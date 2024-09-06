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Сибгатуллин Айрат



Кадровый электронный документооборот 2024 1
06.09.2024 Directum HR Pro 2.3 — настройка любого кадрового процесса без кода 1
03.09.2024 HR-цифровизация: почему одного КЭДО мало 1
30.08.2024 Система Directum HR Pro взяла серебро в рейтинге КЭДО 2024 1
09.07.2024 Directum HR Pro в «Европлане»: более 95% сотрудников компании перешли на КЭДО 1
03.06.2024 «Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки» 1
25.04.2024 Новое лицензирование Directum HR Pro: три бесплатных решения при покупке КЭДО 1
22.03.2024 Directum HR Pro 2.1: брендированный интерфейс и усиленная защита 1
03.12.2013 Prestima 3.2 предлагает оптимизированные инструменты бюджетного и финансового планирования 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Сибгатуллин Айрат и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1097 7
8251 1
Компьютер НПО 73 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Сафмар - Европлан - Europlan 38 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 8
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 820 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2823 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12562 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8583 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1036 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3837 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11028 2
Оповещение и уведомление - Notification 4642 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 594 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1593 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2143 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1865 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2164 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2491 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24524 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1251 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1076 1
Управление финансами - Financial management 608 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 36 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 881 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5737 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5069 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 47 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5212 2
Минцифры РФ - Госключ 137 2
Microsoft Office 3739 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1425 1
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 1
Linux OS 9991 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 496 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 26 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 145 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2316 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1241 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8068 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 720 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7628 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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