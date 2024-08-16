Разделы

Аскона Лайф Групп Askona Life Group

Аскона Лайф Групп - Askona Life Group

 

Александр Хачапуридзе, Ведущий Специалист ИБ, Askona "Цифровизация начинается с ИБ" Конференция CNews 22.04.2025 | Цифровизация промышленности 2025

16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D»

Удаление канала ИТ-компании Google удалил YouTube-канал компании «Аскон» — разработчика программы для трехмерного моделирования «Компас 3D». Как сообщил CNews руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов, на момент удаления на канале было 28 тыс. подписчиков и более 50 тыс. просмотров за месяц и более 6 млн за всю историю канала. Причина удаления администрацией YouTube озву
24.04.2024 «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировал сервисную поддержку клиентов с помощью Naumen SD Pro

Аутсорсинговая компания «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировала обслуживание клиентов с помощью российского продукта Naum
27.11.2023 В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка

Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой» в сети магазинов «Аскона» по всей стране – это почти 400 магазинов в 123 городах России. Теперь клиенты смогут

12.07.2023 OmniLine внедрила Call Center 360 в компании «Аскона»

niLine оптимизировал контакт-центр российского производителя и ритейлера товаров для здорового сна «Аскона». Решение создано на базе платформы BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»).
23.03.2023 Askona переходит на кадровый электронный документооборот VK HR Tek

Сотрудники группы компаний Askona получили возможность обмениваться и подписывать кадровые документы онлайн. Для этого <
30.11.2022 «Аскона» в пять раз увеличила скорость обработки заказов, получаемых на маркетплейсах с помощью ИТ-разработки «Корус консалтинг»

«Корус консалтинг» помогла автоматизировать работу на российских маркетплейсах для группы компаний «Аскона». Результатом работы стало снижение скорости обработки заказа с 10 до двух минут, боле
05.10.2022 «Корус консалтинг» помог выявить реальные потребности клиентов интернет-магазина «Аскона»

Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг». *** Группа компаний «Askona» – вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для сна. Производствен
30.08.2022 «Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona

«Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona, российского вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для сна. «
02.02.2022 Askona откроет в «Сколково» R&D-центр

Венчурная студия и R&D Askona получила статус официального партнера фонда «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»). Это открывае
02.11.2021 ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»

Белорусское представительство компании «Аскона» разместило свой интернет-магазин в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера ActiveC
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор

о проектирования (САПР) увеличился на 12% по сравнению с 2019 г., говорится в аналитическом отчете «Аскона», крупнейшего российского разработчика инженерного ПО. Компания составила отчет путем

30.06.2021 «Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит»

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») автоматизировала контакт-центр в группе компаний «Аскона» – крупнейшем в Европе производителе и ритейлере товаров для здорового сна. Для повыше
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM

GMCS, бизнес-партнер компании IBM, запустила в группе компаний «Аскона», производителе и ритейлере товаров для здорового сна, автоматизированную систему бюдж
25.06.2021 «Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона»

дрила систему управления заказами (Order Management System) на платформе Creatio в группе компаний «Аскона» – производителе и ритейлере товаров для здорового сна. Новая система позволит ускорит
14.04.2021 Райффайзенбанк подключил Askona к сервису приема платежей через СБП

Райффайзенбанк и вертикально-интегрированный производитель и ретейлер товаров для здорового сна Askona предоставили клиентам компании возможность оплачивать товары для комфортного сна по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис приема платежей через СБП доступен во всех торгов
04.03.2021 Lenovo поставила ноутбуки Thinkbook компании «Аскона»

Lenovo приняла участие в обновлении компьютерного оснащения группы компаний «Аскона», лидера индустрии товаров для сна России. С помощью техники Lenovo компания смогла обеспечить оперативную связь с клиентами и повысить вовлеченность распределенной команды в условиях уд
08.02.2021 GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath

GMCS разработала робота на базе RPA-платформы Uipath для компании «Аскона», вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для здорового сна. Ав
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке

Новые достижения «Аскона» Компания «Аскон» сообщила о 7-процентном росте бизнеса по итогам 2019 г. Выручка компании за этот период достигла 1,7 млрд руб. Также за год число ее корпоративных клиентов выросло на 8
03.03.2020 Резидент «Сколково» оптимизирует график работы в «Асконе»

планирования графиков работы линейного персонала и повышения операционной эффективности в компании «Аскона». Оптимальный режим труда и отдыха установят для сотрудников в 600 розничных магазинах
25.02.2020 «Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio

Группа компаний «Аскона» автоматизировала программу лояльности, которая охватывает клиентов двух онлайн-магази
03.06.2019 GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе»

созданию автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для группы компаний «Аскона». По оценкам независимых экспертов, «Аскона» занимает 52% российского рынка тов
31.05.2019 Райффайзенбанк и Askona Life Group представили блокчейн-экосистему для быстрых сделок

л блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями специально для группы Askona Life Group, в состав которой входит фабрика товаров для здорового сна «Аскона», нескол
05.04.2016 Выручка «Аскона» уменьшилась впервые за 6 лет

роста в компании объяснили экономической ситуацией в стране и отсутствием реального импортозамещения инженерного программного обеспечения в оборонном комплексе.  В предыдущий раз сокращение выручки «Аскона» наблюдалось в 2009 г., когда оно составило 30%. Структура выручки Как отметили в компании, в 2015 г. выручка сократилась равномерно по всем направлениям. Более двух третей (69%) всей вы
05.11.2014 Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона»

условиях отказов в поставках иностранных программных продуктов компаниям из санкционного списка он рекомендует рассматривать возможность замены в тендерах иностранного ПО на отечественное. Продукты «Аскона» не станут доминирующими решениями в продуктовой линейке CSoft даже после отказа интегратора от сотрудничества с Autodesk, говорит Андрей Серавкин: «Традиционно мы являемся мультивендорн
24.07.2014 «Тюмбит АСУ» внедрит Prestima на фабрике «Аскона»

компании НПО «Компьютер» — компания «Тюмбит АСУ» — приступила к реализации проекта внедрения системы бюджетирования и управления финансами Prestima на фабрике по производству ортопедических матрасов «Аскона». Об этом CNews сообщили в НПО «Компьютер». В ходе внедрения системы Prestima на фабрике «Аскона» будут автоматизированы процессы бюджетирования и оперативного финансового планиро
07.09.2012 Российский САПР-разработчик запустил облачного конкурента Autodesk

енерного ПО и интеграцией в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности. Выручка «Аскона» в 2011 г. составила 707 млн руб., увеличившись примерно на 7% по отношению к 2010 г.

14.03.2012 Первая в России "облачная" САПР закрылась из-за отсутствия спроса

usiness компания этот проект "ни коим образом не монетизировала", признался директор по маркетингу "Аскона" Дмитрий Оснач. Сейчас сервис недоступен. "Несмотря на, казалось бы, активное развитие
22.12.2006 "Галактика ERP" объединяет предприятия ХК "Аскона"

Специалисты холдинговой компании «Аскона» - производителя товаров для сна (матрасов, кроватей, аксессуаров) – приступили к ново
21.02.2005 Рост продаж АСКОНа вдвое опережает ИТ-рынок

и. Ведется целенаправленная работа по передаче полномочий топ-менеджерам нового поколения, планируется разделение функций топ-менеджмента и совета директоров. Кроме того, как отметил Евгений Бахин, в АСКОНе будет создана комплексная система управления персоналом, произойдут усовершенствования в области финансового управления, прозрачности работы компании.
14.01.2003 В "Асконе" - новый директор по разработкам

раммных продуктов, определение направлений долгосрочного развития продуктовых линий, повышение качества и надежности выпускаемого ПО. С июня 2001 года по декабрь 2002 года Владимир Захаров работал в "Асконе" в должности руководителя отдела по работе с регионами (Урал, Приуралье, Зауралье, Западная Сибирь, Казахстан). Источник: по материалам компании "Аскон".

