банк» в 2009 г.: информационный банковский комплекс был внедрен в головном офисе в Москве и Сибирском филиале банка в Красноярске. В
29.11.2011 «ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР

«Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) и «Московский банк реконструкции и развития» завершили очередной этап проекта по внедрению в технологическую инфраструктуру банка информационного комплекса «ЦФТ-Банк» — на централизованную схему работы переведены головной офис и 16 филиалов финансовой организации. Целью реализуемого ИТ-проекта в МБРР является создание в банке на базе систем «ЦФТ
02.11.2011 «Агроинвестбанк» внедряет «ЦФТ-Банк»: завершен первый этап

нвестбанке» (Душанбе) успешно завершен первый этап внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). Как результат, деятельность банка была переведена на качественно н
18.10.2011 В банке «Санкт-Петербург» завершено обучение специалистов работе с системой «ЦФТ-Банк»

масштабный проект обучения специалистов банка «Санкт-Петербург» работе с системой нового поколения «ЦФТ-Банк» (платформа 1). Продолжительность проекта составила 7 месяцев, всего обучение прошли
13.10.2011 Решения ЦФТ объединили 11 филиалов территориального банка «Юг» «МДМ Банка»

редного этапа масштабного проекта, целью которого является централизация информационных комплексов «ЦФТ-Банк» (Платформа 1) и «ЦФТ-Ритейл банк» (Платформа 1), установленных в филиалах четырех т
12.10.2011 «Первый Клиентский Банк» внедряет «ЦФТ-Банк»: завершен первый этап

Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что в «Первом Клиентском Банке» успешно завершен первый этап внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк». В соответствии с планом ИТ-модернизации в банке установлены продукты ЦФТ, автоматизирующие работу с кредитами, обязательную отчетность ЦБ РФ, расчетно-кассовое облуживание, учетное я
02.09.2011 Банк «Санкт-Петербург» переходит на технологическую платформу ЦФТ

овых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что банк «Санкт-Петербург» внедряет информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (платформа 1). Это первый совместный проект ЦФТ и компании CSBI Group по переводу к
28.07.2010 ЦФТ, НР и «Ай-Теко» протестировали «ЦФТ-Платформу 2 МСА» на серверах HP Integrity под управлением HP-UX

ороде Бёблинген, Германия. Результатом тестирования стало подтверждение возможности работы системы «ЦФТ-Банк» («Платформа 2 МСА») на серверах HP Integrity на базе процессоров Intel Intanium 91x
27.02.2010 «ЦФТ-Банк» внедрён в технологическую инфраструктуру банка «Уралсиб»

рению в технологическую инфраструктуру кредитной организации банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). В результате проекта на многофилиальную схему

13.04.2009 «УРСА Банк» перевел подразделения на АБС IBSO

ду всех подразделений «УРСА Банка» на единую технологическую платформу корпоративного бизнеса – АБС IBSO. Задача внедрения в «УРСА Банке» единой интеграционной платформы возникла вследствие объ
06.08.2008 АКБ «Ланта-Банк» автоматизирует бизнес-процессы на базе «ЦФТ-Банка»

АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение о переходе банка и его филиальной сети на информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle), благодаря которому банк получит возможность максимальной автоматизации всех бизнес-процессов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» - многофункциональ
14.01.2008 «Сибконтакт» переходит на «ЦФТ-Банк»

дничестве. Согласно условиям договора, в банке будет установлен банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle) и система «ЦФТ-Бюджетное планирование». Сегодня одно из приоритетн
20.03.2007 «Тюменьэнергобанк» переходит на «ЦФТ-Банк»

«Тюменьэнергобанк» подписал контракт на приобретение банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (на базе Oracle). Развитие бизнеса, укрупнение масштабов деятельности, появление новых клиентов — промышленных предприятий региона, предопределили дальнейшее технологическое разв
08.02.2007 Новосибирский банк «Левобережный» переходит на «ЦФТ-Банк»

Банк «Левобережный» (г. Новосибирск) подписал контракт на приобретение банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). Перевод головного офиса и филиалов банка «Левобережный» на технологическую систему «ЦФТ-Банк» позволит решить проблему целостного подхода к
24.01.2007 В «Башинвестбанке» в эксплуатацию запущен «ЦФТ-Банк»

Завершено внедрение первой очереди продуктов банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle) в «Башинвестбанк» (Уфа, республика Башкортостан). Банк принял решение о смене основной АБС весной 2006 г., в августе сделал выбор в пользу решения

17.10.2006 ЦФТ тестирует "ЦФТ-Интернет банк" на Windows Mobile 5.0

Компании ЦФТ заявила о том, что ее специалисты приступили к реализации проекта по тестированию клиентской части программно-аппаратного комплекса «ЦФТ-Интернет банк» на мобильных устройствах под управлением операционной системы Windows Mobile 5.0. Для этих целей компания Fujitsu Siemens Computers предоставила карманные ПК Pocket LOOX - на
13.10.2006 Екатеринбургский "Сберинвестбанк" переходит на "ЦФТ-Банк"

Екатеринбургский «Сберинвестбанк» объявил о запуске в промышленную эксплуатацию банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle), в результате чего деятельность банка переведена на принципиально новый уровень автоматизации. Новая система установлена проектной командой специал
27.09.2006 ЦФТ, НР, Intel и "Ай-Теко" протестировали БИК

являлось тестирование производительности новой аппаратной платформы в различных режимах работы БИК «ЦФТ-Банк» и определение коэффициентов масштабирования для выбора конфигураций серверов HP Int
13.07.2006 "Юниаструм" внедряет "ЦФТ-Банк"

Завершены работы по установке в «Юниаструм Банке» подсистем первой очереди внедрения банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). Это обеспечило банку возможность создания централизованной системы обслуживания клиентов в головном и 35 дополнительных офисах банка, расположенны
10.07.2006 "Инбанкпродукт" внедряет "ЦФТ-Банк"

Московский банк «Инбанкпродукт» подписал контракт с «Центром Финансовых Технологий» о приобретении банковского информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (платформа развития на базе Oracle). В июне текущего года специалисты ЦФТ начали проведение предпроектного обследования бизнеса банка, по результатам которого будет разработан план вн

Публикаций - 146, упоминаний - 218

ЦФТ Банк БИК и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 124
Oracle Corporation 7074 37
ЦФТ - Золотая Корона 362 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Intel Corporation 12811 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
Diasoft - Диасофт 1144 6
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 5
HP Inc. 5883 5
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 5
Ростелеком 10948 4
Крок - Croc 1964 4
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 27 3
Microsoft Corporation 25775 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Монолит-Инфо 138 3
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 2
ПрограмБанк 98 2
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 2
Softwell - СофтВел 26 2
Квадриум - Quadrium 18 2
NetApp - Network Appliance 667 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
9594 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 2
SAS Institute 1082 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Visa International 1993 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 7
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 6
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Русский стандарт Банк 509 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 5
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 4
Веста 52 4
FinComBank - Финкомбанк АКБ 6 4
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 4
СтарБанк - StarBank 17 4
ИпоТек Банк 5 4
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 4
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 3
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 17 3
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 3
Агроинкомбанк - Агроинвестиционный коммерческий банк 4 3
Автобанк-НИКойл АКБ 18 3
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 3
ВТБ - Открытие ФК - Свердловский губернский банк 4 3
Башинвестбанк 3 3
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 3
Связной ГК 1401 3
Евросеть 1421 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
Федеральное казначейство России 1949 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 71
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 71
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 47
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 39
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 24
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 10
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 8
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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