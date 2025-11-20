Группа компаний GEMS подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и группа компаний Gems объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу геоинформационной аналитической системы Geometa от Gems и Postgres Pro Certified 15. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

GEMS разрабатывает и внедряет геозаряженные системы управления территориями, объединяя геотехнологии с автоматизацией процессов и аналитикой данных. Внедряемые системы базируются на платформе Geometa от GEMS, зарегистрированной в реестре отечественного ПО. Основные пользователи – это органы власти, муниципалитеты и крупные компании, работающие с пространственными данными.

Комплексные решения на базе Geometa обеспечивают: оптимизацию управления территориями и инфраструктурой; автоматизацию процессов и информационного обмена при предоставлении государственных и муниципальных услуг; интерактивную визуализацию информации на цифровых картах; сбор, хранение и анализ данных из разных источников.

Postgres Pro Certified – сертифицированная ФСТЭК редакция— обладает всеми возможностями Postgres Pro Standard. Содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, встроенный контроль целостности исполняемых файлов и другие важные с точки зрения безопасности функции.

«За последний год мы видим значительный рост интереса к использованию отечественных сертифицированных СУБД. Чтобы обеспечить нашим заказчикам надёжность и соответствие требованиям регуляторов, мы провели тестирование совместимости платформы Geometa от Gems с Postgres Pro Certified. Результаты подтвердили полную функциональную совместимость с нашим продуктом, что позволяет нашим клиентам уверенно проходить аттестацию ГИС и оптимизировать бюджет при внедрении», — отметил операционный директор Константин Курдюмов.

«Для нас важно, что экосистема Postgres Pro расширяется за счёт таких партнёров, как GEMS. Геоинформационные системы — один из ключевых сегментов, где требуется высокая производительность, защищённость и независимость от зарубежных технологий. Подтверждение совместимости с Geometa — это шаг к созданию единого доверенного контура отечественных решений, который обеспечивает технологическую устойчивость государственного и муниципального управления», — сказал генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко.