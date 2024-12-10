Надежная работа с электронной подписью: «КриптоПро Ключ» в Directum HR Pro

Благодаря сотрудничеству ИТ-компаний клиенты Directum HR Pro получат возможность выпускать сертификаты электронной подписи в удостоверяющих центрах (УЦ), которые используют «КриптоПро Ключ». Об этом CNews сообщили представители Directum.

Совместное использование ИТ-решений облегчит работу с подписанием приказов об оформлении командировок и отпусков, а также другими кадровыми документами. Работодатель на базе собственной организации сможет реализовать удостоверяющий центр и организовать выпуск сертификатов ЭП внутри закрытой сети.

С К«риптоПро Ключ» возможно: подписывать сразу несколько однотипных документов одним действием; усовершенствовать ранее созданную электронную подпись; хранить ключи ЭП на мобильном устройстве под защитой ключей сервера; работать с внешними ключевыми носителями при помощи технологий NFC и USB.

В интеграции с решением Directum HR Pro пользователи получат возможность удаленно и безопасно подписывать кадровые документы с минимальным отвлечением от производственных процессов.

«Встраивание нашего продукта в систему Directum HR Pro откроет множество возможностей для применения электронных подписей. Разработанные нашими специалистами инновационные криптографические протоколы обеспечат надежную защиту ключей даже в случае компрометации мобильного устройства», — Павел Смирнов, директор по развитию «КриптоПро».

«Интеграция технологий Directum и «КриптоПро» поможет нашим клиентам эффективно управлять кадровыми процессами, минимизируя риски и затраты. Это партнерство обеспечит надежный уровень защиты данных и удобство в использовании электронных подписей», — Александр Быков, руководитель проектов развития бизнеса Directum