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Курдюмов Константин



29.01.2025 Подтверждена совместимость платформы «Планета.» с Deckhouse Kubernetes Platform 1
04.07.2024 Подтверждена совместимость платформы «Планета.» с российской СУБД Postgres Pro 1
04.10.2023 Как централизованно решать проблемы импортозамещения бизнес-систем 1
20.02.2023 Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева 1
15.11.2022 Компании IBS и Test IT представили новую российскую платформу для тестирования Test IT PRO 1
13.09.2022 Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO 1
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Курдюмов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1635 4
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 2
Рексофт - Reksoft 419 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 232 1
Аурига - Auriga 74 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
IBS AppTest - ИБС АпТест 3 1
Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
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Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 383 1
Генезис 18 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1169 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 394 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 526 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 459 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 806 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5302 1
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Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 665 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17080 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6236 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2124 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11065 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6671 1
Оцифровка - Digitization 4548 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1177 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 328 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 736 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 47 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5898 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 1
Калькулятор - Calculator 341 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 780 1
Softline - Develonica - Test IT Pro 3 2
Softline - Develonica - Test IT Enterprise 2 1
Microsoft Windows 15677 1
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 43 1
ITS - Info Technology Supply - PaperCut MF 5 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 419 1
Mozilla Firefox - браузер 1890 1
Google Chrome - браузер 1563 1
Apple Safari - браузер 854 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 691 1
IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, анализа, прогнозирования и формирования производственных программ 4 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 91 1
Эйделанд Павел 5 2
Юрасов Сергей 1 1
Ванюлин Вячеслав 12 1
Курюмов Анатолий 2 1
Флоринский Алексей 7 1
Стуров Александр 10 1
Петров Виктор 13 1
Сокорнов Николай 18 1
Галеев Вадим 3 1
Хафизов Евгений 7 1
Гумённый Петр 3 1
Бабичев Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 558 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1663 1
Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 795 1
Россия - ЦФО - Брянская область 350 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 1
Россия - ПФО - Самарская область 1315 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1499 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1447 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Россия - СФО - Омская область 670 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 884 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 820 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1521 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 888 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 307 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 389 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1981 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4153 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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