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Poly
Plantronics


16.09.2021 Новый уровень сотрудничества по видео. Обновленный портфель решений для Видеоконференцсвязи от Poly (новый бренд объединившихся компаний Polycom и Plantronics). 4
14.09.2021 Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций 7
26.08.2021 Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC 1
22.06.2021 Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 12
19.03.2021 Весь мир переходит на гибридный формат работы: какие ИТ-решения нужны российскому бизнесу 3
03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
03.02.2021 Poly представила линейку персональных видеоустройств для удаленной работы Studio P Series 3
28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
25.12.2020 ИТ-рынок снова надеется на лучшее 1
15.12.2020 Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи 2
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 2
01.06.2020 «Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России 2
11.12.2019 Poly представила гарнитуры Poly EncorePro и аудиопроцессоры MDA 500QD 2
31.10.2019 В Veeam назначен глобальный директор по маркетингу 1
16.10.2019 Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom 12
05.04.2019 Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite 1
12.12.2018 Plantronics Habitat Soundscaping помогает повысить продуктивность сотрудников в открытых офисах 2
05.09.2018 Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом 1
30.07.2018 Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service 2
15.12.2016 МТС открыла 70 новых салонов в Петербурге и Ленинградской области 1
14.07.2016 В Самарской области спрос на моноподы вырос в 7 раз, а LTE-смартфоны стали лидерами продаж 1
13.07.2016 Lenovo: бренд — ZUK, модель — Z1. Премьера года 1
15.03.2016 Пол Кларк назначен вице-президентом и управляющим директором Plantronics в странах Европы и Африки 2
25.05.2015 Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business 4
29.04.2015 Продукты Plantronics поддерживают стандарт WebRTC 6
22.04.2015 Plantronics представила новую легкую Bluetooth-гарнитуру Explorer 10 2
02.07.2014 В Казани завершил свою работу VIII Всероссийский IT&Security Forum 1
10.04.2013 «СвязьКомплект» выявил основные тенденции рынка оборудования для корпоративной связи в 1 квартале 2013 г. 1
21.11.2012 В Нижнем Новгороде пройдет форум «Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1
01.11.2012 13 ноября в Уфе пройдет конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1
05.06.2012 Plantronics открыла сообщество разработчиков для создания контекстно-зависимых приложений 4
06.04.2012 Plantronics выпустила компактную беспроводную гарнитуру BackBeat GO 1
23.01.2012 «СвязьКомплект» представил пятерку самых продаваемых товаров для модернизации и обслуживания систем корпоративной связи 1
03.11.2011 Microsoft организует онлайн-трансляцию конференции Tech∙Ed Russia 2011 1
20.10.2011 Microsoft опубликовала финальную программу конференции Tech∙Ed Russia 2011 1
18.11.2010 Вышла финальная версия телеком-решения нового поколения Microsoft Lync Server 2010 1
14.09.2010 Новое решение Microsoft Lync заменит телефонную станцию 1

Публикаций - 42, упоминаний - 96

Poly упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 8
Polycom - Поликом Раша 301 7
Samsung Electronics 5749 4
Cisco Systems 2069 3
USN Computers 21 2
Highscreen 31 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 735 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Merlion - Мерлион 275 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Philips 755 2
Lenovo Group 1643 1
Google LLC 7198 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
IBM 3575 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Крок 1223 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
X-Com - Икс ком 51 1
Verizon 378 1
Logitech 167 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Acer Group 1381 1
Veeam Software 250 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Albertsons Companies 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 3 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
Open SIP - OpenSIPS 5 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Фишинг - Phishing 97 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Смартизация 178 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
Google Android 10752 3
Polycom Acoustic Fence 4 2
Polycom PDMS - Polycom Device Management Service 4 2
Polycom VVX - IP-телефон 9 2
Citrix GoToMeeting 20 2
Microsoft Skype 1479 2
Polycom Trio - «умный» телефон для конференц-связи 4 1
Poly EncorePro - Серия гарнитур 1 1
Poly Studio - серия видеобаров 2 1
Cisco TelePresence SX 4 1
Poly Habitat Soundscaping 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
Poly G - серия модульных систем видеоконференцсвязи 1 1
Poly MeetingAI 1 1
Polycom RealConnect Service 6 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
Poly MDA - аудиопроцессор 1 1
Polycom HD Voice 2 1
Polycom VoxBox 2 1
Polycom CX - серия панорамных камер 4 1
Polycom EagleEye 3 1
Polycom MSR 1 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Apple Mac 1466 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 180 1
Apple iOS 5742 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Linux OS 4288 1
Poly Studio X - серия видеобаров 2 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple macOS 935 1
HPE Synergy 21 1
Zoom Rooms - ВКС 9 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Google Voice 44 1
Microsoft Lync 272 1
Тимашев Ратмир 58 1
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Хомяков Сергей 30 1
Буторин Дмитрий 12 1
Степанова Ирина 5 1
Laura Marx - Маркс Лаура 1 1
Wilson Samuel - Уилсон Самуэль 1 1
Yuan Eric S. - Юань Эрик С. 2 1
Сулаев Роман 2 1
Солодарь Мария 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Восточная Европа 1698 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Европа 3798 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Япония 2827 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Европа Западная 621 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 26 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Gartner 2200 3
CNews Analytics 1992 2
Frost & Sullivan 102 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
Fortune 100 48 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
Tractica 7 1
Synergy Research Group 13 1
Oxford Economics 11 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770573, в очереди разбора - 674255.
Создано именных указателей - 46354.
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