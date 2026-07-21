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Индексная книга (каталог) CNews*
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Панченко Иван

СОБЫТИЯ


21.07.2026 В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата» 1
13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
09.07.2026 Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский 1
09.07.2026 Postgres Professional переходит к экосистеме продуктов и усиливает управленческую команду: новым генеральным директором назначен Артём Галонский 1
25.06.2026 Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов 1
17.06.2026 Postgres Professional и Yadro объявили о разработке промышленных ПАКов для критической инфраструктуры данных 1
15.06.2026 «СКБ Контур» и Postgres Professional будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
21.05.2026 Postgres Professional и «1С-Битрикс» создают бесшовную среду для перехода бизнеса на отечественное ПО 1
20.05.2026 Postgres Professional и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве для развития российских технологий работы с данными 1
19.05.2026 Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» договорились о стратегическом развитии СУБД для импортозамещения в сфере ERP 1
19.05.2026 Postgres Professional расширяет присутствие на рынке корпоративной аналитики с новой СУБД для гибридных нагрузок 1
28.04.2026 Генеральный директор Postgres Professional переизбран в правление АРПП «Отечественный софт» 2
24.04.2026 «Контур»: Кирилл Синицын переизбран в состав правления АРПП «Отечественный софт» 1
17.04.2026 Подтверждена совместимость «М1:Архив» и Postgres Pro 18 1
16.04.2026 CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек 1
19.03.2026 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
18.02.2026 ИT-рынок сделал выбор: спрос на специалистов по российскому софту вырос в два раза на фоне ухода западных решений 1
17.02.2026 Подтверждена совместимость FIS Platform с Postgres Pro внедрениями в крупные банки России 1
22.01.2026 Новое поколение Postgres Pro Enterprise 18 ускоряет запросы и обеспечивает бесперебойную работу 1
16.12.2025 Топ-10 российских разработчиков СУБД за год увеличили объем выручки на 35% 1
16.12.2025 ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД 3
15.12.2025 «Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард 1
15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 1
11.12.2025 Платформа управления «Аврора Центр» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
08.12.2025 Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек 1
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес 1
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить 1
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя 1
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 2
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
20.11.2025 Группа компаний GEMS подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
18.11.2025 TMS Test IT подтвердила совместимость с DB PostgrePro Standard 1
11.11.2025 Postgres Professional представляет ProGate — новый инструмент для миграции данных из Oracle в Postgres Pro 1
27.10.2025 Postgres Professional получила сертификат ФСТЭК России на безопасную разработку ПО 1
16.10.2025 Postgres Professional выходит на рынок аналитических СУБД в России с Tengri Data 1
09.10.2025 Postgres Professional и «Бизматика-Консалтинг» подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 197, упоминаний - 211

Панченко Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 160
9594 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
Oracle Corporation 7074 39
Diasoft - Диасофт 1144 38
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 32
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 32
Ростелеком 10948 31
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 29
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 29
Microsoft Corporation 25775 25
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 24
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 23
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 21
SAP SE 5601 21
R-Vision - Р-Вижн 267 21
Naumen - Наумен 752 19
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 18
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 17
SimbirSoft - СимбирСофт 124 17
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 17
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 17
MIND Software - Майнд Софт 72 17
Газпром ЦПС 38 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 15
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 14
РусГидро ИТ сервис 38 14
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 14
Примо РПА 16 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 40
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 37
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 33
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 25
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 23
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 21
Кофемания 85 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 21
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 20
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 20
Газпром нефть 725 20
Почта России ПАО 2370 19
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
Газпром ПАО 1493 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
Альфа-Капитал УК 155 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 9
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Альфа-Банк 1979 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
ФосАгро 176 8
Восток-Сервис ГК 57 7
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 84
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 36
Федеральное казначейство России 1949 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 16
МИК - Московский инновационный кластер 185 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 2
ФРИИ Акселератор 59 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Russian Open Source Foundation 8 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 153
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 136
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 119
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 70
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 38
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 37
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 32
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 28
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 25
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 24
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 24
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 22
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 20
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 20
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 19
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 19
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 161
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 93
Новые облачные технологии - МойОфис 958 38
1С:ERP Управление предприятием 841 27
Linux OS 11533 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 25
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 24
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 22
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 21
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 21
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 18
Microsoft Windows 16882 18
МТС Exolve 150 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 13
НКТ - Р7-Офис 543 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 9
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 34 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 7
Протек - Здравсити 32 6
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 6
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 6
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Глазков Александр 151 37
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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