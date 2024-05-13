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Манипулятор Manipulator
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.05.2024
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Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со склада с целью оптимизации рабочего процесса. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «При традиционной организации
|14.05.2015
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Щупальце осминога — будущее хирургии
Исследователи из итальянской Sant'Anna School of Advanced Studies разработали манипулятор-щупальце, который может сгибаться, растягиваться и протискиваться в узкие щели. При разработке итальянцы вдохновлялись уникальной подвижностью щупалец осьминога, благодаря этому но
|31.01.2011
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Рука робота не боится ударов. Видео
ремонтировать суставы, это создаст серьезные проблемы для их массового применения. А если при этом робот трудится в недоступном для ремонтной бригады месте, например, на Марсе, всего один упавший на манипулятор камень может сорвать целую программу работы. Разработанный исследователями из Института робототехники и мехатроники при Германском аэрокосмическом центре (DLR) манипулятор им
|02.09.2010
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Microsoft официально представила манипулятор Arc Touch Mouse
Корпорация Microsoft выпустила новый манипулятор Arc Touch Mouse, представляющий собой гибкое беспроводное устройство для использования на мобильных компьютерах. Оно представляет собой тонкое (15 мм в толщину) устройство с сенсорн
|01.09.2010
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Microsoft планирует выпустить новый манипулятор для Xbox 360
которая может быть перенастроена программным способом. Джойстик может работать как колесо, так и как многопозиционная кнопка с точным наведением. Она будет покрыта серебряной краской. Возможно, что в манипулятор вмонтируют специальный датчик, обеспечивающий отдачу от нажатий . Кроме того, новый контроллер будет продаваться только как составной элемент комплекта Play & Charge Kit вместе с Li
|21.03.2007
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Мысленный манипулятор для ПК - всего за $300
На выставке CeBit компания OCZ Technology продемонстрировала весьма необычный, но давно ожидаемый манипулятор для ПК, который может декодировать сигналы, поступающие от мозга, нервной системы и мышц лица. Название устройства - актуатор или NIA (Neural Impulse Actuator). При помощи трех датч
|27.11.2006
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Космический манипулятор CanadArm: 25 лет полетов в космос
Космический манипулятор CanadArm, фактически ставший "правой рукой" многоразовых космических кораблей, отметил 25-летие первого полета в космос в работоспособном состоянии. Первый полет CanadArm совершил н
|27.11.2006
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Космический манипулятор CanadArm: 25 лет полетов в космос
Космический манипулятор CanadArm, фактически ставший "правой рукой" многоразовых космических кораблей, отметил 25-летие первого полета в космос в работоспособном состоянии. Первый полет CanadArm совершил н
|16.09.2002
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Новый манипулятор от Sony отслеживает движения игрока
с приставкой PlayStation 2. Устройство представляет собой некое подобие виртуального шлема и выглядит как очки-дисплей с присоединенными наушниками. Представители Sony подчеркивают, что на самом деле манипулятор гораздо сложнее, чем кажется - дисплей оборудован специальным сенсором, который отслеживает движения головы игрока и в соответствии с ними управляет виртуальным персонажем. Процесс
|01.12.1998
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Thrustmaster выпустила новый манипулятор
Компания TrustMaster, Inc., известный производитель игровых манипуляторов, 30 ноября анонсировала свой принципиально новый манипулятор для "стрельбы от первого лица" Frag Master. Он позволяет обойтись без использования традиционной клавиатуры в таких популярных играх, как Quake и Unreal. Frag Master - первый ман
Манипулятор и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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