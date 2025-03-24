Корпорация «Галактика» и IBS подтвердили совместимость своих продуктов

В рамках интеграционного тестирования было установлено, что система «Галактика ERP» и решения на базе платформы «Планета.» — «Планета.НСИ» и «Планета.Аналитика» — способны совместно и бесперебойно функционировать с промышленным объемом данных без потери эффективности. Об этом CNews сообщили представители корпорации «Галактика».

«Галактика ERP» является центральным продуктом экосистемы корпорации «Галактика». Система обеспечивает сквозное управление процессами всех направлений финансово-хозяйственной и производственной деятельности средних, крупных и крупнейших предприятий, корпораций и холдингов.

«Планета.» — это российская on-premise платформа с low-code возможностями, применяемая как инструмент цифровой трансформации и повышения эффективности бизнес-процессов. Одним из ее ключевых модулей является решение для управления нормативно-справочной информацией «Планета.НСИ», на котором уже была реализована автоматизированная система ведения НСИ для РЖД.

Константин Курдюмов, директор отделения продуктового офиса IBS: «Чтобы максимально эффективно и в короткие сроки решать задачи по импортозамещению, необходимы нетривиальные решения. Именно поэтому мы в партнерстве с «Галактикой» сосредоточились на проверке совместимости наших решений, чтобы наши заказчики смогли более гибко подходить к вопросу миграции на российское ПО. Такой подход позволит выбирать лучшие системы на рынке исходя из требований по автоматизации уже выстроенных бизнес-процессов, а не менять бизнес-процессы исходя из выбранной системы».

«Данная интеграция — очередной шаг по созданию цифрового суверенитета, который возможно обрести только путем синхронизированной работы и сотрудничества. Совместимость наших решений позволит заказчикам внедрять композитные системы класса ERP+, используя продукты сразу нескольких вендоров», — сказал руководитель разработки «Галактика ERP» Евгений Венгер.

В будущем IBS и корпорация «Галактика» планируют по мере выхода обновлений проводить интеграционные тестирования и демонстрировать функциональные возможности своих решений в рамках «Лаборатории ERP+», развернутой на базе программы «Федерация». Кроме того, в планах компаний добавить к тестированию еще один продукт IBS класса BI (бизнес-аналитика) «Планета.Аналитика».