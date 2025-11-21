M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация

M&A в технологиях — разрывы и перспективы В 2026 году в России рынок M&A в технологиях может увеличиться в разы. — к таким выводам пришли авторы исследования «Рос

M&A в технологиях — разрывы и перспективы В 2026 г. в России рынок M&A в технологиях может увеличиться в разы. К таким выводам пришли авторы исследования «Росси

«Информзащита»: более 80% поглощаемых компаний при слиянии имеют более низкий уровень ИБ чений и дублей учеток для входа в контур покупателя. Самые частые окна – общий VPN для подрядчиков, слияние каталогов учетных записей, унаследованные локальные админы на серверах, устаревшие ве

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Группа Veon близка к выводу «Киевстара» на Nasdaq через слияние со SPAC-компанией Cohen Acqusition Подписанное соглашение об отказе от права на погаш

Axenix фиксирует рост спроса на технологический Due Diligence в сделках M&A сло проектов по направлению технологической оценки инвестиционных рисков (Due Diligence) и форензики. Заказчики таких услуг заинтересованы в независимой экспертизе состояния ИТ-активов перед сделками M&A. Это позволяет инвесторам минимизировать риски и принимать обоснованные решения. Об этом CNews сообщили представители Axenix. По результатам исследования аналитической компании Dsight «Венч

Группа компаний X-Com запускает направление M&A Группа компаний X-Com объявляет о запуске M&A направления. X-Com M&A – это программа покупки инвестирования в действующий бизнес. Цель программы X-Com M&A – расширение бизнеса и кратный рост на B2B и B2G рынках России. К

В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса Слияния и поглощения Количество M&A-сделок (слияния и поглощения) в сегменте B2B Software (разработка ПО для бизнеса) в 2024

VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим ики John Deere. Во многих из перечисленных случаях подоплекой перехода на альтернативный стек облачной виртуализации для компаний стали изменения политики лицензирования ПО VMware, произошедшие после поглощения Broadcom. AT&T в сентябре 2024 г. пригрозил Broadcom отказом от сотрудничества на фоне конфликта с по поводу дальнейших условий лицензирования, которые должны применяться к американс

МТС прокачала связь в месте слияния Вашки и Мезени скорость 4G-интернета более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Быстрее интернет стал работать на всей территории села Лешуконское, расположенного в 450 км от Архангельска в месте слияния рек Вашка и Мезень. Более 3500 местных жителей теперь могут комфортно смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, слушать музыку, скачивать файлы и пользоваться всеми современными цифровым

ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии группы плану, выкуплена дочерней компанией ПАО «Софтлайн», ООО «Софтлайн Проекты», с целью финансирования M&A-сделок группы. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Решение о дополнительном

В «Авито» назначен руководитель направления M&A «Авито» усиливает практику M&A-сделок для укрепления конкурентных позиций всех бизнес-направлений. На должность руководи

Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq rner Growth с Nasdaq SPAC-компании не имеют активов, но при этом выходят на биржу. Задачей является слияние с другой компанией, которая таким образом хочет стать публичной. Собранные в ходе IPO

Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq арушила правила SEC SPAC-компании не имеют активов, но при этом выходят на биржу. Их целью является слияние с другой компанией, которая таким образом хочет получить листинг на бирже. Средства,

ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений щий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в группу в рамках стратегии развития

В ИТ-отрасли спрос на юристов, специализирующихся в области M&A, вырос на 29% в 2024 году в 2023 году рынок слияний и поглощений в России в денежном выражении вырос на 18%, и на российском M&A-рынке увеличилась активность со стороны стратегических инвесторов и государства. В свою о

Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq редства хранятся в специализированном депозитарии и будут доступны только после осуществления. Если слияние в оговоренный срок не состоится, SPAC-компания ликвидируется, а средства возвращаются

Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона» ьный счет и будут доступны только после осуществления слияния. Если в течении определенного периода слияние не будет осуществлено, то средства возвращаются инвесторам. Фото: © nikkimeel / Фотоб

Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза ходе размещения и которые можно будет использовать после слияния. Но поскольку CGAC не осуществила слияние в заранее запланированный срок, из первоначальных $388 млн на ее счетах осталось толь

Стартап экс-замминистра связи России отказался от спасительного слияния ия со SPAC Базирующийся в Великобритании разработчик электрокаров Arrival отменил ранее объявленное слияние со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V). Об этом говор

«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международ

Softline пошла на приступ Nasdaq мпанией. Фото: © teamtime / Фотобанк Фотодженика Softline намерена получить листинг на Nasdaq через слияние со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Также инвесторы приобрели 13,3 млн варран

Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний м. например, точности прогноза спроса. Минус — отдельные решения нужно еще состыковать между собой, «поженить» форматы и наладить миграцию данных. В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний, будет происходить консолидация рынка: большие корпорации или стратегические компании будут собирать под своим брендом мелкие решения, чтобы образовать единую э

МТС обеспечила связью Чуй Оозы ская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила стабильным интернетом и голосовой связью одну из главных достопримечательностей Республики Алтай – место слияния Чуи и Катуни. Новое телеком-оборудование установлено рядом с естественной смотровой площадкой и обслуживает прилегающую территорию, включая село Чуй Оозы. Чуй-Оозы (в пер. «устье Чуи»)

«Делимобиль» нашел новый путь на биржу «Делимобиль» рассматривает слияние со SPAC Каршеринговый сервис «Делимобиль» рассматривает вариант новый вариант выхода

Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA CNews: Наталья, в этом году завершилось слияние двух ИТ-гигантов со скандинавскими корнями — Tieto и EVRY. Что это дало компании в це

McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию Новая компания будет опираться на прочные отношения с клиентами McAfee Enterprise и Fireeye, создавая новые преимущества для партнеров и реселлеров. «Мы очень рады, что завершили юридический процесс слияния двух лидирующих компаний в сфере информационной безопасности. Тем самым мы можем сейчас сфокусировать свои усилия на слиянии двух портфелей и предоставить максимально передовые решения,

Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр Kismet Ивана Таврина завершает слияние с Nexters Зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Kismet Acquis

Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов лн абонентов кабельного ТВ и интернета. В чем связано беспокойство участников рынка По мнению ИнАУ, слияние компаний будет иметь негативные последствия на цены услуг связи и деятельности участн

Государство займется предотвращением «убийства стартапов» в России Не все слияния и поглощения во благо Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена заняться отслеживанием

Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве «Геолокационное» слияние Компания Foursquare, владеющая одноименной платформой геопозиционирования, сообщила о

После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд нга CNews крупнейших ЦОД-провайдеров РФ, на сентябрь 2019 г. госоператор имел в активе 6686 запущенных в эксплуатацию стойко-мест, в то время как мощности DataLine составляют 4811 стоек. В результате слияния на рынке появится сверхкрупный ЦОД-провайдер, который по своим возможностям будет значительно превосходить ближайших конкурентов. Тем не менее, другие участники рынка не считают, что в

Accenture помогла пивоваренным компаниям AB InBev и Anadolu Efes завершить слияние бизнесов Accenture помогла завершить слияние компаниям «САН Инбев» и «Пивоварня Москва-Эфес» с формированием объединенной компании «АБ Инбев Эфес» (AB Inbev Efes), которая располагает в России 11 пивоваренными заводами и тремя сол

Конец эпохи: Поглощена компания Xerox суровостью» условий на рынке.По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Саймона Чана (Simon Chan), слияние пойдет на пользу обеим компаниям. Оно позволит им достичь всемирного охвата рынка, по

Dell готова продать себя, чтобы вновь стать публичной иметь характер обратного поглощения, поскольку в настоящий момент Dell владеет 80% акций VMware.Это слияние даст Dell возможность восстановить статус публичной компании и начать торговать акции

«Индийская МТС» поглощена конкурентом я к четвертому поколению сотовой связи (4G). Индийская «дочка» АФК «Система» завершила долгожданное слияние с оператором Reliance Communications Однако для этого SSTL должна была расширить имею

«Дочку» МТС втянули в историю с долгом на $6 млрд яния Rcom и SSTL планируется, что акционеры SSTL получат в объединенной компании порядка 10% акций. Слияние же Rcom с Aircel должно было последовать за данной сделкой.Оператор Aircel отказался

Vodafone запретили поглощать спутникового провайдера из-за возможного падения цен Z и Sky TV заблокировано госорганами Государственная коммерческая комиссия Новой Зеландии запретила слияние Vodafone NZ и местного телеком-провайдера Sky TV, в ходе которого Vodafone собирался

Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise t Packard Enterprise (HPE). Стоимость сделки оценивается в $8,8 млрд, сообщили CNews в Micro Focus. Слияние будет происходить по стандартным условиям, включая одобрение антимонопольной комиссии

Слияние Dell и EMC завершится 7 сентября той сделки от Министерства коммерции Китайской Народной Республики, сообщили CNews в компании EMC. Одобрение со стороны Министерства коммерции КНР стало последним условием, необходимым для завершения слияния. Акционеры EMC утвердили сделку 19 июля, отдав 98% голосов в пользу слияния. Проголосовавшие акционеры владеют в совокупности 74% акционерного капитала компании. По завершении сд