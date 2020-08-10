Половина смартфонов в мире полностью беззащитна всего из-за одного чипа Qualcomm нов Немногим менее половины всех смартфонов в мире содержат уязвимости, источником которых является DSP-процессор Qualcomm. DSP (сокращение от Digital Signal Processor, процессор цифрово

Hubrus запустила независимую рекламную DSP-платформу Российская компания Hubrus запустила в коммерческую эксплуатацию независимую рекламную DSP-платформу (Demand Side Platform) нового поколения, представляющую интересы клиента. «Наша технология дает возможность проводить и оптимизировать рекламные кампании в интернете в соответстви

«Яндекс» запустил аукцион для продажи и покупки баннеров оступны и в медийной рекламе. Real Time Bidding — технология продажи и покупки рекламных показов на основе аукциона. В качестве покупателей выступают системы размещения рекламы (Demand Side Platform, DSP), подключенные к аукциону RTB. В настоящий момент к RTB подключены «Яндекс.Директ», система размещения медийной рекламы «Яндекса» и компания myThings, которая стала первой внешней DSP

В Москве создается крупнейшая сеть ЦОДов на деньги США Не позже осени в Москве будет введен в промышленную эксплуатацию первый из дата-центров компании Data Space Partners (DSP), рассказали CNews несколько участников рынка. Он расположен на Юго-Востоке Москвы в 27 здании на территории Московского шинного завода на Шарикоподшипниковской улице. Этот адрес указан на

Cisco завершила приобретение разработчика DSP-решений CoreOptics и CoreOptics Inc., разработчика цифровых сигнальных процессорных решений (Digital Signal Processor, DSP) для высокоскоростных оптических сетей. Штаб-квартира этой компании находится в Сан-Хосе

TI разработала самый быстрый DSP-процессор сокой интенсивностью процессов, а также медицинских информационных систем. Кроме того, компания TI представила цифровой сигнальный процессор TMS320C6455 с частотой 1,2 ГГц - самый быстрый одноядерный DSP в мире. Цифровой сигнальный процессор C6452 на базе усовершенствованного ядра TMS320C64x+ компании TI имеет вдвое больший объем кэш-памяти L1 и на 40% процентов больший объем кэш-памяти L2,

«Севводпуть» закупает ПО а поставку лицензионного ПО. Лимит финансирования – 500 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 7 сентября 2007 г. Необходимо поставить следующее ПО: Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 Russian 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5Clt; Дополнительные лицензии для Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 Russian 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5Clt; Windows XP Professional SP2b Russian 3pk DSP OEI CD; AB

Texas Instruments провела конференцию для разработчиков лящейся целый день конференции выступили ведущие специалисты в области цифровой обработки сигналов (digital signal processing, DSP), и прошли сессии, посвященные аналоговым, маломощным радиочас

Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов разных точек доступа, включая ERP-системы, доступ к которым может осуществляться с портала. В новом продукте использованы технологии iScala, а также веб-компоненты от компании Decision Support Panel (DSP). iScala BI Web Parts предоставляет возможность “единого обзора” в реальном времени данных ERP-системы и интеллектуальных бизнес-данных, без изменения основной инфраструктуры ERP-системы. К

Metrowerks представила новый отладчик для DSP deWarrior, предназначенную для работы с цифровым сигнальным процессором (Digital Signal Processor - DSP) StarCore MSC8102, имеющим 4 ядра и разработанным Motorola. Первые поставки программных п

Новые КПК Palm будут двухпроцессорными плате двух процессоров: ARM-совместимого основного процессора ARM 925 с рабочей частотой 175 МГц и DSP-сопроцессора (DSP - Digital Signal Processor - цифровой сигнальный процессор) для

Improv выпустила пакеты для обработки видеопотоков на базе своих DSP-процессоров Improv Systems Inc. сделала еще один шаг на пути продвижения своего процессора цифровых сигналов (DSP) Jazz к использованию для просмотра потокового видео и вещания в мобильных устройствах. Crescendo Solution включает в себя реализации ядер процессора для таких целей. Благодаря ему, как утв

Parthus Technologies и DSP Group создадут совместное предприятие Ирландская компания Parthus Technologies и американская DSP Group сообщили о подписании соглашения по совместной разработке цифровых приложений для цифровых коммуникаций, беспроводных систем и мультимедийных устройств. Эти разработки будут основыват

ChipWrights создаст специализированный DSP-процессор для обработки изображений Компания-разработчик цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров ChipWright объявила некоторые детали архитектуры своих DSP (цифровой сигнальный процессор), которые, по утверждению компании, будут объединять от двух до 16 процессорных ядер на одном кристалле и найдут применение в цифровых камерах, системах орган

IBM лицензировала ядро DSP-процессора от LSI Logic В понедельник компания IBM объявит о том, что лицензировала ядро DSP-процессора от ее конкурента - компании LSI Logic. IBM планирует использовать ядро DSP в чипах производящихся на заказ для крупных операторов сетей и связи, сообщает CNet. Первое появ

Texas Instruments будет встраивать технологию Real Player в свои DSP процессоры Компании Texas Instruments и RealNetworks объявили о том, что технология Real Player будет встроена в цифровые процессоры сигналов (DSP). В этом году появятся продукты на основе таких микросхем. Процессор TI OMAP используют Nokia, Ericsson, Sony, Handspring и другие производители сотовых телефонов; DSP TI применяются

Texas Instruments представила дешевые DSP-процессоры Компания Texas Instruments Inc. представила вчера процессор цифровой обработки сигналов (DSP), который имеет наиболее низкое энергопотребление и самую низкую стоимость среди процессоров массовых серий. Процессор C5401 будет стоить $3,50 за штуку в больших партиях и будет рассеивать

Intel и Analog Devices анонсировали завершение совместной разработки DSP-процессора nc. официально заявят о завершении разаработки и готовности к выпуску процессора цифровых сигналов (DSP -digital signal processor). DSP предназначен для перевода аналоговых сигналов в ци

DSP процессор от Texas Iinstruments будет использоваться в цифровой камере HP PhotoSmart 315 Компания Texas Instruments Incorporated объявила о том, что программируемый цифровой сигнальный процессор (DSP) будет использоваться в цифровой камере PhotoSmart 315 производства Hewlett-Packard. Графический цифровой процессор от TI позволяет строить на его основе недорогие цифровые камеры и добитьс

Motorola в следующем квартале представит новый DSP Symphony с производительностью 150 MIPS Компания Motorola Inc. намерена в следующем квартале представить новейший DSP Symphony DSP56367, предназначенный для цифровой обработки аудио сигналов, сообщает Electronicnews.com. По заявлению компании, новый чип будет обладать производительностью 150 MIPS (миллионо

Analog Devices представила 32-разрядный DSP за $5 Компания Analog Devices Inc. представила 32-битный процессор цифровой обработки сигнала (DSP) ADSP-21161. Новый DSP построен по "Супер Гарвардской (двухшинной) архитектуре" (SHARC) и обеспечивает производительность 1,2 млрд. операций с плавающей запятой в секунду (FLOPS). Дл

NEC представит новое семейство DSP-чипов, выполненных по 0,13-микронной CMOS технологии Подразделение NEC Corp. - компания NEC Electron Devices планирует представить новое семейство DSP (процессоров цифровой обработки сигналов) - uPD77210. Новые DSP будут производиться по 0,13-микронной CMOS технологии, что позволит увеличить рабочую частоту до 160 МГц и снизить нап

Texas Instruments будет поставлять свои DSP китайскому производителю кондиционеров Midea Group Texas Instruments Inc. заключила сделку по поставке DSP (процессоров цифровой обработки сигнала) китайской компании Midea Group. Компания Midea, один из крупнейших китайских производителей электроники, будет использовать DSP TMS320C24x в

Texas Instruments приобрела разработчика DSP-процессоров Alantro Communications за $300 млн. изводственных мощностей и специализируется на разработке полупроводниковых приборов для высокоскоростных беспроводных локальных сетей. Alantro ведёт разработки процессоров цифровой обработки сигнала (DSP) и компонентов следующего поколения, поддерживающих спецификацию IEEE 802.11 - стандарта на высокоскоростные беспроводные локальные сети. TI намерена использовать технологии Alantro для про

Texas Instruments приобретет компанию-производителя DSP-процессоров Burr-Brown за $7.6 млрд Texas Instruments объявила о намерении приобрести компанию-производителя процессоров цифровых сигналов (DSP), Burr-Brown, за $7.6 млрд. Покупка произойдет в форме обмена акциями. Процессоры преобразуют аналоговые сигналы в цифровые и предназначены для сотовых телефонов и других высокотехнологичны

Texas Instruments назвала Европу самым важным и быстрорастущим рынком процессоров цифровой обработки сигналов (DSP ) Глава Texas Instruments Tom Engibous в своём интервью Electronics Weekly назвал европейский рынок DSP (процессоров цифровой обработки сигнала) наиболее важным для компании. Кроме того, он отметил, что рынок DSP в этом регионе демонстрирует самые высокие темпы роста в мире. Основным в

Lucent представила новые DSP-процессоры StarPro Lucent Technologies Microelectronics Group представила новую серию DSP (Digital Signal Processor - процессор цифровых сигналов) систем-на-чипе StarPro, предназн

Рынок DSP-чипов к 2004 году составит $19 млрд. По результатам исследований, проведённых Cahners In-Stat Group, рынок процессоров цифровой обработки сигнала (DSP) в 2004 году достигнет $19 млрд. Оборот в этом секторе рынка за 1998 год составил $3,5 млрд., 1999 году эта цифра составила уже $4,5 млрд. Аналитики Cahners In-Stat Group предсказали дальне

Intel приобретает Dsp Communications почти за $1,6 млрд Корпорации Intel и DSP Communications (NSYE: DSP) объявили об окончательном соглашении, в соответствии с которым Intel приобретет DSP Communications (DSPC) путем скупки всех ее акций стоимостью по 3

DSP Research выпустила систему эмуляции DSP-процессоров Texas Instruments Компания DSP Research представила новую аппаратно-программную систему эмуляции DSP-процессоров семейства TMS320, в том числе серий С54х и С6х компании Texas Instruments. В систему FleXDS входит а

Lucent представила новый процессор DSP Крупнейший мировой производитель телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies представил новый чип DSP, обладающий на 50% большей производительностью по сравнению с другими чипами для опорных станций радиосвязи. По заявлению представителей Lucent, процессор DSP16410, поддерживающий функции р