Индексная книга CNews*
IBS IBS IT Services ИБС ИТ Услуги ИБС Софт
Публикаций - 1467, упоминаний - 2083
IBS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацоцкий Сергей 173 160
|Карачинский Анатолий 89 83
|Шадаев Максут 460 59
|Гуральников Сергей 162 50
|Богачев Игорь 174 46
|Бетсис Павел 96 43
|Путин Владимир 2542 38
|Бойко Елена 174 37
|Калинин Денис 70 36
|Гаттаров Руслан 141 33
|Меднов Сергей 121 31
|Ананьин Алексей 74 30
|Ермолаев Артем 348 30
|Никифоров Николай 1161 28
|Медведев Дмитрий 1604 28
|Козырев Алексей 274 27
|Баланова Светлана 29 26
|Кравченко Константин 75 25
|Прохоров Фёдор 81 25
|Ведехин Игорь 27 24
|Рейман Леонид 1009 24
|Строкович Антон 51 24
|Филатов Андрей 105 23
|Громов Иван 101 23
|Леушев Андрей 69 22
|Шевченко Владимир 138 21
|Румянцева Ольга 62 21
|Хомич Игорь 30 21
|Козлов Михаил 167 21
|Кутилов Евгений 20 20
|Скачков Юрий 50 20
|Лощинин Дмитрий 37 20
|Халяпин Сергей 81 19
|Елистратов Николай 90 19
|Садовенко Илья 63 19
|Сафронов Юрий 67 18
|Реймер Денис 54 18
|Пирогов Алексей 29 18
|Ивицкий Дмитрий 18 18
|Бобровников Борис 99 18
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
Создано именных указателей - 97026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
Создано именных указателей - 97026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.