Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

Система Directum HR Pro взяла серебро в рейтинге КЭДО 2024

Аналитики Market.Cnews изучили российский рынок кадрового электронного документооборота (КЭДО) и сравнили популярные программные продукты по 70+ критериям. На втором месте уверенно расположилась система для цифровизации кадровых процессов и документов Directum HR Pro.

Авторы исследования оценили функциональные возможности разных ИТ-решений, уровень их защищенности, стоимость и другие параметры. Всего в рейтинг вошли 15 систем для КЭДО.

Ваша DCAP не справляется: что требовать у вендора системы файлового аудита
Безопасность

Directum HR Pro — в тройке лидеров. Продукт получил максимальные баллы по критериям «Функциональность», «Согласования», «Работа с документами», «Автоматизация работы с 1С», «Личный кабинет администратора», «Поддержка электронных подписей», «Поддержка МЧД», «Форматы поставки ПО» и «Кастомизация».

Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro: «Попадание в топ рейтинга подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и наша стратегия развития эффективна. Такой результат стал возможным благодаря постоянной работе над улучшением продукта и тесному сотрудничеству с клиентами. Мы стремимся к тому, чтобы система Directum HR Pro максимально соответствовала потребностям рынка и ожиданиям пользователей. Это помогает не только удерживать лидерские позиции, но и постоянно развиваться, предлагая новые решения и возможности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора»

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS