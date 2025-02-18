УГЛТУ Уральский государственный лесотехнический университет
|18.02.2025
|«Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота 1
|20.08.2007
|Softline поставила ПО Autodesk в УГЛТУ 2
УГЛТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Autodesk 609 1
|Softline - Софтлайн 2843 1
|Autodesk Inventor 75 1
|Autodesk Revit 114 1
|Autodesk AutoCAD 337 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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