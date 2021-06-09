Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БИС
Банковские информационные системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 102
БИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
|Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
|Автоградбанк 6 1
|Сбербанк Казахстан 8 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
|DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
|Петросов Владимир 7 1
|Николаева Мария 2 1
|Шабурин Hиколай 7 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Чугунова Тамара 7 1
|Ефанова Людмила 7 1
|Данилова Марина 7 1
|Покровский Иван 47 1
|Пудов Дмитрий 12 1
|Лящ Михаил 33 1
|Яфраков Михаил 7 1
|Адамов Андрей 7 1
|Трухманов Александр 7 1
|Кузнецова Светлана 7 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Борисов Юрий 91 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
|Пиратство - Авторское право 209 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru