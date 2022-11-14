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Фотокамеры Объектив широкоугольный "ширик" широкоугольная камера



14.11.2022 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
08.11.2022 Новые панорамные камеры MOBOTIX с71 с оптикой Fisheye, ИК-подсветкой на 15 м и аналитикой на базе ИИ 1
01.11.2022 Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке 1
19.10.2022 Infinix запускает в России свой новый флагман ZERO ULTRA с ультрабыстрой зарядкой 180 Вт и камерой со сверхвысоким разрешением 200 МП 2
26.09.2022 Премьера MOBOTIX: новые мультимодульные камеры S74 с ИИ платформой седьмого поколения 2
05.09.2022 Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями 2
12.08.2022 В России появился новый бренд смартфонов из Европы. Они стоят как Xiaomi и Realme. Видео 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
09.08.2022 Конкурент Xiaomi начал продавать в России первый в мире ТВ с уникальным экраном SLED. Цена. Видео 1
04.08.2022 Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео 1
20.07.2022 Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой 2
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1
08.06.2022 В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы 1
20.05.2022 OnePlus выпустил дешевый «турбированный» смартфон на суперсовременном «железе». Цена, видео 1
13.05.2022 До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 2
31.03.2022 Skymec представила новые беспилотные решения DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N 3
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 2
18.03.2022 Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 1
28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути 1
28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути 1
18.02.2022 Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1
16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G 1
11.02.2022 Samsung открыла предзаказ на серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 1
27.01.2022 Рассекречены все подробности о новых флагманских смартфонах Samsung. Цены кусаются 2
26.01.2022 Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких 1
25.01.2022 Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 4
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM 1
21.12.2021 Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России 1
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок 1
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
30.11.2021 В России стали доступны устройства с предустановленной Windows 11 1
29.11.2021 Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России 1
19.11.2021 Honor объявила о старте продаж нового смартфона Honor 50 Lite. Цена. Фото 2
12.11.2021 «Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ 1
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 2

Публикаций - 288, упоминаний - 367

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 114
Huawei 3222 65
Apple Inc 10683 65
Xiaomi 1095 62
BBK OPPO Electronics 281 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 28
LG Electronics 3372 27
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 20
Microsoft Corporation 22497 18
Lenovo Group 2077 16
Google LLC 10352 14
Yandex - Яндекс 5015 12
Qualcomm Technologies 1639 12
Sony 6145 11
Элемент ГК - Elementec 1523 11
HMD Global - Nokia 128 10
Leica Camera 239 9
Canon 1339 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 200 6
Nikon 588 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Intel Corporation 11262 6
Nvidia Corp 3118 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 6
Konica Minolta 356 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Asahi Pentax 50 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 4
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 4
ZTE Corporation 685 3
TCL Corporation - TCL Electronics 151 3
Meizu Technology 152 3
Twitter 2493 3
123 солюшнс 221 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia 389 3
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Связной ГК 1190 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
Carl Zeiss 294 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Градиент 52 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
TÜV Rheinland Group 86 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
LEGO 202 1
Самолёт ГК 216 1
VK Delivery club 171 1
Газпром ПАО 1008 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Xiaopeng Motors 1 1
SFT Group 2 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 1
Евросеть 1393 1
Bayer AG - Байер 66 1
Tesla Motors 285 1
Меркури - Mercury 215 1
Puma - Пума 41 1
Nike 157 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 1
AliExpress 327 1
BMW Group 392 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 183
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 156
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 118
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 111
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 111
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 108
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 107
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 103
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 97
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 95
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 90
Автофокус - Автофокусировка 699 90
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 80
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 71
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 67
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 64
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 58
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 47
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 47
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 45
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 37
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 29
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 26
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 24
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 21
USB Type-C - USB-C - USB 3 1192 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 20
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 17
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 16
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 15
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 811 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 108
Google Android 11959 97
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 84
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 69
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 48
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 20
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 19
Honor SuperCharge 74 17
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 16
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 16
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 14
Huawei AppGallery 131 13
Google Android 9 Pie 204 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 12
Microsoft Windows 2000 2856 12
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 12
Samsung Galaxy Note 673 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 11
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 137 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 10
Huawei Mate - серия смартфонов 250 10
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 9
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 9
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 9
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 9
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 8
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 133 8
Google Android 10 195 8
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 8
Samsung Galaxy S10 - смартфон 166 8
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 8
Samsung Galaxy 832 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 228 7
Apple iOS 6422 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 7
BBK Realme UI 21 6
Samsung S-Pen - Стилус 125 6
Рахманов Максим 47 2
Газаров Артур 77 2
Dyke Stephen Hart - Дайк Стивен Харт 1 1
Принцевская Людмила 33 1
Лаптева Марина 114 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
McFly Steve - Макфлай Стив 1 1
Lee Peter - Ли Питер 5 1
Граф Аркадий 25 1
Oyanagi Pam - Оянаги Пэм 1 1
Шиншинов Дмитрий 1 1
Скокова Татьяна 12 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 5 1
Виноградов Александр 46 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 49
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 44
Россия - РФ - Российская федерация 108428 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 30
Япония 10069 18
Земля - планета Солнечной системы 7427 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 17
Солнечная система - Solar system 2236 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Китай - Тайвань 2115 6
Сатурн - Титан (спутник) 279 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 4
Нидерланды 2197 4
Швеция - Королевство 2072 4
Европа 12319 4
Африка - Африканский регион 2928 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Индия - Республика 4263 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 2
Луна - спутник Земли 1184 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Украина 6212 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Испания - Каталония - Барселона 707 2
Китай - Пекин - Beijing 870 2
США - Нью-Йорк 2616 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 110 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Казахстан - Республика 4467 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
Ближний Восток 2549 1
Америка Латинская 1413 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 20
Ergonomics - Эргономика 840 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 8
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 6
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Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 3
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 3
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
GeekBrains 49 1
Samsung Unpacked 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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