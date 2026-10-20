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Павлов Виктор

СОБЫТИЯ


20.10.2026 Mont включила в портфель Kaspersky Vulnerability Management для централизованного управления уязвимостями 1
02.06.2022 МТС запускает продажи приложений в розничной сети на платформе Appsell 1
01.06.2017 «Вымпелком» назначил нового вице-президента по продажам и развитию дистрибуции 2
17.05.2017 Nokia вернулась в Россию с недорогими смартфонами на Android. Цены 1
02.08.2016 «Билайн» возобновляет закупки мобильных устройств Samsung 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
19.02.2016 Олег Меньшиков ставит ИТ-эксперименты на сцене 1
01.12.2015 «ВымпелКом» объявил об изменении структуры блока по продажам и обслуживанию и о новых назначениях 1
20.04.2015 «ВымпелКом» внедряет новую региональную структуру в европейской части России 1
19.12.2014 «Билайн» расширяет сеть 4G в Ростовской области 1
14.03.2013 Виктор Павлов назначен директором Южного и Северо-Кавказского региона «ВымпелКома» 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Павлов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9585 8
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 1
Samsung Electronics 11160 1
Microsoft Corporation 25889 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16208 1
Apple Inc 13313 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5824 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
HMD Global - Human Mobile Devices - Nokia 145 1
Шахты 0 1
FIH Mobile 14 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 548 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 38 1
Евросеть 1421 1
Caterpillar - 93 1
Федеральное казначейство России 1962 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27221 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13848 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10426 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18357 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28643 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29953 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5948 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 642 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23268 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13397 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26643 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14917 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 909 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2062 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3313 1
Фонарик 329 1
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action - Оплата за действие 39 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 580 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10084 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8019 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6535 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6303 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 656 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9419 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6513 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3228 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2371 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8431 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6352 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13161 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11983 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6475 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5455 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 137 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2764 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4575 1
Google Android 15390 3
Космодром Байконур 1072 2
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 742 1
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Google Android Package Kit - APK 318 1
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