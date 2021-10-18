Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Бар-Бирюкова Мария
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Публикаций - 62, упоминаний - 65
Бар-Бирюкова Мария упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11127 23
|Корус Консалтинг ГК 807 10
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
|Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 2
|1С 3761 1
|Enghouse Interactive 5 1
|ИТ Проспект - Chat2Desk 1 1
|SATO 4 1
|АйТи 752 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Facebook 3767 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Magento Inc 26 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
|Telegram Group 702 1
|Adobe Systems 811 1
|Траско - Trasko 27 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
|Pony Express 55 1
|Абамет 6 1
|ВТБ Страхование 52 1
|САФ-Нева 4 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
|Чиняков Алексей 2 2
|Попов Александр 26 1
|Чернышов Андрей 14 1
|Мазурин Андрей 1 1
|Сысоев Сергей 4 1
|Стащак Сергей 1 1
|Агапова Светлана 5 1
|Пуранен Йоханна 4 1
|Гусакова Анастасия 4 1
|Новиков Константин 12 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Красносельский Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765469, в очереди разбора - 669155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765469, в очереди разбора - 669155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru