СПбГМТУ Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Корабелка Севмашвтуз Ленинградский Кораблестроительный Институт


Санкт-Петербургский государственный морской технический университет – центр передовых научно-технических и образовательных технологий. Это российский вуз, который готовит специалистов по спектру кораблестроительных специальностей,  сочетая традиционную и инновационную образовательные модели с уникальной системой инженерной подготовки. Среди выпускников Корабелки – министры, государственные деятели, талантливые конструкторы и инженеры, блестящие деятели науки и культуры.

16.12.2025 Онежский судостроительно-судоремонтный завод, ПКБ «Петробалт» и «Аскон» построят цифровую цепочку «КБ – верфь» на основе отечественного ПО 1
03.12.2025 В России создан уникальный морской беспилотник для помощи водолазам 3
03.10.2025 Завершился GIS STUDENT DAY 2025 — кибермост компании «Газинформсервис» между образованием и работой 1
22.09.2025 Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» 1
19.09.2025 В ПКБ «Петробалт» протестировали Цифровую платформу судостроения, разработку которой ведет «Аскон» 1
04.09.2025 В России создан арктический комплекс БПЛА, управляемый нейросетью 2
06.05.2025 Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков 2
13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году 2
13.12.2024 СПбГМТУ получит ПО от «Газинформсервиса» 4
14.11.2024 Российские вузы и ссузы бесплатно получили лицензию СУБД Postgres Pro Standard 2
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли 3
21.06.2024 В России создан подводный дрон, способный погружаться на 50 метров 1
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 2
13.10.2023 X-Com оснастила аудитории Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 3
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 2
19.10.2022 В СПбГМТУ разрабатывают новую систему управления робототехническими оборудованием 1
05.09.2022 Emperium и СПбГМТУ подписали соглашение о сотрудничестве 5
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 2
11.03.2022 Началось создание российской САПР высшей сложности — для проектирования кораблей 4
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
08.04.2020 Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра 2
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
18.03.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга 1
24.11.2016 IBS Interlab, AVEVA, Global и PTC помогут российскому судостроению с 3D-моделированием и автоматизацией 3
25.09.2013 МТС внедряет в петербургских вузах технологии дополненной реальности 1
05.12.2012 РАМЭК и САФУ создают в вузе единую инфосреду 1
25.08.2011 РТС оснащает САПР школы и вузы 2
22.10.2010 Дмитрий Возианов назначен управляющим директором А1 1
23.09.2010 Вадим Ковалевский: Главное для дистрибьютора – быстрая реакция 1
22.06.2010 Россия: ИТ-директора мечтают стать генеральными или открыть свой бизнес 1
15.02.2010 Российский VSAT-разработчик «Истар» объявил о новых назначениях 3
28.05.2009 РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ 2
01.10.2007 СПбГМТУ объявил конкурс на поставку компьютеров 1
25.09.2007 IBM и СПбГМТУ будут развивать центр компетенции в судостроении 1
19.09.2007 В Avaya новые назначения 1
17.04.2007 PTC открыл центр компетенции в СПбГМТУ 1
04.09.2006 На фестивале «Современные технологии - флоту России!» пройдёт чемпионат по программированию 1
04.09.2006 На фестивале «Современные технологии - флоту России!» пройдёт чемпионат по программированию 1
11.11.2004 Российские ученые изобрели сухой подводный велосипед 1

Siemens AG - Siemens Group 2628 5
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 3
Dassault Systemes 223 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 436 3
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 3
Ростелеком 10316 3
9006 3
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
Microsoft Corporation 25246 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 242 2
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 2
Газинформсервис - ГИС 413 2
Cisco Systems 5224 2
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 23 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 33 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 47 1
Intermech - Интермех НПП 24 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 68 1
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 3 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 93 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Формоза - Formoza 177 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 401 1
Fidesys - Фидесис 27 1
Optoma 31 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 1
FanRuan Software 11 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 4 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Cadence Design Systems - cādence 70 1
Аскон - Аскон протех - ПРО Текнолоджиз - PRO Technologies 3 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 2
Музей-усадьба Архангельское 34 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
RusProfile - Руспрофайл 18 1
Велобайк 13 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Малахит 21 1
Альфа-Эко 55 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Volvo Penta 6 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 42 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1481 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Trionix Lab - Подводные дроны 1 1
ОСК - Невское ПКБ - Невское проектно-конструкторское бюро 2 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 1
Альфа-Групп 731 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 34 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 1
Газпром ПАО 1418 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 22 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1310 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8191 1
ГПБ - Газпромбанк 1178 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3447 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 349 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18245 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31804 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5932 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 2
Манипулятор - Manipulator 354 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 459 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1066 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 2
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 3
Linux OS 10920 3
Dassault Systemes - Catia 80 2
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 24 2
PTC MathCAD 25 2
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1518 2
Siemens IoT MindSphere 4 2
Google Android 14703 2
PTC Creo 42 2
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 27 2
Аскон - Лоцман:PLM 92 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 242 2
НТР - Новые телеком-решения 33 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 9 1
IBM Maximo Asset Management 54 1
OSIsoft PI System 15 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
DEPO Computers - Depo Storm 71 1
IBM Tivoli 284 1
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 18 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Microsoft Codex 23 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 24 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
FanRuan - FineBI 26 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 86 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 369 1
Газинформсервис - Litoria Desktop 10 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 2891 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Мишустин Михаил 737 3
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Тарадонов Владимир 2 2
Соколов Дмитрий 69 2
Колесников Андрей 89 2
Евсин Александр 12 2
Шумилин Александр 8 2
Куркин Андрей 2 2
Лядов Михаил 11 2
Калинко Олег 3 2
Ежов Василий 45 2
Лукашкин Сергей 26 2
Пожидаев Николай 85 1
Сунгуров Андрей 16 1
Пинский Александр 3 1
Прозоровский Василий 40 1
Филимонов Сергей 46 1
Калганов Игорь 53 1
Густов Сергей 9 1
Гаврилов Всеволод 1 1
Шамрай Феликс 1 1
Ковалевский Вадим 4 1
Возианов Дмитрий 16 1
Прищемихин Андрей 15 1
Корпуснов Сергей 7 1
Буренков Дмитрий 4 1
Сальников Андрей 3 1
Ставров Сергей 1 1
Красникова Елена 1 1
Липис Алексей 1 1
Кабанков Павел 3 1
Остроушко Павел 7 1
Хабаров Михаил 2 1
Туричин Глеб 1 1
Ахрамеева Ксения 9 1
Согонов Сергей 1 1
Носков Константин 239 1
Шадаев Максут 1150 1
Никифоров Николай 1136 1
Черненко Андрей 73 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 35
Россия - РФ - Российская федерация 157089 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 4
Германия - Федеративная Республика 12943 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2660 3
Украина 7796 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 3
Франция - Французская Республика 7979 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Россия - СФО - Новосибирск 4661 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 2
Беларусь - Белоруссия 6034 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3362 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Европа Восточная 3121 2
Мировой океан - World Ocean 521 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 33 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 1
СССР - Ленинград 111 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1313 1
Россия - УФО - Тюменская область 1256 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1572 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1597 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Испания - Королевство 3761 1
Европа 24646 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 985 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18240 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15147 6
Образование в России 2562 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 793 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10332 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
VAD - Value Added Distribution 134 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 428 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 2
Деловой Петербург 33 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Ведомости 1243 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 602 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 519 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1090 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 282 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 2
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1640 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 439 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1264 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 192 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 41 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 8 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 15 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
МВД РФ - СПбУ - Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации 9 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 10 1
АГТУ - Архангельский государственный технический университет 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2137 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
