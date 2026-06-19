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AdTech Баннеры CPA Cost Per Action Оплата за действие
Cost per Action или сокращенно CPA называют модель оплаты за целевое действие на сайте клиента. Целевыми действиями могут считаться разные события, в зависимости от задач кампании: лиды, продажи и т.д.
Преимущества CPA
Оплата по CPA позволяет заказчику быть уверенным в том, что инвестиции, вложенные в рекламную кампанию, получат должную отдачу. Со стороны заказчика также открывается более ясный обзор того, как контролировать рекламный бюджет и какую прибыль он сможет получить в итоге.
Списание средств в СРА происходит только тогда, когда заказчик получает необходимый отклик от пользователя, поэтому бюджет РК избавлен от случайных потерь, как это зачастую происходит в модели при оплате за клик (CPC).
При этом CPA выгоднее, чем оплата за лиды (CPL), поскольку CPL не работает, когда предложение компании не соответствует рынку, а такие ситуации весьма частотны в условиях жесткой конкуренции.
При должной вовлеченности исполнителя, модель CPA ближе всего находится к положению win-win, когда обе стороны в выигрыше: заказчик минимизирует риски и оплачивает фактический результат, исполнитель не ограничен потолком заработка.
Где используется CPA
Данная модель оплаты чаще всего характерна для интернет-магазинов, которые действуют по партнерской программе. Это означает, что исполнитель получает фиксированный процент от продажи товаров за каждого клиента, который совершил целевое действие (не обязательно покупку товара на сайте). Высокие показатели демонстрируют магазины, которые продают простые продукты известных марок, что не нуждаются в особом представлении или компании, работающие в сфере услуг.
Кроме контекстной и таргетной рекламы, модель характерна для оплаты SEO-оптимизации.
Формула расчета СРА
CPA = рекламный бюджет / количество целевых действий
Чтобы модель СРА была эффективной, необходимо сбалансировать оплату целевых действий — она не должна оказаться выше чистой прибыли, которую получает заказчик от клиента.
СОБЫТИЯ
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