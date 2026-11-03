Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203873
ИКТ 15849
Организации 11981
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27057
Персоны 88854
География 3170
Статьи 1599
Пресса 1349
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

ХГУ Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Студентов Хакасского государственного университета научат работать с ИИ, большими данными и интернетом вещей 1
14.11.2024 Российские вузы и ссузы бесплатно получили лицензию СУБД Postgres Pro Standard 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1
17.10.2014 МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1
05.08.2014 «Билайн» запустил 4G в Абакане и Черногорске 2
17.07.2014 МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 1
29.08.2012 В Туве создано Министерство информатизации и связи 1
23.07.2010 «Сибирьтелеком» подключил к интернету учебные корпуса Хакасского университета 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

ХГУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 629 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 52 4
Трансаренда - Ташеба Индустриальный парк - Ташеба ОВЭ 4 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 649 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10481 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9802 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4641 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23335 2
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 91 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2701 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6552 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1927 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9500 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8848 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13177 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30009 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5472 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4558 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7974 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1939 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 250 1
USB modem - USB модем 315 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5966 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 75 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 348 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1088 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1873 1
Чернов Григорий 17 4
Кара-оол Шолбан 5 1
Панченко Иван 206 1
Шарков Максим 15 1
Насюрюн Урана 1 1
Крупский Владимир 7 1
Фомин Павел 66 1
Королева Алимаа 1 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 624 6
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 197 5
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 46 5
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 41 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Усть-Абакан 14 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 26 3
Россия - РФ - Российская федерация 169543 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 2
Россия - СФО - Новосибирск 4976 2
Россия - Калинино 12 2
Россия - Чапаево 10 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1725 1
Россия - СФО - Республика Тыва 426 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 398 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 260 1
Уран - планета Солнечной системы 555 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11040 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5893 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6892 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2894 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1761 1
FinTech - Банковский вклад - Федеральный закон 140-ФЗ - О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 473 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 662 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 340 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 616 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1752 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1557 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 248 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 360 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 53 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 54 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 118 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 127 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 78 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 4 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 31 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще