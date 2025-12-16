Санкт-Петербургский государственный морской технический университет – центр передовых научно-технических и образовательных технологий. Это российский вуз, который готовит специалистов по спектру кораблестроительных специальностей, сочетая традиционную и инновационную образовательные модели с уникальной системой инженерной подготовки. Среди выпускников Корабелки – министры, государственные деятели, талантливые конструкторы и инженеры, блестящие деятели науки и культуры.