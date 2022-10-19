В СПбГМТУ разрабатывают новую систему управления робототехническими оборудованием

Ученые лаборатории искусственного интеллекта СПбГМТУ разрабатывают интеллектуальную систему управления робототехническими манипуляторами со сложной кинематикой (проект реализуется в рамках НЦМУ).

Эти устройства предназначены для высокоточных и высокоскоростных операций повышенной эффективности. Современные робототехнические комплексы, которые используются в медицинской, электронной, химической и ряде других отраслей промышленности, требуют сложного оборудования для управления механическими элементами. Дело в том, что применение нетривиальных кинематических схем влечет за собой существенные ограничения возможностей по их управлению.

Например, чтобы манипулятор перенес объект из точки А в точку В, нужно не только рассчитать параметры перемещения по кратчайшему или наименее энергозатратному пути, но и обеспечить отсутствие локусов – точек, в которых может произойти механический сбой устройства или сработать система защиты.

Локусы определяются кинематической схемой манипулятора. Специалисты лаборатории разработали алгоритмы, которые позволяют строить многомерное конфигурационное пространство механизма при помощи технологий искусственного интеллекта и методов машинного обучения. Дальнейшие исследования направлены на создание интеллектуальной системы для оптимального движения манипулятора между запрещенными областями в идентифицируемом конфигурационном поле.