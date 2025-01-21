Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО

Directum HR Pro – система управления кадровыми процессами, документами и сервисами, соответствующая последним изменениям в трудовом законодательстве. Позволяет выстроить HR-процессы с бизнес-логикой любого уровня сложности, поддерживает кадровый ЭДО с использованием любых видов электронной подписи и обеспечивает подключение к цифровым процессам 100% штата.

Иван Нагорнов, Заместитель директора по развитию бизнеса , Directum "Документооборот без бумаги. Кадровый ЭДО" 10 марта 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация HR 2022"