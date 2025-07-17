Night Vision - режим ночного видения

ах чувствительность удалось расширить до 2,65 мкм — почти до границы среднего инфракрасного диапазона, пояснили исследователи. Такие диоды можно использовать при создании усовершенствованных приборов ночного видения . Расширенный диапазон чувствительности позволит им получать более детализированное изображение, комбинируя данные от отраженного света и теплового излучения объектов, что важно

ближнего ИК диапазона, чувствительные к электромагнитному излучению. Это почти вдвое шире, чем у существующих отечественных аналогов. Разработка открывает путь к созданию усовершенствованных приборов ночного видения и высокочувствительных газовых сенсоров. Об этом CNews сообщили представители СпбАУ. Исследователям удалось оптимизировать состав полупроводникового материала — арсенида индия-г

ль получила более быстрый восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95, более новую операционную систему Android 12.0 и фронтальную камеру разрешением 32 МП. Фирменной особенностью S96 Pro, была камера ночного видения . S96 GT также оснащен 20-мегапиксельной камерой ночного видения , которая может работать на гораздо большем расстоянии – 15 метров. Что касается памяти, S96 GT сохранил 8