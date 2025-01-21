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Directum HR Pro КЭДО Кадровый ЭДО

Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО

Directum HR Pro – система управления кадровыми процессами, документами и сервисами, соответствующая последним изменениям в трудовом законодательстве. Позволяет выстроить HR-процессы с бизнес-логикой любого уровня сложности, поддерживает кадровый ЭДО с использованием любых видов электронной подписи и обеспечивает подключение к цифровым процессам 100% штата.

 

Иван Нагорнов, Заместитель директора по развитию бизнеса , Directum "Документооборот без бумаги. Кадровый ЭДО" 10 марта 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация HR 2022"


21.01.2025 Компания «Смарт Девелопмент» внедрила кадровый ЭДО от Directum 2
10.12.2024 Надежная работа с электронной подписью: «КриптоПро Ключ» в Directum HR Pro 2
Кадровый электронный документооборот 2024 1
08.11.2024 «Лента» перевела 85% сотрудников на КЭДО на базе Directum HR Pro 2
06.09.2024 Directum HR Pro 2.3 — настройка любого кадрового процесса без кода 2
03.09.2024 HR-цифровизация: почему одного КЭДО мало 2
30.08.2024 Система Directum HR Pro взяла серебро в рейтинге КЭДО 2024 2
29.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 2
23.08.2024 Фармацевтическая компания «Р-Фарм» управляет отпусками в Directum HR Pro 2
12.08.2024 КБ «Кубань Кредит» перешел на электронный кадровый документооборот 1
18.07.2024 Более 85% сотрудников «Ленты» перешли на кадровый электронный документооборот 2
11.07.2024 В Пироговском центре организовали цифровой прием дистанционных сотрудников на базе Directum HR Pro 2
09.07.2024 Directum HR Pro в «Европлане»: более 95% сотрудников компании перешли на КЭДО 2
03.06.2024 «Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки» 3
23.05.2024 «Группа Астра» и Directum договорились о стратегическом партнерстве 1
22.05.2024 «Группа Астра» и компания Directum договорились о стратегическом партнерстве 1
20.05.2024 Авиакомпания «ЮТэйр» перевела кадровые процессы в Directum HR Pro 2
25.04.2024 Новое лицензирование Directum HR Pro: три бесплатных решения при покупке КЭДО 2
19.04.2024 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor 1
Рынок HR Tech 1
22.03.2024 Directum HR Pro 2.1: брендированный интерфейс и усиленная защита 3
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 2
14.03.2024 Directum подтвердил совместимость продуктов с новейшей версией СУБД Postgres Pro 1
19.02.2024 ИТ-компания Alial group перевела кадровые процессы в Directum HR Pro 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
06.02.2024 Корпоративный центр регистрации «Контура» и компания Directum упростили кадровый документооборот в компаниях 1
06.12.2023 Как отправить в отпуск 50 тысяч человек: изучаем систему КЭДО под нагрузкой 1
07.09.2023 В системе Directum HR Pro появилась возможность трудоустраивать иностранцев 1
25.08.2023 В Directum HR Pro появились новинки для удобного управления отпусками 1
HR Tech 2022 1
12.07.2023 В России появился сервис для автоматизации подбора и приема сотрудников 1
17.05.2023 «Витте консалтинг» и Directum заключили соглашение о партнерстве 1
23.03.2023 Компания ESTEL перешла на кадровый электронный документооборот от Directum 1
09.12.2022 Артем Пермяков -

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации

 1
29.11.2022 Directum HR Pro — одна из первых систем, в которой кадровые документы подписываются «Госключом» на практике 1
08.09.2022 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше

 1
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 2
04.08.2022 Sitronics Group начала поставлять клиентам системы управления цифровыми процессами и документами Directum 1
29.03.2022 Directum на 40% снижает цены на КЭДО 2
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1

Публикаций - 45, упоминаний - 66

Directum HR Pro КЭДО и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1090 41
8213 7
SAP SE 5279 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 3
Yandex - Яндекс 7343 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 3
Telegram Group 1984 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Microsoft Corporation 24628 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
OpenText 207 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Sparkle 9 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Айтеко - Витте Консалтинг 27 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Oracle Corporation 6688 1
Ростех - Азимут 65 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Бизнес-Азимут 8 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 50 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 2
Газпром ПАО 1342 2
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 2
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 2
Сафмар - Европлан - Europlan 37 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ТрансКонтейнер 38 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Газпром нефть 618 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
Ренессанс Страхование 160 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Комус 94 1
Линзмастер 7 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 38
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Rakuten Viber 627 1
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Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
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Сидорин Алексей 3 2
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Андрусенко Филипп 1 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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