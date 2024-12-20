БИС - Банковские информационные системы

Вендоры АБС ориентируются на поддержку й рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалось в кризис 2008–2009 гг. При этом даже в благополучный 2012