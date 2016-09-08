Индексная книга CNews*
M&A Mergers and Acquisitions Слияния и поглощения Консолидация
Публикаций - 711, упоминаний - 793
M&A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 21
|Кузовкин Алексей 154 12
|Демидов Михаил 132 6
|Ананьев Алексей 107 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
|Краснов Михаил 77 5
|Кузяев Андрей 63 4
|Любимов Олег 23 4
|Слизень Виталий 241 4
|Хасис Лев 103 4
|Корнеев Сергей 81 4
|Ворыхалов Антон 41 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Панков Александр 67 3
|Левашов Александр 88 3
|Евтушенков Владимир 194 3
|Мацоцкий Сергей 173 3
|Зимин Дмитрий 35 3
|Кусков Денис 212 3
|Соловьев Юрий 31 3
|Белик Дмитрий 13 3
|Белоусов Сергей 233 2
|Рябченков Денис 16 2
|Филатов Александр 10 2
|Гришин Дмитрий 185 2
|Харитонов Александр 53 2
|Ананьев Дмитрий 70 2
|Бяков Юрий 42 2
|Чермашенцев Евгений 16 2
|Греф Герман 345 2
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 2
|Коптелов Андрей 83 2
|Бобровников Борис 99 2
|Назаров Алексей 69 2
|Федосеев Алексей 18 2
|Зайцева Анна 69 2
|Заржецкий Александр 31 2
|Чичваркин Евгений 158 2
|Таврин Иван 89 2
|Акимов Максим 170 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.