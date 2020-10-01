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Фотокамеры Объектив широкоугольный "ширик" широкоугольная камера
СОБЫТИЯ
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|01.10.2020
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OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены
льтратонкий Reno4 Lite оснащен AI-камерами для любого сценария использования. 48 МП основной и 8 МП широкоугольный модули, а также фронтальные камеры с двойной глубиной резкости позволят делать
|10.09.2020
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Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM
камерой, которая позволяет делать днем детализированные снимки. В наборе датчиков: 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и два сенсора по 5 Мп - для макро и измерения глубины. Для обработки
|04.06.2020
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Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM
зум у телефото объектива. Всего сенсоров 4: кроме основного и 12-мегапиксельного телевика, есть еще ширик 40 Мп (он же объектив для видеосъемки) и датчик глубины. Оптический стабилизатор есть у
|07.05.2020
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Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM
делся. На задней панели расположен блок с тремя камерами по 12 Мп каждая (широкоугольная, телефото, сверхширокоугольная 120°). Отдельного упоминания заслуживает обновленный ночной режим — он ак
|11.10.2016
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Обзор Apple iPhone 7 Plus: действительно лучше обычной «семерки»?
шума в снимках должно быть меньше. О большем размытии фона (боке) говорить вряд ли стоит — учитывая широкоугольный объектив и маленький сенсор этот эффект за счёт оптики можно получить только п
|21.11.2008
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Уникальный тест: в луче проектора теперь можно писать
льно полезный элемент как управление масштабированием, или зум. До сего дня я не встретил ни одного широкоугольника с зуммом, так как этот элемент в подобную оптику ввести страшно сложно. Окно
|30.03.2007
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Практика: как красиво сфотографировать пейзаж
остью в 1,5-2 тыс. рублей не стоит ожидать чудес. Для пейзажной фотографии традиционно используется широкоугольный объектив. Высокая светосила оптики — это очень большое преимущество, объективы
|27.11.2006
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Тест широкоугольного фотокомпакта Panasonic Lumix FX50
иновой». При дневной съемке шумоподавление работает намного мягче, шумы заметны в основном в тенях. Широкоугольный объектив – это, безусловно, хорошо, но без геометрических искажений в кадре не
|04.08.2006
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Canon представил широкоугольный объектив для HD-видеосъемки
увеличением XL 3.4-20.4mm серии L специально разработанный для обеспечения более высокого разрешения для создания изображений высокой чёткости (High Definition). "Представляя новый специализированный широкоугольный объектив для модели XL H1, Canon поддерживает непрерывно расширяющуюся аудиторию профессионалов и опытных пользователей, которым необходимо высококачественное изображение стандар
|07.07.2006
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Выбираем объектив к зеркалке Canon
для съемки вообще. А благодаря высокой светосиле отлично подойдет и для ночной съемки. [pagebreak] Широкоугольные объективы Для съемки пейзажа и интерьера подойдут широкоугольные объект
|11.04.2006
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Фотокамера с двумя объективами: первый тест в России
ятся на верхней панели [pagebreak] Есть возможность плавного перехода между сверхширокоугольником и широкоугольником, она появляется при подключении цифрового зума. Цифровой зум, как и в больши
|22.12.2005
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Panasonic Lumix FZ30: лучший ультразум
помощью внешнего переключателя: АФ, АФ-макро либо ручная наводка. При «нормальном» изображении для широкоугольника область фокусирования начинается с 20 см, при «макро» – с 5 см, для телеполож
Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордеева Анна 36 28
|Газаров Артур 77 26
|Музалев Дмитрий 13 11
|Принцевская Людмила 34 7
|Лаптева Марина 114 6
|Ширшов Павел 76 6
|Наумов Максим 100 5
|Бровкин Дмитрий 55 4
|Рахманов Максим 47 3
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
|Zhao George - Чжао Джордж 17 3
|Помозов Алексей 88 3
|Губанов Андрей 117 3
|Liu Vincent - Лиу Винсент 5 3
|Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
|Беляева Татьяна 29 2
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
|Garvin Jim - Гарвин Джим 7 2
|Вайсблюм Игорь 20 2
|Попов Алексей 339 2
|Kick Markus - Кик Маркус 4 2
|Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
|Ксенин Алекс 311 1
|Симонов Игорь 103 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Полоновская Ольга 13 1
|Шапиро Яков 14 1
|Овсянников Денис 23 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Cho Juno - Чо Джуно 4 1
|Павлов Виктор 10 1
|Каминский Андрей 6 1
|Баева Светлана 3 1
|Ласьков Дмитрий 3 1
|Курганов Андрей 1 1
|Рожков Павел 3 1
|Вьюков Павел 1 1
|Шевелев Сергей 9 1
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