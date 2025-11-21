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M&A Mergers and Acquisitions Слияния и поглощения Консолидация

M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация

СОБЫТИЯ


21.11.2025 M&A в технологиях — разрывы и перспективы

В 2026 году в России рынок M&A в технологиях может увеличиться в разы. — к таким выводам пришли авторы исследования «Рос
13.11.2025 M&A в технологиях — разрывы и перспективы

В 2026 г. в России рынок M&A в технологиях может увеличиться в разы. К таким выводам пришли авторы исследования «Росси
16.09.2025 «Информзащита»: более 80% поглощаемых компаний при слиянии имеют более низкий уровень ИБ

чений и дублей учеток для входа в контур покупателя. Самые частые окна – общий VPN для подрядчиков, слияние каталогов учетных записей, унаследованные локальные админы на серверах, устаревшие ве
08.08.2025 Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Группа Veon близка к выводу «Киевстара» на Nasdaq через слияние со SPAC-компанией Cohen Acqusition Подписанное соглашение об отказе от права на погаш
07.07.2025 Axenix фиксирует рост спроса на технологический Due Diligence в сделках M&A

сло проектов по направлению технологической оценки инвестиционных рисков (Due Diligence) и форензики. Заказчики таких услуг заинтересованы в независимой экспертизе состояния ИТ-активов перед сделками M&A. Это позволяет инвесторам минимизировать риски и принимать обоснованные решения. Об этом CNews сообщили представители Axenix. По результатам исследования аналитической компании Dsight «Венч
15.05.2025 Группа компаний X-Com запускает направление M&A

Группа компаний X-Com объявляет о запуске M&A направления. X-Com M&A – это программа покупки инвестирования в действующий бизнес. Цель программы X-Com M&A – расширение бизнеса и кратный рост на B2B и B2G рынках России. К

21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса

Слияния и поглощения Количество M&A-сделок (слияния и поглощения) в сегменте B2B Software (разработка ПО для бизнеса) в 2024

04.12.2024 VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим

ики John Deere. Во многих из перечисленных случаях подоплекой перехода на альтернативный стек облачной виртуализации для компаний стали изменения политики лицензирования ПО VMware, произошедшие после поглощения Broadcom. AT&T в сентябре 2024 г. пригрозил Broadcom отказом от сотрудничества на фоне конфликта с по поводу дальнейших условий лицензирования, которые должны применяться к американс
18.11.2024 МТС прокачала связь в месте слияния Вашки и Мезени

скорость 4G-интернета более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. Быстрее интернет стал работать на всей территории села Лешуконское, расположенного в 450 км от Архангельска в месте слияния рек Вашка и Мезень. Более 3500 местных жителей теперь могут комфортно смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, слушать музыку, скачивать файлы и пользоваться всеми современными цифровым
02.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении размещения дополнительного выпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии группы

плану, выкуплена дочерней компанией ПАО «Софтлайн», ООО «Софтлайн Проекты», с целью финансирования M&A-сделок группы. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». Решение о дополнительном

10.07.2024 В «Авито» назначен руководитель направления M&A

«Авито» усиливает практику M&A-сделок для укрепления конкурентных позиций всех бизнес-направлений. На должность руководи
05.07.2024 Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq

rner Growth с Nasdaq SPAC-компании не имеют активов, но при этом выходят на биржу. Задачей является слияние с другой компанией, которая таким образом хочет стать публичной. Собранные в ходе IPO
28.06.2024 Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq

арушила правила SEC SPAC-компании не имеют активов, но при этом выходят на биржу. Их целью является слияние с другой компанией, которая таким образом хочет получить листинг на бирже. Средства,

27.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о новых M&A-целях и утверждении Советом директоров дополнительного выпуска акций для финансирования приобретений

щий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в группу в рамках стратегии развития

19.06.2024 В ИТ-отрасли спрос на юристов, специализирующихся в области M&A, вырос на 29% в 2024 году

в 2023 году рынок слияний и поглощений в России в денежном выражении вырос на 18%, и на российском M&A-рынке увеличилась активность со стороны стратегических инвесторов и государства. В свою о
24.05.2024 Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq

редства хранятся в специализированном депозитарии и будут доступны только после осуществления. Если слияние в оговоренный срок не состоится, SPAC-компания ликвидируется, а средства возвращаются
01.02.2024 Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона»

ьный счет и будут доступны только после осуществления слияния. Если в течении определенного периода слияние не будет осуществлено, то средства возвращаются инвесторам. Фото: © nikkimeel / Фотоб
12.01.2024 Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза

ходе размещения и которые можно будет использовать после слияния. Но поскольку CGAC не осуществила слияние в заранее запланированный срок, из первоначальных $388 млн на ее счетах осталось толь
28.07.2023 Стартап экс-замминистра связи России отказался от спасительного слияния

ия со SPAC Базирующийся в Великобритании разработчик электрокаров Arrival отменил ранее объявленное слияние со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V). Об этом говор
16.06.2023 «Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров

«Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международ
13.02.2023 Softline пошла на приступ Nasdaq

мпанией. Фото: © teamtime / Фотобанк Фотодженика Softline намерена получить листинг на Nasdaq через слияние со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Также инвесторы приобрели 13,3 млн варран
30.12.2022 Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний

м. например, точности прогноза спроса. Минус — отдельные решения нужно еще состыковать между собой, «поженить» форматы и наладить миграцию данных. В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний, будет происходить консолидация рынка: большие корпорации или стратегические компании будут собирать под своим брендом мелкие решения, чтобы образовать единую э
26.09.2022 МТС обеспечила связью Чуй Оозы

ская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила стабильным интернетом и голосовой связью одну из главных достопримечательностей Республики Алтай – место слияния Чуи и Катуни. Новое телеком-оборудование установлено рядом с естественной смотровой площадкой и обслуживает прилегающую территорию, включая село Чуй Оозы. Чуй-Оозы (в пер. «устье Чуи»)

15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу

«Делимобиль» рассматривает слияние со SPAC Каршеринговый сервис «Делимобиль» рассматривает вариант новый вариант выхода

06.12.2021 Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA

CNews: Наталья, в этом году завершилось слияние двух ИТ-гигантов со скандинавскими корнями — Tieto и EVRY. Что это дало компании в це
12.10.2021 McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию

Новая компания будет опираться на прочные отношения с клиентами McAfee Enterprise и Fireeye, создавая новые преимущества для партнеров и реселлеров. «Мы очень рады, что завершили юридический процесс слияния двух лидирующих компаний в сфере информационной безопасности. Тем самым мы можем сейчас сфокусировать свои усилия на слиянии двух портфелей и предоставить максимально передовые решения,
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр

Kismet Ивана Таврина завершает слияние с Nexters Зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Kismet Acquis
20.01.2021 Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов

лн абонентов кабельного ТВ и интернета. В чем связано беспокойство участников рынка По мнению ИнАУ, слияние компаний будет иметь негативные последствия на цены услуг связи и деятельности участн
18.06.2020 Государство займется предотвращением «убийства стартапов» в России

Не все слияния и поглощения во благо Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена заняться отслеживанием

07.04.2020 Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

«Геолокационное» слияние Компания Foursquare, владеющая одноименной платформой геопозиционирования, сообщила о
04.10.2019 После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд

нга CNews крупнейших ЦОД-провайдеров РФ, на сентябрь 2019 г. госоператор имел в активе 6686 запущенных в эксплуатацию стойко-мест, в то время как мощности DataLine составляют 4811 стоек. В результате слияния на рынке появится сверхкрупный ЦОД-провайдер, который по своим возможностям будет значительно превосходить ближайших конкурентов. Тем не менее, другие участники рынка не считают, что в

26.09.2019 Accenture помогла пивоваренным компаниям AB InBev и Anadolu Efes завершить слияние бизнесов

Accenture помогла завершить слияние компаниям «САН Инбев» и «Пивоварня Москва-Эфес» с формированием объединенной компании «АБ Инбев Эфес» (AB Inbev Efes), которая располагает в России 11 пивоваренными заводами и тремя сол
31.01.2018 Конец эпохи: Поглощена компания Xerox

суровостью» условий на рынке.По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Саймона Чана (Simon Chan), слияние пойдет на пользу обеим компаниям. Оно позволит им достичь всемирного охвата рынка, по
30.01.2018 Dell готова продать себя, чтобы вновь стать публичной

иметь характер обратного поглощения, поскольку в настоящий момент Dell владеет 80% акций VMware.Это слияние даст Dell возможность восстановить статус публичной компании и начать торговать акции
01.11.2017 «Индийская МТС» поглощена конкурентом

я к четвертому поколению сотовой связи (4G). Индийская «дочка» АФК «Система» завершила долгожданное слияние с оператором Reliance Communications Однако для этого SSTL должна была расширить имею
04.10.2017 «Дочку» МТС втянули в историю с долгом на $6 млрд

яния Rcom и SSTL планируется, что акционеры SSTL получат в объединенной компании порядка 10% акций. Слияние же Rcom с Aircel должно было последовать за данной сделкой.Оператор Aircel отказался

31.10.2016 Vodafone запретили поглощать спутникового провайдера из-за возможного падения цен

Z и Sky TV заблокировано госорганами Государственная коммерческая комиссия Новой Зеландии запретила слияние Vodafone NZ и местного телеком-провайдера Sky TV, в ходе которого Vodafone собирался

08.09.2016 Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise

t Packard Enterprise (HPE). Стоимость сделки оценивается в $8,8 млрд, сообщили CNews в Micro Focus. Слияние будет происходить по стандартным условиям, включая одобрение антимонопольной комиссии
31.08.2016 Слияние Dell и EMC завершится 7 сентября

той сделки от Министерства коммерции Китайской Народной Республики, сообщили CNews в компании EMC. Одобрение со стороны Министерства коммерции КНР стало последним условием, необходимым для завершения слияния. Акционеры EMC утвердили сделку 19 июля, отдав 98% голосов в пользу слияния. Проголосовавшие акционеры владеют в совокупности 74% акционерного капитала компании. По завершении сд
26.08.2016 «ЭР-Телеком» провел ряд M&A сделок в Санкт-Петербурге и Рязани

в городе. «Санкт-Петербург и Рязань – стратегически важные города, в которых мы намерены усиливать наши позиции как за счет вывода на рынок новых продуктов, так и за счет сделок слияний и поглощений (M&A), – комментирует Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг». – Мы высоко оцениваем качество предоставляемых услуг и репутацию компании «Вест Колл» и уверены, что присоединение ее высокоп

Публикаций - 4802, упоминаний - 5850

M&A и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 469
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 322
IBM - International Business Machines Corp 9699 308
Oracle Corporation 7074 295
МегаФон 10742 245
HP Inc. 5883 226
Ростелеком 10948 220
HP - Hewlett-Packard 3662 220
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 218
SAP SE 5601 205
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 199
AOL Inc - America Online 1883 196
Google LLC 12688 196
Intel Corporation 12811 191
Dell EMC 5180 175
Cisco Systems 5372 158
Softline - Софтлайн 3743 150
Yandex - Яндекс 9216 149
Yahoo! 3726 145
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 140
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 131
Apple Inc 13154 128
AT&T Inc 1725 126
Samsung Electronics 11064 123
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 114
9594 112
Галактика - Корпорация 1545 104
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 95
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 93
Ростелеком - Связьинвест 1719 93
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 92
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 91
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 90
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 86
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 82
Lenovo Motorola 3566 82
VK - Mail.ru Group 3602 81
Киевстар - Kyivstar 569 79
Siemens AG - Siemens Group 2673 78
Dell Technologies - Dell Computer 2219 76
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 259
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 140
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 136
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 117
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 110
Альфа-Групп 745 109
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 97
Warner 540 90
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 77
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 76
eBay Inc 1640 57
Альфа-Банк 1979 55
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 48
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 45
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 43
Uber 357 41
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 39
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 38
ГПБ - Газпромбанк 1273 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 36
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 36
Почта России ПАО 2370 35
Связной ГК 1401 35
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 33
Евросеть 1421 33
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 32
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 31
UPS 216 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 30
Россети Ленэнерго 1699 30
Merrill Lynch 454 29
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 28
Walt Disney Company 647 28
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 27
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 26
NanduQ - Qiwi 1013 25
Газпром ПАО 1493 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 23
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 139
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 106
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 98
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 93
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 84
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 65
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 65
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 64
Судебная власть - Judicial power 2500 58
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 53
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 52
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 48
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 48
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 39
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 32
Федеральное казначейство России 1949 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 30
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 28
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 24
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 21
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 128
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 25
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
Церковь Вечности 11 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
Apache Software Foundation - ASF 231 7
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
Ассоциация менеджеров 107 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Российский клуб финансовых директоров 32 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 769
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 542
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 513
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 452
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 428
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 417
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 394
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 340
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 327
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 307
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 305
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 283
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 255
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 254
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 232
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 229
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 210
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 209
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 205
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 203
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 193
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 188
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 184
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 184
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 182
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 173
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 167
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 164
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 164
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 155
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 154
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 152
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 151
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 146
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 145
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 144
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 141
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 141
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 140
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 136
Microsoft Windows 2000 8678 193
Microsoft Windows 16882 140
Linux OS 11533 134
Oracle PeopleSoft 426 93
Google Android 15243 88
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 65
Apple iPhone 6 4861 57
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 50
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 49
Microsoft Office 4170 47
Oracle Java - язык программирования 3469 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 40
Apple iOS 8583 39
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 38
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 38
Intel x86 - архитектура процессора 2151 36
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 34
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 33
Microsoft Azure 1526 33
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 32
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 31
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 30
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 30
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 28
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 28
Arrival Bus - электробус 28 27
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 27
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 27
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 26
Apple iPad 4011 25
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 25
Google YouTube - Видеохостинг 3002 24
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 22
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 22
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 61
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 53
Свердлов Денис 201 49
Путин Владимир 3454 43
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 40
Брюквин Юрий 300 37
Медведев Дмитрий 1665 37
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 36
Усманов Алишер 311 36
Фридман Михаил 146 35
Боровиков Игорь 137 35
Изосимов Александр 192 35
Кочетков Владислав 248 34
Лавров Владимир 111 32
Рейман Леонид 1065 31
Таврин Иван 120 30
Кузовкин Алексей 155 29
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 25
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 24
Хан Герман 56 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 20
Делицын Леонид 137 20
Мацоцкий Сергей 180 20
Авен Петр 67 20
Кузьмичев Алексей 54 19
Морошкин Александр 118 19
Торгов Игорь 42 19
Белоусов Сергей 254 19
Milius John - Милиус Джон 25 18
Торбахов Александр 111 18
Евтушенков Владимир 217 18
Фадеев Андрей 31 17
Краснов Михаил 87 17
Герцовский Борис 22 17
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 15
Dell Michael - Делл Майкл 193 15
Кирьянова Александра 169 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 15
Демидов Михаил 134 14
Case Steve - Кейс Стив 41 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1993
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1326
Европа 24964 620
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 585
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 362
Германия - Федеративная Республика 13221 332
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 294
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 272
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 263
Япония 13807 257
Украина 7928 226
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 204
Франция - Французская Республика 8177 193
Индия - Bharat 5869 145
Азия - Азиатский регион 5920 144
Казахстан - Республика 6048 143
Южная Корея - Республика 7052 143
США - Калифорния 4829 130
Земля - планета Солнечной системы 10865 129
Швеция - Королевство 3782 120
Канада 5081 119
Африка - Африканский регион 3641 117
Италия - Итальянская Республика 4508 116
Нидерланды 3746 108
Норвегия - Королевство 1858 107
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 102
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 99
Финляндия - Финляндская Республика 3697 95
Испания - Королевство 3840 93
США - Нью-Йорк 3180 90
Беларусь - Белоруссия 6289 88
Египет - Арабская Республика 1100 87
Европа Восточная 3138 85
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 77
Ближний Восток 3154 74
Великобритания - Лондон 2432 74
Солнечная система - Solar system 2569 74
Турция - Турецкая республика 2620 73
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 70
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1075
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 812
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 768
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 437
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 419
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 406
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 359
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 302
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 288
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 266
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 255
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 236
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 234
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 214
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 214
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 204
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 181
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 178
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 177
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 162
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 155
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 137
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 132
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 132
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 130
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 129
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 125
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 124
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 119
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 118
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 117
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 116
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 115
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 114
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 111
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 110
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 109
Энергетика - Energy - Energetically 5855 109
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 107
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 106
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 169
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 161
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 161
FT - Financial Times 1296 76
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 74
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 72
Bloomberg 1627 65
CNET Networks - CNET News 1643 60
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 42
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 42
AP - Associated Press 2007 40
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 36
Forbes - Форбс 1002 32
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 31
NYT - The New York Times 1100 31
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 25
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 24
CNews - ZOOM.CNews 1866 23
New Scientist 1448 23
Mercury Center 309 23
Times 661 22
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 22
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 22
The Register - The Register Hardware 1784 21
Phys.org 972 19
Известия ИД 770 18
The Washington Post 350 17
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 17
Future - Space.com 200 16
Nature 832 15
SiliconValley.com - SV.com 239 15
CNews RND - R&D.CNews 2274 15
ZDnet 663 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
Ведомости 1466 14
DigiTimes - Издание 1331 13
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 13
Total Telecom 613 13
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 13
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 263
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 175
IDC - International Data Corporation 4975 139
Gartner - Гартнер 3658 108
Internet Stock Report 994 50
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 43
Рустелеком ТК 305 36
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 33
Gartner - Dataquest 353 33
S&P 500 565 31
Forrester Research 834 26
Thomson Financial - Thomson First Call 386 25
CNews Рынок ИТ-услуг 171 21
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 18
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 14
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 12
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 12
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 11
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 11
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 11
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 10
Gartner - AMR Research 48 9
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Frost & Sullivan 207 7
Fortune Global 100 142 7
Bear Stearns 79 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 6
Fortune Global 500 295 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 6
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 5
comScore 379 5
Moody's Investors Service 136 5
SmartMarketing 74 4
Fortune Global 1000 51 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 28
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 28
РАН - Российская академия наук 2122 25
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 24
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 18
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 17
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 14
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 14
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 13
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 10
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 8
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 8
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 8
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 7
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 7
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