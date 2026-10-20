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Павлов Виктор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 13
Павлов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
|Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 38 1
|Евросеть 1421 1
|Caterpillar - 93 1
|Смагаринский Юрий 24 2
|Вартанян Артём 25 1
|Ковтонюк Андрей 5 1
|Нуднов Олег 4 1
|Исаева Наталья 2 1
|Slacik Marek - Слачик Марек 3 1
|Якут Всеволод 1 1
|Невмержицкая Олеся 2 1
|Вицин Георгий 1 1
|Малис Александр 158 1
|Андреев Владимир 101 1
|Слободин Михаил 56 1
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 1
|Гончаров Андрей 6 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Афонин Сергей 5 1
|Румянцев Сергей 24 1
|Меньшиков Олег 7 1
|Прохода Алексей 1 1
|Созонов Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.