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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172270
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Быков Александр



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
10.12.2024 Надежная работа с электронной подписью: «КриптоПро Ключ» в Directum HR Pro 1
16.09.2024 Nubes и «Киберпротект» повысят уровень безопасности российского бизнеса 1
03.06.2024 «Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки» 1
17.05.2024 «Сбер» и «Р-Фарм» разработали ИИ-решение для повышения скорости разработки лекарственных препаратов 1
09.04.2024 Создавать сайты в Рунете можно будет только через «Госуслуги». Законопроект уже готовится 1
06.02.2024 Корпоративный центр регистрации «Контура» и компания Directum упростили кадровый документооборот в компаниях 1
29.06.2023 ICL Services и Bellerage заключили соглашение о партнерстве 1
02.07.2009 «Яндекс» запустил Punto Switcher для Mac OS X 1
05.02.2007 В Летнем саду установят видеонаблюдение 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Быков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1107 3
Nubes - Нубес 57 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 410 2
Yandex - Яндекс 7552 1
Apple Inc 12207 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 1
ICL ГК 396 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1089 1
Код Безопасности 635 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 439 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 209 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 78 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
Ростелеком 9835 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 32 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6023 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3901 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12703 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2109 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24505 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2924 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 853 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3485 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4101 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16189 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 813 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31348 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2567 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2368 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5186 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7821 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1495 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1983 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4966 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1683 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 788 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10689 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11771 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12739 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8709 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4080 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1072 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 206 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5815 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 47 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5350 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 2
Apple macOS 2087 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 1
Microsoft Windows 15812 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Punto Switcher 10 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 49 1
Linux OS 10128 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 28 1
Минцифры РФ - Госключ 152 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 107 1
Соболев Михаил 6 1
Фридланд Евгений 1 1
Александров Максим 5 1
Кузьмичев Андрей 16 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Сибгатуллин Айрат 9 1
Горелкин Антон 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17637 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 898 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 2
Английский язык 6701 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7714 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7068 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8148 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3521 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 715 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4427 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2394 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6290 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 146 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1215 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1926 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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