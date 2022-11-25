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Недвижимость Архитектурное проектирование



25.11.2022 «Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах 1
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
27.09.2022 Softline и Renga Software стали партнерами 1
27.09.2022 Как российским компаниям развивать ИТ-ландшафт в новой реальности? 1
15.09.2022 Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных 1
13.09.2022 Новую набережную во Владивостоке спроектируют с помощью Big Data МТС 2
04.08.2022 В Российских городах начнут массово появляться роботы-экскурсоводы 1
13.07.2022 Новый раздел «Афиша событий» появился в сервисе «Библиотеки Москвы» 1
12.07.2022 Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растёт 1
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов 1
14.06.2022 «Сбер» представил модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке Kandinsky 1
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» 1
04.05.2022 Отечественная ИТ-индустрия позволит сохранить достигнутый уровень эффективности планирования ресурсов НПЗ 1
12.04.2022 У заброшенных церквей Рязанщины заработали туристические навигаторы 1
01.03.2022 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ИТ в феврале 2022 года 1
27.12.2021 «Лестэр ИТ» выпустила новую версию ИРС «Перевозки» 1
15.12.2021 Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
02.11.2021 «Сбер» создал мультимодальную нейросеть, которая генерирует картинки по описанию на русском языке 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
17.08.2021 Как устроена АИС, на которой работает вся система налогообложения в России 1
24.05.2021 В структуре ГК «АйТеко» создана компания «РАССЭ-Инновации» 1
Как внедрять современные ИТ-решения еще быстрее и дешевле 1
26.04.2021 ProductCamp запускает «онлайн-город» ProductLand 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 1
01.02.2021 Syssoft и Craft Animations заключили партнерское соглашение 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1
19.11.2020 Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» 1
26.10.2020 ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки 1
11.09.2020 HP представила новые широкоформатные принтеры HP DesignJet 1
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото 1
17.08.2020 Schneider Electric сделала дом Наркомфина «умным» 1
24.07.2020 В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии 1
10.07.2020 ВТБ планирует в 10 раз ускорить внедрение сервисов за счет ИТ-архитектуры 1

Публикаций - 205, упоминаний - 206

Недвижимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11625 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 4
Siemens AG - Siemens Group 2531 3
Schneider Electric 511 2
Accenture plc 615 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1586 1
Aveva - Авева 29 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 1
Honeywell 254 1
Apple Inc 11108 1
Рексофт - Reksoft 364 1
Huawei 3461 1
VMware 2117 1
Selectel - Селектел 207 1
Lenovo Group 2153 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 176 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 3
Правительство Москвы 1969 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2912 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19127 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3200 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2722 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5618 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1294 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10816 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 1
Private Cloud - Частные облака - приватные облака 811 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 1
Microsoft Windows 11 202 1
StatCounter 256 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 23 1
Microsoft Windows 7 1875 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 138 2
Смирнов Максим 26 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1420 3
Беларусь - Белоруссия 4170 2
Япония 12848 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1274 1
Нидерланды 3289 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1763 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14889 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3154 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 843 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 430 1
Закон Мура - Moore's law 198 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 487 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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