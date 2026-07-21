Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Панченко Иван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 197, упоминаний - 211
Панченко Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 48
|Кирьянова Александра 169 37
|Глазков Александр 151 37
|Мельникова Алиса 100 36
|Желтухин Вадим 72 34
|Нестеров Алексей 175 34
|Толокнов Андрей 39 32
|Закоржевский Вячеслав 94 29
|Врацкий Андрей 175 23
|Артюхов Сергей 66 23
|Фогельсон Виктор 50 23
|Галкин Николай 140 22
|Суровец Дмитрий 115 22
|Урусов Виктор 157 21
|Аникин Дмитрий 68 21
|Цыганков Дмитрий 38 20
|Глухов Иван 35 20
|Пирогова Ирина 31 20
|Козырев Алексей 328 19
|Харитонов Дмитрий 79 19
|Сергеев Сергей 179 19
|Албычев Александр 168 18
|Качанов Олег 121 18
|Ермаков Иван 32 18
|Сологуб Денис 75 18
|Бартунов Олег 54 17
|Федоров Алексей 142 17
|Шпак Василий 279 17
|Белов Алексей 28 17
|Шенберг Дмитрий 21 17
|Безбогов Сергей 69 17
|Галеев Сергей 37 17
|Гулевич Руслан 32 17
|Иодковский Станислав 104 17
|Кубарев Алексей 59 17
|Деверилин Павел 34 17
|Бондаренко Алексей 47 17
|Филимонов Антон 22 17
|Мейнцер Антон 20 17
|Чудинов Дмитрий 103 17
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.