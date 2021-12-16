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IBS IBS IT Services ИБС ИТ Услуги ИБС Софт

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт


16.12.2021 «Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS
16.12.2021 ПАО «Вымпелком» объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort
13.12.2021 В IBS назначен управляющий партнер направления ESG
02.12.2021 IBS и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве
16.11.2021 IBS помогла фонду «Старость в радость» оптимизировать внутренние процессы
09.11.2021 IBS Advanced Outsourcing запустила сервис корпоративных non-core закупок для компании Atlas Copco
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг»
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура»
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС»
21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством
30.03.2021 IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы
19.03.2021 IBS разработала корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С»
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование»
15.01.2021 IBS нормализовала данные по закупкам в ТМК
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда
30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»
10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза»
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин»
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура»
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард
02.09.2020 «Салым Петролеум» доверила IBS поддержку SAP S/4HANA
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком
13.07.2020 Разработка IBS AppLine «Хамелеон» включена в реестр российского ПО
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем
29.06.2020 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP
29.06.2020 «Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group
22.04.2020 IBS автоматизировала закупки агрохолдинга «Степь» на базе «1С»
13.04.2020 Легендарная ИТ-компания IBS раскололась. Ее владельцы будут хозяйствовать по отдельности
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор
27.03.2020 В IBS назначен новый гендиректор

Публикаций - 1467, упоминаний - 2083

IBS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 244
SAP SE 4595 228
Oracle Corporation 6035 188
IBM - International Business Machines Corp 8941 184
Крок - Croc 1616 134
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 131
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 129
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 109
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 271 109
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 99
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 96
HP Inc. 5313 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 81
6072 79
Cisco Systems 4720 74
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 71
АйТи 1179 67
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 60
Dell EMC 4736 59
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 55
Yandex - Яндекс 5015 51
Intel Corporation 11262 51
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 45
Компьюлинк ГК - Compulink 388 45
NVision Group - Энвижн Груп 660 44
VK - Mail.ru Group 3057 44
R-Style - Эр-Стайл ГК 451 39
SAP CIS - САП СНГ 821 39
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 38
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 38
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 38
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 38
IBS Platformix - ИБС Платформикс 97 37
Открытые технологии 600 36
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 225 36
Softline - Софтлайн 1870 36
Ситроникс - Sitronics 941 35
Программный продукт ГК 3960 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 110
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 51
Газпром ПАО 1008 46
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 45
Роснефть НК - нефтяная компания 434 39
Альфа-Банк 1476 38
Газпром нефть 439 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 33
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 32
ГПБ - Газпромбанк 842 30
ПСБ - Промсвязьбанк 682 30
X5 Group 709 30
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 27
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 27
Citi - Citibank - Ситибанк 265 26
Почта России ПАО 1853 26
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 25
РЖД - Российские железные дороги 1458 24
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 22
МДМ Банк 246 20
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 19
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 19
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 18
ВТБ - ВТБ24 658 18
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 18
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 16
Mary Kay - Мэри Кэй 88 16
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 15
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 15
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 15
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 15
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 13
Visa International 1809 13
Boeing 957 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 245
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 129
Федеральное казначейство России 1345 76
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 66
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 66
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 64
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 56
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 54
Президент Российской Федерации 3770 53
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 33
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 25
Администрация Президента РФ 904 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 22
Правительство Москвы 1640 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 16
World Bank Group - Всемирный банк 278 15
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 14
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 14
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
Таможня - Таможенная служба 421 9
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 101 9
Счётная палата РФ 628 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 16
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 13
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 11
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 3
ASF - Apache Software Foundation 98 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
Linux Foundation 167 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 363
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 177
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 174
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 169
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 140
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 120
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 91
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 84
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 78
Big Data - Большие данные 3520 68
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 66
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 63
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 58
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 57
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 42
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 40
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 37
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 37
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 32
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 30
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 27
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 27
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 27
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 26
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 24
Microsoft Windows 2000 2856 64
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 59
Linux OS 7669 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 45
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 40
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 33
Microsoft Windows 10 11713 28
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 22
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 22
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 21
Microsoft SQL Server 1416 21
Microsoft Office 3247 20
Google Android 11959 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 18
OpenText Documentum 350 17
Apple iOS 6422 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 16
Apache Hadoop 356 15
Новые облачные технологии - МойОфис 381 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 15
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 13
Microsoft Office Excel 818 12
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 12
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 11
Parallels VDI 11 11
Microsoft Azure 1276 11
Intel x86 - архитектура процессора 1391 11
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 10
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 9
Apple iPad 3663 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 8
Мацоцкий Сергей 173 160
Карачинский Анатолий 89 83
Шадаев Максут 460 59
Гуральников Сергей 162 50
Богачев Игорь 174 46
Бетсис Павел 96 43
Путин Владимир 2542 38
Бойко Елена 174 37
Калинин Денис 70 36
Гаттаров Руслан 141 33
Меднов Сергей 121 31
Ананьин Алексей 74 30
Ермолаев Артем 348 30
Никифоров Николай 1161 28
Медведев Дмитрий 1604 28
Козырев Алексей 274 27
Баланова Светлана 29 26
Кравченко Константин 75 25
Прохоров Фёдор 81 25
Ведехин Игорь 27 24
Рейман Леонид 1009 24
Строкович Антон 51 24
Филатов Андрей 105 23
Громов Иван 101 23
Леушев Андрей 69 22
Шевченко Владимир 138 21
Румянцева Ольга 62 21
Хомич Игорь 30 21
Козлов Михаил 167 21
Кутилов Евгений 20 20
Скачков Юрий 50 20
Лощинин Дмитрий 37 20
Халяпин Сергей 81 19
Елистратов Николай 90 19
Садовенко Илья 63 19
Сафронов Юрий 67 18
Реймер Денис 54 18
Пирогов Алексей 29 18
Ивицкий Дмитрий 18 18
Бобровников Борис 99 18
Россия - РФ - Российская федерация 108428 962
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 400
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 209
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 203
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 114
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 99
Европа Восточная 2927 79
Украина 6212 51
Европа 12319 50
Германия - Федеративная Республика 8903 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 44
Казахстан - Республика 4467 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 37
Беларусь - Белоруссия 3525 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 34
Россия - УФО - Челябинская область 932 29
Азия - Азиатский регион 3803 28
Россия - ПФО - Казань 2085 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 25
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 25
Россия - СФО - Новосибирск 3269 24
Америка Северная 2650 23
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 21
Америка 2011 20
Африка - Африканский регион 2928 19
Румыния 592 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 17
Индия - Республика 4263 16
Россия - ЦФО - Калужская область 767 16
Канада 3319 15
Европа Западная 1329 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 14
Ближний Восток 2549 14
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 13
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 13
Франция - Французская Республика 5665 13
Польша - Республика 1559 13
Земля - планета Солнечной системы 7427 13
Великобритания - Лондон 2031 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 543
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 202
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 177
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 129
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 109
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 84
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 65
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 55
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 51
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 48
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 44
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 31
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 31
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 28
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 26
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 25
Образование в России 460 23
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 19
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 18
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 17
Информационное общество - Государственная программа 1238 17
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 14
Экономический эффект 694 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 13
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 12
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 40
TAdviser - Центр выбора технологий 243 19
Прайм - Агентство экономической информации 694 16
Открытые системы ИД 160 11
Forbes - Форбс 591 10
Коммерсантъ - Издательский дом 888 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
Ведомости 375 4
ComputerWorld 139 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 3
Мобильные системы 94 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
ComNews - Медиа-бизнес 89 3
Apps4All 26 3
РИА Новости 766 3
Bloomberg 1009 3
InformationWeek 231 2
КиноПоиск - портал о кино 130 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
Intelligent Enterprise 27 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
Компьютерра 38 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
РОИ - Российская общественная инициатива 73 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
NBC News 165 1
Финансовые известия 32 1
USA Today 125 1
PCweek 30 1
Times 500 1
FT - Financial Times 1118 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
РБК Daily 81 1
Fortune 196 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
InfoWorld 56 1
IDC - International Data Corporation 4671 84
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 73
Gartner - Гартнер 3301 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 43
Медиалогия 48 17
Forrester Research 810 9
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 7
S&P - Standard and Poor’s 470 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 4
Fortune Global 500 280 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Fortune Global 100 138 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Moody's Investors Service 135 2
Forrester Wave 31 2
CNews Fast рейтинг 37 2
Juniper Research 468 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 2
Frost & Sullivan 199 2
BroadGroup 6 1
Aberdeen Group 48 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Yankee Group 166 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
IBSi - IBS Intelligence 6 1
IAOP Global Outsourcing 100 16 1
Gartner - AMR Research 48 1
Wainhouse Research 38 1
500 Startups 4742 1
Gartner - Meta Group 8 1
IHS iSuppli 390 1
CNews Tenders 14 1
CNews Рынок ИТ-услуг 34 1
CNews Мишень 47 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 12
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 8
РАН - Российская академия наук 1397 8
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 6
МЭИ - Московский энергетический институт 85 5
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 4
Softline Education - Академия АйТи 55 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 125 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 12 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 13 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 7 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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