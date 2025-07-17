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Night Vision режим ночного видения
СОБЫТИЯ
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|17.07.2025
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В России запатентовали фотодиоды для систем ночного видения с расширенным ИК-диапазоном
ах чувствительность удалось расширить до 2,65 мкм — почти до границы среднего инфракрасного диапазона, пояснили исследователи. Такие диоды можно использовать при создании усовершенствованных приборов ночного видения. Расширенный диапазон чувствительности позволит им получать более детализированное изображение, комбинируя данные от отраженного света и теплового излучения объектов, что важно
|17.07.2025
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Ученые СПбАУ создали первые в России диоды для систем ночного видения и газовых анализаторов
ближнего ИК диапазона, чувствительные к электромагнитному излучению. Это почти вдвое шире, чем у существующих отечественных аналогов. Разработка открывает путь к созданию усовершенствованных приборов ночного видения и высокочувствительных газовых сенсоров. Об этом CNews сообщили представители СпбАУ. Исследователям удалось оптимизировать состав полупроводникового материала — арсенида индия-г
|18.10.2022
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В России поступил в продажу новый сверхпрочный смартфон Doogee S96 GT с камерой ночного видения
ль получила более быстрый восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95, более новую операционную систему Android 12.0 и фронтальную камеру разрешением 32 МП. Фирменной особенностью S96 Pro, была камера ночного видения. S96 GT также оснащен 20-мегапиксельной камерой ночного видения, которая может работать на гораздо большем расстоянии – 15 метров. Что касается памяти, S96 GT сохранил 8
|18.03.2022
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Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта
ивший в себе смартфон и smart-часы. На задней панели телефона установлена тройная камера, основная 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная широкоугольная камера и 20-мегапиксельная камера ночного видения, позволяющая снимать и записывать видео даже в кромешной тьме. Благодаря двум инфракрасным лампам, расположенным на боку смартфона, Doogee S98 почти всегда может гарантировать ч
|01.11.2008
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Сухопутные войска Франции получат бинокли ночного видения Minie D
Компания Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN), главный подрядчик программы FELIN, выбрала бинокли ночного видения Minie D производства Thales для оборудования шлемов пехотных подразделений сухопутных войск Франции, сообщает пресс-служба SAFRAN. Бинокли Minie D отличают высокое качество опти
|04.09.2007
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Армия США получит новые приборы ночного видения
Компания BAE Systems получила контракт Пентагона на разработку усовершенствованных приборов ночного видения для пехотинцев - "очков". Монтируемая на защитный шлем система даст пехотинцам возможность увидеть обработанное цветное изображение, полученное посредством интеграции данных сен
|30.03.2007
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ITT заплатит $100 млн. за разглашение секретов
По данным издания The Journal of Net-Centric Warfare, американская компания ITT, крупнейший поставщик приборов ночного видения для Пентагона, по решению суда заплатит штраф на сумму $100 млн. за нарушение закона об экспорте вооружений при продаже технологии ночного видения в Китай в 2001 году. По
|21.12.2006
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Создана наноразмерная "камера ночного видения"
скопии Laboratoire de Spectroscopie en Lumiere Polarisee создали наноразмерную инфракрасную «камеру ночного видения» на основе сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Новая установка TRSTM (
|19.07.2006
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Новая технология удешевит очки ночного видения
раз превосходящие по чувствительности к инфракрасному излучению современные аналоги, сообщает Nanotechweb. Исследователи утверждают, что их изобретение будет востребовано в производстве военных очков ночного видения и биомедицинских диагностических приборах. «Наша технология обеспечивает производство высокоточных ИК-сенсоров по достаточно низкой стоимости. Кроме того, с использованием новых
|19.07.2006
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Новая технология удешевит очки ночного видения
раз превосходящие по чувствительности к инфракрасному излучению современные аналоги, сообщает Nanotechweb. Исследователи утверждают, что их изобретение будет востребовано в производстве военных очков ночного видения и биомедицинских диагностических приборах. «Наша технология обеспечивает производство высокоточных ИК-сенсоров по достаточно низкой стоимости. Кроме того, с использованием новых
|19.09.2005
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Siemens разработал систему ночного видения для автомобилей
одят в сумеречное и ночное время суток. Исходя из этого, Siemens VDO Automotive разработала систему Night Vision на основе инфракрасного излучения, предназначенную для массового производства. С
|10.02.2005
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Ученые сделали систему ночного видения цветной
Ученым лаборатории TNO (Нидерланды) удалось разработать систему ночного видения нового поколения, сообщает NewScientist. Разработчикb получили качество и цветовую гамму изображений, сделанных в ночное время суток, аналогичное качеству отснятых материалов в
|10.02.2005
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Ученые сделали систему ночного видения цветной
Ученым лаборатории TNO (Нидерланды) удалось разработать систему ночного видения нового поколения, сообщает NewScientist. Разработчикb получили качество и цветовую гамму изображений, сделанных в ночное время суток, аналогичное качеству отснятых материалов в
Night Vision и организации, системы, технологии, персоны:
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