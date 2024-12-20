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БИС и ITQuick: Объединение ради будущего финансовых технологий

Компания «Банковские Информационные Системы» (БИС) объявляет о стратегическом объединении с давним партнером — компанией ITQuick. Это событие знаменует собой новый этап развития БИС и открывает перспективы для создания передовых продуктов для финансового сектора. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

Слияние с ITQuick позволяет БИС использовать накопленный опыт и компетенции обеих команд для ускорения разработки новой автоматизированной банковской системы (АБС) в сервисной архитектуре на базе QBIS.Platform. Этот проект станет ключевым направлением в стратегическом развитии компании и обеспечит основу для вывода на рынок линейки современных решений для финансового сектора уже в 2025 г.

«Мы рады объединению с ITQuick. Их экспертиза поможет нам не только ускорить реализацию текущих инициатив, но и предложить рынку продукты, соответствующие самым высоким ожиданиям наших клиентов», — сказал Андрей Малов, генеральный директор компании БИС.

Компания уже начала предварительные переговоры с потенциальными заказчиками. В обновленной команде уверены, что новые проекты не заставят себя ждать. Ее главная цель — войти в тройку лидеров среди поставщиков программного обеспечения для финансового сектора в течение ближайших трех лет.

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«Наши амбиции подкреплены мощной технической базой, профессиональной командой и глубоким пониманием потребностей клиентов. Мы готовы создавать инновационные продукты, которые помогут нашим партнерам решать самые сложные задачи», — сказал сооснователь компании ITQuick Дмитрий Шишкин.

В связи с объединением был утвержден новый состав совета директоров компании: Олег Сушков — председатель совета директоров; Андрей Малов — член совета директоров, генеральный директор; Дмитрий Шишкин — член совета директоров, операционный директор, курирует производственный блок; Александр Сельдемиров — член совета директоров, коммерческий директор, курирует продажи, продвижение и внешние коммуникации.

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