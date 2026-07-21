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СОБЫТИЯ
Недвижимость и организации, системы, технологии, персоны:
|Нечипоренко Максим 13 4
|Коптелов Андрей 134 3
|Петров Михаил 139 3
|Сотин Денис 216 3
|Яковенко Антон 5 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Попова Мария 141 3
|Зиндер Евгений 5 3
|Грибоедов Александр 6 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Носков Константин 241 2
|Греф Герман 485 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Рахтеенко Владимир 42 2
|Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Лукутина Елена 13 2
|Анфиногентов Василий 8 2
|Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 2
|Макаров Станислав 118 2
|Степанов Антон 71 2
|Мальцев Ярослав 2 2
|Марков Максим 4 2
|Ткачёв Роман 27 2
|Кожевников Дмитрий 18 2
|Кадощук Игорь 19 2
|Пресняков Роман 3 2
|Хайзников Михаил 13 2
|Лисицын Сергей 2 1
|Баязитов Сергей 1 1
|Челышков Павел 1 1
|Цапко Сергей 1 1
|Орехов Валерий 1 1
|Андрианова Ольга 4 1
|Моисеева Марина 1 1
|Swarbrick Brian - Шварбрик Брайан 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|РИА Новости 1033 2
|Открытые системы ИД 176 2
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|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Ведомости 1466 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|Gizmodo 133 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Fortune 211 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|GigaOM 71 1
|SAP Community Network 4 1
|РС Рro 91 1
|Independent 111 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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