Курдюмов Константин
Курдюмов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Генезис 18 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Эйделанд Павел 5 2
|Юрасов Сергей 1 1
|Ванюлин Вячеслав 12 1
|Курюмов Анатолий 2 1
|Флоринский Алексей 7 1
|Стуров Александр 10 1
|Петров Виктор 13 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Галеев Вадим 3 1
|Хафизов Евгений 7 1
|Гумённый Петр 3 1
|Бабичев Михаил 1 1
|ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
|РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
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