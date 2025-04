Hybe запустил обновленную версию платформы Connected TV

Hybe (входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid) обновил собственную платформу для запуска Connected TV рекламы. Компания развивает технологию с 2023 г. на базе одноименной мобильной DSP. Сегодня охват российской аудитории в платформе составляет 13 млн человек, тогда как общий охват в России – 18 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Connected TV технология позволяет транслировать рекламные материалы через Smart TV, а также атрибуцировать инсталлы на ТВ к показам, а также отслеживать целевые действия на мобильных устройствах.

CTV-реклама Hybe позволяет оптимизировать performance- и brandformance- метрики на основе собственного стека ИИ- и ML-технологий. Из особенностей обновленной платформы — работа исключительно с форматом видео и только с официальными стриминговыми приложениями, установленными на телевизорах и ТВ-станциях. А также размещение контента на федеральном телевидении, которое зрители смотрят через приложения на телевизорах и приставках.

Кроме того, доступны все преимущества платформы Hybe: кроссплатформенная идентификация и атрибуция, позволяющая отслеживать путь пользователя от Smart TV до мобильного устройства, репортинговые инструменты, обеспечивающие детальную аналитику эффективности рекламных кампаний и встроенный ИИ-ассистент. Hybe Assist формирует персонализированные рекомендации по оптимизации кампаний и дает возможность применить их по одному клику.

Сотрудничество с компаниями возможно по модели оплаты dCPM (Dynamic Cost per mille). После первичного тестирования также доступен переход на модели оплаты CPI (Cost per install) и CPA (Cost per action).

С 2023 г. технологией для запуска CTV-рекламы от Hybe воспользовалось более 20 клиентов компании.

«Мы видим, как TV-экраны вновь завоевывают пользовательское время. Так, недавно YouTube заявил, что пользователи отдают большее предпочтение просмотру сервиса на телевизорах, чем на мобильных устройствах. Согласно данным компании, общее время просмотра YouTube на ТВ превысило 1 млрд часов в день. Таким образом, CTV-реклама становится must have-инструментом в портфеле рекламного инвентаря брендов. Hybe со своей стороны активно развивает технологию, в том числе постоянно работая над качеством креативов и стратегиями по эффективному взаимодействию с пользователями. Так, в партнерстве с мобильным агентством Go Mobile для компании Avito с помощью CTV нам удалось расширить медиа присутствие, охватить новую целевую аудиторию численностью 2 845 000 человек, а также снизить CPI (стоимость за установку мобильного приложения) на 80%», — отметил Владимир Худяков, сооснователь и генеральный директор Hybe.

«Одно из важных условий эффективности CTV-рекламы — это качественный креатив. Мы гордимся тем рекламным контентом, что размещается клиентами с нашей помощью, так как это высококачественная и вовлекающая полноэкранная реклама. Мы учитываем лучшие практики CTV-креативов, в том числе зарубежные, такие как safe-зоны и тайминги появления QR-кода. Также всегда готовы проконсультировать наших клиентов и дать им рекомендации для реализации наиболее эффективных креативных стратегий по взаимодействию с пользователями», — сказал Александр Сазанов, руководитель продукта Hybe.

«CTV — зарождающийся тренд на российском рынке, мы органично движемся к единой экосистеме Mobile + Smart TV. Помимо увеличения знания о бренде и наращивания аудитории, этот формат помогает расширить перформанс-стратегию в условиях ограниченности инвентаря в классических источниках. По своей сути формат кажется чисто медийным, но на самом деле отлично подходит для решения перформанс-задач за счет особенностей взаимодействия с пользователем и возможностей трекинга», — сказала Валерия Аржиловская, Head of Mobile Performance Go Mobile.

Команда Hybrid заявила, что инвестировала в R&D и развитие собственной экосистемы рекламных продуктов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения более 500 млн руб. в 2024 г.