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Poly Plantronics
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СОБЫТИЯ
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|05.03.2022
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Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России
В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконф
|27.01.2022
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Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС
енный видеосигнал, четкий звук и бесперебойную трансляцию в помещениях любого размера. Важен и комфорт всех участников встречи – чтобы каждый был услышан и увиден. На помощь приходят решения компании Poly — компания выпускает качественное оборудование для организации удаленной работы, такое как видеобары. Линейка видеобаров Poly Studio X позволяет всем участникам совещания чувствоват
|16.09.2021
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Новый уровень сотрудничества по видео. Обновленный портфель решений для Видеоконференцсвязи от Poly (новый бренд объединившихся компаний Polycom и Plantronics).
Poly дополнила свою линейку решений для видеоконференций Видеобаром Poly Studio X70, интеллектуальной камерой Poly Studio E70, обновила и расширила функционал платформы видеоконференцсвязи. В линейке устройств Poly для видеоконференций найдется ре
|14.09.2021
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Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций
Poly дополнила свою линейку решений для видеоконференций устройствами Poly Studio X70 и Poly Studio E70. Линейка Poly Studio разработана с целью вывести сотрудничество по видео на новый уровень, создавая равные условия на встречах за счет аудио и ви
|26.08.2021
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Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC
дения собраний в Zoom подойдет гарнитура, сертифицированная Zoom. Она оснащена функцией удаленного управления вызовами, а также синхронизирует отключение микрофона, чем упрощает процесс коммуникации. Poly анонсировала новые гарнитуры серии Voyager 4300 UC В любом месте, дома или в офисе, гарнитура серии Voyager 4300 UC обеспечивает высокое качество звука. Технология Acoustic Fence блокирует
|24.08.2021
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Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше
Награда за воровство Киберпреступник, в начале августа 2021 г. взломавший криптобиржу Poly Network, получил за свое деяние награду в размере $500 тыс., пишет Bleeping Computer. По курсу ЦБ на 24 августа 2021 г. это около 38 млн руб. Хакеру удалось вывести со счетов клиентов бирж
|17.08.2021
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Таинственный «благородный вор», укравший криптовалюту на $600 млн, стал возвращать деньги хозяевам
Кража века Киберзлоумышленники взломали кроссчейн-протокол китайской компании Poly Networks и вывели криптовалютных активов более чем на $600 млн. Затем они внезапно начали возвращать украденное. Децентрализованная финансовая платформа Poly Networks, которая работ
|11.08.2021
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Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC
В серии Poly Voyager 4200 есть две модели: монофоническая 4210 с одним наушником, чтобы можно было ко
|23.07.2021
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Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением
Подключение и дизайн Poly Voyager Focus 2 — аккуратная и даже компактная для своего форм-фактора гарнитура. Оголовье у нее регулируемое: его можно настраивать в зависимости от размера головы пользователя, чтобы обе
|22.06.2021
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Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync
За последнее время спикерфоны стали частью повседневной жизни любого офиса, а также фрилансеров и сотрудников на удаленной работе. Для разных целей предназначены и устройства из линейки Poly Sync: портативный Poly Sync 20 питается от аккумулятора и рассчитан на одного пользователя, поэтому подходит для удаленной работы в домашнем офисе и командировок; Poly Sync 4
|19.04.2021
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Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона
Poly объявила о продаже своего 30-миллионного по счету IP-телефона. Вот уже больше 20 лет голосовым устройствам Poly доверяют те, кто серьезно относится к качеству звука и профессиональному уровню коммуникации. Знаковое событие совпало с периодом стремительных изменений на рынке IP-телефонии — сейчас ком
|03.03.2021
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Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото
7300 Office Series, последнее обновление в популярной линейке беспроводных гарнитур Savi. Гарнитура разработана с использованием улучшенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание при любых разговорах, даже в таких пространствах, как колл-центр или служба поддержки клиентов. «Конфиденциальность и б
|03.02.2021
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Poly представила линейку персональных видеоустройств для удаленной работы Studio P Series
Poly анонсировала линейку Poly Studio P Series. Это индивидуальные решения профессионального уровня для видеоконференций, разработанные для удаленных сотрудников. С новыми устройствами можно управлять разговором и быть
|22.12.2020
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Сергей Хомяков, Poly -
Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам
для работы на дому привнесут больше декоративности. CNews: Не опасаетесь, что такое «одомашнивание» технологий пагубно скажется на их безопасности и функциональности? Сергей Хомяков: Напротив! Сейчас Poly стремится не к отказу от разработки безопасной корпоративной технологии, а к тому, чтобы комплекты для работы на дому были корпоративного уровня. К слову, это почти наверняка вызовет анало
|15.12.2020
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Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи
Компания Poly (в прошлом Plantronics) выпускает качественные и доступные устройства для аудио- и видео
|21.07.2020
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Сергей Хомяков, Poly -
Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов
которые подтверждают, что сотрудникам тяжело сконцентрироваться на предмете диалога, если они отвлекаются на лай собак, проезжающие за окном у собеседника автомобили и просто стук по клавиатуре. Мы в Poly всегда используем технологии для подавления посторонних шумов, а также, возвращаясь к вопросу о невербальных символах, интеллектуальные камеры. Они автоматически наводятся на говорящего ил
|01.06.2020
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«Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России
(САЦ Минэнерго России). Услуги сервисного обслуживания оборудования аудио- и видеоконференций (ВКС) Poly (ранее Plantronics и Polycom) оказываются с 2012 г. по настоящее время. Их цель – поддер
|11.12.2019
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Poly представила гарнитуры Poly EncorePro и аудиопроцессоры MDA 500QD
Plantronics («Poly» — ранее Plantronics и Polycom) представила гарнитуру EncorePro 300 и аудиопроцессор MDA
|16.10.2019
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Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom
ктр видеоустройств, существенно упрощающих организацию видеоконференцсвязи в приложении Zoom Rooms. Poly анонсировала две новые видеопанели «все в одном», Poly Studio X30 и Poly S
|05.04.2019
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Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite
сертифицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создание интегрированных решений для компаний, и
|12.12.2018
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Plantronics Habitat Soundscaping помогает повысить продуктивность сотрудников в открытых офисах
Компания Plantronics анонсировала новый сервис Habitat Soundscaping. Он объединяет в себе вдохновленны
|30.07.2018
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Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service
Polycom, вошедшая в состав Plantronics, объявила, что Polycom RealConnect Service, облачное решение для совместимости различных видеосистем, теперь поддерживает Microsoft Teams, а также Polycom Trio и Polycom MSR Skype R
|06.02.2017
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Plantronics BackBeat осваивают шейное крепление
В ассортименте линейки наушников Plantronics BackBeat появилась первая беспроводная модель с шейным креплением. Новинка получила имя Plantronics BackBeat 100. Устройство относится к классу гарнитур и подходит как для пр
|05.12.2016
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Озвучим виртуальную реальность
ользования совместно со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR создала свою игровую гарнитуру Plantronics RIG 4VR компания Plantronics. Plantronics RIG 4VR уже можно приобре
|19.08.2016
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Идеальные звуки виртуальной реальности
Реалистичный виртуальный мир, доступный владельцам шлема виртуальной реальности не может обойтись без звука соответствующего уровня присутствия. Именно так посчитали в компании Plantronics, представившей первую на рынке гарнитуру для Sony PlayStationVR. Гарнитура Plantronics RIG 4VR является полноценным звуковым решением для приставки PlayStation 4. Она комплек
|15.03.2016
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Пол Кларк назначен вице-президентом и управляющим директором Plantronics в странах Европы и Африки
Компания Plantronics объявила о назначении Пола Кларка вице-президентом и управляющим директором в Евр
|25.05.2015
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Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business
Компания Plantronics, мировой производитель устройств связи, объявила о том, что портфель решений, опт
|29.04.2015
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Продукты Plantronics поддерживают стандарт WebRTC
Компания Plantronics, мировой производитель аудиоустройств для бизнеса и повседневной жизни, объявила
|22.04.2015
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Plantronics представила новую легкую Bluetooth-гарнитуру Explorer 10
Компания Plantronics, мировой производитель устройств связи, представила новую легкую Bluetooth-гарнит
|05.06.2012
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Plantronics открыла сообщество разработчиков для создания контекстно-зависимых приложений
Компания Plantronics объявила о том, что создает сообщество разработчиков для углубления использования
|06.04.2012
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Plantronics выпустила компактную беспроводную гарнитуру BackBeat GO
Компания Plantronics объявила о выпуске легких — весом всего 13 граммов — беспроводных наушников в фор
|11.10.2011
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Гарнитура для командования телефоном
Компания Plantronics анонсировала выпуск беспроводной гарнитуры Voyager pro HD, совмещающей отличные т
|14.02.2008
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Plantronics обновил линейку гарнитур Explorer
Компания Plantronics анонсировала выпуск новых Bluetooth-гарнитур для мобильных телефонов популярной м
|03.09.2007
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Calisto Pro: универсальная телефонная система от Plantronics
Компания Plantronics представила Calisto Pro, телефонную систему, которая дает новую возможность управ
|28.08.2007
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Новинка от Plantronics – цифровой адаптер VistaPlus DM15
В третьей декаде августа текущего года начались поставки на российский рынок цифрового адаптера Plantronics VistaPlus DM15, предназначенного для подключения гарнитур Plantronics проф
|17.08.2006
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Plantronics представил новые серии Bluetooth-гарнитур
Компания Plantronics объявила о пополнении модельного ряда семью моделями Bluetooth-гарнитур различног
|29.06.2006
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Plantronics M2500/M3500 – американская версия BlueTooth-гарнитур
Стоит отметить, что с начала своего создания компания Plantronics занимается исключительно производством гарнитур. Основанная в 1961 году в США, эт
|23.06.2006
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Гарнитуры Plantronics - для разговора с компьютером
Компания Plantronics, предоставившая нам на тестирование свои решения, пока не так широко известна рос
|10.03.2006
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CeBIT: Plantronics анонсировала новые гарнитуры
Компания Plantronics на проходящей выставке CeBIT объявила о выпуске новых моделей гарнитур. Гарнитура
|15.09.2005
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Plantronics выпустила новые игровые гарнитуры
Компания Plantronics предложила новые мультимедийные гарнитуры, разработанные специально для любителей
Poly и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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