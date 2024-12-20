Получите все материалы CNews по ключевому слову
БИС Банковские информационные системы
Компания «Банковские Информационные Системы» — российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|20.12.2024
|
БИС и ITQuick: Объединение ради будущего финансовых технологий
Компания «Банковские Информационные Системы» (БИС) объявляет о стратегическом объединении с давним партнером — компанией ITQuick. Это событ
|09.06.2021
|
«Гознак» купил приборостроительную компанию БИС
«Гознак» приобрел полный контроль над ООО «Банковские инновационные системы» (БИС). Приборостроительная компания БИС обладает уникальными компетенциями и конкурентными преимуществами на отечественном рынке программно-аппаратных решений поддержки защищенной продукц
|10.06.2019
|
Компания БИС выпустила модуль «ЗОС», который позволит выполнить требования Положения Банка России №672-П
ьзования модуля ЗОС с другими популярными на рынке СУБД. Высокая безопасность программных продуктов БИС подтверждена лицензией на разработку и обслуживание криптографических средств защиты инфо
|16.08.2018
|
БИС внедрили автотестирование в ДБ Сбербанка в Казахстане
иализированной библиотеки на C# с адаптацией под специфику кредитной организации. Также специалисты БИС создали базовый набор автотестов и провели обучение сотрудников для дальнейшей поддержки
|27.07.2016
|
БИС внедрила модуль «Валютный рынок» для Сбербанка в Казахстане
Специалисты компании «Банковские информационные системы» (БИС) завершили работы по внедрению модуля «Валютный рынок» в ДБ АО Сбербанк (республика Казах
|29.10.2014
|
Вендоры АБС ориентируются на поддержку
й рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалось в кризис 2008–2009 гг. При этом даже в благополучный 2012
|24.09.2014
|
БИС модернизировала АБС «Сбербанка» в Казахстане
Компания «Банковские информационные системы» (БИС) модернизировала автоматизированную банковскую систему (АБС) в ДБ АО «Сбербанк» (республи
|17.04.2012
|
«Р.О.С.Т.У.» перевела муниципальные образования Псковской области на web-версию системы «БИС»
В городе Великие Луки и во всех 24-ти муниципальных районах Псковской области начиная с 2010 г. функционирует система «БИС» – система управления деятельностью учреждений и планирования бюджетных ресурсов, разработанная компанией «Р.О.С.Т.У.». В 2011 г. в централизованном порядке было принято решение о переводе
|02.03.2012
|
«Банк Берейт» внедрил АБС от БИС
Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о том, что «Банк Берейт» — новая кредитная организация, зарегистрированная ЦБ Р
|26.01.2012
|
«Автоградбанк» внедрит ИБС QBIS от БИС
Компания БИС сообщила о заключении лицензионного соглашения с «Автоградбанком» о покупке централизованной версии системы QBIS, содержащей 18 модулей. Как ожидается, это позволит банку оптимизировать кач
|09.01.2012
|
БИС внедрила систему QBIS в «Национальной расчетной компании»
Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о расширении числа своих клиентов посредством привлечения к сотрудничеству неба
|23.12.2011
|
«Таурус Банк» внедрил новую АБС
Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о завершении проекта по внедрению централизованной автоматизированной банковско
|03.11.2011
|
Банк «Москва-Сити» перейдёт на ИБС QBIS
Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о заключении договора с банком «Москва-Сити», являющимся головным финансовым аг
|27.10.2011
|
«Гута-банк» развивает направление банковских карт вместе с БИС
Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о том, что «Гута-банк», в рамках продолжения сотрудничества с БИС, приоб
|26.10.2011
|
«Уральский трастовый банк» выбрал ПО QBIS для автоматизации бизнес-процессов
«Уральский трастовый банк» (УТБ) заключил договор с компанией «Банковские информационные системы» (БИС) о приобретении лицензии на программное обеспечение ИБС QBIS. Согласно условиям договора,
|25.05.2007
|
«ОдинБанк» автоматизировал работу с пластиковыми картами
Компания «Банковские Информационные Системы» (БИС) сообщает о начале промышленной эксплуатации модуля «Пластиковые карты» ИБС «БИСквит» в м
|02.03.2007
|
БИС открывает региональное подразделение в Пензе
Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила об открытии нового регионального подразделения в Пензе — «БИС-Повол
|12.12.2006
|
Профибанк внедряет ИБС БИСквит
«Банковские Информационные Системы» (БИС) сообщает об успешном внедрении интегрированной банковской системы БИСквит в банке «Промы
|01.12.2004
|
ВТБ убедил БИС работать с IBM
Внешторгбанк предложил для компании «Банковские информационные системы» (БИС) проект расширения спектра используемых технических решений. Интегрированная банковская с
|19.02.2004
|
"БИС Телеком" начал прием платежей через интернет
Компания "БИС Телеком", провайдер домовых сетей, предложила своим клиентам комплексный платежный сервис на базе технологий платежной системы "Рапида". Платежи зачисляются круглосуточно в течение нескольк
|30.01.2002
|
"Ай-Теко" и "БИС" объявили об успешной портации системы "БИСквит"
Компания "Ай-Теко", на базе которой в конце 2001 года был создан совместный центр компетенции компаний Hewlett-Packard и Intel по комплексным решениям на платформе Intel, и компания "БИС", российский разработчик ПО для банковского сектора, объявили об успешном проекте портации системы "БИСквит" на платформу Itanium. В рамках совместного проекта компании "БИС" и Центр
|26.08.1999
|
БИС становится партнером Oracle
Фирма БИС (Банковские Информационные Системы) заключила партнерское соглашение с фирмой Oracle, в р
|20.08.1999
|
БИС не будет принимать участие в 5-ом Форуме разработчиков ИБС
анков. В сентябре 1999 г. намечено проведение 5-го Форума. Фирма Банковские информационные системы (БИС) участвовала во всех прошедших Форумах. В этом году руководством БИС не только был
|28.04.1999
|
"Банковские информационные системы" признана в качестве центра компетенции по "проблеме 2000 года"
Компания "Банковские информационные системы" (БИС) сообщила о получении статуса центра компетенции по "проблеме 2000 года". Соответствующее
БИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Занин Виталий 23 3
|Рябов Сергей 16 3
|Сафиуллин Рахим 4 3
|Дробышевский Михаил 53 2
|Коротков Андрей 87 2
|Носов Константин 21 2
|Алдошин Леонид 7 2
|Калебнет Денис 2 2
|Малов Андрей 4 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Маркелов Константин 42 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Кузьмин Олег 17 2
|Минченко Сергей 4 1
|Назаренко Сергей 3 1
|Пудов Дмитрий 47 1
|Покровский Иван 136 1
|Юнин Иван 1 1
|Лепс Григорий 13 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Флоринский Алексей 8 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Хохлов Евгений 9 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Трачук Аркадий 18 1
|Кулешов Михаил 2 1
|Красников Геннадий 73 1
|Гольдберг Юлий 27 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
|Николаева Мария 3 1
|Широких Алексей 72 1
|Быстров Алексей 5 1
|Коваленко Александр 6 1
|Макаров Станислав 118 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Стятюгин Роман 44 1
|Мушаков Игорь 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.