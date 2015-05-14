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Манипулятор Manipulator



14.05.2015 Щупальце осминога — будущее хирургии
31.01.2011 Рука робота не боится ударов. Видео
02.09.2010 Microsoft официально представила манипулятор Arc Touch Mouse
01.09.2010 Microsoft планирует выпустить новый манипулятор для Xbox 360
21.03.2007 Мысленный манипулятор для ПК - всего за $300
27.11.2006 Космический манипулятор CanadArm: 25 лет полетов в космос
27.11.2006 Космический манипулятор CanadArm: 25 лет полетов в космос
16.09.2002 Новый манипулятор от Sony отслеживает движения игрока
01.12.1998 Thrustmaster выпустила новый манипулятор

Публикаций - 317, упоминаний - 317
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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