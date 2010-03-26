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Microsoft Office Communications Server Microsoft Office Communicator
СОБЫТИЯ
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|26.03.2010
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Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами
бесшовные соединения и взаимодействие по видеосвязи высокой четкости между миллионами пользователей Microsoft Office Communicator 2007 R2 и других систем видеоконференцсвязи и телеприсутствия,
|16.02.2009
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Tandberg расширяет возможности ВКС HD: новая веб-камера PrecisionHD USB
интегрированной комплексной сферы унифицированных коммуникаций. Вместе мы уже открыли пользователям Microsoft Office Communicator 2007 мир телеприсутствия и видеоконференцсвязи на базе стандарт
|13.02.2008
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Tandberg объявил о совместимости своих решений с Microsoft Unified Communications
ной коммуникационной платформой Microsoft Office Communications Server 2007. Пользователи Microsoft Office Communicator получили возможность, не меняя стиль работы, проводить сеансы ВКС с сотру
|23.05.2007
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Microsoft и лидеры телеком-индустрии объединяют системы связи
нных коммуникаций Microsoft за счет использования в своих продуктах спецификации взаимодействия для Microsoft Office Communications Server 2007. Достигаемый таким образом высокий уровень интегр
|12.12.2006
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Microsoft начала тестирование VoIP-сервера Office Communications Server 2007
Microsoft в понедельник приступила к тестированию нового серверного пакета Office Communications Server 2007 с функциями интернет-телефонии. Финальная версия выйдет во втором квартале, а пока тестовый вариант роздан 2500 компаниям. Предполагается, что сервер значитель
|12.07.2006
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Microsoft анонсировала новые продукты единой системы коммуникаций
есть, например, голосовой автоответчик, который доступен пользователю с любого телефона. Microsoft Office Communicator 2007 представляет собой клиент унифицированных технологий коммуникации, к
Microsoft Office Communications Server и организации, системы, технологии, персоны:
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