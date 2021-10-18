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Бар-Бирюкова Мария


18.10.2021 «Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний 1
28.09.2021 «Корус консалтинг» представила омниканальное приложение для консультантов розничных магазинов 1
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco 1
02.07.2020 «Корус Консалтинг» пополнил линейку продуктов интеллектуальными голосовыми решениями BSS 1
30.04.2020 «Корус консалтинг» пополнил линейку решений для электронной коммерции платформой Magento 1
24.04.2019 «Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 1
28.03.2019 Представлено решение Korus CRM | Messengers для Microsoft Dynamics 365 1
26.11.2018 «Корус Консалтинг» обеспечил миграцию данных компании SATO в России 1
13.08.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал работу с покупателями в «САФ-Нева» на облачной платформе Microsoft Dynamics 365 1
09.07.2018 «КОРУС Консалтинг» автоматизирует продажи и обслуживание в «Абамет» 1
04.07.2018 «Корус консалтинг» автоматизирует управление продажами в «Траско» с помощью Microsoft Dynamics 365 1
10.04.2018 «Корус Консалтинг» создал решение для автоматизации оптовых продаж 1
15.02.2018 «Корус Консалтинг» переведет «ВТБ Страхование» на новую версию CRM 1
13.11.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала работу с абитуриентами в школе «Летово» 1
09.11.2017 «Корус Консалтинг» оптимизировала оптовые продажи СТД «Петрович» 1
04.09.2017 «Корус Консалтинг» представила чат-бота для работы с данными из CRM через Telegram 1
19.06.2017 «Корус Консалтинг» предоставила решение Loymax для автоматизации программ лояльности ритейла 1
15.06.2017 «Корус Консалтинг» представил готовый «Виртуальный магазин» для точек продаж 1
02.03.2017 «Север Минералс» оптимизирует процесс продаж с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
17.01.2017 «Яндекс.Деньги» внедрили Microsoft Dynamics CRM 1
22.12.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует «КИТ Финанс Брокер» с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
30.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в компании «Рускон» 1
28.07.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует управление продажами в компании «Рускон» с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
21.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» 1
19.01.2016 «Корус Консалтинг» создал CRM-систему в сети строительных магазинов «Стройландия» 1
14.12.2015 «Корус Консалтинг» помог перенести данные SATO в российский ЦОД 1
12.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал продажи в «Росинжиниринг Проект» на базе Microsoft Dynamics CRM Online 1
21.08.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал взаимоотношения с клиентами «Национального расчетного депозитария» на базе Microsoft Dynamics CRM 1
26.06.2015 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM Online в российском подразделении SATO 1
25.02.2015 «Корус Консалтинг» автоматизирует продажи рекламы в «СТС Медиа» 1
19.02.2015 SATO в России будет работать с арендаторами в «облаке» при помощи Microsoft Dynamics CRM Online 1
13.02.2015 Pony Express оптимизирует взаимодействие с клиентами с помощью Microsoft Dynamics CRM 2013 1
27.01.2015 Российское подразделение Paulig Group выбрало Microsoft Dynamics CRM Online 2013 1
16.01.2015 «Корус Консалтинг» и Enghouse Interactive стали партнерами по разработке комплексных решений для контакт-центров 1
07.11.2014 Каким может быть путь финансовой отрасли в сторону импортозамещения 2
31.10.2014 Инвестиционные предпочтения банкиров: риски, анализ клиентов и «мобилизация» 1
30.10.2014 Информатизация банков: следующий год обещает быть грустным 1
30.06.2014 «Русский Трастовый Банк» внедрил CRM-cистему с помощью «Корус Консалтинга» 1
22.04.2014 «ВТБ Лизинг» автоматизировал бизнес-процессы блока продаж с помощью «Корус Консалтинга» 1
13.02.2014 «Русский Трастовый Банк» внедряет CRM-систему на платформе Microsoft 1

Публикаций - 62, упоминаний - 65

Бар-Бирюкова Мария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 23
Корус Консалтинг ГК 807 10
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 2
3761 1
Enghouse Interactive 5 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 1 1
SATO 4 1
АйТи 752 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Facebook 3767 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Magento Inc 26 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Telegram Group 702 1
Adobe Systems 811 1
Траско - Trasko 27 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Pony Express 55 1
Абамет 6 1
ВТБ Страхование 52 1
САФ-Нева 4 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Microsoft Dynamics CRM 389 16
Microsoft Dynamics 365 92 7
Microsoft Dynamics CRM Online 34 6
Korus Dadata 8 3
Microsoft SharePoint Server 103 2
Microsoft Lync 272 2
Google Android 10751 2
Omnitracker 53 1
Rakuten Viber 429 1
BSS Digital2Speech 6 1
Microsoft Dynamics 365 Field Service 4 1
Microsoft Dynamics For Sales 4 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise 9 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Korus Forecast 9 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iOS 5742 1
Korus CRM Messengers 4 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Asterisk 58 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Power BI 113 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Office 365 769 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Office 1946 1
Чиняков Алексей 2 2
Попов Александр 26 1
Чернышов Андрей 14 1
Мазурин Андрей 1 1
Сысоев Сергей 4 1
Стащак Сергей 1 1
Агапова Светлана 5 1
Пуранен Йоханна 4 1
Гусакова Анастасия 4 1
Новиков Константин 12 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Красносельский Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Европа Северная - Скандинавия 275 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Европа 3774 1
Восточная Европа 1682 1
Индия - Республика 2175 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
CNews Analytics 1991 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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