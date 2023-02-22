Президент РФ Президент Российской Федерации
|22.02.2023
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Путин пообещал бизнесу налоговые вычеты за покупку российского ПО
Поручение Президента России Президент России Владимир Путин поручил расширить налоговые льготы, распространяющиеся на пок
|18.01.2023
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Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»
СС хотят передать «Роскосмосу» На Федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект указа Президента России Владимира Путина о передаче в имущественный взнос госкорпорации «Роск
|15.08.2022
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Судьбу «Яндекса» решат в Кремле
военной операции России (СВО) на Украине 10% из 19 тыс сотрудников «Яндекса» уехали из России и стали работать из-за рубежа. Представитель Yandex не стал комментировать агентству данную информацию. В Кремле ведут переговоры о будущем «Яндекса» Слухи о возможном разделении бизнеса Yandex циркулируют с момента начала СВО — с кона февраля 2022 г. В «Яндексе» тогда эту информацию опровергали. В
|03.02.2022
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МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России
али предоставлять услугу бесплатного доступа к социально значимым сайтам – Порталу госуслуг и сайту Президента России В описании услуги на сайте «Вымпелкома» тоже говорится о необходимости прой
|08.11.2021
|Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко
|30.07.2021
|Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти»
|21.04.2021
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Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность
Цифровизация медицины Президент России Владимир Путин 21 апреля 2021 г. выступил с посланием к Федеральному Собранию. Глава государства затронул несколько вопросов, связанных с развитием информационных технологий (И
|08.02.2021
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Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов
Предложение объединить «Спецсвязь» с ФГУП «Охрана» Росгвардия разработала проект указа Президента России о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия
|01.02.2021
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Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter
Новые условия и ограничения Президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложения о дополнительных требова
|18.01.2021
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Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО
информационной инфраструктуры России на отечественный софт. Соответствующие поправки в проект указа Президента России размещены на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.
|19.08.2020
|Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи
|28.07.2020
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Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году
ь Госкорпорации «Ростех» выросла на 39,9% и составила 179,2 млрд руб., выручка прибавила 7,8%, достигнув уровня 1,77 трлн руб. Об этом генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Представляя годовой отчет Госкорпорации, Сергей Чемезов отметил, что развитие прикладной науки стало одним из приоритетных направлений деятельности в прош
|24.06.2020
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Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»
Резкое снижение страховых взносов Президент России Владимир Путин в рамках обращения к россиянам 23 июня 2020 г. выдвинул предл
|07.05.2020
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Военным России ужесточили наказание за пользование смартфонами
Новые ограничения для военных Президент России Владимир Путин подписал указ № 308 «О внесении изменений в некоторые акты...
|20.04.2020
|Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира»
|16.04.2020
|Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна»
|29.03.2020
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Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина
Новый глава ИТ-управления Администрации Президента Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Управления по развития информаци
|12.03.2020
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Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России
Встреча с российскими инвесторами Президент России Владимир Путин провел встречу с рядом ведущих российских инвесторов. В рамка
|16.01.2020
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Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская
Кто изменит Конституцию Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава рабочей группы п
|28.11.2019
|Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка
|14.06.2019
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Путин назначил ответственных за искусственный интеллект в России
анами проекта национальной стратегии развития технологий искусственного интеллекта, а также проекта указа Президента России об утверждении названной стратегии. Срок исполнения – до 30 июня 2019
|15.05.2019
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Официальный перевозчик властей России перешел на «1С»
Миграция на «1С» Российский системный интегратор «Первый бит» автоматизировал работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России. Новая информационная система, созданная на основе решений фирмы «1С» – «Управление автотранспортом», «Бухгалтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры государстве
|14.05.2019
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«1С:Первый Бит» автоматизировала работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России
ок. Расчет заработной платы трем тысячам сотрудников учреждения ускорился вдвое. При этом стоимость обслуживания ИТ-систем учреждения сократилась на 35%. «Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента России занимается автотранспортным обслуживанием Федеральных органов государственной власти России, в том числе Государственной Думы ФС России, Совета Федерации, Управления делами
|15.02.2019
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Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г.
«О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203» ФАНО России исключено из перечня
|03.12.2018
|Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС
|10.09.2018
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Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями»
стратегическую важность нашей страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова спецпредставителя президента России по цифровому развитию Дмитрия Пескова в рамках интервью в преддверии Восточ
|04.07.2018
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Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности
целостности РФ. В состав СБ входят Председатель Совета Безопасности, которым по должности является Президент России, Секретарь Совета Безопасности, постоянные члены и члены Совета Безопасности
|26.06.2018
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Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России
Игорь Щеголев назначен полпредом в ЦФО Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим полно
|22.06.2018
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Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов
Указ Президента России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление Президента Ро
|14.06.2018
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Путин создал управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры
ифровой инфраструктуры и применение ИТ. Одной из задач управления является обеспечение деятельности Президента России по вопросам госполитики в этих сферах. Еще одной задачей является подготовк
|13.06.2018
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Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко
Герман Клименко лишился поста советника Президента Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении и увольнении своих помощников и с
|24.05.2018
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Новому министру ИТ и связи дали полтора месяца на поиск денег на цифровизацию
ельства РФ опубликовано поручение Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором председатель правительства Дмитрий Медведев дал Минцифры указание по обеспечению реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», также получившего в СМИ название «майский ук
|27.03.2018
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КОИБы Ростеха подтвердили надежность на выборах Президента РФ
ионной безопасности, оснащены дисплеем с видеоподсказками, счётчиком бюллетеней и системой бесперебойного питания. С помощью такого устройства на прошедших выборах голосовал, в том числе, действующий Президент РФ Владимир Путин. Новыми комплексами обработки избирательных бюллетеней, произведенными концерном «Автоматика», входящим в контур управления Госкорпорации Ростех, в партнёрстве с вед
|23.03.2018
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Как QR-коды обеспечили быстрый подсчет результатов на выборах Президента
отоколов была введена в ГАС «Выборы» уже через несколько часов после закрытия избирательных участков. А к 8 утра следующего дня все протоколы были учтены. Сравнение скорости ввода протоколов УИКов на выборах Президента в 2012 г. и 2018 г., а также на выборах в Госдуму в 2016 г. Проблема ручного подсчета После того, как избиратели покидали участки, и начинался подсчет голосов, каждой участко
|21.03.2018
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«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации
ителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения и трансляции изображения в сети интернет на выборах Президента Российской Федерации в 2018 г.
|19.03.2018
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Подведены итоги работы видеонаблюдения и ГАС «Выборы» на выборах Президента РФ
ии сообщило о том, что государственная автоматизированная система РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года отработала стабильно. Видеотрансляция с избирательны
|16.03.2018
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«САЦ Минэнерго» начал использовать интерактивную карту с аналитикой по выборам Президента РФ на основе платформы Polymatica
а карте отображены все регионы РФ, разделенные по часовым поясам, указана общая информация по регионам: численность избирателей и количество избирательных участков в каждом регионе. В день проведения выборов президента России пользователям будет доступна информация о том, в каких регионах голосование еще идет, а каких уже закончилось. Оперативные дежурные Минэнерго России в режиме реального
|15.03.2018
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«Ростелеком» составил «портрет» типичного «Мобильного избирателя»
аря по 12 марта 2018 г. на Едином портале госуслуг работала услуга «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», с помощью которой граждане РФ впервые могли в элект
|13.03.2018
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Более 1,5 млн граждан РФ выбрали участок для голосования на выборах Президента через ЕПГУ
уникаций Российской Федерации сообщило о завершении работы сервиса «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», который был запущен на Едином портале госуслуг (ЕПГ
|01.03.2018
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«Ростелеком» установил системы видеонаблюдения за выборами Президента РФ в Московской области
чено Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года.Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осущест
Президент РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2916 1900
|Медведев Дмитрий 1641 599
|Мишустин Михаил 575 175
|Рейман Леонид 1037 163
|Никифоров Николай 1134 158
|Чернышенко Дмитрий 526 144
|Шадаев Максут 810 136
|Щеголев Игорь 696 135
|Греф Герман 388 73
|Носков Константин 232 60
|Акимов Максим 181 55
|Кириенко Сергей 148 52
|Дворкович Аркадий 209 50
|Песков Дмитрий 100 49
|Массух Илья 228 48
|Иванов Сергей 376 46
|Осеевский Михаил 292 45
|Чемезов Сергей 139 45
|Паршин Максим 312 41
|Белоусов Андрей 114 39
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|Касперская Наталья 281 37
|Собянин Сергей 284 36
|Ельцин Борис. 81 36
|Володин Вячеслав 76 33
|Макаров Валентин 211 32
|Жаров Александр 174 31
|Фурсенко Андрей 128 28
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|Мантуров Денис 94 26
|Вексельберг Виктор 153 25
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|Кудрин Алексей 122 24
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