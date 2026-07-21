Сдача зачетов в архитектурном ВУЗе 1930-е гг. Прохоров Семён Маркович (1873 - 1948) Сдача зачетов в архитектурном ВУЗе 1930-е гг. Прохоров Семён Маркович (1873 - 1948) "Проект" 1967 г. Клавдия Николаевна Ошева "Проект" 1967 г. Клавдия Николаевна Ошева Юность строит города «Техника - Молодёжи» № 3, 1974г Юность строит города «Техника - Молодёжи» № 3, 1974г Cегодня - проект, завтра - объект! На графическом листе представлена слаженная работа инженера и строителя, где задуманное на чертеже, воплощается в реальности до мельчайших деталей. Плакат относится к серии работ, связанных с строительством времён X пятилетки (1976-1980 гг.). И. Харкевич-Храповицкий, 1980г. Cегодня - проект, завтра - объект! На графическом листе представлена слаженная работа инженера и строителя, где задуманное на чертеже, воплощается в реальности до мельчайших деталей. Плакат относится к серии работ, связанных с строительством времён X пятилетки (1976-1980 гг.). И. Харкевич-Храповицкий, 1980г. "Молодой город", 1965 г. Автор: Рашит Нурмухаметов "Молодой город", 1965 г. Автор: Рашит Нурмухаметов "В новом районе", 1964 год. Художник — Горинов Спартак Петрович. "В новом районе", 1964 год. Художник — Горинов Спартак Петрович. Николай Розенберг "Асфальтоукладчики" (1951) Николай Розенберг "Асфальтоукладчики" (1951) "Рождение города" 1962 Автор:Овчинников Николай Васильевич "Рождение города" 1962 Автор:Овчинников Николай Васильевич В.Н. Сигорский "В новом районе" (1972) В.Н. Сигорский "В новом районе" (1972) Гарри Френц "Новостройки" (1960) Гарри Френц "Новостройки" (1960) Константин Дорохов "Новые улицы" (1935) Константин Дорохов "Новые улицы" (1935) Старые дома и новые квартиры 1980 г. Федоров Николай Алексеевич Старые дома и новые квартиры 1980 г. Федоров Николай Алексеевич Николай Третьяков "Новый город" (1969) Николай Третьяков "Новый город" (1969) Спасибо за новый дом! (Нестеров С.) 1983 год Плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен жилищному строительству в СССР. Новый экономический план поставил задачу реализации 530-540 млн кв. метров жилплощади, в первую очередь, во вновь осваиваемых районах и сельской местности. Спасибо за новый дом! (Нестеров С.) 1983 год Плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен жилищному строительству в СССР. Новый экономический план поставил задачу реализации 530-540 млн кв. метров жилплощади, в первую очередь, во вновь осваиваемых районах и сельской местности. Строить прочно, сдавать досрочно! Художник Говорков В.1955 г. Строить прочно, сдавать досрочно! Художник Говорков В.1955 г. Двор - продолжение твоей квартиры! Плакат, призывающий ответственно относиться к общедомовому имуществу и следить за его сохранностью и порядком. А. Шкрабо, 1968г. Двор - продолжение твоей квартиры! Плакат, призывающий ответственно относиться к общедомовому имуществу и следить за его сохранностью и порядком. А. Шкрабо, 1968г. "Наш двор", 1964 Художник / Игорь Попов "Наш двор", 1964 Художник / Игорь Попов «Наши дворы для детворы» Советский плакат о большой любви к детям. Морозова В., 1949 год. «Наши дворы для детворы» Советский плакат о большой любви к детям. Морозова В., 1949 год. "Пусть живётся детворе весело в любом дворе!" СССР, 1960 г. А. Добров "Пусть живётся детворе весело в любом дворе!" СССР, 1960 г. А. Добров «Вьют гнезда» 1973 г. Макушкин Николай Степанович (1940) «Вьют гнезда» 1973 г. Макушкин Николай Степанович (1940) «ТЕНЕВАЯ СТОРОНА БЛАГОУСТРОЙСТВА», 1948 — Посидим в тени! Согласно отчету райсовета, на этом месте разбит парк Худ. Б. Пророков «ТЕНЕВАЯ СТОРОНА БЛАГОУСТРОЙСТВА», 1948 — Посидим в тени! Согласно отчету райсовета, на этом месте разбит парк Худ. Б. Пророков Карикатура «-Куда ещё ты со своей машиной!» 1960-е гг. Самойлов-Бабин Лев Самойлович (1918-1988) Карикатура «-Куда ещё ты со своей машиной!» 1960-е гг. Самойлов-Бабин Лев Самойлович (1918-1988) — А все доходы от перевоза пойдут на благоустройство города, 1960-е Худ.: С. Кузьмин — А все доходы от перевоза пойдут на благоустройство города, 1960-е Худ.: С. Кузьмин Всем новостройки хороши, да "Службы быта" нет в помине! Советский сатирический плакат от ленинградского художественного объединения. Людям привиделся мираж - витающих в облаках "Дом быта", столь необходимый горожанам. Да, времена идут, а инфраструктура всё ещё не догнала. А может быть стало лучше? В. Завьялов, 1980-е гг. Всем новостройки хороши, да "Службы быта" нет в помине! Советский сатирический плакат от ленинградского художественного объединения. Людям привиделся мираж - витающих в облаках "Дом быта", столь необходимый горожанам. Да, времена идут, а инфраструктура всё ещё не догнала. А может быть стало лучше? В. Завьялов, 1980-е гг. «На случай холодов мы все дома в одну кучу сдвинули», 1980 Худ. В. Мохов «На случай холодов мы все дома в одну кучу сдвинули», 1980 Худ. В. Мохов Благоустройство при строительстве - сатира урбанистики. Плакат на тему благоустройства при строительстве объектов. Изображен архитектор, создающий проект будущего здания на бумаге. И вдруг, ему явилась прекрасная богиня природы, готовая рисовать на сухом и бездушном проекте зеленые насаждения, так нужные городу и всем гражданам. М. Ушац, 1985г. Благоустройство при строительстве - сатира урбанистики. Плакат на тему благоустройства при строительстве объектов. Изображен архитектор, создающий проект будущего здания на бумаге. И вдруг, ему явилась прекрасная богиня природы, готовая рисовать на сухом и бездушном проекте зеленые насаждения, так нужные городу и всем гражданам. М. Ушац, 1985г. Долго ждали - веселились, а вселились - прослезились! Художник создал метафоричный образ многоэтажного панельного дома, как живого человека в деловом костюме, с грустными глазами. Его внешний вид производит солидное впечатление, но если присмотреться, его лицо - сам дом, покрыли "морщины", трещины, а его дорогой костюм, олицетворяющий живописный двор с детскими площадками полностью измят. А. Решетов, 1988г. Долго ждали - веселились, а вселились - прослезились! Художник создал метафоричный образ многоэтажного панельного дома, как живого человека в деловом костюме, с грустными глазами. Его внешний вид производит солидное впечатление, но если присмотреться, его лицо - сам дом, покрыли "морщины", трещины, а его дорогой костюм, олицетворяющий живописный двор с детскими площадками полностью измят. А. Решетов, 1988г. Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» Художник Я. Златопольский. 1989г Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» Художник Я. Златопольский. 1989г «Новый микрорайон», 1980 год. Художник — Безумов Александр Николаевич (1926 - 1982) «Новый микрорайон», 1980 год. Художник — Безумов Александр Николаевич (1926 - 1982) Строительство общественных зданий в семилетку Плакат, выпущенный в первый год семилетнего плана (1959-1965). Изображена мощная рука народа, держащая: 15 миллионов квартир, санатории и дома отдыха, школы-интернаты, ясли, детские сады, общественные столовые, универмаги. Автор неизвестен, 1959г. Строительство общественных зданий в семилетку Плакат, выпущенный в первый год семилетнего плана (1959-1965). Изображена мощная рука народа, держащая: 15 миллионов квартир, санатории и дома отдыха, школы-интернаты, ясли, детские сады, общественные столовые, универмаги. Автор неизвестен, 1959г. Спасибо вам, мастера - золотые руки! На графическом листе в единой теплой, праздничной колористической гамме изображена девушка-строитель, держащая строительный шпатель. Словно любуясь в зеркало, она видит в отражении новый, многоэтажный жилой дом, который отмечен "Знаком качества". А. Браз, 1976г. Спасибо вам, мастера - золотые руки! На графическом листе в единой теплой, праздничной колористической гамме изображена девушка-строитель, держащая строительный шпатель. Словно любуясь в зеркало, она видит в отражении новый, многоэтажный жилой дом, который отмечен "Знаком качества". А. Браз, 1976г. Сдача зачетов в архитектурном ВУЗе 1930-е гг. Прохоров Семён Маркович (1873 - 1948)