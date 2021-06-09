Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

БИС
Банковские информационные системы


09.06.2021 «Гознак» купил приборостроительную компанию БИС 3
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
13.02.2020 Автоградбанк перешел на QBIS 2
21.01.2020 Петербургский расчетный центр автоматизировал работу с помощью QBIS 1
10.06.2019 Компания БИС выпустила модуль «ЗОС», который позволит выполнить требования Положения Банка России №672-П 1
16.08.2018 БИС внедрили автотестирование в ДБ Сбербанка в Казахстане 4
31.07.2018 В системе банковской отчетности QBIS.Reporting появилась система ИИ 1
12.09.2017 Решение от NetApp и Pixit Media внедрено в студии спецэффектов Framestore 1
07.11.2016 В QBIS.Online реализована подпись объектов и электронных документов 2
22.09.2016 Интерпромбанк внедрил систему по работе с проблемной задолженностью QBIS.Collection 3
27.07.2016 БИС внедрила модуль «Валютный рынок» для Сбербанка в Казахстане 5
20.07.2016 Власти ополчились на сайты с караоке из-за Лепса и Бутусова 1
09.06.2016 Банк «Конфидэнс» приступил к внедрению банковской системы QBIS 4
13.01.2016 Акибанк перевел обслуживание частных лиц на QBIS 4
29.10.2014 Санкции переформатируют рынок банковского ПО 1
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку 3
24.09.2014 БИС модернизировала АБС «Сбербанка» в Казахстане 6
19.02.2014 Из «Уралсиба» увольняется ИТ-директор 1
24.01.2014 До открытия форума iFin-2014 остается 10 дней 2
23.08.2013 Зарубежные вендоры не разобрались в российской отчетности 1
14.01.2013 5 февраля в Москве начнет работу форум iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 2
10.12.2012 В Москве состоится Международный форум iFin-2013 2
24.05.2012 «Р.О.С.Т.У.» модернизировала систему формирования муниципальных заданий в 6 муниципальных образованиях Псковской области 1
17.04.2012 «Р.О.С.Т.У.» перевела муниципальные образования Псковской области на web-версию системы «БИС» 1
02.04.2012 Управление бизнес-процессами: смена ориентации? 1
27.03.2012 BPM в России: более половины компаний уже описали ключевые процессы 1
02.03.2012 «Банк Берейт» внедрил АБС от БИС 4
26.01.2012 «Автоградбанк» внедрит ИБС QBIS от БИС 4
09.01.2012 БИС внедрила систему QBIS в «Национальной расчетной компании» 6
23.12.2011 «Таурус Банк» внедрил новую АБС 6
03.11.2011 Банк «Москва-Сити» перейдёт на ИБС QBIS 4
27.10.2011 «Гута-банк» развивает направление банковских карт вместе с БИС 6
26.10.2011 «Уральский трастовый банк» выбрал ПО QBIS для автоматизации бизнес-процессов 5
11.03.2011 Экспертное мнение: в BPM без практики - никуда 2
18.01.2011 С 8 по 9 февраля в Москве пройдёт XI Международный форум iFin-2011 2
23.04.2010 Проекты российских компаний получили престижные европейские премии 1
25.03.2008 Казахстанский Delta Bank внедрил ИБС «БИСквит» 1
02.03.2007 БИС открывает региональное подразделение в Пензе 5

Публикаций - 39, упоминаний - 102

БИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 2
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 9 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Системный софт - SysSoft 124 1
IBM 3557 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
OpenText 161 1
Microsoft Corporation 11168 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
SoftwareONE Group 97 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 1
Аплана диджитал 3 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
HandySolutions - Хэндисолюшенс 6 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
СМС Трафик - SMS Traffic 4 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 1
Аплана Группа компаний 102 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Softline - Софтлайн 1475 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
РДТЕХ 159 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Автоградбанк 6 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2208 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 20 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
БИС QBIS 13 2
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
БИС QBIS.Online 2 1
БИС ЗОС - Защищенный обмен электронными сообщениями 3 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Петросов Владимир 7 1
Николаева Мария 2 1
Шабурин Hиколай 7 1
Флоринский Алексей 3 1
Чугунова Тамара 7 1
Ефанова Людмила 7 1
Данилова Марина 7 1
Покровский Иван 47 1
Пудов Дмитрий 12 1
Лящ Михаил 33 1
Яфраков Михаил 7 1
Адамов Андрей 7 1
Трухманов Александр 7 1
Кузнецова Светлана 7 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Борисов Юрий 91 1
Евдокимов Андрей 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Казахстан - Республика 2650 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Швеция - Королевство 764 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Европа 3788 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Пиратство - Авторское право 209 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще