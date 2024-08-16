Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аскона Лайф Групп Askona Life Group
Александр Хачапуридзе, Ведущий Специалист ИБ, Askona "Цифровизация начинается с ИБ" Конференция CNews 22.04.2025 | Цифровизация промышленности 2025
СОБЫТИЯ
|16.08.2024
|
YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D»
Удаление канала ИТ-компании Google удалил YouTube-канал компании «Аскон» — разработчика программы для трехмерного моделирования «Компас 3D». Как сообщил CNews руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов, на момент удаления на канале было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмотров за месяц и более 6 млн за всю историю канала. Причина удаления администрацией YouTube озву
|24.04.2024
|
«Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировал сервисную поддержку клиентов с помощью Naumen SD Pro
Аутсорсинговая компания «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировала обслуживание клиентов с помощью российского продукта Naum
|27.11.2023
|
В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка
Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой» в сети магазинов «Аскона» по всей стране – это почти 400 магазинов в 123 городах России. Теперь клиенты смогут
|12.07.2023
|
OmniLine внедрила Call Center 360 в компании «Аскона»
niLine оптимизировал контакт-центр российского производителя и ритейлера товаров для здорового сна «Аскона». Решение создано на базе платформы BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»).
|23.03.2023
|
Askona переходит на кадровый электронный документооборот VK HR Tek
Сотрудники группы компаний Askona получили возможность обмениваться и подписывать кадровые документы онлайн. Для этого <
|30.11.2022
|
«Аскона» в пять раз увеличила скорость обработки заказов, получаемых на маркетплейсах с помощью ИТ-разработки «Корус консалтинг»
«Корус консалтинг» помогла автоматизировать работу на российских маркетплейсах для группы компаний «Аскона». Результатом работы стало снижение скорости обработки заказа с 10 до двух минут, боле
|05.10.2022
|
«Корус консалтинг» помог выявить реальные потребности клиентов интернет-магазина «Аскона»
Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг». *** Группа компаний «Askona» – вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для сна. Производствен
|30.08.2022
|
«Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona
«Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona, российского вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для сна. «
|02.02.2022
|
Askona откроет в «Сколково» R&D-центр
Венчурная студия и R&D Askona получила статус официального партнера фонда «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»). Это открывае
|02.11.2021
|
ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»
Белорусское представительство компании «Аскона» разместило свой интернет-магазин в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера ActiveC
|09.08.2021
|
Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор
о проектирования (САПР) увеличился на 12% по сравнению с 2019 г., говорится в аналитическом отчете «Аскона», крупнейшего российского разработчика инженерного ПО. Компания составила отчет путем
|30.06.2021
|
«Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит»
Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») автоматизировала контакт-центр в группе компаний «Аскона» – крупнейшем в Европе производителе и ритейлере товаров для здорового сна. Для повыше
|29.06.2021
|
GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM
GMCS, бизнес-партнер компании IBM, запустила в группе компаний «Аскона», производителе и ритейлере товаров для здорового сна, автоматизированную систему бюдж
|25.06.2021
|
«Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона»
дрила систему управления заказами (Order Management System) на платформе Creatio в группе компаний «Аскона» – производителе и ритейлере товаров для здорового сна. Новая система позволит ускорит
|14.04.2021
|
Райффайзенбанк подключил Askona к сервису приема платежей через СБП
Райффайзенбанк и вертикально-интегрированный производитель и ретейлер товаров для здорового сна Askona предоставили клиентам компании возможность оплачивать товары для комфортного сна по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис приема платежей через СБП доступен во всех торгов
|04.03.2021
|
Lenovo поставила ноутбуки Thinkbook компании «Аскона»
Lenovo приняла участие в обновлении компьютерного оснащения группы компаний «Аскона», лидера индустрии товаров для сна России. С помощью техники Lenovo компания смогла обеспечить оперативную связь с клиентами и повысить вовлеченность распределенной команды в условиях уд
|08.02.2021
|
GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath
GMCS разработала робота на базе RPA-платформы Uipath для компании «Аскона», вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для здорового сна. Ав
|19.03.2020
|
Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке
Новые достижения «Аскона» Компания «Аскон» сообщила о 7-процентном росте бизнеса по итогам 2019 г. Выручка компании за этот период достигла 1,7 млрд руб. Также за год число ее корпоративных клиентов выросло на 8
|03.03.2020
|
Резидент «Сколково» оптимизирует график работы в «Асконе»
планирования графиков работы линейного персонала и повышения операционной эффективности в компании «Аскона». Оптимальный режим труда и отдыха установят для сотрудников в 600 розничных магазинах
|25.02.2020
|
«Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio
Группа компаний «Аскона» автоматизировала программу лояльности, которая охватывает клиентов двух онлайн-магази
|03.06.2019
|
GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе»
созданию автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для группы компаний «Аскона». По оценкам независимых экспертов, «Аскона» занимает 52% российского рынка тов
|31.05.2019
|
Райффайзенбанк и Askona Life Group представили блокчейн-экосистему для быстрых сделок
л блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями специально для группы Askona Life Group, в состав которой входит фабрика товаров для здорового сна «Аскона», нескол
|05.04.2016
|
Выручка «Аскона» уменьшилась впервые за 6 лет
роста в компании объяснили экономической ситуацией в стране и отсутствием реального импортозамещения инженерного программного обеспечения в оборонном комплексе. В предыдущий раз сокращение выручки «Аскона» наблюдалось в 2009 г., когда оно составило 30%. Структура выручки Как отметили в компании, в 2015 г. выручка сократилась равномерно по всем направлениям. Более двух третей (69%) всей вы
|05.11.2014
|
Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона»
условиях отказов в поставках иностранных программных продуктов компаниям из санкционного списка он рекомендует рассматривать возможность замены в тендерах иностранного ПО на отечественное. Продукты «Аскона» не станут доминирующими решениями в продуктовой линейке CSoft даже после отказа интегратора от сотрудничества с Autodesk, говорит Андрей Серавкин: «Традиционно мы являемся мультивендорн
|24.07.2014
|
«Тюмбит АСУ» внедрит Prestima на фабрике «Аскона»
компании НПО «Компьютер» — компания «Тюмбит АСУ» — приступила к реализации проекта внедрения системы бюджетирования и управления финансами Prestima на фабрике по производству ортопедических матрасов «Аскона». Об этом CNews сообщили в НПО «Компьютер». В ходе внедрения системы Prestima на фабрике «Аскона» будут автоматизированы процессы бюджетирования и оперативного финансового планиро
|07.09.2012
|
Российский САПР-разработчик запустил облачного конкурента Autodesk
енерного ПО и интеграцией в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности. Выручка «Аскона» в 2011 г. составила 707 млн руб., увеличившись примерно на 7% по отношению к 2010 г.
|14.03.2012
|
Первая в России "облачная" САПР закрылась из-за отсутствия спроса
usiness компания этот проект "ни коим образом не монетизировала", признался директор по маркетингу "Аскона" Дмитрий Оснач. Сейчас сервис недоступен. "Несмотря на, казалось бы, активное развитие
|22.12.2006
|
"Галактика ERP" объединяет предприятия ХК "Аскона"
Специалисты холдинговой компании «Аскона» - производителя товаров для сна (матрасов, кроватей, аксессуаров) – приступили к ново
|21.02.2005
|
Рост продаж АСКОНа вдвое опережает ИТ-рынок
и. Ведется целенаправленная работа по передаче полномочий топ-менеджерам нового поколения, планируется разделение функций топ-менеджмента и совета директоров. Кроме того, как отметил Евгений Бахин, в АСКОНе будет создана комплексная система управления персоналом, произойдут усовершенствования в области финансового управления, прозрачности работы компании.
|14.01.2003
|
В "Асконе" - новый директор по разработкам
раммных продуктов, определение направлений долгосрочного развития продуктовых линий, повышение качества и надежности выпускаемого ПО. С июня 2001 года по декабрь 2002 года Владимир Захаров работал в "Асконе" в должности руководителя отдела по работе с регионами (Урал, Приуралье, Зауралье, Западная Сибирь, Казахстан). Источник: по материалам компании "Аскон".
