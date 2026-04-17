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Бар-Бирюкова Мария
СОБЫТИЯ
Публикаций - 105, упоминаний - 109
Бар-Бирюкова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Puranen Johanna - Пуранен Йоханна 4 4
|Рубцова Ольга 33 3
|Геклер Алена 30 3
|Котряхов Сергей 3 3
|Патешман Виталий 42 2
|Чиняков Алексей 2 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Гришин Сергей 8 2
|Гусакова Анастасия 4 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Стятюгин Роман 44 2
|Яковлев Дмитрий 14 2
|Шулипин Илья 6 2
|Малкина Оксана 3 2
|Лосев Евгений 6 2
|Стуканов Игорь 4 2
|Глазков Александр 151 2
|Семенов Александр 166 2
|Волотовская Елена 48 1
|Невинчаный Александр 32 1
|Ломоносов Александр 26 1
|Попов Александр 55 1
|Борисов Александр 39 1
|Мазурин Андрей 2 1
|Люшин Андрей 4 1
|Калинкин Роман 14 1
|Демидов Дмитрий 36 1
|Сысоев Сергей 5 1
|Стащак Сергей 1 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Агапова Светлана 7 1
|Гришин Алексей 27 1
|Архипова Лина 9 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Коган Вячеслав 9 1
|Процко Максим 2 1
|Бондарик Александр 7 1
|Лимонов Андрей 3 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
|Новиков Константин 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.