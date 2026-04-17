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Бар-Бирюкова Мария

СОБЫТИЯ


17.04.2026 «Корус Консалтинг» запустил B2B-портал для Unilin на базе «Бустрейд» 1
08.04.2026 Программисту заплатите чеканной монетой. Российское ПО подорожало на 20% и останавливаться не намерено 1
21.01.2026 Платформа «Бустрейд» от «Корус Консалтинг» включена в реестр российского ПО 1
19.12.2025 Спрос на готовые масштабируемые e-commerce-решения вырос на 10% 1
04.09.2025 Sellty: закон о маркетплейсах не гарантирует улучшение условий для СМБ 1
31.07.2025 «Корус Консалтинг» добавил больше инструментов клиентского самообслуживания на платформу «Бустрейд» 1
16.05.2025 «Корус Консалтинг» расширил возможности платформы «Бустрейд» 1
25.03.2025 «Корус Консалтинг» разработал обучающий портал для дистрибьюторов и партнеров крупного бизнеса на базе платформы «Бустрейд» 1
27.02.2025 Sellty: российский рынок fashion будет конкурировать с глобальным за счет собственных интернет-магазинов 2
19.02.2025 «Корус Консалтинг» разработала портал поставщика на базе платформы «Бустрейд» 1
06.02.2025 Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров 1
15.01.2025 Sellty: спрос на b2c-ecom решения вырастет на 20% до конца 2025 года 2
26.12.2024 Sellty становится единой экосистемой взаимодействия бренда с покупателями через разные каналы продаж 1
23.12.2024 Спрос на собственные e-commerce продукты «Корус Консалтинг» на базе платформы «Бустрейд» вырос в два раза 1
17.12.2024 Sellty: в 2024 г. выросло доверие бизнеса к инструментам автоматизации B2B-продаж 2
18.11.2024 «Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi 1
09.10.2024 Sellty: продажи на маркетплейсах не заменят СМБ-рознице собственный интернет-магазин 2
13.09.2024 Цифровые решения Isource пополнят продуктовую линейку «КОРУС Консалтинг» 1
12.09.2024 Sellty: что делать СМБ-компаниям после ухода из России Ecwid и Wix 1
05.09.2024 Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний 1
14.06.2024 Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами 1
15.05.2024 «КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов 1
05.03.2024 Платформа Sellty помогла «Политэк» автоматизировать процесс B2B-продаж 1
26.02.2024 Sellty: до 2025 г. 30% российских оптовых компаний перейдет на B2B-порталы 1
31.01.2024 ИИ будет рекомендовать сопутствующие товары в B2B онлайн-магазинах 1
29.01.2024 Российский ИТ-стартап Sellty выходит на рынок Узбекистана 1
25.12.2023 Выручка Sellty выросла в 15 раз 1
19.12.2023 Российский стартап Sellty вышел на рынок Казахстана 1
12.12.2023 Sellty упростит для российского бизнеса выход на B2B-маркетплейсы 1
13.11.2023 Крупные компании переходят на облачные сервисы для создания B2B-порталов 1
30.10.2023 Sellty: до 70% клиентских заявок в оптовой торговле теряется 1
26.10.2023 Sellty выпустила крупное обновление платформы для создания B2B-интернет-магазина 1
24.10.2023 Sellty получила грант ФСИ на развитие технологий искусственного интеллекта 1
19.09.2023 Sellty развернула b2b-портал для Sloplast 1
04.07.2023 ИТ-стартап Sellty привлек частные инвестиции 1
05.06.2023 ИТ-стартап Sellty, созданный в «Корус консалтинг», становится отдельной компанией 1
16.03.2023 Merlion займётся дистрибуцией платформы Sellty компании «Корус консалтинг» 1
09.03.2023 «Корус консалтинг» автоматизировал управление гейтами на складах Lamoda 1
05.12.2022 «Корус консалтинг» расширила функциональность онлайн-портала для контрагентов «Востокцемента» 1
05.10.2022 «Корус консалтинг» помог выявить реальные потребности клиентов интернет-магазина «Аскона» 1

Публикаций - 105, упоминаний - 109

Бар-Бирюкова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 81
Microsoft Corporation 25775 42
9594 17
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 4
SATO 9 4
Telegram Group 2940 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 3
Ecwid - Эквид 35 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 2
UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 2
Ност-Солюшенс - Nost Solutions - Spirax Sarco - Спиракс Сарко Инжиниринг 2 2
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 60 2
Радиан ТД 13 2
Wix.com 15 2
Крок - Croc 1964 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Adobe Systems 1597 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
ЦМД-Софт 46 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 3 1
Enghouse Interactive 5 1
Астерос Консалтинг 65 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 26 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Финансист 72 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 4
Pony Express - Фрейт линк 73 4
Рускон - Ruscon 4 3
Sloplast - Завод слоистых пластиков 3 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
Востокцемент 15 2
Юнисервис ГК 8 2
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 2
Mailbrand - МейлБрэнд 5 2
Русский Трастовый Банк 9 2
Стройландия 6 2
UNILIN - Юнилин 4 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Траско - Trasko 32 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
САФ-Нева 4 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Paulig Group - Паулиг РУС 25 1
Интеркоммерц КБ 34 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 20 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
СПК - Сталепромышленная компания 13 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Брокер 2 1
Аксиом ИнРе СБ - страховой брокер 2 1
Уралпак - ТД Урал ПАК 1 1
Айсорс - Isource Reserve - Центр импорта промышленных товаров 6 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 39
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 28
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 23
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
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Microsoft Windows 2000 8678 6
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Google Android 15244 2
Qlik Qlikview 120 2
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
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Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 1
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Google Sheets - Google Таблицы 72 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 42 1
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group - Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 63 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
GFG - Lamoda LM Express 11 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 8 1
OmniNet - Omnitracker 70 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
DocsVision Smart Start 17 1
Enghouse Interactive Communication Center - EICC 2 1
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Рубцова Ольга 33 3
Геклер Алена 30 3
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Невинчаный Александр 32 1
Ломоносов Александр 26 1
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Мазурин Андрей 2 1
Люшин Андрей 4 1
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Стащак Сергей 1 1
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Агапова Светлана 7 1
Гришин Алексей 27 1
Архипова Лина 9 1
Мошкович Вадим 4 1
Коган Вячеслав 9 1
Процко Максим 2 1
Бондарик Александр 7 1
Лимонов Андрей 3 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
Новиков Константин 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
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Казахстан - Республика 6048 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
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Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
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Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 27 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Fashion industry - Индустрия моды 364 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Tagline - Тэглайн 30 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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