Directum HR Pro КЭДО Кадровый ЭДО
Directum HR Pro – система управления кадровыми процессами, документами и сервисами, соответствующая последним изменениям в трудовом законодательстве. Позволяет выстроить HR-процессы с бизнес-логикой любого уровня сложности, поддерживает кадровый ЭДО с использованием любых видов электронной подписи и обеспечивает подключение к цифровым процессам 100% штата.
Иван Нагорнов, Заместитель директора по развитию бизнеса , Directum "Документооборот без бумаги. Кадровый ЭДО" 10 марта 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация HR 2022"
Directum HR Pro КЭДО и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Сибгатуллин Айрат 8 7
|Пермяков Артем 17 6
|Муллахметова Гузель 11 5
|Петров Дмитрий 60 4
|Нагорнов Иван 7 3
|Быков Александр 9 3
|Салихова Елена 4 2
|Исаков Довар 3 2
|Колотова Дарья 4 2
|Балыкина Екатерина 3 2
|Кобзарь Екатерина 3 2
|Галиев Марат 3 2
|Викулов Илья 2 2
|Горин Роман 5 2
|Иванов Роман 21 2
|Климов Андрей 72 2
|Юркевич Татьяна 4 2
|Сидорин Алексей 3 2
|Лазарев Николай 19 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Суслова Елена 2 2
|Свергуненко Анна 3 2
|Глазков Александр 137 1
|Ананьева Татьяна 10 1
|Молчанов Сергей 19 1
|Ворсина Мария 2 1
|Суханов Алексей 6 1
|Сулимко Андрей 3 1
|Фрол Борис 2 1
|Сугак Станислав 2 1
|Тищенко Сергей 2 1
|Коркушко Марина 1 1
|Андрусенко Филипп 1 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Истомин Константин 56 1
|Большакова Марина 3 1
|Бодягина Лариса 8 1
|Цыбин Андрей 8 1
|Ворогушин Егор 5 1
|Максимова Марина 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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