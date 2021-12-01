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ЦФТ Банк БИК Банковский информационный комплекс СПЭД БИК IBSo IB System Object


 

01.12.2021 ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу
28.10.2020 БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк»
17.05.2017 Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк»
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка»
13.05.2016 «ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк»
17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк»
14.11.2012 «СтарБанк» перешел на аутсорсинг «ЦФТ-Банк»
28.08.2012 Банк КЕДР переходит на АБС «ЦФТ-Банк»
30.07.2012 ЦФТ обновил систему «ЦФТ-Банк» до версии 12.13
05.12.2011 «Международный Финансовый Клуб» передает ЦФТ сопровождение банковского комплекса «ЦФТ-Банк»
29.11.2011 «ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР
18.10.2011 В банке «Санкт-Петербург» завершено обучение специалистов работе с системой «ЦФТ-Банк»
24.01.2007 В «Башинвестбанке» в эксплуатацию запущен «ЦФТ-Банк»
13.10.2006 Екатеринбургский "Сберинвестбанк" переходит на "ЦФТ-Банк"

Публикаций - 140, упоминаний - 188

ЦФТ Банк БИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 498 47
Oracle Corporation 6271 14
ЦФТ Золотая Корона 357 10
IBM - International Business Machines Corp 9167 9
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 87 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
Монолит-Инфо 102 3
iSimpleLab - АйСимплЛаб 17 3
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 51 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 3
Intel Corporation 11624 3
Microsoft Corporation 23395 3
NetApp - Network Appliance 625 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 2
Программный продукт ГК 58 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 609 2
Huawei 3459 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Крок - Croc 1683 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
Корус Консалтинг ГК 1062 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Compass Plus 42 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Microsoft Consulting Services 37 1
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 120 1
SAP SE 4833 1
Hitachi LG Data Storage 15 1
Стартелеком 13 1
HP Inc. 5500 1
Терн ГК - Tern Group 53 1
Haulmont - Хоулмонт 86 1
Diasoft - Диасофт 590 1
NVision Group - Энвижн Груп 667 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 10
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 5
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 128 3
OTP Group - ОТП Банк 162 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 202 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 2
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк 8 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 2
Связной ГК 1327 2
Экспобанк - Expobank 37 2
Евросеть 1396 2
Русский стандарт Банк 382 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
НСПК - Национальная система платежных карт 604 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 1
Связь-банк 146 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 307 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 1
Сбер - Сберинвестбанк 2 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 10 1
Веста 49 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 59 1
Петровский народный банк 11 1
МДМ Банк 259 1
СПБРР КБ - Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития 1 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Точка 3765 1
BMW Group 409 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
Совкомбанк ПАО 193 1
Абсолют Банк 149 1
Visa International 1866 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 1
Альфа-Банк 1579 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 1
Федеральное казначейство России 1540 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 16
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3444 14
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 866 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2264 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 5
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 4
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 4
Масштабируемость - Scalability 2705 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 166 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5225 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1359 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 3
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 149 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 4 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 760 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 2
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 432 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 348 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6244 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 160 11
Microsoft Windows 2000 12612 5
Google Android 12432 5
Microsoft Dynamics 1166 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 376 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 3
Microsoft Dynamics CRM 528 2
Orecle Exadata Database Machine 98 2
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 2
Atos BullSequana Edge 19 1
IBM Power7 39 1
HPE Integrity - серия серверов 125 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 227 1
BSS BS-Client ДБО 136 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 1
Linux OS 8153 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 45 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1269 1
Atos BullSequana S 16 1
IBM Power Systems - серия серверов 220 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
IBM TotalStorage SAN 32 1
IBM Power5 25 1
ЦФТ Faktura Pay 13 1
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 1
IBM BPM 35 1
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista - СмартВиста 79 1
Kofax RPA 1 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 1
IBM Tivoli 278 1
Fujitsu Pocket LOOX 82 1
Intel Itanium 612 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Корпоративный портал 37 1
Apple iOS 6722 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Microsoft Office Excel 914 1
Висящев Андрей 64 15
Филимоненок Павел 19 5
Фомичев Андрей 69 5
Петров Андрей 22 3
Лагута Олег 9 3
Новиков Яков 6 3
Буш Сергей 14 2
Черствов Александр 2 2
Осокина Полина 25 1
Чухланцев Александр 14 1
Шувалов Сергей 9 1
Пустовой Максим 21 1
Юрганов Константин 5 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Кобзев Евгений 16 1
Татару Виталий 14 1
Куров Дмитрий 14 1
Хургес Михаил 12 1
Бондарев Андрей 5 1
Кибалко Кирилл 21 1
Жидков Виктор 5 1
Лишневский Александр 1 1
Лихарев Сергей 25 1
Мушаков Игорь 36 1
Стятюгин Роман 30 1
Шелин Ярослав 8 1
Широких Алексей 71 1
Галкин Андрей 19 1
Гоц Роман 27 1
Минофьев Сергей 8 1
Зоткин Александр 2 1
Федечкин Эдуард 39 1
Самойлов Юрий 73 1
Лебедева Елена 1 1
Левиков Дмитрий 4 1
Алутин Игорь 2 1
Смышляева Елена 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 25
Россия - РФ - Российская федерация 121478 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 11
Россия - СФО - Новосибирск 3663 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 4
Казахстан - Республика 4750 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 997 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 193 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1120 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1410 2
Молдавия - Республика Молдова 680 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1420 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2464 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Украина 7213 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 43 1
Европа 21235 1
Польша - Республика 1770 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 247 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1132 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 385 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Япония 12847 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 174 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1321 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 509 1
Европа Восточная 2989 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1996 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 21
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 4
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
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