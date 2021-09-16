Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Poly
Plantronics
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 96
Poly упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11226 8
|Polycom - Поликом Раша 301 7
|Samsung Electronics 5749 4
|Cisco Systems 2069 3
|USN Computers 21 2
|Highscreen 31 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 735 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
|Merlion - Мерлион 275 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
|Philips 755 2
|Lenovo Group 1643 1
|Google LLC 7198 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
|IBM 3575 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
|Крок 1223 1
|SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
|X-Com - Икс ком 51 1
|Verizon 378 1
|Logitech 167 1
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|Acer Group 1381 1
|Veeam Software 250 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
|Albertsons Companies 1 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
|Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770573, в очереди разбора - 674255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770573, в очереди разбора - 674255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru