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AdTech Баннеры CPA Cost Per Action Оплата за действие

Cost per Action или сокращенно CPA называют модель оплаты за целевое действие на сайте клиента. Целевыми действиями могут считаться разные события, в зависимости от задач кампании: лиды, продажи и т.д.

Преимущества CPA

Оплата по CPA позволяет заказчику быть уверенным в том, что инвестиции, вложенные в рекламную кампанию, получат должную отдачу. Со стороны заказчика также открывается более ясный обзор того, как контролировать рекламный бюджет и какую прибыль он сможет получить в итоге.

Списание средств в СРА происходит только тогда, когда заказчик получает необходимый отклик от пользователя, поэтому бюджет РК избавлен от случайных потерь, как это зачастую происходит в модели при оплате за клик (CPC).

При этом CPA выгоднее, чем оплата за лиды (CPL), поскольку CPL не работает, когда предложение компании не соответствует рынку, а такие ситуации весьма частотны в условиях жесткой конкуренции.

При должной вовлеченности исполнителя, модель CPA ближе всего находится к положению win-win, когда обе стороны в выигрыше: заказчик минимизирует риски и оплачивает фактический результат, исполнитель не ограничен потолком заработка.

Где используется CPA

Данная модель оплаты чаще всего характерна для интернет-магазинов, которые действуют по партнерской программе. Это означает, что исполнитель получает фиксированный процент от продажи товаров за каждого клиента, который совершил целевое действие (не обязательно покупку товара на сайте). Высокие показатели демонстрируют магазины, которые продают простые продукты известных марок, что не нуждаются в особом представлении или компании, работающие в сфере услуг.

Кроме контекстной и таргетной рекламы, модель характерна для оплаты SEO-оптимизации.

Формула расчета СРА

CPA = рекламный бюджет / количество целевых действий

Чтобы модель СРА была эффективной, необходимо сбалансировать оплату целевых действий — она не должна оказаться выше чистой прибыли, которую получает заказчик от клиента.
 

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Публикаций - 38, упоминаний - 45

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9063 13
Google LLC 12583 8
Telegram Group 2867 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4849 3
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 3
МегаФон 10568 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15492 2
Meta Platforms - Facebook 4602 2
VK - Mail.ru Group 3586 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9448 2
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Apple Inc 13043 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 1
1С-Битрикс - Bitrix 663 1
Salesforce 488 1
Yahoo! 3726 1
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AdGoal 2 1
Sphere 30 1
SpyLOG 83 1
UMI - Umisoft - Юмисофт 22 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 535 1
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Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
GFG - Lamoda - Купишуз 215 1
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Спортмастер - Sportmaster 200 1
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 318 1
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Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
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KupiVip - Приват Трэйд 82 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5598 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6641 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8005 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5687 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 279 1
Wired - Издание 275 2
Forbes - Форбс 975 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2334 1
AP - Associated Press 2007 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 145 2
eMarketer 206 2
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Web Summit 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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