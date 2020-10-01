Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Фотокамеры Объектив широкоугольный "ширик" широкоугольная камера

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.10.2020 OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены

льтратонкий Reno4 Lite оснащен AI-камерами для любого сценария использования. 48 МП основной и 8 МП широкоугольный модули, а также фронтальные камеры с двойной глубиной резкости позволят делать
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM

камерой, которая позволяет делать днем детализированные снимки. В наборе датчиков: 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и два сенсора по 5 Мп - для макро и измерения глубины. Для обработки

04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

зум у телефото объектива. Всего сенсоров 4: кроме основного и 12-мегапиксельного телевика, есть еще ширик 40 Мп (он же объектив для видеосъемки) и датчик глубины. Оптический стабилизатор есть у
07.05.2020 Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM

делся. На задней панели расположен блок с тремя камерами по 12 Мп каждая (широкоугольная, телефото, сверхширокоугольная 120°). Отдельного упоминания заслуживает обновленный ночной режим — он ак
11.10.2016 Обзор Apple iPhone 7 Plus: действительно лучше обычной «семерки»?

шума в снимках должно быть меньше. О большем размытии фона (боке) говорить вряд ли стоит — учитывая широкоугольный объектив и маленький сенсор этот эффект за счёт оптики можно получить только п
21.11.2008 Уникальный тест: в луче проектора теперь можно писать

льно полезный элемент как управление масштабированием, или зум. До сего дня я не встретил ни одного широкоугольника с зуммом, так как этот элемент в подобную оптику ввести страшно сложно. Окно

30.03.2007 Практика: как красиво сфотографировать пейзаж

остью в 1,5-2 тыс. рублей не стоит ожидать чудес. Для пейзажной фотографии традиционно используется широкоугольный объектив. Высокая светосила оптики — это очень большое преимущество, объективы
27.11.2006 Тест широкоугольного фотокомпакта Panasonic Lumix FX50

иновой». При дневной съемке шумоподавление работает намного мягче, шумы заметны в основном в тенях. Широкоугольный объектив – это, безусловно, хорошо, но без геометрических искажений в кадре не
04.08.2006 Canon представил широкоугольный объектив для HD-видеосъемки

увеличением XL 3.4-20.4mm серии L специально разработанный для обеспечения более высокого разрешения для создания изображений высокой чёткости (High Definition). "Представляя новый специализированный широкоугольный объектив для модели XL H1, Canon поддерживает непрерывно расширяющуюся аудиторию профессионалов и опытных пользователей, которым необходимо высококачественное изображение стандар
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon

для съемки вообще. А благодаря высокой светосиле отлично подойдет и для ночной съемки. [pagebreak] Широкоугольные объективы Для съемки пейзажа и интерьера подойдут широкоугольные объект
11.04.2006 Фотокамера с двумя объективами: первый тест в России

ятся на верхней панели [pagebreak] Есть возможность плавного перехода между сверхширокоугольником и широкоугольником, она появляется при подключении цифрового зума. Цифровой зум, как и в больши
22.12.2005 Panasonic Lumix FZ30: лучший ультразум

помощью внешнего переключателя: АФ, АФ-макро либо ручная наводка. При «нормальном» изображении для широкоугольника область фокусирования начинается с 20 см, при «макро» – с 5 см, для телеполож

Публикаций - 796, упоминаний - 1043

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 157
Xiaomi - Сяоми 2231 116
Huawei 4676 112
Google LLC 12688 104
Sony 6739 102
Apple Inc 13154 88
Canon 1439 78
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 76
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 70
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 67
Nikon 646 65
Leica Camera 282 58
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 53
Olympus 475 50
BBK OPPO Electronics 484 48
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 41
Qualcomm Technologies 1974 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
LG Electronics 3735 29
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 27
BBK OnePlus 298 25
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 25
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 22
Yandex - Яндекс 9216 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 21
Microsoft Corporation 25775 20
Lenovo Group 2446 20
Eastman Kodak - Кодак 509 20
ZTE Corporation 800 19
Konica Minolta 423 19
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Lenovo Motorola 3566 18
Casio 338 16
MediaTek - Ralink 595 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 15
HTC Corporation 1512 14
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 13
МегаФон 10742 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 49
Carl Zeiss AG 307 26
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 20
TÜV Rheinland Group 181 18
Связной ГК 1401 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Белый Ветер 365 8
Dixis - Диксис - Dиксис 371 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Совкомбанк Совесть 279 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
Евросеть 1421 5
Геометрия НПО 165 4
Эра HD - Эра ХД 54 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Верный - торговая сеть 326 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
Caterpillar - 93 3
KGI Securities 50 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
BMW Group 482 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Assist - Ассист 218 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Bayer AG - Байер 85 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 68
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 13
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 122
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 509
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 464
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 393
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 387
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 378
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 347
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 313
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 306
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 293
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 291
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 267
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 246
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 237
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 222
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 217
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 211
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 201
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 201
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 200
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 195
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 191
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 189
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 184
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 180
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 180
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 173
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 173
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 172
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 166
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 155
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 146
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 143
Наушники - Headphones 4478 142
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 259 140
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 138
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 137
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 137
Контрастность 3042 134
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 134
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 133
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 251
Google Android 15243 144
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 121
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 115
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 98
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 90
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 77
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 74
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 71
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 71
Samsung Galaxy 1035 66
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 64
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 60
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 59
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 58
Honor SuperCharge 193 53
Samsung Galaxy Note 702 52
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 52
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 50
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 50
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 48
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 46
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 43
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 43
Huawei Mate - серия смартфонов 453 42
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 42
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 40
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 40
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 39
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 38
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 36
Apple iOS 8583 36
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 36
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 35
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 35
Huawei AppGallery 353 35
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 35
Google Android 9 - Android Pie 217 33
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 33
Dolby Vision 282 32
Гордеева Анна 36 28
Газаров Артур 77 26
Музалев Дмитрий 13 11
Принцевская Людмила 34 7
Лаптева Марина 114 6
Ширшов Павел 76 6
Наумов Максим 100 5
Бровкин Дмитрий 55 4
Рахманов Максим 47 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 3
Помозов Алексей 88 3
Губанов Андрей 117 3
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Беляева Татьяна 29 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 2
Вайсблюм Игорь 20 2
Попов Алексей 339 2
Kick Markus - Кик Маркус 4 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
Ксенин Алекс 311 1
Симонов Игорь 103 1
Муртазин Эльдар 74 1
Полоновская Ольга 13 1
Шапиро Яков 14 1
Овсянников Денис 23 1
Горюнов Михаил 16 1
Cho Juno - Чо Джуно 4 1
Павлов Виктор 10 1
Каминский Андрей 6 1
Баева Светлана 3 1
Ласьков Дмитрий 3 1
Курганов Андрей 1 1
Рожков Павел 3 1
Вьюков Павел 1 1
Шевелев Сергей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 351
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 136
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 74
Европа 24964 63
Япония 13807 36
Индия - Bharat 5869 29
Южная Корея - Республика 7052 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Солнечная система - Solar system 2569 20
Франция - Французская Республика 8177 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Сатурн - Титан (спутник) 533 7
Китай - Тайвань 4245 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 7
Швеция - Королевство 3782 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Калифорния 4829 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Нидерланды 3746 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Америка Южная 884 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 142
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 123
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 104
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 75
Видеокамера - Видеосъёмка 720 72
Ergonomics - Эргономика 1755 70
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 67
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 59
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 50
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 42
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 33
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 33
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 31
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 30
Дневной свет - Дневное освещение 146 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
Зоология - наука о животных 2887 22
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 21
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 20
Металлы - Золото - Gold 1251 19
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 18
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 18
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Металлы - Серебро - Silver 827 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 16
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 14
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 13
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
Английский язык 7030 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
CNews - ZOOM.CNews 1866 88
DxOMark - Издание 36 15
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
GSM Arena 78 7
GizmoChina 171 5
WinFuture 15 4
Digital Chat Station 24 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
ITHome 46 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
The Verge - Издание 619 2
Reddit 398 2
PhoneArena 75 2
TENAA 19 2
OnLeaks 20 2
New Scientist 1448 2
CNews TV 747 1
Commercial Times 110 1
Space Weather 117 1
Optics 143 1
Times 661 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
WikiLeaks 120 1
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
WCCFTech - Издание 110 1
MacRumors 148 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Ars Technica 450 1
SlashLeaks 10 1
Известия ИД 770 1
San Francisco Chronicle 34 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
NotebookCheck 18 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Counterpoint Research 110 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Mobile Research Group 87 1
TrendForce 187 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 10
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
Honam University - Хонамский университет 2 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
Royal Observatory of Belgium, ROB - Королевская обсерватория Бельгии 2 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
BBK OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
Samsung Unpacked 41 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CeBIT 614 2
Photokina 60 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Фотофорум 48 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Red Dot Design Award 57 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще