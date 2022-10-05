«Корус консалтинг» помог выявить реальные потребности клиентов интернет-магазина «Аскона»

ГК «Корус консалтинг» провела качественное маркетинговое исследование для ГК «Аскона», вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для сна. С помощью глубинных интервью ИТ-компания определила ценности, специфические и неудовлетворенные потребности клиентов интернет-магазина. Результатом проекта стали рекомендации по позиционированию товаров, расширению услуг и совершенствованию возможностей онлайн-площадки «Аскона». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг»

«Аскона» постоянно исследует потребительский опыт, собирает обратную связь от клиентов и на основании полученных данных дорабатывает процессы и сервисы. В 2022 г. на фоне ухода западных игроков в сегменте DIY и изменений в покупательской способности населения возникла необходимость в новых доработках. «Аскона» решила пересмотреть позиционирование основных товарных категорий и расширить возможности цифрового взаимодействия с клиентами. Для этого компания хотела изучить потребности своих покупателей, которые обращаются в интернет-магазин, узнать больше об их ценностях, потребностях, сложностях при совершении онлайн-покупок и как изменились критерии выбора. Партнером по проекту стала компания «Корус консалтинг», совместно с которой производитель развивает свой интернет-магазин.

ИТ-компания провела глубинные интервью с 30 клиентами «Асконы», география – от Калининграда до Камчатки. Для исследования выбирали респондентов, которые совершили покупку в онлайн-магазине в течение последней недели. В беседе интервьюеры применяли проективный метод Laddering, который позволяет с помощью уточняющих вопросов определить глубинные причины покупки и ее значимость для человека. Такой подход помог составить пять подробных портретов с учетом ценностей и потребностей клиентов.

К примеру, одна из групп клиентов находится в процессе переезда или обустройства жилья. Они испытывают стресс из-за крупных трат и отсутствия контроля качества покупок, поскольку не всегда могут сами принять заказ. Важные критерии для них – надежный бренд, короткие сроки оформления и доставки. Специалисты «Корус консалтинг» определили, почему такие клиенты выбирают именно «Аскону» и как повысить их лояльность к компании (например, добавить возможность отсроченной доставки или увеличить срок возврата товара по специальной подписке).

В ходе исследования эксперты «Корус консалтинг» определили альтернативные сценарии потребления после ухода крупных брендов из России. Оказалось, что большинство людей, которые хотят приобрести товары для дома, очень мало знают об отечественных и зарубежных производителях. Они совершают меньше импульсивных покупок и придерживаются тактики выжидания.

Также сотрудники «Корус консалтинг» проинтервьюировали респондентов об их восприятии интернет-магазина «Аскона» и определили драйверы и барьеры покупки. К примеру, не могли при поиске матраса исключить из фильтра лишний вариант наполнителя, из-за чего им приходилось отсматривать весь ассортимент в поисках подходящей модели. Эти и другие кейсы расширили представление «Асконы» о том, на что сделать ставку при позиционировании, и на решение каких трудностей стоит обратить внимание. Также специалисты дали рекомендации по улучшению пользовательского опыта, среди которых: добавление фильтров в поиск, обогащение умного помощника определенными характеристиками и многое другое.

«Мы получили понятное и детальное представление о продуктовых предпочтениях наших покупателей, лучше поняли их страхи, неудовлетворенные потребности и что для них важно при совершении заказа. Более того, благодаря обратной связи клиентов у нас появились новые предложения по развитию нашего интернет-магазина, которые позволят повысить уровень комфорта онлайн-покупок», – отметил Александр Лещинский, директор омниканального развития ГК «Аскона».

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«Такие качественные исследования клиентов дают глубокое понимание целевой аудитории, критериев выбора товаров и неудовлетворенных потребностей. Проективная методика Laddering позволила выделить новые смысловые территории для позиционирования товаров и укрепления бренда “Асконы” как одного из ключевых и надежных игроков в отрасли», – сказала Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».

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Группа компаний «Askona» – вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для сна. Производственные площадки расположены в Коврове, Владимире и Новосибирске. Askona входит в состав шведского концерна Hilding Anders Group, производителя кроватей и матрасов. Основные рынки ГК «Askona» - Россия, СНГ. Количество сотрудников – 8300 человек.

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.