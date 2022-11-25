Индексная книга CNews*
Недвижимость Архитектурное проектирование
Публикаций - 205, упоминаний - 206
Недвижимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 11625 9
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 5
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 4
|Siemens AG - Siemens Group 2531 3
|Schneider Electric 511 2
|Accenture plc 615 1
|Aros SEQ - SEC Consult Services 1586 1
|Aveva - Авева 29 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 1
|Honeywell 254 1
|Apple Inc 11108 1
|Рексофт - Reksoft 364 1
|Huawei 3461 1
|VMware 2117 1
|Selectel - Селектел 207 1
|Lenovo Group 2153 1
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 28
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 3
|Правительство Москвы 1969 1
|Microsoft Windows 11 202 1
|StatCounter 256 1
|Ascensio System SIA - OnlyOffice 23 1
|Microsoft Windows 7 1875 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.