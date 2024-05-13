Исследователи из итальянской Sant'Anna School of Advanced Studies разработали манипулятор -щупальце, который может сгибаться, растягиваться и протискиваться в узкие щели. При разработке итальянцы вдохновлялись уникальной подвижностью щупалец осьминога, благодаря этому но

ремонтировать суставы, это создаст серьезные проблемы для их массового применения. А если при этом робот трудится в недоступном для ремонтной бригады месте, например, на Марсе, всего один упавший на манипулятор камень может сорвать целую программу работы. Разработанный исследователями из Института робототехники и мехатроники при Германском аэрокосмическом центре (DLR) манипулятор им

Корпорация Microsoft выпустила новый манипулятор Arc Touch Mouse, представляющий собой гибкое беспроводное устройство для использования на мобильных компьютерах. Оно представляет собой тонкое (15 мм в толщину) устройство с сенсорн