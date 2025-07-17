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Night Vision режим ночного видения

Night Vision - режим ночного видения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.07.2025 В России запатентовали фотодиоды для систем ночного видения с расширенным ИК-диапазоном

ах чувствительность удалось расширить до 2,65 мкм — почти до границы среднего инфракрасного диапазона, пояснили исследователи. Такие диоды можно использовать при создании усовершенствованных приборов ночного видения. Расширенный диапазон чувствительности позволит им получать более детализированное изображение, комбинируя данные от отраженного света и теплового излучения объектов, что важно

17.07.2025 Ученые СПбАУ создали первые в России диоды для систем ночного видения и газовых анализаторов

ближнего ИК диапазона, чувствительные к электромагнитному излучению. Это почти вдвое шире, чем у существующих отечественных аналогов. Разработка открывает путь к созданию усовершенствованных приборов ночного видения и высокочувствительных газовых сенсоров. Об этом CNews сообщили представители СпбАУ. Исследователям удалось оптимизировать состав полупроводникового материала — арсенида индия-г
18.10.2022 В России поступил в продажу новый сверхпрочный смартфон Doogee S96 GT с камерой ночного видения

ль получила более быстрый восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95, более новую операционную систему Android 12.0 и фронтальную камеру разрешением 32 МП. Фирменной особенностью S96 Pro, была камера ночного видения. S96 GT также оснащен 20-мегапиксельной камерой ночного видения, которая может работать на гораздо большем расстоянии – 15 метров. Что касается памяти, S96 GT сохранил 8

18.03.2022 Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта

ивший в себе смартфон и smart-часы. На задней панели телефона установлена тройная камера, основная 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная широкоугольная камера и 20-мегапиксельная камера ночного видения, позволяющая снимать и записывать видео даже в кромешной тьме. Благодаря двум инфракрасным лампам, расположенным на боку смартфона, Doogee S98 почти всегда может гарантировать ч
01.11.2008 Сухопутные войска Франции получат бинокли ночного видения Minie D

Компания Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN), главный подрядчик программы FELIN, выбрала бинокли ночного видения Minie D производства Thales для оборудования шлемов пехотных подразделений сухопутных войск Франции, сообщает пресс-служба SAFRAN. Бинокли Minie D отличают высокое качество опти
04.09.2007 Армия США получит новые приборы ночного видения

Компания BAE Systems получила контракт Пентагона на разработку усовершенствованных приборов ночного видения для пехотинцев - "очков". Монтируемая на защитный шлем система даст пехотинцам возможность увидеть обработанное цветное изображение, полученное посредством интеграции данных сен
30.03.2007 ITT заплатит $100 млн. за разглашение секретов

По данным издания The Journal of Net-Centric Warfare, американская компания ITT, крупнейший поставщик приборов ночного видения для Пентагона, по решению суда заплатит штраф на сумму $100 млн. за нарушение закона об экспорте вооружений при продаже технологии ночного видения в Китай в 2001 году. По
21.12.2006 Создана наноразмерная "камера ночного видения"

скопии Laboratoire de Spectroscopie en Lumiere Polarisee создали наноразмерную инфракрасную «камеру ночного видения» на основе сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Новая установка TRSTM (
19.07.2006 Новая технология удешевит очки ночного видения

раз превосходящие по чувствительности к инфракрасному излучению современные аналоги, сообщает Nanotechweb. Исследователи утверждают, что их изобретение будет востребовано в производстве военных очков ночного видения и биомедицинских диагностических приборах. «Наша технология обеспечивает производство высокоточных ИК-сенсоров по достаточно низкой стоимости. Кроме того, с использованием новых
19.07.2006 Новая технология удешевит очки ночного видения

раз превосходящие по чувствительности к инфракрасному излучению современные аналоги, сообщает Nanotechweb. Исследователи утверждают, что их изобретение будет востребовано в производстве военных очков ночного видения и биомедицинских диагностических приборах. «Наша технология обеспечивает производство высокоточных ИК-сенсоров по достаточно низкой стоимости. Кроме того, с использованием новых
19.09.2005 Siemens разработал систему ночного видения для автомобилей

одят в сумеречное и ночное время суток. Исходя из этого, Siemens VDO Automotive разработала систему Night Vision на основе инфракрасного излучения, предназначенную для массового производства. С
10.02.2005 Ученые сделали систему ночного видения цветной

Ученым лаборатории TNO (Нидерланды) удалось разработать систему ночного видения нового поколения, сообщает NewScientist. Разработчикb получили качество и цветовую гамму изображений, сделанных в ночное время суток, аналогичное качеству отснятых материалов в

10.02.2005 Ученые сделали систему ночного видения цветной

Ученым лаборатории TNO (Нидерланды) удалось разработать систему ночного видения нового поколения, сообщает NewScientist. Разработчикb получили качество и цветовую гамму изображений, сделанных в ночное время суток, аналогичное качеству отснятых материалов в


Публикаций - 402, упоминаний - 435

Night Vision и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 45
Samsung Electronics 11064 38
Xiaomi - Сяоми 2231 33
Huawei 4676 26
Apple Inc 13154 23
Sony 6739 23
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 22
Hexworks - CI Games - City Interactive 43 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
LG Electronics 3735 16
BBK OPPO Electronics 484 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 13
Yandex - Яндекс 9216 13
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 12
Ballu Industrial Group 50 12
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 12
Lenovo Motorola 3566 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Doogee 32 11
Lenovo Group 2446 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 9
Ланит - diHouse - Дихаус 264 9
BBK OnePlus 298 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 7
Timberk 26 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Canon 1439 7
HMD Global - Nokia 144 7
Новый диск 963 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
TP-Link - ТП-Линк 231 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 6
Oukitel 28 6
Россети Ленэнерго 1699 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
TÜV Rheinland Group 181 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Hyundai Motor Company 436 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
QinetiQ Group 57 3
Kickstarter 136 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Lockheed Martin 777 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
Daikin Industries 64 2
Etsy - Blackbird Technologies 23 2
QinetiQ - Foster-Miller 5 2
Carlyle Group 24 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
Байон 11 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
BMW Group 482 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Boeing 1031 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Carl Zeiss AG 307 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Ford 434 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Toyota - Lexus 83 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Caterpillar - 93 1
Dyson 157 1
Родник 91 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 28
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
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UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
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Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
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Израиль 2856 5
Китай - Тайвань 4245 5
Украина 7928 5
Китай - Шанхай 833 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
Ирак - Багдад 56 4
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Швеция - Королевство 3782 4
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Нидерланды 3746 4
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