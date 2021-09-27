Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Панченко Иван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 45
Панченко Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сушкевич Антон 56 3
|Сигаев Федор 9 3
|Коротков Александр 8 3
|Yu Andrew - Ю Эндрю 5 3
|Chen Jolly - Чен Джолли 5 3
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 3
|Бартунов Олег 32 3
|Рустамов Рустам 169 2
|Яхина Ирина 40 2
|Массух Илья 192 2
|Касперская Наталья 199 1
|Разеньков Сергей 1 1
|Скробот Иван 1 1
|Лубенникова Анастасия 2 1
|Мальков Алексей 7 1
|Милюков Денис 12 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Шикова Юлия 13 1
|Татауров Никита 1 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Geoghegan Peter - Гейган Питер 1 1
|Барков Александр 1 1
|Белкин Александр 4 1
|Барабанов Александр 1 1
|Пестерев Алексей 3 1
|Фаттахов Марат 2 1
|Иванов Егор 17 1
|Бургардт Александр 13 1
|Гоц Роман 24 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Летунов Илья 48 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Лашин Ренат 25 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Комов Владимир 8 1
|Пуцин Сергей 18 1
|Крук Александр 2 1
|Марушкевич Андрей 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769744, в очереди разбора - 673428.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769744, в очереди разбора - 673428.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru