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СПК Сталепромышленная компания

СПК - Сталепромышленная компания

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 73 дела, на cумму 54 483 760 855 ₽*

Судебные дела (73) на сумму 54 483 760 855 ₽*
в качестве истца (50) на сумму 30 247 245 139 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 485 924 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.05.2024 «КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов 1
22.09.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ и ИТ-инфраструктуры. Полгода в режиме турбулентности 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 3
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу 1
22.11.2017 «Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11 1
10.11.2011 «Сталепромышленная компания» внедрила систему объединенных коммуникаций Microsoft Lync 3
19.05.2010 В LSI назначен региональный менеджер по продажам в России 1
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 1
16.12.2003 Стартовал конкурс лучших интернет-решений в металлургии 1
28.11.2003 Продолжается регистрация участников Russian CIO Summit 1
15.01.2003 Проходит конкурс на лучший интернет-проект в металлургии 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

СПК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5574 4
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
Lenvendo - Ленвендо 3 2
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 44 2
Microsoft Corporation 25685 2
SAP CIS - САП СНГ 867 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 65 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
DSCon - Distribution Service Consulting 40 1
SAP Казахстан 9 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Sabris - Сабрис 6 1
Тольяттинский трансформатор - Ставропольский завод ртутных выпрямителей - Тольяттинский электротехнический завод 4 1
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1615 1
Softline - Софтлайн 3672 1
9491 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1457 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
SAS Institute 1078 1
Крок - Croc 1955 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 189 1
1С-Битрикс - Bitrix 665 1
Qlik - QlikTech 171 1
OpenText 232 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 119 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
ИТС - Информационные технологии и сервисы 1 1
Северсталь ПАО - Severstal 617 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 2
Promo.ru 37 2
НОК - Новосибирский оловянный комбинат 5 2
Альфа-Банк 1965 2
Русагро Группа Компаний 365 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 91 2
Газпром трансгаз 157 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз - ГПН ННГ 3 1
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 11 1
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 1
ЛИВИЗ 6 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
Ростех - РТ-капитал - АвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатТранс - ПошивАвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатПласт - Эберспехер - Автовазагрегат Выхлопные системы» 2 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
Агромпромхолдинг 1 1
РэйлТрансХолдинг УК - Уралмаш-Горное Оборудование - ОРМЕТО-ЮУМЗ МК - ОРМЕТО-ЮУМЗ Машиностроительный концерн - Южуралмаш - Южно-уральский машиностроительный завод 5 1
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 1
ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 2 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
ДиПОС 3 1
Агис Сталь 2 1
Brixo - Бриксо 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 1
Газпром ПАО 1483 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Роснефть НК - нефтяная компания 555 1
Татнефть 241 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Мосгортранс ГУП 138 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4834 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10550 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13479 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8499 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7575 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5919 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26104 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1039 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 230 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2324 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 206 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21600 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1001 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5187 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6417 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 345 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1570 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12066 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3275 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1651 1
DevOps - Development и Operations 1203 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 167 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9168 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1098 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33119 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6166 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 593 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1653 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 2
ЭОС АРМ руководителя 78 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 32 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 2 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 15 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
Корус Консалтинг - Бустрейд - Korus B2B-портал 17 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 168 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 225 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
SAP Fiori 45 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 171 1
SAP NetWeaver 158 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 138 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
SAP Business One - SAP B1 98 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 55 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 1
Савцов Олег 50 2
Бокарев Тимофей 36 2
Свердлова Анна 20 2
Карпенков Владислав 1 2
Подгорбунских Олег 1 2
Игонин Вадим 4 2
Горохов Евгений 40 2
Себрант Андрей 24 2
Литвиненко Константин 7 1
Яковлев Кирилл 1 1
Гурский Олег 5 1
Носивской Дмитрий 3 1
Валов Дмитрий 1 1
Pavel Thomas - Павел Томас 1 1
Тихонов Ян 1 1
Макушев Вадим 1 1
Касимов Ровшан 3 1
Козаржевский Александр 3 1
Шкирмановский Алексей 2 1
Музыченко Владимир 2 1
Зейников Александр 2 1
Кузнецов Сергей 163 1
Ванин Андрей 11 1
Бар-Бирюкова Мария 105 1
Лебедев Владимир 91 1
Сикора Владимир 1 1
Ульданов Сергей 8 1
Шишляев Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 3
Казахстан - Республика 5995 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 54 1
Европа 24899 1
Беларусь - Белоруссия 6247 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
Чехия - Чешская Республика 1345 1
Украина 7903 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1668 1
Латвия - Латвийская Республика 833 1
Литва - Литовская Республика 672 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3324 1
Чехия - Прага 207 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 286 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 133 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 718 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6525 3
Ergonomics - Эргономика 1737 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2549 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3427 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2635 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 2
Английский язык 6992 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5975 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6575 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1187 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 717 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 642 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1254 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 1
Металлы - Серебро - Silver 821 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1690 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1316 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6999 1
Черкизон - Черкизовский рынок 177 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12170 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8016 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4560 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5421 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Металлоснабжение и сбыт 18 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 2
Forbes - Форбс 978 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 2
Tagline - Тэглайн 30 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 2
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1431 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 250 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Металл-Экспо 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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