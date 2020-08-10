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DSP
Digital Signal Processor
Процессор цифрового сигнала
Digital Signal Processing
Технология обработки цифровых сигналов



10.08.2020 Половина смартфонов в мире полностью беззащитна всего из-за одного чипа Qualcomm
19.03.2012 «Яндекс» запустил аукцион для продажи и покупки баннеров
28.04.2011 В Москве создается крупнейшая сеть ЦОДов на деньги США
19.07.2010 Cisco завершила приобретение разработчика DSP-решений CoreOptics
28.08.2007 «Севводпуть» закупает ПО
27.04.2007 Texas Instruments провела конференцию для разработчиков
17.03.2003 Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов
27.08.2002 Metrowerks представила новый отладчик для DSP
18.07.2002 Новые КПК Palm будут двухпроцессорными
29.11.2000 Intel и Analog Devices анонсировали завершение совместной разработки DSP-процессора
19.06.2000 Texas Instruments назвала Европу самым важным и быстрорастущим рынком процессоров цифровой обработки сигналов (DSP )
15.06.2000 Lucent представила новые DSP-процессоры StarPro

Публикаций - 72, упоминаний - 96

DSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TI - Texas Instruments Incorporated 784 8
Samsung Electronics 9019 7
Intel Corporation 10850 6
Qualcomm Technologies 1582 4
Poly - Plantronics 87 3
AMD - Advanced Micro Devices 3513 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 256 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2460 3
Nortel Networks 1286 3
HP Inc. 5122 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1516 2
Lenovo Motorola 3355 2
Микрон - Micron 588 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 983 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 497 2
MediaTek 372 2
Multiclet - Мультиклет 15 2
Nokia Corporation 5261 2
Xiaomi 1007 2
LG Electronics 3147 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7567 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6265 2
Microsoft Corporation 21338 2
Google LLC 9600 2
Milestone 51 1
Delta Electronics 83 1
Элвис-НеоТек 31 1
Getintent 12 1
SER Group 10 1
Imagination Technologies 34 1
Pelco 62 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 1
DigitalGlobe 124 1
Jabra 58 1
Scanex - Сканэкс 239 1
Packard Bell 67 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 334 1
АРМО-Системы 120 1
Модульные Системы Торнадо 10 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 955 1
Lockheed Martin 692 4
Northrop Grumman 200 2
TMT Investments 95 1
Havas 5 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 32 1
СУЭК СГК - Красноярская ТЭЦ 1 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
MODIS 49 1
Меркури - Mercury 71 1
Гранит 13 1
Lazada Group 6 1
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 87 1
L’Oreal 51 1
EPIC Telecom Invest 149 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 32 1
Ford 358 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Unilever - Юнилевер Русь 90 1
Volvo Cars 215 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 4
Роснано 625 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 411 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1494 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1776 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 240 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3245 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8960 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3811 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10167 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 6
ARM64 - Архитектура процессора 1216 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3278 5
DDR - Double data rate 2078 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2748 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4263 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3869 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 604 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 337 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4749 3
Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth-гарнитуры 124 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6699 2
AAC - Advanced Audio Coding 384 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 656 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 80 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 185 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 1443 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4518 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3269 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1946 2
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 2
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1525 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4934 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 31 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 198 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 303 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 3111 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2893 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 38 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1583 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 656 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 129 1
Microsoft Windows 10 10344 4
Linux OS 7324 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2133 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 550 4
U.S. Department of Defense - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 20 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 909 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 872 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
Google Android 11613 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 591 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 351 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 428 2
Intel x86 - архитектура процессора 1264 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 320 2
Intel Core 2 Duo 882 2
Opera Browser - Браузер 888 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 141 2
The Digital Box ADA 15 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 293 1
C++ - Язык программирования 429 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 801 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 120 1
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 35 1
Samsung Galaxy Book S - Ультрабук 8 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 135 1
Intel Foveros 3D 9 1
Samsung Compiler Bootcamp - образовательная программа 1 1
Intel Lakefield 5 1
Intel Tremont - Микроархитектура вычислительных ядер процессоров 5 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 16 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 1
Microsoft Windows 1508 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2168 1
Google YouTube - Видеохостинг 2185 1
Microsoft Skype 1886 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1476 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 725 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 914 1
Symbian OS 1385 1
Ксенин Алекс 311 2
Зырянов Борис 10 2
Зайцев Сергей 17 1
Зайцев Михаил 155 1
Стрельцов Николай 3 1
Андронов Алексей 25 1
Francisco Dan - Франциско Дэн 2 1
Frantz Gene - Франц Джин 3 1
Дорохина Юлия 42 1
Мартынюк Александр 8 1
Семакин Алексей 3 1
Инютин Артем 85 1
Лебедев Сергей 28 1
Лазарев Дмитрий 3 1
Малафеев Андрей 50 1
Петричкович Ярослав 11 1
Комиссаров Дмитрий 169 1
Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
Зуев Евгений 1 1
Бочарников Дмитрий 1 1
Игнатов Сергей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 91426 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12119 4
Германия - Федеративная Республика 7880 4
Земля - планета Солнечной системы 6573 3
Азия - Азиатский регион 3236 3
США - Калифорния 3128 3
Америка 1408 3
Нидерланды 2036 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11822 2
США - Техас 772 2
Америка Северная 2611 2
Нидерланды - Амстердам 494 2
Россия - СФО - Новосибирск 3020 2
Индия - Республика 4113 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2910 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 128 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 1
США - Колорадо - Денвер 117 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11455 1
Вьетнам - Хошимин 10 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 870 1
Малайзия 740 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 1
Швеция - Стокгольм 353 1
Того - Тоголезская Республика 2035 1
Великобритания - Лондон 1882 1
Европа 7870 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10028 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 1
Украина 5618 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1975 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1635 1
Беларусь - Белоруссия 3244 1
США - Техас - Даллас 164 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 203 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2293 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1530 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 198 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 2515 1
Русский язык 2736 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 2
CNews - ZOOM.CNews 1380 2
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МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 99 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1085 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 530 1
РАН - Российская академия наук 1037 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 212 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
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TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 8 1
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Hot Chips 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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