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БИС Банковские информационные системы

БИС - Банковские информационные системы

Компания «Банковские Информационные Системы» —  российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора

СОБЫТИЯ

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20.12.2024 БИС и ITQuick: Объединение ради будущего финансовых технологий

Компания «Банковские Информационные Системы» (БИС) объявляет о стратегическом объединении с давним партнером — компанией ITQuick. Это событ
09.06.2021 «Гознак» купил приборостроительную компанию БИС

«Гознак» приобрел полный контроль над ООО «Банковские инновационные системы» (БИС). Приборостроительная компания БИС обладает уникальными компетенциями и конкурентными преимуществами на отечественном рынке программно-аппаратных решений поддержки защищенной продукц
10.06.2019 Компания БИС выпустила модуль «ЗОС», который позволит выполнить требования Положения Банка России №672-П

ьзования модуля ЗОС с другими популярными на рынке СУБД. Высокая безопасность программных продуктов БИС подтверждена лицензией на разработку и обслуживание криптографических средств защиты инфо
16.08.2018 БИС внедрили автотестирование в ДБ Сбербанка в Казахстане

иализированной библиотеки на C# с адаптацией под специфику кредитной организации. Также специалисты БИС создали базовый набор автотестов и провели обучение сотрудников для дальнейшей поддержки

27.07.2016 БИС внедрила модуль «Валютный рынок» для Сбербанка в Казахстане

Специалисты компании «Банковские информационные системы» (БИС) завершили работы по внедрению модуля «Валютный рынок» в ДБ АО Сбербанк (республика Казах
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку

й рынок АБС в 2013 г. подрос на 5–10%, то по числу новых проектов ситуация совершенно иная. При рассмотрении шести ведущих поставщиков АБС («Инверсия», «Диасофт», ЦФТ, R-Style Softlab, «ПрограмБанк», БИС) видно, что новых проектов в 2013 г. стало меньше на 28% – с 72 до 52 заключенных контрактов. Примерно такое же падение наблюдалось в кризис 2008–2009 гг. При этом даже в благополучный 2012
24.09.2014 БИС модернизировала АБС «Сбербанка» в Казахстане

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) модернизировала автоматизированную банковскую систему (АБС) в ДБ АО «Сбербанк» (республи
17.04.2012 «Р.О.С.Т.У.» перевела муниципальные образования Псковской области на web-версию системы «БИС»

В городе Великие Луки и во всех 24-ти муниципальных районах Псковской области начиная с 2010 г. функционирует система «БИС» – система управления деятельностью учреждений и планирования бюджетных ресурсов, разработанная компанией «Р.О.С.Т.У.». В 2011 г. в централизованном порядке было принято решение о переводе

02.03.2012 «Банк Берейт» внедрил АБС от БИС

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о том, что «Банк Берейт» — новая кредитная организация, зарегистрированная ЦБ Р
26.01.2012 «Автоградбанк» внедрит ИБС QBIS от БИС

Компания БИС сообщила о заключении лицензионного соглашения с «Автоградбанком» о покупке централизованной версии системы QBIS, содержащей 18 модулей. Как ожидается, это позволит банку оптимизировать кач
09.01.2012 БИС внедрила систему QBIS в «Национальной расчетной компании»

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о расширении числа своих клиентов посредством привлечения к сотрудничеству неба
23.12.2011 «Таурус Банк» внедрил новую АБС

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о завершении проекта по внедрению централизованной автоматизированной банковско
03.11.2011 Банк «Москва-Сити» перейдёт на ИБС QBIS

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о заключении договора с банком «Москва-Сити», являющимся головным финансовым аг
27.10.2011 «Гута-банк» развивает направление банковских карт вместе с БИС

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила о том, что «Гута-банк», в рамках продолжения сотрудничества с БИС, приоб
26.10.2011 «Уральский трастовый банк» выбрал ПО QBIS для автоматизации бизнес-процессов

«Уральский трастовый банк» (УТБ) заключил договор с компанией «Банковские информационные системы» (БИС) о приобретении лицензии на программное обеспечение ИБС QBIS. Согласно условиям договора,
25.05.2007 «ОдинБанк» автоматизировал работу с пластиковыми картами

Компания «Банковские Информационные Системы» (БИС) сообщает о начале промышленной эксплуатации модуля «Пластиковые карты» ИБС «БИСквит» в м
02.03.2007 БИС открывает региональное подразделение в Пензе

Компания «Банковские информационные системы» (БИС) сообщила об открытии нового регионального подразделения в Пензе — «БИС-Повол
12.12.2006 Профибанк внедряет ИБС БИСквит

«Банковские Информационные Системы» (БИС) сообщает об успешном внедрении интегрированной банковской системы БИСквит в банке «Промы
01.12.2004 ВТБ убедил БИС работать с IBM

Внешторгбанк предложил для компании «Банковские информационные системы» (БИС) проект расширения спектра используемых технических решений. Интегрированная банковская с
19.02.2004 "БИС Телеком" начал прием платежей через интернет

Компания "БИС Телеком", провайдер домовых сетей, предложила своим клиентам комплексный платежный сервис на базе технологий платежной системы "Рапида". Платежи зачисляются круглосуточно в течение нескольк
30.01.2002 "Ай-Теко" и "БИС" объявили об успешной портации системы "БИСквит"

Компания "Ай-Теко", на базе которой в конце 2001 года был создан совместный центр компетенции компаний Hewlett-Packard и Intel по комплексным решениям на платформе Intel, и компания "БИС", российский разработчик ПО для банковского сектора, объявили об успешном проекте портации системы "БИСквит" на платформу Itanium. В рамках совместного проекта компании "БИС" и Центр
26.08.1999 БИС становится партнером Oracle

Фирма БИС (Банковские Информационные Системы) заключила партнерское соглашение с фирмой Oracle, в р
20.08.1999 БИС не будет принимать участие в 5-ом Форуме разработчиков ИБС

анков. В сентябре 1999 г. намечено проведение 5-го Форума. Фирма Банковские информационные системы (БИС) участвовала во всех прошедших Форумах. В этом году руководством БИС не только был
28.04.1999 "Банковские информационные системы" признана в качестве центра компетенции по "проблеме 2000 года"

Компания "Банковские информационные системы" (БИС) сообщила о получении статуса центра компетенции по "проблеме 2000 года". Соответствующее

Публикаций - 104, упоминаний - 137

БИС и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 21
Diasoft - Диасофт 1144 17
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 16
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 16
Инверсия - Инверсия НПФ 156 15
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Oracle Corporation 7074 11
Бифит - Bifit 91 8
ФОРС - Центр разработки 703 8
ПрограмБанк 98 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Quorum - Кворум - 134 7
SAP SE 5601 6
Intel Corporation 12811 6
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 6
Neoflex - Неофлекс 257 6
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 5
Квадриум - Quadrium 18 5
Microsoft Corporation 25775 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Toshiba Corporation 2980 5
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 5
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 4
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 4
SFOUR 13 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
PM Expert - ПМ Эксперт 119 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 3
Progress Software - MarkLogic 30 3
Процессные Технологии 7 3
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 5
Альфа-Банк 1979 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Автоградбанк 9 3
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 3
Гута ГК 34 3
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 3
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 2
Таурус банк 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 2
Автобанк-НИКойл АКБ 18 2
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 2
Интерпромбанк АКБ 15 2
Одинбанк МКБ 3 2
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 2
Уральский трастовый банк 5 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Sony Music Entertainment 161 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Honda Motor Company - HND 240 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство Челябинской области 78 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
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Электронный документ - Electronic document 1579 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
БИС QBIS.Platform 15 15
БИС БИСквит ИБС 13 8
Linux OS 11533 5
CSBI - БАНКИР/ПРО АБС 16 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Apple iMac - Серия моноблоков 468 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Intel Itanium 649 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 3
Intel Pentium III 782 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 2
БИС ЗОС - Защищенный обмен электронными сообщениями 8 2
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
BSC GEMINI 13 2
BSC Msc 4 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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