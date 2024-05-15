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СПК Сталепромышленная компания
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 73 дела, на cумму 54 483 760 855 ₽*
СОБЫТИЯ
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СПК и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
|Савцов Олег 50 2
|Бокарев Тимофей 36 2
|Свердлова Анна 20 2
|Карпенков Владислав 1 2
|Подгорбунских Олег 1 2
|Игонин Вадим 4 2
|Горохов Евгений 40 2
|Себрант Андрей 24 2
|Литвиненко Константин 7 1
|Яковлев Кирилл 1 1
|Гурский Олег 5 1
|Носивской Дмитрий 3 1
|Валов Дмитрий 1 1
|Pavel Thomas - Павел Томас 1 1
|Тихонов Ян 1 1
|Макушев Вадим 1 1
|Касимов Ровшан 3 1
|Козаржевский Александр 3 1
|Шкирмановский Алексей 2 1
|Музыченко Владимир 2 1
|Зейников Александр 2 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Ванин Андрей 11 1
|Бар-Бирюкова Мария 105 1
|Лебедев Владимир 91 1
|Сикора Владимир 1 1
|Ульданов Сергей 8 1
|Шишляев Виктор 1 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 2
|Forbes - Форбс 978 1
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