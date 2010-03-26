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Microsoft Office Communications Server Microsoft Office Communicator

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.03.2010 Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами

бесшовные соединения и взаимодействие по видеосвязи высокой четкости между миллионами пользователей Microsoft Office Communicator 2007 R2 и других систем видеоконференцсвязи и телеприсутствия,

16.02.2009 Tandberg расширяет возможности ВКС HD: новая веб-камера PrecisionHD USB

интегрированной комплексной сферы унифицированных коммуникаций. Вместе мы уже открыли пользователям Microsoft Office Communicator 2007 мир телеприсутствия и видеоконференцсвязи на базе стандарт
13.02.2008 Tandberg объявил о совместимости своих решений с Microsoft Unified Communications

ной коммуникационной платформой Microsoft Office Communications Server 2007. Пользователи Microsoft Office Communicator получили возможность, не меняя стиль работы, проводить сеансы ВКС с сотру
23.05.2007 Microsoft и лидеры телеком-индустрии объединяют системы связи

нных коммуникаций Microsoft за счет использования в своих продуктах спецификации взаимодействия для Microsoft Office Communications Server 2007. Достигаемый таким образом высокий уровень интегр
12.12.2006 Microsoft начала тестирование VoIP-сервера Office Communications Server 2007

Microsoft в понедельник приступила к тестированию нового серверного пакета Office Communications Server 2007 с функциями интернет-телефонии. Финальная версия выйдет во втором квартале, а пока тестовый вариант роздан 2500 компаниям. Предполагается, что сервер значитель
12.07.2006 Microsoft анонсировала новые продукты единой системы коммуникаций

есть, например, голосовой автоответчик, который доступен пользователю с любого телефона. Microsoft Office Communicator 2007 представляет собой клиент унифицированных технологий коммуникации, к

Публикаций - 113, упоминаний - 212

Microsoft Office Communications Server и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 89
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 16
Softline - Софтлайн 3743 15
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
Cisco Systems 5372 12
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Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Google LLC 12690 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
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Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Huawei 4677 3
HP Inc. 5883 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
TrueConf - ТруКонф 454 3
Lenovo Motorola 3566 3
Logitech 437 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Poly - Plantronics 144 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Ericsson-LG - LG-Nortel 21 2
BO Team - Хакерская группировка 13 2
Tatung 27 2
Broadcom - VMware 2610 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Yealink Network Technology 85 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
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Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Рустранском - Русагротранс 25 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
БашХим Торговый дом - Транснефтехим ТД 1 1
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 15 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Echevarne Labs 1 1
ХМДС - Ханты-Мансийскдорстрой 1 1
ЕСК - Евразийская строительная компания 1 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Кроностар - Kronostar 4 1
Бизнес-Волна 3 1
Сенешаль Нейман - Seneschal Neyman 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Евросеть 1421 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Bayer AG - Байер 85 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 12 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 1
СПК - Сталепромышленная компания 13 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
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РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
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Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
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U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
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