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Night Vision режим ночного видения

Night Vision - режим ночного видения


19.12.2022 Евросоюз ввел санкции против AstraLinux, Шадаева и Роскомнадзора 1
30.11.2022 Google платила миллионы радиоведущим, которые расхваливали гуглофон Pixel 4, но ни разу не держали его в руках 1
18.10.2022 В России поступил в продажу новый сверхпрочный смартфон Doogee S96 GT с камерой ночного видения 1
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения 1
08.08.2022 Тренд лета – защищенные смартфоны. Продажи выросли в три раза 1
26.07.2022 МТС обеспечила безопасность агропромышленных площадок корпорации «Малком» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения 1
03.06.2022 Создан «неубиваемый» смартфон с батареей на 3 месяца работы 1
27.04.2022 Doogee представила новый смартфон S98 Pro с «инопланетным» дизайном и тепловизионной камерой 1
31.03.2022 Skymec представила новые беспилотные решения DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N 1
21.03.2022 Два новых видеорегистратора от Digma — уже в продаже 1
18.03.2022 Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта 1
21.02.2022 На российском рынке появился смартфон Doogee V20 1
09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 1
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 2
26.01.2022 Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких 1
10.12.2021 Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц 2
25.11.2021 Как найти скрытые камеры при аренде жилья 1
23.11.2021 Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения 1
16.11.2021 Navitel расширяет линейку видеорегистраторов 1
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 1
15.10.2021 Будущее наступило. На рынке появились робособаки-«невидимки» с винтовками для стрельбы на 1,2 км 1
22.09.2021 Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком 1
09.09.2021 Что именно видит сенсор камеры видеонаблюдения ночью 1
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 1
20.08.2021 Как правильно установить камеры видеонаблюдения в доме 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
28.06.2021 EZVIZ выпустили аккумуляторную камеру BC1 с базовой станцией в комплекте для улучшенной защиты дома 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России 1
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 1
27.12.2020 Зачем нужен датчик глубины в смартфоне, кроме съемки портретов? 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото 1
06.11.2020 Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus 2
29.10.2020 Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге 1
14.09.2020 Motorola анонсировала старт продаж и российские цены смартфона moto g9 play 2
25.05.2020 В России начались продажи смартфонов Nokia 5.3. Цены 1
25.05.2020 В России начались продажи смартфонов Nokia 5.3. Цены 1
27.04.2020 В России открыт предзаказ на смартфоны Nokia 5.3. Цены 1
03.04.2020 Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена 1

Публикаций - 192, упоминаний - 205

Night Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 352 3
HMD Global - Nokia 130 3
Sony 6478 3
Lenovo Motorola 3502 2
Navitel - Навител Навигатор 295 2
Google LLC 10914 2
Merlion - Мерлион 505 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 262 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2965 1
Yandex - Яндекс 5633 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 69 1
MediaTek 443 1
Microsoft - Activision Blizzard 472 1
Meta Platforms - Facebook 4334 1
Siemens AG - Сименс Россия 419 1
Siemens AG - Siemens Group 2541 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 1
123 солюшнс 617 1
ZTE Corporation 720 1
BBK OPPO Electronics 323 1
Samsung Electronics 9710 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 210 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 1
Huawei 3492 1
Xiaomi 1284 1
Renesas Electronics 43 1
Lenovo Group 2164 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 247 1
Indiegogo 56 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 292 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 2
BMW Group 411 2
Lockheed Martin 750 2
Kickstarter 122 1
Альфа-Банк 1591 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 1
Volkswagen Audi Group 196 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 649 1
Точка 3792 1
Honda Motor Company 227 1
Toyota - Lexus 63 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 139 1
Градиент 82 1
Анкудиновка Технопарк 13 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 2
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 43
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 11
5G - пятое поколение мобильной связи 3434 10
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11754 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19178 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8057 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5642 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12497 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5726 6
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1753 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 513 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8426 5
Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 184 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6702 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2934 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9306 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2559 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 861 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 3
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 665 3
Автофокус - Автофокусировка 2229 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1844 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 836 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 3
File Manager - Файловый менеджер 182 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2404 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1737 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1398 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 816 3
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 32 3
Графен - Graphene - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 218 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6309 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 987 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3230 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1253 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1436 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 714 7
Google Android 12505 6
Google Android 11 170 5
Google Android 10 201 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 226 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 648 3
Google Lens - Google Объектив 52 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 551 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 335 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2498 2
Lenovo Motorola Moto Experiences 12 2
Lenovo Motorola My UX 3 2
Volkswagen Touareg 11 1
Lenovo Motorola Macro Vision 4 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 1
Samsung Galaxy 953 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 175 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 1
Lenovo K - серия смартфонов 12 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 1
ByteDance TikTok 170 1
Sony Walkman 241 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 514 1
Sony Playstation Network - PSN 195 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 273 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 210 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 16 1
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 116 1
Google Gmail 833 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 76 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 172 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 1
Honor SuperCharge 77 1
Sony Starvis 4 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 1
Nokia 5 - серия 30 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 63 1
Карпов Иван 48 1
Игнатов Дмитрий 1 1
Попова Александра 8 1
Утин Алексей 1 1
Павлов Дмитрий 9 1
Иванченко Ирина 1 1
Буяльская Надежда 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 246 1
Шадаев Максут 627 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 55
Германия - Федеративная Республика 11998 7
Европа Северная - Скандинавия 515 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 3
Япония 12864 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 1
Израиль 2603 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2481 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 1
США - Аризона 485 1
Америка Северная 2830 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 47
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4639 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 686 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 466 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1484 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 666 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 1
Ergonomics - Эргономика 1492 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1142 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 73 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3401 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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