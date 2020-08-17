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Schneider Electric сделала дом Наркомфина «умным»

Интеграция Инфраструктура

Schneider Electric обеспечила знаменитый дом Наркомфина системами «умного дома», самой современной электрофурнитурой, электрощитовым оборудованием и мощными зарядными станциями для электромобилей.

Дом Наркомфина — уникальный архитектурный проект эпохи конструктивизма, расположенный в историческом центре Москвы. В 2020 г. реставрация экспериментального жилого дома, построенного почти 100 лет назад, находится на завершающем этапе: необычный дом получит статус элитной недвижимости, обустроенной по последнему слову техники. Проект реализует застройщик «Лига Прав».

Schneider Electric обеспечила каждую квартиру обновленного дома Наркомфина инновационными решениями как внутри, так и снаружи. Среди них: интерфейсы управления последнего поколения на базе протокола KNX. Сенсорная панель Multitouch Pro, позволяющая управлять климатом, освещением, шторами: диммировать, включать/выключать свет, запускать сценарии с одного устройства; клавишная панель Pushbutton Pro, открывающая доступ к управлению светом, жалюзи и сценами с помощью многофункциональных клавиш, выделенных в четыре зоны. Панель обладает совершенно плоской поверхностью без выступающих элементов. На нее нанесены подсвечивающиеся иконки с двумя уровнями яркости и ночным режимом. Все функции дублируются на экран смартфона или планшета, делая возможным управлять комфортом, не вставая с места; программируемые термостаты, позволяющие включать обогрев пола по расписанию; многофункциональные силовые розетки 220 В с разъемом USB коллекции Merten D-Life цвета антрацит, обрамленные узкой стеклянной рамкой «черный оникс»; пластиковые щитки и шкафы Pragma, укомплектованные оборудованием серии Acti 9, гарантирующие надежность и безопасность энергопотребления в каждой квартире дома и в общих зонах; зарядные станции Evlink, обеспечивающие безопасную и удобную зарядку электромобилей новых жильцов дома.



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