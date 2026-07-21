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Недвижимость Архитектурное проектирование

 

Сдача зачетов в архитектурном ВУЗе 1930-е гг. Прохоров Семён Маркович (1873 - 1948) Сдача зачетов в архитектурном ВУЗе 1930-е гг. Прохоров Семён Маркович (1873 - 1948)
"Проект" 1967 г. Клавдия Николаевна Ошева "Проект" 1967 г. Клавдия Николаевна Ошева
Юность строит города «Техника - Молодёжи» № 3, 1974г Юность строит города «Техника - Молодёжи» № 3, 1974г
Cегодня - проект, завтра - объект! На графическом листе представлена слаженная работа инженера и строителя, где задуманное на чертеже, воплощается в реальности до мельчайших деталей. Плакат относится к серии работ, связанных с строительством времён X пятилетки (1976-1980 гг.). И. Харкевич-Храповицкий, 1980г. Cегодня - проект, завтра - объект! На графическом листе представлена слаженная работа инженера и строителя, где задуманное на чертеже, воплощается в реальности до мельчайших деталей. Плакат относится к серии работ, связанных с строительством времён X пятилетки (1976-1980 гг.). И. Харкевич-Храповицкий, 1980г.
"Молодой город", 1965 г. Автор: Рашит Нурмухаметов "Молодой город", 1965 г. Автор: Рашит Нурмухаметов
"В новом районе", 1964 год. Художник — Горинов Спартак Петрович. "В новом районе", 1964 год. Художник — Горинов Спартак Петрович.
Николай Розенберг "Асфальтоукладчики" (1951) Николай Розенберг "Асфальтоукладчики" (1951)
"Рождение города" 1962 Автор:Овчинников Николай Васильевич "Рождение города" 1962 Автор:Овчинников Николай Васильевич
В.Н. Сигорский "В новом районе" (1972) В.Н. Сигорский "В новом районе" (1972)
Гарри Френц "Новостройки" (1960) Гарри Френц "Новостройки" (1960)
Константин Дорохов "Новые улицы" (1935) Константин Дорохов "Новые улицы" (1935)
Старые дома и новые квартиры 1980 г. Федоров Николай Алексеевич Старые дома и новые квартиры 1980 г. Федоров Николай Алексеевич
Николай Третьяков "Новый город" (1969) Николай Третьяков "Новый город" (1969)
Спасибо за новый дом! (Нестеров С.) 1983 год Плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен жилищному строительству в СССР. Новый экономический план поставил задачу реализации 530-540 млн кв. метров жилплощади, в первую очередь, во вновь осваиваемых районах и сельской местности. Спасибо за новый дом! (Нестеров С.) 1983 год Плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен жилищному строительству в СССР. Новый экономический план поставил задачу реализации 530-540 млн кв. метров жилплощади, в первую очередь, во вновь осваиваемых районах и сельской местности.
Строить прочно, сдавать досрочно! Художник Говорков В.1955 г. Строить прочно, сдавать досрочно! Художник Говорков В.1955 г.
Двор - продолжение твоей квартиры! Плакат, призывающий ответственно относиться к общедомовому имуществу и следить за его сохранностью и порядком. А. Шкрабо, 1968г. Двор - продолжение твоей квартиры! Плакат, призывающий ответственно относиться к общедомовому имуществу и следить за его сохранностью и порядком. А. Шкрабо, 1968г.
"Наш двор", 1964 Художник / Игорь Попов "Наш двор", 1964 Художник / Игорь Попов
«Наши дворы для детворы» Советский плакат о большой любви к детям. Морозова В., 1949 год. «Наши дворы для детворы» Советский плакат о большой любви к детям. Морозова В., 1949 год.
"Пусть живётся детворе весело в любом дворе!" СССР, 1960 г. А. Добров "Пусть живётся детворе весело в любом дворе!" СССР, 1960 г. А. Добров
«Вьют гнезда» 1973 г. Макушкин Николай Степанович (1940) «Вьют гнезда» 1973 г. Макушкин Николай Степанович (1940)
«ТЕНЕВАЯ СТОРОНА БЛАГОУСТРОЙСТВА», 1948 — Посидим в тени! Согласно отчету райсовета, на этом месте разбит парк Худ. Б. Пророков «ТЕНЕВАЯ СТОРОНА БЛАГОУСТРОЙСТВА», 1948 — Посидим в тени! Согласно отчету райсовета, на этом месте разбит парк Худ. Б. Пророков
Карикатура «-Куда ещё ты со своей машиной!» 1960-е гг. Самойлов-Бабин Лев Самойлович (1918-1988) Карикатура «-Куда ещё ты со своей машиной!» 1960-е гг. Самойлов-Бабин Лев Самойлович (1918-1988)
— А все доходы от перевоза пойдут на благоустройство города, 1960-е Худ.: С. Кузьмин — А все доходы от перевоза пойдут на благоустройство города, 1960-е Худ.: С. Кузьмин
Всем новостройки хороши, да "Службы быта" нет в помине! Советский сатирический плакат от ленинградского художественного объединения. Людям привиделся мираж - витающих в облаках "Дом быта", столь необходимый горожанам. Да, времена идут, а инфраструктура всё ещё не догнала. А может быть стало лучше? В. Завьялов, 1980-е гг. Всем новостройки хороши, да "Службы быта" нет в помине! Советский сатирический плакат от ленинградского художественного объединения. Людям привиделся мираж - витающих в облаках "Дом быта", столь необходимый горожанам. Да, времена идут, а инфраструктура всё ещё не догнала. А может быть стало лучше? В. Завьялов, 1980-е гг.
«На случай холодов мы все дома в одну кучу сдвинули», 1980 Худ. В. Мохов «На случай холодов мы все дома в одну кучу сдвинули», 1980 Худ. В. Мохов
Благоустройство при строительстве - сатира урбанистики. Плакат на тему благоустройства при строительстве объектов. Изображен архитектор, создающий проект будущего здания на бумаге. И вдруг, ему явилась прекрасная богиня природы, готовая рисовать на сухом и бездушном проекте зеленые насаждения, так нужные городу и всем гражданам. М. Ушац, 1985г. Благоустройство при строительстве - сатира урбанистики. Плакат на тему благоустройства при строительстве объектов. Изображен архитектор, создающий проект будущего здания на бумаге. И вдруг, ему явилась прекрасная богиня природы, готовая рисовать на сухом и бездушном проекте зеленые насаждения, так нужные городу и всем гражданам. М. Ушац, 1985г.
Долго ждали - веселились, а вселились - прослезились! Художник создал метафоричный образ многоэтажного панельного дома, как живого человека в деловом костюме, с грустными глазами. Его внешний вид производит солидное впечатление, но если присмотреться, его лицо - сам дом, покрыли "морщины", трещины, а его дорогой костюм, олицетворяющий живописный двор с детскими площадками полностью измят. А. Решетов, 1988г. Долго ждали - веселились, а вселились - прослезились! Художник создал метафоричный образ многоэтажного панельного дома, как живого человека в деловом костюме, с грустными глазами. Его внешний вид производит солидное впечатление, но если присмотреться, его лицо - сам дом, покрыли "морщины", трещины, а его дорогой костюм, олицетворяющий живописный двор с детскими площадками полностью измят. А. Решетов, 1988г.
Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» Художник Я. Златопольский. 1989г Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» Художник Я. Златопольский. 1989г
«Новый микрорайон», 1980 год. Художник — Безумов Александр Николаевич (1926 - 1982) «Новый микрорайон», 1980 год. Художник — Безумов Александр Николаевич (1926 - 1982)
Строительство общественных зданий в семилетку Плакат, выпущенный в первый год семилетнего плана (1959-1965). Изображена мощная рука народа, держащая: 15 миллионов квартир, санатории и дома отдыха, школы-интернаты, ясли, детские сады, общественные столовые, универмаги. Автор неизвестен, 1959г. Строительство общественных зданий в семилетку Плакат, выпущенный в первый год семилетнего плана (1959-1965). Изображена мощная рука народа, держащая: 15 миллионов квартир, санатории и дома отдыха, школы-интернаты, ясли, детские сады, общественные столовые, универмаги. Автор неизвестен, 1959г.
Спасибо вам, мастера - золотые руки! На графическом листе в единой теплой, праздничной колористической гамме изображена девушка-строитель, держащая строительный шпатель. Словно любуясь в зеркало, она видит в отражении новый, многоэтажный жилой дом, который отмечен "Знаком качества". А. Браз, 1976г. Спасибо вам, мастера - золотые руки! На графическом листе в единой теплой, праздничной колористической гамме изображена девушка-строитель, держащая строительный шпатель. Словно любуясь в зеркало, она видит в отражении новый, многоэтажный жилой дом, который отмечен "Знаком качества". А. Браз, 1976г.
Сдача зачетов в архитектурном ВУЗе 1930-е гг. Прохоров Семён Маркович (1873 - 1948)

СОБЫТИЯ


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Публикаций - 13, упоминаний - 13

Недвижимость и организации, системы, технологии, персоны:

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Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 10 3
Марков и Партнёры 2 2
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Альфа-Банк 1979 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
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ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
Autodesk AutoCAD 376 9
Autodesk AutoCAD Architecture - Autodesk Architectural Studio - Autodesk Architectural Desktop 25 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Autodesk Revit 125 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Software AG - ARIS Platform 180 4
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Apache Hadoop 470 3
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 3
Autodesk AutoCAD Map 3D 23 2
Autodesk AutoCAD Mechanical 22 2
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 2
Pega BPM 11 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Azure 1526 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 2
Apple iPhone 6 4861 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Trimble - SketchUp 17 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Autodesk 3ds Max 86 2
Нечипоренко Максим 13 4
Коптелов Андрей 134 3
Петров Михаил 139 3
Сотин Денис 216 3
Яковенко Антон 5 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Попова Мария 141 3
Зиндер Евгений 5 3
Грибоедов Александр 6 2
Рейман Леонид 1065 2
Щеголев Игорь 699 2
Осеевский Михаил 350 2
Носков Константин 241 2
Греф Герман 485 2
Никифоров Николай 1138 2
Матвиенко Валентина 117 2
Рахтеенко Владимир 42 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Назипов Дмитрий 86 2
Лукутина Елена 13 2
Анфиногентов Василий 8 2
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 2
Макаров Станислав 118 2
Степанов Антон 71 2
Мальцев Ярослав 2 2
Марков Максим 4 2
Ткачёв Роман 27 2
Кожевников Дмитрий 18 2
Кадощук Игорь 19 2
Пресняков Роман 3 2
Хайзников Михаил 13 2
Лисицын Сергей 2 1
Баязитов Сергей 1 1
Челышков Павел 1 1
Цапко Сергей 1 1
Орехов Валерий 1 1
Андрианова Ольга 4 1
Моисеева Марина 1 1
Swarbrick Brian - Шварбрик Брайан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166166 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 41
Европа 24963 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Казахстан - Республика 6047 3
Южная Корея - Республика 7051 3
Япония 13807 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 3
Африка - Африканский регион 3640 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
США - Калифорния 4829 3
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 69 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 2
Москва - ВАО - Восточный административный округ 64 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Польша - Республика 2030 2
Индия - Bharat 5869 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Английский язык 7030 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Образование в России 2893 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
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ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
The Guardian - Британская газета 406 1
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Fortune 211 1
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TeleGeography Research 40 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
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МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
University of Potsdam - Universität Potsdam - Потсдамский университет 4 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
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Россети ФСК - Энергопрорыв 3 1
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Неогеография XXI - форум 65 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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