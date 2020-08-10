Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DSP
Digital Signal Processor
Процессор цифрового сигнала
Digital Signal Processing
Технология обработки цифровых сигналов
Публикаций - 72, упоминаний - 96
DSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 2
|Зырянов Борис 10 2
|Зайцев Сергей 17 1
|Зайцев Михаил 155 1
|Стрельцов Николай 3 1
|Андронов Алексей 25 1
|Francisco Dan - Франциско Дэн 2 1
|Frantz Gene - Франц Джин 3 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Мартынюк Александр 8 1
|Семакин Алексей 3 1
|Инютин Артем 85 1
|Лебедев Сергей 28 1
|Лазарев Дмитрий 3 1
|Малафеев Андрей 50 1
|Петричкович Ярослав 11 1
|Комиссаров Дмитрий 169 1
|Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
|Зуев Евгений 1 1
|Бочарников Дмитрий 1 1
|Игнатов Сергей 23 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 2
|CNews - ZOOM.CNews 1380 2
|The Verge - Издание 461 1
|ZDnet 564 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5694 1
|DxOMark - Издание 35 1
|EE Times 151 1
|TechSpot 26 1
|NE Asia Online 312 1
|HPC.ru 80 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|IDC - International Data Corporation 4552 1
|Check Point Research 50 1
|Samsung Research 14 1
|Counterpoint Research 35 1
|PCMark 103 1
|eMarketer 196 1
|Gartner Dataquest 329 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru