Poly - Plantronics

Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконф

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС енный видеосигнал, четкий звук и бесперебойную трансляцию в помещениях любого размера. Важен и комфорт всех участников встречи – чтобы каждый был услышан и увиден. На помощь приходят решения компании Poly — компания выпускает качественное оборудование для организации удаленной работы, такое как видеобары. Линейка видеобаров Poly Studio X позволяет всем участникам совещания чувствоват

Новый уровень сотрудничества по видео. Обновленный портфель решений для Видеоконференцсвязи от Poly (новый бренд объединившихся компаний Polycom и Plantronics). Poly дополнила свою линейку решений для видеоконференций Видеобаром Poly Studio X70, интеллектуальной камерой Poly Studio E70, обновила и расширила функционал платформы видеоконференцсвязи. В линейке устройств Poly для видеоконференций найдется ре

Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций Poly дополнила свою линейку решений для видеоконференций устройствами Poly Studio X70 и Poly Studio E70. Линейка Poly Studio разработана с целью вывести сотрудничество по видео на новый уровень, создавая равные условия на встречах за счет аудио и ви

Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC дения собраний в Zoom подойдет гарнитура, сертифицированная Zoom. Она оснащена функцией удаленного управления вызовами, а также синхронизирует отключение микрофона, чем упрощает процесс коммуникации. Poly анонсировала новые гарнитуры серии Voyager 4300 UC В любом месте, дома или в офисе, гарнитура серии Voyager 4300 UC обеспечивает высокое качество звука. Технология Acoustic Fence блокирует

Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше Награда за воровство Киберпреступник, в начале августа 2021 г. взломавший криптобиржу Poly Network, получил за свое деяние награду в размере $500 тыс., пишет Bleeping Computer. По курсу ЦБ на 24 августа 2021 г. это около 38 млн руб. Хакеру удалось вывести со счетов клиентов бирж

Таинственный «благородный вор», укравший криптовалюту на $600 млн, стал возвращать деньги хозяевам Кража века Киберзлоумышленники взломали кроссчейн-протокол китайской компании Poly Networks и вывели криптовалютных активов более чем на $600 млн. Затем они внезапно начали возвращать украденное. Децентрализованная финансовая платформа Poly Networks, которая работ

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC В серии Poly Voyager 4200 есть две модели: монофоническая 4210 с одним наушником, чтобы можно было ко

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением Подключение и дизайн Poly Voyager Focus 2 — аккуратная и даже компактная для своего форм-фактора гарнитура. Оголовье у нее регулируемое: его можно настраивать в зависимости от размера головы пользователя, чтобы обе

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync За последнее время спикерфоны стали частью повседневной жизни любого офиса, а также фрилансеров и сотрудников на удаленной работе. Для разных целей предназначены и устройства из линейки Poly Sync: портативный Poly Sync 20 питается от аккумулятора и рассчитан на одного пользователя, поэтому подходит для удаленной работы в домашнем офисе и командировок; Poly Sync 4

Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона Poly объявила о продаже своего 30-миллионного по счету IP-телефона. Вот уже больше 20 лет голосовым устройствам Poly доверяют те, кто серьезно относится к качеству звука и профессиональному уровню коммуникации. Знаковое событие совпало с периодом стремительных изменений на рынке IP-телефонии — сейчас ком

Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото 7300 Office Series, последнее обновление в популярной линейке беспроводных гарнитур Savi. Гарнитура разработана с использованием улучшенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание при любых разговорах, даже в таких пространствах, как колл-центр или служба поддержки клиентов. «Конфиденциальность и б

Poly представила линейку персональных видеоустройств для удаленной работы Studio P Series Poly анонсировала линейку Poly Studio P Series. Это индивидуальные решения профессионального уровня для видеоконференций, разработанные для удаленных сотрудников. С новыми устройствами можно управлять разговором и быть

Сергей Хомяков, Poly - Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам для работы на дому привнесут больше декоративности. CNews: Не опасаетесь, что такое «одомашнивание» технологий пагубно скажется на их безопасности и функциональности? Сергей Хомяков: Напротив! Сейчас Poly стремится не к отказу от разработки безопасной корпоративной технологии, а к тому, чтобы комплекты для работы на дому были корпоративного уровня. К слову, это почти наверняка вызовет анало

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи Компания Poly (в прошлом Plantronics) выпускает качественные и доступные устройства для аудио- и видео

Сергей Хомяков, Poly - Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов которые подтверждают, что сотрудникам тяжело сконцентрироваться на предмете диалога, если они отвлекаются на лай собак, проезжающие за окном у собеседника автомобили и просто стук по клавиатуре. Мы в Poly всегда используем технологии для подавления посторонних шумов, а также, возвращаясь к вопросу о невербальных символах, интеллектуальные камеры. Они автоматически наводятся на говорящего ил

«Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России (САЦ Минэнерго России). Услуги сервисного обслуживания оборудования аудио- и видеоконференций (ВКС) Poly (ранее Plantronics и Polycom) оказываются с 2012 г. по настоящее время. Их цель – поддер

Poly представила гарнитуры Poly EncorePro и аудиопроцессоры MDA 500QD Plantronics («Poly» — ранее Plantronics и Polycom) представила гарнитуру EncorePro 300 и аудиопроцессор MDA

Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom ктр видеоустройств, существенно упрощающих организацию видеоконференцсвязи в приложении Zoom Rooms. Poly анонсировала две новые видеопанели «все в одном», Poly Studio X30 и Poly S

Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite сертифицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создание интегрированных решений для компаний, и

Plantronics Habitat Soundscaping помогает повысить продуктивность сотрудников в открытых офисах Компания Plantronics анонсировала новый сервис Habitat Soundscaping. Он объединяет в себе вдохновленны

Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service Polycom, вошедшая в состав Plantronics, объявила, что Polycom RealConnect Service, облачное решение для совместимости различных видеосистем, теперь поддерживает Microsoft Teams, а также Polycom Trio и Polycom MSR Skype R

Plantronics BackBeat осваивают шейное крепление В ассортименте линейки наушников Plantronics BackBeat появилась первая беспроводная модель с шейным креплением. Новинка получила имя Plantronics BackBeat 100. Устройство относится к классу гарнитур и подходит как для пр

Озвучим виртуальную реальность ользования совместно со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR создала свою игровую гарнитуру Plantronics RIG 4VR компания Plantronics. Plantronics RIG 4VR уже можно приобре

Идеальные звуки виртуальной реальности Реалистичный виртуальный мир, доступный владельцам шлема виртуальной реальности не может обойтись без звука соответствующего уровня присутствия. Именно так посчитали в компании Plantronics, представившей первую на рынке гарнитуру для Sony PlayStationVR. Гарнитура Plantronics RIG 4VR является полноценным звуковым решением для приставки PlayStation 4. Она комплек

Пол Кларк назначен вице-президентом и управляющим директором Plantronics в странах Европы и Африки Компания Plantronics объявила о назначении Пола Кларка вице-президентом и управляющим директором в Евр

Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business Компания Plantronics, мировой производитель устройств связи, объявила о том, что портфель решений, опт

Продукты Plantronics поддерживают стандарт WebRTC Компания Plantronics, мировой производитель аудиоустройств для бизнеса и повседневной жизни, объявила

Plantronics представила новую легкую Bluetooth-гарнитуру Explorer 10 Компания Plantronics, мировой производитель устройств связи, представила новую легкую Bluetooth-гарнит

Plantronics открыла сообщество разработчиков для создания контекстно-зависимых приложений Компания Plantronics объявила о том, что создает сообщество разработчиков для углубления использования

Plantronics выпустила компактную беспроводную гарнитуру BackBeat GO Компания Plantronics объявила о выпуске легких — весом всего 13 граммов — беспроводных наушников в фор

Гарнитура для командования телефоном Компания Plantronics анонсировала выпуск беспроводной гарнитуры Voyager pro HD, совмещающей отличные т

Plantronics обновил линейку гарнитур Explorer Компания Plantronics анонсировала выпуск новых Bluetooth-гарнитур для мобильных телефонов популярной м

Calisto Pro: универсальная телефонная система от Plantronics Компания Plantronics представила Calisto Pro, телефонную систему, которая дает новую возможность управ

Новинка от Plantronics – цифровой адаптер VistaPlus DM15 В третьей декаде августа текущего года начались поставки на российский рынок цифрового адаптера Plantronics VistaPlus DM15, предназначенного для подключения гарнитур Plantronics проф

Plantronics представил новые серии Bluetooth-гарнитур Компания Plantronics объявила о пополнении модельного ряда семью моделями Bluetooth-гарнитур различног

Plantronics M2500/M3500 – американская версия BlueTooth-гарнитур Стоит отметить, что с начала своего создания компания Plantronics занимается исключительно производством гарнитур. Основанная в 1961 году в США, эт

Гарнитуры Plantronics - для разговора с компьютером Компания Plantronics, предоставившая нам на тестирование свои решения, пока не так широко известна рос

CeBIT: Plantronics анонсировала новые гарнитуры Компания Plantronics на проходящей выставке CeBIT объявила о выпуске новых моделей гарнитур. Гарнитура