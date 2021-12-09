Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 149618
ИКТ 11755
Организации 9338
Ведомства 1429
Ассоциации 882
Технологии 3265
Системы 23105
Персоны 62090
География 2369
Статьи 1465
Пресса 1100
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2385
Мероприятия 835

Системное программное обеспечение System software Базовое ПО

Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО

 

 

"Российская системная разработка — океан или внутреннее море?" Иван Панченко, Заместитель генерального директора, Postgres Professional, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


Астра Линукс, Илья Сивцев

оняли. Как бы вы ни старались удачно провести внедрение своего продукта, в нашем случае это базовое системное ПО — операционка, все равно придется заниматься всей инфраструктурой заказчика и за
09.12.2021 ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы методологии разработки безопасного системного программного обеспечения

ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы формируемой с их участием методологии разработки безопасного системного ПО. Актуальность методологии подтверждается тем, что разработка безопасного системного ПО, на основе которого строятся отечественные сертифицированные средства защиты информац
30.09.2019 Владимир Рахтеенко, CUSTIS: «Для решения проблем бизнеса проектирование изменений и системный подход не менее важны, чем технологии»

го управления обойтись одними ИТ-инструментами не получится в силу сложности социальных процессов. На мой взгляд, для решения комплексных проблем любого бизнеса компетенции проектирования изменений и системный подход не менее важны, чем современные технологии. CNews: О каких проблемах бизнеса вы говорите? Владимир Рахтеенко: Во-первых, за последние годы в комплексных проектах цифровизации,

02.06.2010 Судьба российской электроники и системного ПО: жаркий спор представителей госсектора. ВИДЕО

ации в госсекторе», проведенной агентством CNews Conferences и группой компаний «Армада», не смогли прийти к общему мнению о том, нужно ли производить высокотехнологичное оборудование и разрабатывать системное ПО в России. По одну сторону баррикад оказались регулятор отрасли Минкомсвязи и «Ростехнологии», с другой – Центробанк со своим видением ситуации. Леонид Ухлинов, генеральный директор
29.01.2010 Paragon Software подвела итоги года в сегменте системного ПО

Компания Paragon Software, разработчик программных решений и технологий для управления и сохранности данных, представила предварительные итоги года по решениям в области системного ПО, разрабатываемого подразделением System Utilities Division. Отчет компании отражает совокупное состояние дел на всех международных рынках, а также результаты деятельности и динами
03.04.2007 Внедряем "1С:Предприятие": советы по выбору системного ПО

ование терминального сервера. Однако нужно иметь в виду, что критичность грамотно и профессионально выполненных работ по настройке всех компонентов в единый комплекс возрастает многократно. Требуемое системное ПО Как уже упоминалось, при внедрении решений на платформе "1С: Предприятие" следует использовать определенное системное ПО. Среди основных программных продуктов необходимо выд
19.04.2002 5 комплексных решений для банковской сферы портированы на платформу Intel Itanium

оздании банковских программных продуктов для архитектур "клиент/сервер" и "хост/терминал") перенесла на платформу Intel Itanium систему автоматизации банковско-филиальной деятельности "БИСквит" (стек системного ПО: ОС HP-UX11i, СУБД Progress). В настоящее время проведено уже свыше 190 инсталляций системы "БИСквит". Среди клиентов компании "БИС" - Автобанк, Гута Банк, банк "Каспийский", Росс

Публикаций - 818, упоминаний - 866

Системное программное обеспечение и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24274 131
7855 92
Oracle Corporation 6577 85
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1532 83
IBM - International Business Machines Corp 9382 59
Intel Corporation 12001 48
SAP SE 5164 44
Ростелеком 10946 41
Ред Софт - Red Soft 594 39
HP Inc. 5644 39
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 409 35
Broadcom - VMware 2296 34
Корус Консалтинг ГК 1177 32
Neoflex - Неофлекс 216 32
Т1 Холдинг - Т1 Группа 174 32
Softline - Софтлайн 2511 31
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 261 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4652 31
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 90 30
Крок - Croc 1768 29
Cisco Systems 5046 29
Diasoft - Диасофт 754 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
ITQuick - Айтиквик 36 29
Yandex - Яндекс 6749 28
Google LLC 11512 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11438 23
Huawei 3772 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2108 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3171 20
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 315 20
АйТи 1341 19
Red Hat 1287 18
Открытые технологии 695 18
Biocad - Биокад 78 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1595 16
Dell EMC 4991 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 16
Samsung Electronics 10070 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6828 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 43
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 419 38
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 37
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1540 36
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 34
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 122 30
ПГК - Первая грузовая компания 196 30
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 346 30
Силовые машины 108 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 68 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 58 29
Лента - Сеть розничной торговли 1971 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2129 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 408 19
Почта России ПАО 2048 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 313 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 18
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 46 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 31 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 105 16
РЖД - Российские железные дороги 1831 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 551 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - торговая сеть 46 16
Газпром бурение 29 15
ТехноНИКОЛЬ 68 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 16 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 101 15
Восток-Сервис ГК 36 15
Агроэко ГК 21 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 710 13
Газпром ПАО 1289 13
Sokolov - Лакса Трейдинг 35 13
Газпром нефть 575 11
ГПБ - Газпромбанк 1042 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6864 10
Альфа-Банк 1704 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 962 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 406 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10913 156
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3673 80
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4809 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5649 43
Федеральное казначейство России 1689 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4273 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4460 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2454 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2627 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1867 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5241 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3178 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2720 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2927 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2351 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1857 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3191 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1325 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1040 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 879 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1789 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2130 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1155 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 751 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1334 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1328 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 422 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 717 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 770 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 208 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1322 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 310 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 613 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 219 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 270 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 312 6
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 133 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 616 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6202 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 7
Linux Foundation 179 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2688 3
Единая Россия - Политическая партия 287 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 98 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 2
OWASP - Open Web Application Security Project 87 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
OSI - Open Source Initiative 71 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 88 2
WiMAX Forum 68 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 2
ЛДПР 103 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех 126 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Электрокабель 9 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 199 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
OIN - Open Invention Network 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61436 514
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16947 328
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28367 291
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24204 271
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29007 259
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46773 241
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25021 196
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10651 196
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20033 176
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5702 136
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11183 129
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10560 117
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6880 114
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15135 111
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9358 109
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12023 105
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23158 103
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12147 95
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8933 94
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9363 85
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11942 83
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20212 82
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15767 81
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6305 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11173 78
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11291 77
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10262 73
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20894 64
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5429 62
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6357 60
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12028 59
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7346 58
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1571 57
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3291 57
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13662 55
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8184 53
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6018 52
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3583 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23218 51
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 4073 51
Linux OS 9392 135
Microsoft Windows 15262 75
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4780 41
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1084 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3078 37
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 65 33
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 141 31
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4010 30
ITQuick - Jumse 30 29
Oracle Java - язык программирования 2937 28
Microsoft Windows 2000 8661 26
Google Android 13613 26
Intel x86 - архитектура процессора 1773 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1266 23
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 549 23
Microsoft SQL Server 1548 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1234 22
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 745 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 946 20
Новые облачные технологии - МойОфис 684 20
Microsoft Office 3607 20
Oracle СУБД 622 19
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 872 17
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 759 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2213 16
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 986 15
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 532 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4886 14
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 279 14
Apple iOS 7486 14
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 285 14
Microsoft Outlook 1358 13
Microsoft Windows Server 2003 569 13
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 451 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1478 13
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 463 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1313 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 298 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 241 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 237 12
Сивцев Илья 133 41
Шадаев Максут 891 38
Рустамов Рустам 359 36
Натрусов Артем 268 35
Карпов Роман 54 33
Сотин Денис 205 32
Ульянов Николай 93 32
Климов Андрей 64 31
Тятюшев Максим 79 31
Александров Александр 67 30
Семенов Александр 142 30
Чурсин Дмитрий 61 30
Маркова Светлана 32 29
Бурилов Андрей 105 29
Сельдемиров Александр 36 29
Долгов Александр 33 29
Евдокимов Игорь 48 29
Сергеева Наталья 37 29
Спирин Антон 53 29
Гаврилов Евгений 42 29
Ульянычев Матвей 36 29
фон Розен Александр 30 29
Гуренков Михаил 30 29
Булгаков Кирилл 97 29
Иванец Евгений 29 29
Гузовский Денис 68 29
Сазонов Максим 29 29
Стоянов Алексей 41 29
Лукавенко Олег 29 29
Леонов Алексей 76 29
Добровинский Александр 35 29
Путин Владимир 3035 20
Колесов Александр 51 16
Легостаева Светлана 66 16
Замаруев Владимир 25 16
Григоренко Вадим 24 16
Сергеев Сергей 120 16
Демидов Сергей 127 16
Уткин Владислав 20 15
Меркулов Сергей 32 15
Россия - РФ - Российская федерация 137155 614
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41642 171
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51333 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13917 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16693 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16373 53
Европа 21515 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14007 39
Азия - Азиатский регион 5360 26
Германия - Федеративная Республика 12468 25
Казахстан - Республика 5376 24
Украина 7494 24
Беларусь - Белоруссия 5446 21
Россия - СФО - Новосибирск 4103 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13179 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7057 17
Япония 13170 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2796 16
Россия - ПФО - Нижегородская область 1743 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2601 14
Земля - планета Солнечной системы 10241 14
Франция - Французская Республика 7733 13
Европа Восточная 3046 13
Индия - Bharat 5316 13
Южная Корея - Республика 6531 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2811 11
Канада 4812 11
Финляндия - Финляндская Республика 3566 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2935 11
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 858 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2697 10
Китай - Тайвань 3895 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2526 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1490 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3748 8
Бразилия - Федеративная Республика 2310 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 521 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2323 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1175 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2276 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48752 336
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46190 259
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13099 187
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7076 176
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27437 171
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12553 126
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22903 122
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10519 107
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17402 105
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5413 84
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5187 76
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15747 69
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6652 62
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4524 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7611 58
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5406 58
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7167 52
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1991 49
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2843 49
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5538 49
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4813 48
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3650 45
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8083 44
Энергетика - Energy - Energetically 4848 43
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2784 42
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2976 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9290 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9570 39
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7185 39
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2055 36
Кредитование - Сrediting - Заём 6469 36
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5996 36
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1466 36
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5751 36
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2112 35
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность 5805 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5748 35
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3848 33
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6420 33
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 877 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1658 8
TAdviser - Центр выбора технологий 375 7
Мобильные системы 115 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Известия ИД 579 4
CNews Журнал 166 4
CNews - ZOOM.CNews 1818 4
Ведомости 853 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 849 3
N+1 - Издание 150 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 2
BleepingComputer - Издание 296 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 605 2
AP - Associated Press 1995 2
Fortune 203 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 2
Госрасходы - портал 67 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 2
ZDnet 598 2
FT - Financial Times 1201 2
Computer.Tradeshow.Ru 57 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 2
The Register - The Register Hardware 1472 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
Forbes - Форбс 741 1
WikiLeaks 117 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 111 1
Wikipedia - Википедия 464 1
ComNews - Медиа-бизнес 105 1
ITHome 32 1
Bloomberg 1218 1
IDG - International Data Group 99 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 89 1
Tom’s Hardware 327 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7854 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2974 47
IDC - International Data Corporation 4889 30
Gartner - Гартнер 3522 29
CNews Инновация года - награда 109 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 299 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 576 4
Forrester Research 819 4
Juniper Research 516 3
Moody's Investors Service 135 2
Cybersecurity Ventures 8 2
Forrester Wave 45 2
A2:Research 9 2
BCG - Boston Consulting Group 105 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 319 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
In-Stat 115 1
IHS Infonetics Research 102 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
TAdviser IT Prize 6 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
MIT Operations Research Center 1 1
CNews Рынок ИТ-услуг 161 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 210 1
S&P 500 556 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fortune Global 100 140 1
Comparitech 5 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
IDC Financial Insights 10 1
Медиалогия 21 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 1
RiskIQ 9 1
Markets&Markets Research 110 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
РАН - Российская академия наук 1795 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1433 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 31 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 835 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 135 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 765 11
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 145 7
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 69 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 550 6
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 5
ТГУ - Томский государственный университет 159 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 910 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 159 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 286 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 68 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 3
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 10 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 145 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 90 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 2
МЭИ - Московский энергетический институт 125 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 63 2
Информзащита Учебный центр 38 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 45 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 41 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 395 2
SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Национальный Фонд Исследований и Развития Финляндии 2 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз 30 2
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 29 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1019 38
CNews FORUM Кейсы 205 31
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1938 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2313 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1178 9
CNews AWARDS - награда 461 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 538 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 5
День молодёжи - 27 июня 753 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 4
Электронное государство XXI века 32 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 124 2
Единый день голосования 127 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Национальная банковская премия 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
МТС Телеком Идея 52 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Международный женский день - 8 марта 321 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Ленинская премия 10 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 78 1
Oracle OpenWorld 65 1
VMworld 29 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 367 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
CeBIT 611 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1295447, в очереди разбора - 800882.
Создано именных указателей - 149618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024