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DSP Digital Signal Processor Процессор цифрового сигнала Digital Signal Processing Технология обработки цифровых сигналов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.08.2020 Половина смартфонов в мире полностью беззащитна всего из-за одного чипа Qualcomm

нов Немногим менее половины всех смартфонов в мире содержат уязвимости, источником которых является DSP-процессор Qualcomm. DSP (сокращение от Digital Signal Processor, процессор цифрово
02.04.2013 Hubrus запустила независимую рекламную DSP-платформу

Российская компания Hubrus запустила в коммерческую эксплуатацию независимую рекламную DSP-платформу (Demand Side Platform) нового поколения, представляющую интересы клиента. «Наша технология дает возможность проводить и оптимизировать рекламные кампании в интернете в соответстви
19.03.2012 «Яндекс» запустил аукцион для продажи и покупки баннеров

оступны и в медийной рекламе. Real Time Bidding — технология продажи и покупки рекламных показов на основе аукциона. В качестве покупателей выступают системы размещения рекламы (Demand Side Platform, DSP), подключенные к аукциону RTB. В настоящий момент к RTB подключены «Яндекс.Директ», система размещения медийной рекламы «Яндекса» и компания myThings, которая стала первой внешней DSP

28.04.2011 В Москве создается крупнейшая сеть ЦОДов на деньги США

Не позже осени в Москве будет введен в промышленную эксплуатацию первый из дата-центров компании Data Space Partners (DSP), рассказали CNews несколько участников рынка. Он расположен на Юго-Востоке Москвы в 27 здании на территории Московского шинного завода на Шарикоподшипниковской улице. Этот адрес указан на

19.07.2010 Cisco завершила приобретение разработчика DSP-решений CoreOptics

и CoreOptics Inc., разработчика цифровых сигнальных процессорных решений (Digital Signal Processor, DSP) для высокоскоростных оптических сетей. Штаб-квартира этой компании находится в Сан-Хосе

15.10.2007 TI разработала самый быстрый DSP-процессор

сокой интенсивностью процессов, а также медицинских информационных систем. Кроме того, компания TI представила цифровой сигнальный процессор TMS320C6455 с частотой 1,2 ГГц - самый быстрый одноядерный DSP в мире. Цифровой сигнальный процессор C6452 на базе усовершенствованного ядра TMS320C64x+ компании TI имеет вдвое больший объем кэш-памяти L1 и на 40% процентов больший объем кэш-памяти L2,
28.08.2007 «Севводпуть» закупает ПО

а поставку лицензионного ПО. Лимит финансирования – 500 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 7 сентября 2007 г. Необходимо поставить следующее ПО: Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 Russian 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5Clt; Дополнительные лицензии для Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 Russian 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5Clt; Windows XP Professional SP2b Russian 3pk DSP OEI CD; AB
27.04.2007 Texas Instruments провела конференцию для разработчиков

лящейся целый день конференции выступили ведущие специалисты в области цифровой обработки сигналов (digital signal processing, DSP), и прошли сессии, посвященные аналоговым, маломощным радиочас
17.03.2003 Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов

разных точек доступа, включая ERP-системы, доступ к которым может осуществляться с портала. В новом продукте использованы технологии iScala, а также веб-компоненты от компании Decision Support Panel (DSP). iScala BI Web Parts предоставляет возможность “единого обзора” в реальном времени данных ERP-системы и интеллектуальных бизнес-данных, без изменения основной инфраструктуры ERP-системы. К
27.08.2002 Metrowerks представила новый отладчик для DSP

deWarrior, предназначенную для работы с цифровым сигнальным процессором (Digital Signal Processor - DSP) StarCore MSC8102, имеющим 4 ядра и разработанным Motorola. Первые поставки программных п
18.07.2002 Новые КПК Palm будут двухпроцессорными

плате двух процессоров: ARM-совместимого основного процессора ARM 925 с рабочей частотой 175 МГц и DSP-сопроцессора (DSP - Digital Signal Processor - цифровой сигнальный процессор) для

11.07.2002 Improv выпустила пакеты для обработки видеопотоков на базе своих DSP-процессоров

Improv Systems Inc. сделала еще один шаг на пути продвижения своего процессора цифровых сигналов (DSP) Jazz к использованию для просмотра потокового видео и вещания в мобильных устройствах. Crescendo Solution включает в себя реализации ядер процессора для таких целей. Благодаря ему, как утв
08.04.2002 Parthus Technologies и DSP Group создадут совместное предприятие

Ирландская компания Parthus Technologies и американская DSP Group сообщили о подписании соглашения по совместной разработке цифровых приложений для цифровых коммуникаций, беспроводных систем и мультимедийных устройств. Эти разработки будут основыват
13.02.2002 ChipWrights создаст специализированный DSP-процессор для обработки изображений

Компания-разработчик цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров ChipWright объявила некоторые детали архитектуры своих DSP (цифровой сигнальный процессор), которые, по утверждению компании, будут объединять от двух до 16 процессорных ядер на одном кристалле и найдут применение в цифровых камерах, системах орган
22.01.2001 IBM лицензировала ядро DSP-процессора от LSI Logic

В понедельник компания IBM объявит о том, что лицензировала ядро DSP-процессора от ее конкурента - компании LSI Logic. IBM планирует использовать ядро DSP в чипах производящихся на заказ для крупных операторов сетей и связи, сообщает CNet. Первое появ
10.01.2001 Texas Instruments будет встраивать технологию Real Player в свои DSP процессоры

Компании Texas Instruments и RealNetworks объявили о том, что технология Real Player будет встроена в цифровые процессоры сигналов (DSP). В этом году появятся продукты на основе таких микросхем. Процессор TI OMAP используют Nokia, Ericsson, Sony, Handspring и другие производители сотовых телефонов; DSP TI применяются
05.12.2000 Texas Instruments представила дешевые DSP-процессоры

Компания Texas Instruments Inc. представила вчера процессор цифровой обработки сигналов (DSP), который имеет наиболее низкое энергопотребление и самую низкую стоимость среди процессоров массовых серий. Процессор C5401 будет стоить $3,50 за штуку в больших партиях и будет рассеивать
29.11.2000 Intel и Analog Devices анонсировали завершение совместной разработки DSP-процессора

nc. официально заявят о завершении разаработки и готовности к выпуску процессора цифровых сигналов (DSP -digital signal processor). DSP предназначен для перевода аналоговых сигналов в ци
26.10.2000 DSP процессор от Texas Iinstruments будет использоваться в цифровой камере HP PhotoSmart 315

Компания Texas Instruments Incorporated объявила о том, что программируемый цифровой сигнальный процессор (DSP) будет использоваться в цифровой камере PhotoSmart 315 производства Hewlett-Packard. Графический цифровой процессор от TI позволяет строить на его основе недорогие цифровые камеры и добитьс
20.09.2000 Motorola в следующем квартале представит новый DSP Symphony с производительностью 150 MIPS

Компания Motorola Inc. намерена в следующем квартале представить новейший DSP Symphony DSP56367, предназначенный для цифровой обработки аудио сигналов, сообщает Electronicnews.com. По заявлению компании, новый чип будет обладать производительностью 150 MIPS (миллионо
06.09.2000 Analog Devices представила 32-разрядный DSP за $5

Компания Analog Devices Inc. представила 32-битный процессор цифровой обработки сигнала (DSP) ADSP-21161. Новый DSP построен по "Супер Гарвардской (двухшинной) архитектуре" (SHARC) и обеспечивает производительность 1,2 млрд. операций с плавающей запятой в секунду (FLOPS). Дл
05.09.2000 NEC представит новое семейство DSP-чипов, выполненных по 0,13-микронной CMOS технологии

Подразделение NEC Corp. - компания NEC Electron Devices планирует представить новое семейство DSP (процессоров цифровой обработки сигналов) - uPD77210. Новые DSP будут производиться по 0,13-микронной CMOS технологии, что позволит увеличить рабочую частоту до 160 МГц и снизить нап
24.07.2000 Texas Instruments будет поставлять свои DSP китайскому производителю кондиционеров Midea Group

Texas Instruments Inc. заключила сделку по поставке DSP (процессоров цифровой обработки сигнала) китайской компании Midea Group. Компания Midea, один из крупнейших китайских производителей электроники, будет использовать DSP TMS320C24x в

26.06.2000 Texas Instruments приобрела разработчика DSP-процессоров Alantro Communications за $300 млн.

изводственных мощностей и специализируется на разработке полупроводниковых приборов для высокоскоростных беспроводных локальных сетей. Alantro ведёт разработки процессоров цифровой обработки сигнала (DSP) и компонентов следующего поколения, поддерживающих спецификацию IEEE 802.11 - стандарта на высокоскоростные беспроводные локальные сети. TI намерена использовать технологии Alantro для про
22.06.2000 Texas Instruments приобретет компанию-производителя DSP-процессоров Burr-Brown за $7.6 млрд

Texas Instruments объявила о намерении приобрести компанию-производителя процессоров цифровых сигналов (DSP), Burr-Brown, за $7.6 млрд. Покупка произойдет в форме обмена акциями. Процессоры преобразуют аналоговые сигналы в цифровые и предназначены для сотовых телефонов и других высокотехнологичны
19.06.2000 Texas Instruments назвала Европу самым важным и быстрорастущим рынком процессоров цифровой обработки сигналов (DSP )

Глава Texas Instruments Tom Engibous в своём интервью Electronics Weekly назвал европейский рынок DSP (процессоров цифровой обработки сигнала) наиболее важным для компании. Кроме того, он отметил, что рынок DSP в этом регионе демонстрирует самые высокие темпы роста в мире. Основным в
15.06.2000 Lucent представила новые DSP-процессоры StarPro

Lucent Technologies Microelectronics Group представила новую серию DSP (Digital Signal Processor - процессор цифровых сигналов) систем-на-чипе StarPro, предназн
01.06.2000 Рынок DSP-чипов к 2004 году составит $19 млрд.

По результатам исследований, проведённых Cahners In-Stat Group, рынок процессоров цифровой обработки сигнала (DSP) в 2004 году достигнет $19 млрд. Оборот в этом секторе рынка за 1998 год составил $3,5 млрд., 1999 году эта цифра составила уже $4,5 млрд. Аналитики Cahners In-Stat Group предсказали дальне
19.10.1999 Intel приобретает Dsp Communications почти за $1,6 млрд

Корпорации Intel и DSP Communications (NSYE: DSP) объявили об окончательном соглашении, в соответствии с которым Intel приобретет DSP Communications (DSPC) путем скупки всех ее акций стоимостью по 3
05.05.1999 DSP Research выпустила систему эмуляции DSP-процессоров Texas Instruments

Компания DSP Research представила новую аппаратно-программную систему эмуляции DSP-процессоров семейства TMS320, в том числе серий С54х и С6х компании Texas Instruments. В систему FleXDS входит а
24.02.1999 Lucent представила новый процессор DSP

Крупнейший мировой производитель телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies представил новый чип DSP, обладающий на 50% большей производительностью по сравнению с другими чипами для опорных станций радиосвязи. По заявлению представителей Lucent, процессор DSP16410, поддерживающий функции р
12.01.1999 Cirrus Logic получила лицензии от Lucasfilm для своих DSP-алгоритмов для применения в системе домашнего театра THX

Компания Cirrus Logic Inc. сообщила о получении лицензии от Lucasfilm Ltd. для своих DSP-алгоритмов для применения в системе домашнего театра THX. Таким образом Cirrus Logic стала первым производителем полупроводников, который сможет использовать функциональные возможности стан

Публикаций - 356, упоминаний - 382

DSP и организации, системы, технологии, персоны:

TI - Texas Instruments Incorporated 848 56
Intel Corporation 12811 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Samsung Electronics 11064 24
Spirit DSP - Спирит Корп 482 17
Google LLC 12688 17
Lenovo Motorola 3566 14
Microsoft Corporation 25775 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Telegram Group 2940 12
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 11
Qualcomm Technologies 1974 11
LG Electronics 3735 11
Sony 6739 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
JVC Kenwood 422 9
Huawei 4676 9
Apple Inc 13154 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Motorola Inc 1156 8
Jabra 79 7
Ростелеком 10948 7
Yandex - Яндекс 9216 7
HP Inc. 5883 7
Toshiba Corporation 2980 7
Philips 2099 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
AT&T Inc 1725 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 7
Poly - Plantronics 144 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 6
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Nvidia Corp 4002 6
Cirrus Logic Inc 57 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 22 8
Lockheed Martin 777 7
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Hyundai Motor Company 436 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Медиаскаут 11 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Volvo Cars 262 2
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 2
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 2
Sony Music Entertainment 161 2
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Гранит 57 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Композит 99 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 162
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 59
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 51
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 40
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 38
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 34
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 33
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 30
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Микрофон - Microphone 2808 27
Наушники - Headphones 4478 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 24
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 23
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 23
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 18
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 20
Microsoft Windows 16882 17
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 16
Google Android 15243 12
МТС Big Data 324 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
Linux OS 11533 11
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 11
TI TMS - TI TMS DaVinci - серия DSP-процессоров 35 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС Omnichannel 9 8
Apple iOS 8583 8
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 37 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 6
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 5
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 4
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 4
Jabra BT - Jabra Bluetooth-гарнитура 14 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
Свириденко Андрей 99 7
Мельникова Елена 14 4
Желяпов Виталий 14 4
Ксенин Алекс 311 3
Солодухова Наталья 3 3
Петричкович Ярослав 30 3
Ситников Владилен 5 2
Готальский Михаил 95 2
Мартынюк Александр 16 2
Стрельцов Николай 5 2
Sariel Aviram - Сариель Авирам 2 2
Назаров-Бруни Олег 3 2
Bamburak Michael - Бамбурак Майкл 2 2
Halperin Avner - Гальперин Авнер 2 2
Ковалевская Татьяна 5 2
Герастовский Александр 3 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Scalise George - Скелайз Джордж 29 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Торбахов Александр 111 2
Поляков Сергей 75 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 2
Худолей Александр 6 2
Данилов Николай 5 2
Лазарев Дмитрий 6 2
Зырянов Борис 12 2
Яковлев Роман 2 1
Чернов Георгий 5 1
Каськов Валентин 24 1
Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
Корнеева Анжелика 10 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Марчук Екатерина 1 1
Лекомцев Алексей 2 1
Семакин Алексей 4 1
Чебатко Алексей 7 1
Валяева Елизавета 72 1
Дорохина Юлия 44 1
Шалманов Сергей 202 1
Калин Сергей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 61
Европа 24964 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Япония 13807 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
США - Калифорния 4829 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Китай - Тайвань 4245 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Украина 7928 9
Америка - Американский регион 2206 8
Канада 5081 8
Израиль 2856 8
Индия - Bharat 5869 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Япония - Токио 1020 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
США - Техас 1048 6
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Нидерланды 3746 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Нидерланды - Амстердам 630 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - ДФО - Магаданская область 533 4
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Дания - Королевство 1337 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 15
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 11
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Английский язык 7030 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
EE Times 160 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
NE Asia Online 313 3
Computer.Tradeshow.Ru 59 3
USRSupport 18 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
RCR News 107 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Informa PLC - CommsDesign 23 2
Silicon Strategies 45 2
Mainichi Shimbun 9 2
The Verge - Издание 619 2
ZDnet 663 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
Newsbytes News Network 379 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Mercury Center 309 1
HPC.ru 117 1
X-Bit Labs 83 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
NEWSru.com 229 1
Electronic News 60 1
Nikkei Electronics 82 1
The Economist 49 1
Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
Dallas Morning News - Dallas News 10 1
PalmInfoCenter 6 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
ITHome 46 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
WCCFTech - Издание 110 1
AnandTech 73 1
GizChina - Издание 84 1
DigiTimes - Издание 1331 1
DxOMark - Издание 36 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
comScore 379 2
eMarketer 206 2
Forward Concepts 10 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
IBM Research 111 2
TIRIAS Research 4 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Gartner - Dataquest 353 1
Cahners-Instat Group 34 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
TrendForce 187 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Samsung Research 20 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Counterpoint Research 110 1
Strategy Analytics 285 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
РАН - Российская академия наук 2122 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 3
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
ФМБА России - НИИДИ ФГБУ - Научно-исследовательский институт детских инфекции Федерального медико-биологического агентства 1 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 14 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Hot Chips 10 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
MIPS Open Developer Days 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Связь-Экспокомм 276 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
SEMICON 13 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
CeBIT 614 1
Defcon 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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