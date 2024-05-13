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Манипулятор Manipulator

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.05.2024 Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со склада с целью оптимизации рабочего процесса. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «При традиционной организации

14.05.2015 Щупальце осминога — будущее хирургии

Исследователи из итальянской Sant'Anna School of Advanced Studies разработали манипулятор-щупальце, который может сгибаться, растягиваться и протискиваться в узкие щели.  При разработке итальянцы вдохновлялись уникальной подвижностью щупалец осьминога, благодаря этому но
31.01.2011 Рука робота не боится ударов. Видео

ремонтировать суставы, это создаст серьезные проблемы для их массового применения. А если при этом робот трудится в недоступном для ремонтной бригады месте, например, на Марсе, всего один упавший на манипулятор камень может сорвать целую программу работы. Разработанный исследователями из Института робототехники и мехатроники при Германском аэрокосмическом центре (DLR) манипулятор им
02.09.2010 Microsoft официально представила манипулятор Arc Touch Mouse

Корпорация Microsoft выпустила новый манипулятор Arc Touch Mouse, представляющий собой гибкое беспроводное устройство для использования на мобильных компьютерах. Оно представляет собой тонкое (15 мм в толщину) устройство с сенсорн
01.09.2010 Microsoft планирует выпустить новый манипулятор для Xbox 360

которая может быть перенастроена программным способом. Джойстик может работать как колесо, так и как многопозиционная кнопка с точным наведением. Она будет покрыта серебряной краской. Возможно, что в манипулятор вмонтируют специальный датчик, обеспечивающий отдачу от нажатий . Кроме того, новый контроллер будет продаваться только как составной элемент комплекта Play & Charge Kit вместе с Li
21.03.2007 Мысленный манипулятор для ПК - всего за $300

  На выставке CeBit компания OCZ Technology продемонстрировала весьма необычный, но давно ожидаемый манипулятор для ПК, который может декодировать сигналы, поступающие от мозга, нервной системы и мышц лица. Название устройства - актуатор или NIA (Neural Impulse Actuator). При помощи трех датч
27.11.2006 Космический манипулятор CanadArm: 25 лет полетов в космос

Космический манипулятор CanadArm, фактически ставший "правой рукой" многоразовых космических кораблей, отметил 25-летие первого полета в космос в работоспособном состоянии. Первый полет CanadArm совершил н
27.11.2006 Космический манипулятор CanadArm: 25 лет полетов в космос

Космический манипулятор CanadArm, фактически ставший "правой рукой" многоразовых космических кораблей, отметил 25-летие первого полета в космос в работоспособном состоянии. Первый полет CanadArm совершил н
16.09.2002 Новый манипулятор от Sony отслеживает движения игрока

с приставкой PlayStation 2. Устройство представляет собой некое подобие виртуального шлема и выглядит как очки-дисплей с присоединенными наушниками. Представители Sony подчеркивают, что на самом деле манипулятор гораздо сложнее, чем кажется - дисплей оборудован специальным сенсором, который отслеживает движения головы игрока и в соответствии с ними управляет виртуальным персонажем. Процесс

01.12.1998 Thrustmaster выпустила новый манипулятор

Компания TrustMaster, Inc., известный производитель игровых манипуляторов, 30 ноября анонсировала свой принципиально новый манипулятор для "стрельбы от первого лица" Frag Master. Он позволяет обойтись без использования традиционной клавиатуры в таких популярных играх, как Quake и Unreal. Frag Master - первый ман

Публикаций - 365, упоминаний - 365

Манипулятор и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 30
Microsoft Corporation 25775 29
Samsung Electronics 11064 24
Intel Corporation 12811 21
Apple Inc 13154 18
Logitech 437 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 18
HP Inc. 5883 15
Lenovo Group 2446 11
Canon 1439 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Nvidia Corp 4002 10
A4tech 107 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Razer Inc 88 9
Nikon 646 9
Acer Group - Acer Inc 2776 7
Rover - RoverComputers 423 7
Dell EMC 5180 6
Google LLC 12688 6
KUKA Robotics 41 6
Guillemot - Thrustmaster 31 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 5
Lenovo Motorola 3566 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
SteelSeries 30 4
PixArt - Pixart SRL 21 4
LG Electronics 3735 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Toshiba Corporation 2980 4
Fujitsu 2105 4
Philips 2099 4
HTC Corporation 1512 4
Olympus 475 4
Совкомбанк Совесть 279 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Boeing 1031 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 4
Virtus.pro 30 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 2
Газпром ПАО 1493 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
SK Gaming 14 2
Kickstarter 136 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Lockheed Martin 777 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Геометрия НПО 165 2
Звезда НПП имени Г.И. Северина 10 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 2
Венец АКБ 21 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Кибардиндизайн 1 1
Чайф 5 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
Ростех - РТ-капитал 10 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Логика молока - ЛМ -Health&Nutrition - Danone - Юнимилк Лоджистик 2 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Lavazza - Лавацца Рус - Лавазза 3 1
Trionix Lab - Подводные дроны 1 1
Texda Textildarm Ltd 1 1
АМО Сталь 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 8
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 92
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 89
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 79
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 75
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 65
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 64
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 61
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 58
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 57
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 56
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 55
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 48
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 42
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 42
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 40
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 34
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 33
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 32
Joystick - Джойстик 1149 31
Микрофон - Microphone 2808 31
Наушники - Headphones 4478 29
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 29
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 275 28
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 28
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 28
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 28
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 27
Аксессуары 4282 26
Контрастность 3042 26
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 24
Microsoft Windows 16882 32
Microsoft Windows 2000 8678 24
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 17
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 16
Google Android 15243 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Apple iPod 1553 10
Apple iOS 8583 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 9
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 8
Microsoft Windows Mobile 2003 156 8
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 7
Apple iPad 4011 7
Apple macOS 2419 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Logitech MX 26 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 7
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Microsoft Office 4170 6
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 6
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 6
Samsung SVR-диктофон 464 6
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Ксенин Алекс 311 38
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Малафеев Андрей 52 4
Клинаичев Андрей 33 4
Свидиненко Юрий 14 3
Чугунов Максим 11 2
Broderick Tim - Бродрик Тим 2 2
Williams Dave - Вильямс Дэйв 7 2
Robinson Stephen - Робинсон Стивен 28 2
Topping Mike - Топпинг Майк 2 2
Dooley Rory - Дули Рори 2 2
Anravi Mehran - Анрави Мехран 2 2
Bennett Phil - Беннетт Фил 2 2
Taylor Robert - Тейлор Роберт 2 2
Путин Владимир 3454 2
Семенов Александр 166 2
Кузнецов Дмитрий 75 2
Виноградов Дмитрий 74 2
Наумов Максим 100 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Борушевский Денис 37 2
Тетерюков Дмитрий 4 2
Самохин Денис 2 2
Нечаев Данил 1 1
Drucker Steven - Дрюкер Стивен 1 1
Ullman Johan - Ульман Йохан 1 1
Grebenstein Markus - Гребенштейн Маркус 1 1
Кибардин Вадим 1 1
Вишневский Евгений 4 1
Неверов Максим 4 1
Сонаров Семен 1 1
Пашков Юрий 1 1
Пляшкевич Алексей 3 1
Городов Михаил 1 1
Шахрин Владимир 3 1
Флейтлих Борис 1 1
Гарбузов Анатолий 167 1
Ниненко Иван 1 1
Carmack John - Кармак Джон 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 55
Япония 13807 40
Европа 24963 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Южная Корея - Республика 7051 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
Китай - Тайвань 4245 12
Канада 5081 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 8
Россия - СФО - Новосибирск 4875 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Индия - Bharat 5869 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Швеция - Королевство 3781 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Франция - Французская Республика 8177 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Нидерланды 3745 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Колумбия - Республика 551 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Сингапур - Республика 1953 3
Африка - Африканский регион 3640 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Ergonomics - Эргономика 1755 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 13
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
Видеокамера - Видеосъёмка 720 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Английский язык 7030 8
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 7
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
New Scientist 1448 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Мембрана.Ру - Membrana.Ru 9 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Reddit 398 2
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Ведомости 1466 2
NYT - The New York Times 1100 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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Известия ИД 770 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
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