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Poly Plantronics

Poly - Plantronics

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Всего 1 дело, на cумму 21 161 722 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 21 161 722 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России

В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконф
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

енный видеосигнал, четкий звук и бесперебойную трансляцию в помещениях любого размера. Важен и комфорт всех участников встречи – чтобы каждый был услышан и увиден. На помощь приходят решения компании Poly — компания выпускает качественное оборудование для организации удаленной работы, такое как видеобары. Линейка видеобаров Poly Studio X позволяет всем участникам совещания чувствоват
16.09.2021 Новый уровень сотрудничества по видео. Обновленный портфель решений для Видеоконференцсвязи от Poly (новый бренд объединившихся компаний Polycom и Plantronics).

Poly дополнила свою линейку решений для видеоконференций Видеобаром Poly Studio X70, интеллектуальной камерой Poly Studio E70, обновила и расширила функционал платформы видеоконференцсвязи. В линейке устройств Poly для видеоконференций найдется ре
14.09.2021 Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций

Poly дополнила свою линейку решений для видеоконференций устройствами Poly Studio X70 и Poly Studio E70. Линейка Poly Studio разработана с целью вывести сотрудничество по видео на новый уровень, создавая равные условия на встречах за счет аудио и ви
26.08.2021 Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC

дения собраний в Zoom подойдет гарнитура, сертифицированная Zoom. Она оснащена функцией удаленного управления вызовами, а также синхронизирует отключение микрофона, чем упрощает процесс коммуникации. Poly анонсировала новые гарнитуры серии Voyager 4300 UC В любом месте, дома или в офисе, гарнитура серии Voyager 4300 UC обеспечивает высокое качество звука. Технология Acoustic Fence блокирует
24.08.2021 Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше

Награда за воровство Киберпреступник, в начале августа 2021 г. взломавший криптобиржу Poly Network, получил за свое деяние награду в размере $500 тыс., пишет Bleeping Computer. По курсу ЦБ на 24 августа 2021 г. это около 38 млн руб. Хакеру удалось вывести со счетов клиентов бирж
17.08.2021 Таинственный «благородный вор», укравший криптовалюту на $600 млн, стал возвращать деньги хозяевам

Кража века Киберзлоумышленники взломали кроссчейн-протокол китайской компании Poly Networks и вывели криптовалютных активов более чем на $600 млн. Затем они внезапно начали возвращать украденное. Децентрализованная финансовая платформа Poly Networks, которая работ
11.08.2021 Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC

В серии Poly Voyager 4200 есть две модели: монофоническая 4210 с одним наушником, чтобы можно было ко
23.07.2021 Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Подключение и дизайн Poly Voyager Focus 2 — аккуратная и даже компактная для своего форм-фактора гарнитура. Оголовье у нее регулируемое: его можно настраивать в зависимости от размера головы пользователя, чтобы обе
22.06.2021 Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

За последнее время спикерфоны стали частью повседневной жизни любого офиса, а также фрилансеров и сотрудников на удаленной работе. Для разных целей предназначены и устройства из линейки Poly Sync: портативный Poly Sync 20 питается от аккумулятора и рассчитан на одного пользователя, поэтому подходит для удаленной работы в домашнем офисе и командировок; Poly Sync 4
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона

Poly объявила о продаже своего 30-миллионного по счету IP-телефона. Вот уже больше 20 лет голосовым устройствам Poly доверяют те, кто серьезно относится к качеству звука и профессиональному уровню коммуникации. Знаковое событие совпало с периодом стремительных изменений на рынке IP-телефонии — сейчас ком
03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото

7300 Office Series, последнее обновление в популярной линейке беспроводных гарнитур Savi. Гарнитура разработана с использованием улучшенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание при любых разговорах, даже в таких пространствах, как колл-центр или служба поддержки клиентов. «Конфиденциальность и б
03.02.2021 Poly представила линейку персональных видеоустройств для удаленной работы Studio P Series

Poly анонсировала линейку Poly Studio P Series. Это индивидуальные решения профессионального уровня для видеоконференций, разработанные для удаленных сотрудников. С новыми устройствами можно управлять разговором и быть

22.12.2020 Сергей Хомяков, Poly -

Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам

для работы на дому привнесут больше декоративности. CNews: Не опасаетесь, что такое «одомашнивание» технологий пагубно скажется на их безопасности и функциональности? Сергей Хомяков: Напротив! Сейчас Poly стремится не к отказу от разработки безопасной корпоративной технологии, а к тому, чтобы комплекты для работы на дому были корпоративного уровня. К слову, это почти наверняка вызовет анало
15.12.2020 Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Компания Poly (в прошлом Plantronics) выпускает качественные и доступные устройства для аудио- и видео
21.07.2020 Сергей Хомяков, Poly -

Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов

которые подтверждают, что сотрудникам тяжело сконцентрироваться на предмете диалога, если они отвлекаются на лай собак, проезжающие за окном у собеседника автомобили и просто стук по клавиатуре. Мы в Poly всегда используем технологии для подавления посторонних шумов, а также, возвращаясь к вопросу о невербальных символах, интеллектуальные камеры. Они автоматически наводятся на говорящего ил
01.06.2020 «Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России

(САЦ Минэнерго России). Услуги сервисного обслуживания оборудования аудио- и видеоконференций (ВКС) Poly (ранее Plantronics и Polycom) оказываются с 2012 г. по настоящее время. Их цель – поддер
11.12.2019 Poly представила гарнитуры Poly EncorePro и аудиопроцессоры MDA 500QD

Plantronics («Poly» — ранее Plantronics и Polycom) представила гарнитуру EncorePro 300 и аудиопроцессор MDA
16.10.2019 Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom

ктр видеоустройств, существенно упрощающих организацию видеоконференцсвязи в приложении Zoom Rooms. Poly анонсировала две новые видеопанели «все в одном», Poly Studio X30 и Poly S
05.04.2019 Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite

сертифицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создание интегрированных решений для компаний, и
12.12.2018 Plantronics Habitat Soundscaping помогает повысить продуктивность сотрудников в открытых офисах

Компания Plantronics анонсировала новый сервис Habitat Soundscaping. Он объединяет в себе вдохновленны
30.07.2018 Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service

Polycom, вошедшая в состав Plantronics, объявила, что Polycom RealConnect Service, облачное решение для совместимости различных видеосистем, теперь поддерживает Microsoft Teams, а также Polycom Trio и Polycom MSR Skype R
06.02.2017 Plantronics BackBeat осваивают шейное крепление

В ассортименте линейки наушников Plantronics BackBeat появилась первая беспроводная модель с шейным креплением. Новинка получила имя Plantronics BackBeat 100. Устройство относится к классу гарнитур и подходит как для пр
05.12.2016 Озвучим виртуальную реальность

ользования совместно со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR создала свою игровую гарнитуру Plantronics RIG 4VR компания Plantronics. Plantronics RIG 4VR уже можно приобре
19.08.2016 Идеальные звуки виртуальной реальности

Реалистичный виртуальный мир, доступный владельцам шлема виртуальной реальности не может обойтись без звука соответствующего уровня присутствия. Именно так посчитали в компании Plantronics, представившей первую на рынке гарнитуру для Sony PlayStationVR. Гарнитура Plantronics RIG 4VR является полноценным звуковым решением для приставки PlayStation 4. Она комплек
15.03.2016 Пол Кларк назначен вице-президентом и управляющим директором Plantronics в странах Европы и Африки

Компания Plantronics объявила о назначении Пола Кларка вице-президентом и управляющим директором в Евр
25.05.2015 Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business

Компания Plantronics, мировой производитель устройств связи, объявила о том, что портфель решений, опт
29.04.2015 Продукты Plantronics поддерживают стандарт WebRTC

Компания Plantronics, мировой производитель аудиоустройств для бизнеса и повседневной жизни, объявила

22.04.2015 Plantronics представила новую легкую Bluetooth-гарнитуру Explorer 10

Компания Plantronics, мировой производитель устройств связи, представила новую легкую Bluetooth-гарнит
05.06.2012 Plantronics открыла сообщество разработчиков для создания контекстно-зависимых приложений

Компания Plantronics объявила о том, что создает сообщество разработчиков для углубления использования
06.04.2012 Plantronics выпустила компактную беспроводную гарнитуру BackBeat GO

Компания Plantronics объявила о выпуске легких — весом всего 13 граммов — беспроводных наушников в фор
11.10.2011 Гарнитура для командования телефоном

Компания Plantronics анонсировала выпуск беспроводной гарнитуры Voyager pro HD, совмещающей отличные т
14.02.2008 Plantronics обновил линейку гарнитур Explorer

Компания Plantronics анонсировала выпуск новых Bluetooth-гарнитур для мобильных телефонов популярной м
03.09.2007 Calisto Pro: универсальная телефонная система от Plantronics

Компания Plantronics представила Calisto Pro, телефонную систему, которая дает новую возможность управ
28.08.2007 Новинка от Plantronics – цифровой адаптер VistaPlus DM15

В третьей декаде августа текущего года начались поставки на российский рынок цифрового адаптера Plantronics VistaPlus DM15, предназначенного для подключения гарнитур Plantronics проф
17.08.2006 Plantronics представил новые серии Bluetooth-гарнитур

Компания Plantronics объявила о пополнении модельного ряда семью моделями Bluetooth-гарнитур различног
29.06.2006 Plantronics M2500/M3500 – американская версия BlueTooth-гарнитур

Стоит отметить, что с начала своего создания компания Plantronics занимается исключительно производством гарнитур. Основанная в 1961 году в США, эт
23.06.2006 Гарнитуры Plantronics - для разговора с компьютером

Компания Plantronics, предоставившая нам на тестирование свои решения, пока не так широко известна рос
10.03.2006 CeBIT: Plantronics анонсировала новые гарнитуры

Компания Plantronics на проходящей выставке CeBIT объявила о выпуске новых моделей гарнитур. Гарнитура
15.09.2005 Plantronics выпустила новые игровые гарнитуры

Компания Plantronics предложила новые мультимедийные гарнитуры, разработанные специально для любителей

Публикаций - 144, упоминаний - 211

Poly и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 36
Microsoft Corporation 25775 32
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 27
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 26
Huawei 4677 21
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 14
Samsung Electronics 11065 13
VideoMost - ВидеоМост 285 13
HP Inc. 5883 12
TrueConf - ТруКонф 454 11
Spirit DSP - Спирит Корп 482 11
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 10
Jabra 79 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Yealink Network Technology 85 10
HTC Corporation 1512 10
Logitech 437 10
LifeSize 52 9
Apple Inc 13156 9
Sony 6739 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
LG Electronics 3735 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Lenovo Motorola 3566 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Oracle Corporation 7074 6
Toshiba Corporation 2980 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
China Mobile 436 5
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
LG Uplus - LG U+ 33 5
Dialogic Corp 93 5
AddPac Technology 20 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
DuPont - Дюпон 101 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Комус 110 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Albertsons Companies 1 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Colonial Pipeline 34 1
Baxter International 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 6 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 68
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 54
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 39
Микрофон - Microphone 2809 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 27
Наушники - Headphones 4479 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 25
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 25
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 23
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
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ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Аксессуары 4282 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Microsoft Teams - MS Teams 670 30
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Google Android 15244 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Poly Studio - серия видеобаров 10 10
Linux OS 11533 10
Polycom Acoustic Fence - Polycom Acoustic Bubble - Polycom Acoustic Clarity 13 9
Apple iOS 8583 9
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Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 4
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Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 3
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Хомяков Сергей 65 13
Иодковский Станислав 104 8
Попов Борис 25 6
Ткаченко Владимир 12 4
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Рензяев Константин 79 3
Свириденко Андрей 99 3
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Герастовский Александр 3 3
Lamarque John - Ламарк Джон 3 3
Романов Роман 52 2
Мацкевич Дмитрий 20 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Степанова Ирина 17 2
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Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Сулаев Роман 6 2
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 2
Солонин Виталий 90 2
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Дегтев Геннадий 271 1
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Пермяков Артем 19 1
Романенко Андрей 94 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
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