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Президент РФ Президент Российской Федерации

Президент РФ - Президент Российской Федерации


22.02.2023 Путин пообещал бизнесу налоговые вычеты за покупку российского ПО

Поручение Президента России Президент России Владимир Путин поручил расширить налоговые льготы, распространяющиеся на пок
18.01.2023 Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

СС хотят передать «Роскосмосу» На Федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект указа Президента России Владимира Путина о передаче в имущественный взнос госкорпорации «Роск
15.08.2022 Судьбу «Яндекса» решат в Кремле

военной операции России (СВО) на Украине 10% из 19 тыс сотрудников «Яндекса» уехали из России и стали работать из-за рубежа. Представитель Yandex не стал комментировать агентству данную информацию. В Кремле ведут переговоры о будущем «Яндекса» Слухи о возможном разделении бизнеса Yandex циркулируют с момента начала СВО — с кона февраля 2022 г. В «Яндексе» тогда эту информацию опровергали. В
03.02.2022 МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России

али предоставлять услугу бесплатного доступа к социально значимым сайтам – Порталу госуслуг и сайту Президента России В описании услуги на сайте «Вымпелкома» тоже говорится о необходимости прой
08.11.2021 Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко

30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти»

21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность

Цифровизация медицины Президент России Владимир Путин 21 апреля 2021 г. выступил с посланием к Федеральному Собранию. Глава государства затронул несколько вопросов, связанных с развитием информационных технологий (И
08.02.2021 Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов

Предложение объединить «Спецсвязь» с ФГУП «Охрана» Росгвардия разработала проект указа Президента России о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия

01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter

Новые условия и ограничения Президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложения о дополнительных требова
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО

информационной инфраструктуры России на отечественный софт. Соответствующие поправки в проект указа Президента России размещены на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи

28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году

ь Госкорпорации «Ростех» выросла на 39,9% и составила 179,2 млрд руб., выручка прибавила 7,8%, достигнув уровня 1,77 трлн руб. Об этом генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Представляя годовой отчет Госкорпорации, Сергей Чемезов отметил, что развитие прикладной науки стало одним из приоритетных направлений деятельности в прош
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»

Резкое снижение страховых взносов Президент России Владимир Путин в рамках обращения к россиянам 23 июня 2020 г. выдвинул предл
07.05.2020 Военным России ужесточили наказание за пользование смартфонами

Новые ограничения для военных Президент России Владимир Путин подписал указ № 308 «О внесении изменений в некоторые акты...
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира»

16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна»

29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина

Новый глава ИТ-управления Администрации Президента Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Управления по развития информаци
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России

Встреча с российскими инвесторами Президент России Владимир Путин провел встречу с рядом ведущих российских инвесторов. В рамка
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская

Кто изменит Конституцию Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава рабочей группы п
28.11.2019 Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка

14.06.2019 Путин назначил ответственных за искусственный интеллект в России

анами проекта национальной стратегии развития технологий искусственного интеллекта, а также проекта указа Президента России об утверждении названной стратегии. Срок исполнения – до 30 июня 2019
15.05.2019 Официальный перевозчик властей России перешел на «1С»

Миграция на «1С» Российский системный интегратор «Первый бит» автоматизировал работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России. Новая информационная система, созданная на основе решений фирмы «1С» – «Управление автотранспортом», «Бухгалтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры государстве
14.05.2019 «1С:Первый Бит» автоматизировала работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России

ок. Расчет заработной платы трем тысячам сотрудников учреждения ускорился вдвое. При этом стоимость обслуживания ИТ-систем учреждения сократилась на 35%. «Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента России занимается автотранспортным обслуживанием Федеральных органов государственной власти России, в том числе Государственной Думы ФС России, Совета Федерации, Управления делами

15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г.

«О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203» ФАНО России исключено из перечня
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС

10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями»

стратегическую важность нашей страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова спецпредставителя президента России по цифровому развитию Дмитрия Пескова в рамках интервью в преддверии Восточ
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности

целостности РФ. В состав СБ входят Председатель Совета Безопасности, которым по должности является Президент России, Секретарь Совета Безопасности, постоянные члены и члены Совета Безопасности
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России

Игорь Щеголев назначен полпредом в ЦФО Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим полно
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов

Указ Президента России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление Президента Ро
14.06.2018 Путин создал управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры

ифровой инфраструктуры и применение ИТ. Одной из задач управления является обеспечение деятельности Президента России по вопросам госполитики в этих сферах. Еще одной задачей является подготовк
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко

Герман Клименко лишился поста советника Президента Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении и увольнении своих помощников и с
24.05.2018 Новому министру ИТ и связи дали полтора месяца на поиск денег на цифровизацию

ельства РФ опубликовано поручение Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором председатель правительства Дмитрий Медведев дал Минцифры указание по обеспечению реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», также получившего в СМИ название «майский ук
27.03.2018 КОИБы Ростеха подтвердили надежность на выборах Президента РФ

ионной безопасности, оснащены дисплеем с видеоподсказками, счётчиком бюллетеней и системой бесперебойного питания. С помощью такого устройства на прошедших выборах голосовал, в том числе, действующий Президент РФ Владимир Путин. Новыми комплексами обработки избирательных бюллетеней, произведенными концерном «Автоматика», входящим в контур управления Госкорпорации Ростех, в партнёрстве с вед
23.03.2018 Как QR-коды обеспечили быстрый подсчет результатов на выборах Президента

отоколов была введена в ГАС «Выборы» уже через несколько часов после закрытия избирательных участков. А к 8 утра следующего дня все протоколы были учтены. Сравнение скорости ввода протоколов УИКов на выборах Президента в 2012 г. и 2018 г., а также на выборах в Госдуму в 2016 г. Проблема ручного подсчета После того, как избиратели покидали участки, и начинался подсчет голосов, каждой участко
21.03.2018 «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации

ителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения и трансляции изображения в сети интернет на выборах Президента Российской Федерации в 2018 г.
19.03.2018 Подведены итоги работы видеонаблюдения и ГАС «Выборы» на выборах Президента РФ

ии сообщило о том, что государственная автоматизированная система РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года отработала стабильно. Видеотрансляция с избирательны
16.03.2018 «САЦ Минэнерго» начал использовать интерактивную карту с аналитикой по выборам Президента РФ на основе платформы Polymatica

а карте отображены все регионы РФ, разделенные по часовым поясам, указана общая информация по регионам: численность избирателей и количество избирательных участков в каждом регионе. В день проведения выборов президента России пользователям будет доступна информация о том, в каких регионах голосование еще идет, а каких уже закончилось. Оперативные дежурные Минэнерго России в режиме реального
15.03.2018 «Ростелеком» составил «портрет» типичного «Мобильного избирателя»

аря по 12 марта 2018 г. на Едином портале госуслуг работала услуга «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», с помощью которой граждане РФ впервые могли в элект
13.03.2018 Более 1,5 млн граждан РФ выбрали участок для голосования на выборах Президента через ЕПГУ

уникаций Российской Федерации сообщило о завершении работы сервиса «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», который был запущен на Едином портале госуслуг (ЕПГ
01.03.2018 «Ростелеком» установил системы видеонаблюдения за выборами Президента РФ в Московской области

чено Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года.Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осущест

Публикаций - 4007, упоминаний - 5012

Президент РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10657 556
Yandex - Яндекс 6398 237
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3027 219
Microsoft Corporation 24011 213
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10654 208
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8391 185
МегаФон 7716 170
Google LLC 11359 139
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4500 133
VK - Mail.ru Group 3277 129
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3248 117
Apple Inc 11614 112
Meta Platforms - Facebook 4366 110
X Corp - Twitter 2795 101
Ростелеком - Связьинвест 1705 96
7601 94
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2685 87
АФК Система ПАО 1763 85
Huawei 3684 79
Восход ФГБУ НИИ 617 79
Intel Corporation 11879 71
Oracle Corporation 6498 69
IBM - International Business Machines Corp 9335 67
SAP SE 5091 66
Cisco Systems 5001 59
Samsung Electronics 9946 58
Telegram Group 1417 57
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2020 46
Цифра ГК 2263 44
Крок - Croc 1770 43
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1056 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1247 42
Ростех - Автоматика Концерн 1546 42
InfoWatch - Инфовотч 962 41
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 40
Ситроникс - Sitronics 1183 40
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 367 38
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 36
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 862 34
Элемент ГК - Микрон - Micron 1341 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6476 219
Почта России ПАО 1992 128
РЖД - Российские железные дороги 1773 102
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6766 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2605 82
Газпром ПАО 1223 74
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 320 47
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 44
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1100 44
РВК - Российская венчурная компания 541 41
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 40
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 750 34
НСПК - Национальная система платежных карт 713 33
Visa International 1913 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 527 30
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 441 29
Альфа-Банк 1667 29
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 28
Газпром нефть 549 27
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1812 27
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 27
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 417 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1413 26
Роснефть НК - нефтяная компания 500 25
ГПБ - Газпромбанк 1012 24
Альфа-Групп 681 23
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 204 21
Россети Ленэнерго 1698 21
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 482 20
Открытие ФК - Банк Открытие 523 19
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 699 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2009 18
Северсталь ПАО - Severstal 417 18
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1015 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 405 17
АБ Россия - Акционерный банк Россия 83 17
eBay Inc 1605 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 365 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10348 1285
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5433 874
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3103 646
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4674 552
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2578 406
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2901 308
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 280
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2548 276
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1761 257
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3147 240
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2259 227
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4209 225
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2833 224
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5058 206
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3367 199
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2629 171
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2100 164
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1760 145
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 141
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 295 139
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2738 138
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1292 137
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 551 124
Правительство Москвы 2178 123
Федеральное собрание Российской Федерации 248 109
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 316 100
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1288 97
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 735 94
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 92
Совет при президенте Российской Федерации 196 85
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1118 85
Судебная власть - Judicial power 2209 83
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1766 83
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 768 80
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 78
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 152 77
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 75
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 864 69
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 576 68
Федеральное казначейство России 1642 66
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 539 88
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 71
Единая Россия - Политическая партия 284 60
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 55
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 47
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 228 45
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 269 37
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2648 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 33
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 32
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 108 29
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 269 23
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 106 18
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 18
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 16
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 16
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 15
ЛДПР 100 14
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 997 13
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 61 12
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 12
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 11
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 10
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 10
АЮР - Ассоциация юристов России 35 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 8
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 7
ФОИ - Фонд общественных интересов 23 7
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 7
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 22 7
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 82 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58381 1475
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43889 1117
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15289 757
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23528 484
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19845 481
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27941 407
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10931 305
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11680 296
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27503 288
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9878 275
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6472 274
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26670 270
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10232 233
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23463 231
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 343 14
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АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 59 13
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 12
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 11
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 224 10
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 10
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РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 9
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 141 8
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 8
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 85 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 141 7
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 55
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1152 44
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2241 37
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 35
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 699 28
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 14
CNews AWARDS - награда 450 12
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