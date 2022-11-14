Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке 1

Infinix запускает в России свой новый флагман ZERO ULTRA с ультрабыстрой зарядкой 180 Вт и камерой со сверхвысоким разрешением 200 МП 2

В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы 1

Skymec представила новые беспилотные решения DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N 3

Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта 1

Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 1

Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1

Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G 1

Samsung открыла предзаказ на серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 1

В России стали доступны устройства с предустановленной Windows 11 1