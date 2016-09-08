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M&A Mergers and Acquisitions Слияния и поглощения Консолидация

M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация


08.09.2016 Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise
22.05.2015 Выручка Lenovo по итогам 2014-2015 финансового года выросла на 20%
03.06.2014 Технологический рынок M&A бьет финансовые рекорды
09.06.2013 Рынок M&A замер в ожидании новой волны кризиса
07.06.2013 Мировой рынок ИТ: стоимость M&A-сделок сокращается
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб.
05.11.2012 Российский рынок M&A подогревается ИКТ-сектором
14.11.2011 Объем M&A-сделок на ИТ-рынке в третьем квартале 2011 г. вырос на 22%
15.03.2011 Россия: совокупная стоимость закрытых M&A-сделок в ТМТ-секторе в 2009-2010 гг. превысила $20,8 млрд
22.07.2008 ИКТ-слияния 2009: Россия безусловный фаворит
14.01.2002 Правительство Южной Кореи одобрило слияние SK Telecom и Shinsegi Telecom
13.09.2001 Акционеры одобрили слияние филиалов японской J-Phone
26.06.2000 Акционеры AOL и Time Warner одобрили слияние
09.03.2000 Разработчики серверного ПО Apex и Cybex проведут $2 млрд. слияние
07.02.2000 EarthLink и MindSpring завершили свое слияние
14.07.1999 Акционеры Mosaix проголосовали за слияние с Lucent Technologies

Публикаций - 711, упоминаний - 793

M&A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 169
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 110
Microsoft Corporation 22497 100
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 98
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 86
Yandex - Яндекс 5015 69
Intel Corporation 11262 51
Apple Inc 10683 46
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 35
Samsung Electronics 9333 35
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 34
Amazon Inc - Amazon.com 2650 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 29
Huawei 3222 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 24
SAP SE 4595 23
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 23
HP - Hewlett-Packard 3567 23
Nvidia Corp 3118 22
Softline - Софтлайн 1870 21
Элемент ГК - Elementec 1523 20
Red Hat 1183 19
Oracle Corporation 6035 19
Крок - Croc 1616 19
Lenovo Group 2077 18
VK - Mail.ru Group 3057 17
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 16
Verysell - Верисел 306 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 15
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 15
LG Electronics 3372 15
Cisco Systems 4720 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 14
Google LLC 10352 13
Dell EMC 4736 13
Dell Technologies - Dell Computer 984 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 12
АФК Система ПАО 1638 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 52
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 43
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 39
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 19
Альфа-Банк 1476 18
Почта России ПАО 1853 17
Газпром ПАО 1008 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
X5 Group 709 10
Яндекс.Еда 490 9
Аэрофлот - Aeroflot 648 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 7
Техносила - СервисТрейд 239 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 5
Евросеть 1393 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 5
IKEA - ИКЕА 124 5
Runa Capital 155 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
ВТБ - ВТБ24 658 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 4
Виктория - Сеть супермаркетов 145 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
Дикси - Сеть магазинов 108 3
Альфа-Групп 613 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 3
Газпром нефть 439 3
Северсталь ПАО - Severstal 308 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 3
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
TMT Investments 99 3
Роснефть НК 434 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 146
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 61
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 58
Президент Российской Федерации 3770 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 16
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Счётная палата РФ 628 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Верховный суд Российской Федерации 709 7
Администрация Президента РФ 904 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 5
Правительство Москвы 1640 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Президент Украины 92 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 1
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 14
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
WiMAX Forum 66 1
Web development - Веб-разработка 0 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 174
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 111
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 91
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 72
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 71
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 66
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 65
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 60
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 52
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 52
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 39
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 39
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 33
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 31
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 31
Мобильное приложение - Mobile app 4966 30
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 30
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 27
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 27
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 26
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 24
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 23
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 23
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 23
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 22
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 22
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 21
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 20
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 20
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 20
Microsoft Windows 2000 2856 80
Linux OS 7669 54
Google Android 11959 33
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 23
Microsoft Office 3247 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 16
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 13
Microsoft Windows 2104 12
Oracle Java - язык программирования 2554 11
Apple macOS 1457 11
Microsoft Windows 10 11713 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 10
Microsoft Windows 7 1780 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 9
Microsoft SQL Server 1416 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 7
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 79 7
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 7
Microsoft Azure 1276 6
Mozilla Firefox - браузер 1738 5
Apple iOS 6422 5
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 197 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 4
Microsoft Skype 1940 4
Microsoft Windows XP 2291 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 154 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 4
Apple iPad 3663 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 3
Путин Владимир 2542 21
Кузовкин Алексей 154 12
Демидов Михаил 132 6
Ананьев Алексей 107 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Краснов Михаил 77 5
Кузяев Андрей 63 4
Любимов Олег 23 4
Слизень Виталий 241 4
Хасис Лев 103 4
Корнеев Сергей 81 4
Ворыхалов Антон 41 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Панков Александр 67 3
Левашов Александр 88 3
Евтушенков Владимир 194 3
Мацоцкий Сергей 173 3
Зимин Дмитрий 35 3
Кусков Денис 212 3
Соловьев Юрий 31 3
Белик Дмитрий 13 3
Белоусов Сергей 233 2
Рябченков Денис 16 2
Филатов Александр 10 2
Гришин Дмитрий 185 2
Харитонов Александр 53 2
Ананьев Дмитрий 70 2
Бяков Юрий 42 2
Чермашенцев Евгений 16 2
Греф Герман 345 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 2
Коптелов Андрей 83 2
Бобровников Борис 99 2
Назаров Алексей 69 2
Федосеев Алексей 18 2
Зайцева Анна 69 2
Заржецкий Александр 31 2
Чичваркин Евгений 158 2
Таврин Иван 89 2
Акимов Максим 170 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 485
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 204
Россия - РФ - Российская федерация 108428 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 118
Япония 10069 90
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 82
Казахстан - Республика 4467 54
Земля - планета Солнечной системы 7427 52
Африка - Африканский регион 2928 48
Азия - Азиатский регион 3803 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 35
Солнечная система - Solar system 2236 34
Швеция - Королевство 2072 34
Беларусь - Белоруссия 3525 32
Австралия - Австралийский Союз 2791 32
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 28
Нидерланды 2197 28
Бразилия - Федеративная Республика 1945 24
Америка 2011 23
Армения - Республика 1112 21
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 21
Россия - СФО - Новосибирск 3269 20
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 18
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 16
Европа 12319 15
Германия - Федеративная Республика 8903 14
Чехия - Чешская Республика 1053 13
Украина 6212 13
Россия - ПФО - Казань 2085 13
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 12
Россия - Сибирь 1579 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 10
Австрия - Австрийская Республика 1020 10
Америка Северная 2650 9
Европа Восточная 2927 9
Румыния 592 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 7
Ближний Восток 2549 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 531
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 166
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 101
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 83
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 47
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 33
Юриспруденция 1629 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 29
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 29
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 26
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 23
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 17
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 9
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 8
Ergonomics - Эргономика 840 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 4
Тёмная материя - Dark Matter 0 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 43
Thomson Reuters - Рейтер 5731 26
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 25
Forbes - Форбс 591 14
Коммерсантъ - Издательский дом 888 14
FT - Financial Times 1118 10
DigiTimes - Издание 1284 9
Bloomberg 1009 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 4
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
РИА Новости 766 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Beijing News 12 1
The Economist 43 1
Discovery Channel 33 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
Ярославльтелесеть - телекомпания 1 1
South China Morning Post 26 1
Associated Press 1975 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
CrunchBase 64 1
N+1 - Издание 121 1
S&P - Standard and Poor’s 470 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 17
Gartner - Dataquest 340 14
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 9
IDC - International Data Corporation 4671 8
Juniper Research 468 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
Gartner - Гартнер 3301 6
CNews IaaS рейтинг 12 2
IHS iSuppli 390 2
Fortune Global 500 280 1
Forrester Research 810 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
IHS Infonetics Research 90 1
CNews Tenders 14 1
Moody's Investors Service 135 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 0 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 0 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 0 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 0 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 4
CNews AWARDS - награда 347 4
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
Retail Business Russia 6 1
Best Office Awards 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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