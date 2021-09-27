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Панченко Иван


27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 1
20.04.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с СУБД Postgres Pro 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
02.12.2020 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов 1
05.11.2020 Обновленная платформа Docsvision поддерживает работу с PostgreSQL 1
30.10.2020 «Информзащита» и Postgres Professional обеспечат внедрение российских защищенных баз данных 1
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 1
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
24.03.2020 «Сетевая академия Ланит» стала авторизованным учебным партнером Postgres Professional 1
27.02.2020 Патч российского разработчика принят в свободно распространяемую PostgreSQL 1
27.12.2019 «Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro 1
22.10.2019 Devicelock включил в свои продукты поддержку Postgres Pro и PostgreSQL 1
18.10.2019 Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 1
21.05.2019 В России впервые начинают выдавать сертификаты специалистов по PostgreSQL 1
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 3
04.03.2019 Подтверждена совместимость СЭД Documino и СУБД Postgres Pro 1
29.01.2019 «Галактика» и Atos проведут совместные тестирования продуктов на отечественной СУБД 1
28.12.2018 Тестирование подтвердило совместимость Postgres Pro 11 с РЕД ОС 7.1 МУРОМ 1
14.09.2018 Разработчики российского ПО выпустят каталог совместимости продуктов, «чтобы сэкономить госорганам миллиарды» 1
23.05.2018 СУБД Postgres Pro подтвердила совместимость с ОС «РЕД ОС» и «Гослинукс» 1
12.04.2018 Postgres Professional выполнил аудит СУБД Postgres Pro для МИС Тюменской области 1
14.03.2018 Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL 1
01.03.2018 Для Prognoz Platform разработана специализированная СУБД Postgres Pro Enterprise 1
10.11.2017 Merlion добавил в портфель СУБД от Postgres Professional 1
16.02.2017 «Галактика» и Postgres Professional подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
05.12.2016 СУБД Mail.ru Tarantool через три недели превратится в «убийцу» Oracle 1
29.11.2016 СЭД «Дело» будет работать под управлением отечественной СУБД Postgres Pro 1
23.11.2016 Postgres Professional получила сертификат соответствия ФСТЭК России на СУБД Postgres Pro 1
04.07.2016 Postgres Professional и DataLine совместно запустят облачный сервис на базе PostgreSQL 1
02.06.2016 Postgres Professional переносит свой головной офис в Иннополис 1
13.05.2016 СУБД Postgres Pro протестирована на аппаратной платформе Inspur 1
21.04.2016 Тестирование СУБД PostgreSQL на платформе HDS прошло без потери производительности 1
15.04.2016 СУБД PostgreSQL протестирована на аппаратной платформе Hitachi 1
25.03.2016 СУБД Postgres Pro вошла в реестр отечественного ПО 1
23.03.2016 «ДоксВижн» и Postgres Professional стали технологическими партнёрами 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Панченко Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3363 5
SAP SE 3220 3
Галактика - Корпорация 251 3
Крок 1221 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
OpenText 161 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Yandex - Яндекс 4103 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Docsvision - ДоксВижн 780 2
Базальт СПО 206 2
Microsoft Corporation 11168 2
3779 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
АФК Система ПАО 998 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Merlion - Мерлион 275 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
Facebook 3768 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
Прогноз 197 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
KrIT - КРИТ 11 1
EnterpriseDB 15 1
Наука и инновации АО 6 1
Тюмень-Софт - 1С-Медицина-Регион - 1С-МР 2 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Информзащита 423 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Микрон - Micron 365 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Ланит ГК 1160 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Белоярская АЭС-авто 3 1
Смоленская АЭС-сервис 3 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
TripAdvisor 33 1
Газпромсервис 1 1
Газпром трансгаз Санкт-Петербург 5 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Danone - Данон 45 1
Транснефть 159 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Газпром нефть 382 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Пентагон - Министерство обороны США 279 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Big Data - Большие данные 1136 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 24
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 9
SQL - Язык программирования 436 6
Microsoft SQL Server 798 5
Linux OS 4276 4
Ingres - СУБД 12 3
ЭОС Дело СЭД 625 3
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 7 3
Informix СУБД 16 3
Ред ОС 239 3
Postgres95 5 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Prognoz Platform 74 2
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
OpenText Documentum 191 1
Redis СУБД 46 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 1
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 1
Atos BullSequana S 16 1
Галактика EAM 24 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Oracle СУБД 32 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
DeviceLock Enterprise Server - DLES 9 1
Газинформсервис Jatoba 4 1
IBM WebSphere 80 1
Microsoft Silverlight 138 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
КриптоПро Ngate 4 1
DeviceLock Ethersensor 2 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
SAP ArchiveLink 2 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Сушкевич Антон 56 3
Сигаев Федор 9 3
Коротков Александр 8 3
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 3
Chen Jolly - Чен Джолли 5 3
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 3
Бартунов Олег 32 3
Рустамов Рустам 169 2
Яхина Ирина 40 2
Массух Илья 192 2
Касперская Наталья 199 1
Разеньков Сергей 1 1
Скробот Иван 1 1
Лубенникова Анастасия 2 1
Мальков Алексей 7 1
Милюков Денис 12 1
Рыбалкин Александр 1 1
Шикова Юлия 13 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Geoghegan Peter - Гейган Питер 1 1
Барков Александр 1 1
Белкин Александр 4 1
Барабанов Александр 1 1
Пестерев Алексей 3 1
Фаттахов Марат 2 1
Иванов Егор 17 1
Бургардт Александр 13 1
Гоц Роман 24 1
Оганесян Ашот 58 1
Абакумов Евгений 103 1
Летунов Илья 48 1
Новодворский Алексей 95 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Лашин Ренат 25 1
Овчинников Сергей 24 1
Комов Владимир 8 1
Пуцин Сергей 18 1
Крук Александр 2 1
Марушкевич Андрей 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
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Украина 3398 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Саров 92 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - Вологодская область 320 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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