Получите все материалы CNews по ключевому слову
СПбГМТУ Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Корабелка Севмашвтуз Ленинградский Кораблестроительный Институт
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет – центр передовых научно-технических и образовательных технологий. Это российский вуз, который готовит специалистов по спектру кораблестроительных специальностей, сочетая традиционную и инновационную образовательные модели с уникальной системой инженерной подготовки. Среди выпускников Корабелки – министры, государственные деятели, талантливые конструкторы и инженеры, блестящие деятели науки и культуры.
СОБЫТИЯ
СПбГМТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 737 3
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Тарадонов Владимир 2 2
|Соколов Дмитрий 69 2
|Колесников Андрей 89 2
|Евсин Александр 12 2
|Шумилин Александр 8 2
|Куркин Андрей 2 2
|Лядов Михаил 11 2
|Калинко Олег 3 2
|Ежов Василий 45 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Пожидаев Николай 85 1
|Сунгуров Андрей 16 1
|Пинский Александр 3 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Калганов Игорь 53 1
|Густов Сергей 9 1
|Гаврилов Всеволод 1 1
|Шамрай Феликс 1 1
|Ковалевский Вадим 4 1
|Возианов Дмитрий 16 1
|Прищемихин Андрей 15 1
|Корпуснов Сергей 7 1
|Буренков Дмитрий 4 1
|Сальников Андрей 3 1
|Ставров Сергей 1 1
|Красникова Елена 1 1
|Липис Алексей 1 1
|Кабанков Павел 3 1
|Остроушко Павел 7 1
|Хабаров Михаил 2 1
|Туричин Глеб 1 1
|Ахрамеева Ксения 9 1
|Согонов Сергей 1 1
|Носков Константин 239 1
|Шадаев Максут 1150 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Черненко Андрей 73 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.