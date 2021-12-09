Системное программное обеспечение System software Базовое ПО
- Операционные системы
- Средства виртуализации
- Средства разработки
- Системы управления базами данных
- Средства ИБ (СКЗИ, СЗИ)
- Встроенное ПО (firmware)
"Российская системная разработка — океан или внутреннее море?" Иван Панченко, Заместитель генерального директора, Postgres Professional, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
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Астра Линукс, Илья Сивцев
оняли. Как бы вы ни старались удачно провести внедрение своего продукта, в нашем случае это базовое системное ПО — операционка, все равно придется заниматься всей инфраструктурой заказчика и за
|09.12.2021
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ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы методологии разработки безопасного системного программного обеспечения
ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы формируемой с их участием методологии разработки безопасного системного ПО. Актуальность методологии подтверждается тем, что разработка безопасного системного ПО, на основе которого строятся отечественные сертифицированные средства защиты информац
|30.09.2019
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Владимир Рахтеенко, CUSTIS: «Для решения проблем бизнеса проектирование изменений и системный подход не менее важны, чем технологии»
го управления обойтись одними ИТ-инструментами не получится в силу сложности социальных процессов. На мой взгляд, для решения комплексных проблем любого бизнеса компетенции проектирования изменений и системный подход не менее важны, чем современные технологии. CNews: О каких проблемах бизнеса вы говорите? Владимир Рахтеенко: Во-первых, за последние годы в комплексных проектах цифровизации,
|02.06.2010
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Судьба российской электроники и системного ПО: жаркий спор представителей госсектора. ВИДЕО
ации в госсекторе», проведенной агентством CNews Conferences и группой компаний «Армада», не смогли прийти к общему мнению о том, нужно ли производить высокотехнологичное оборудование и разрабатывать системное ПО в России. По одну сторону баррикад оказались регулятор отрасли Минкомсвязи и «Ростехнологии», с другой – Центробанк со своим видением ситуации. Леонид Ухлинов, генеральный директор
|29.01.2010
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Paragon Software подвела итоги года в сегменте системного ПО
Компания Paragon Software, разработчик программных решений и технологий для управления и сохранности данных, представила предварительные итоги года по решениям в области системного ПО, разрабатываемого подразделением System Utilities Division. Отчет компании отражает совокупное состояние дел на всех международных рынках, а также результаты деятельности и динами
|03.04.2007
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Внедряем "1С:Предприятие": советы по выбору системного ПО
ование терминального сервера. Однако нужно иметь в виду, что критичность грамотно и профессионально выполненных работ по настройке всех компонентов в единый комплекс возрастает многократно. Требуемое системное ПО Как уже упоминалось, при внедрении решений на платформе "1С: Предприятие" следует использовать определенное системное ПО. Среди основных программных продуктов необходимо выд
|19.04.2002
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5 комплексных решений для банковской сферы портированы на платформу Intel Itanium
оздании банковских программных продуктов для архитектур "клиент/сервер" и "хост/терминал") перенесла на платформу Intel Itanium систему автоматизации банковско-филиальной деятельности "БИСквит" (стек системного ПО: ОС HP-UX11i, СУБД Progress). В настоящее время проведено уже свыше 190 инсталляций системы "БИСквит". Среди клиентов компании "БИС" - Автобанк, Гута Банк, банк "Каспийский", Росс
Системное программное обеспечение и организации, системы, технологии, персоны:
|Сивцев Илья 133 41
|Шадаев Максут 891 38
|Рустамов Рустам 359 36
|Натрусов Артем 268 35
|Карпов Роман 54 33
|Сотин Денис 205 32
|Ульянов Николай 93 32
|Климов Андрей 64 31
|Тятюшев Максим 79 31
|Александров Александр 67 30
|Семенов Александр 142 30
|Чурсин Дмитрий 61 30
|Маркова Светлана 32 29
|Бурилов Андрей 105 29
|Сельдемиров Александр 36 29
|Долгов Александр 33 29
|Евдокимов Игорь 48 29
|Сергеева Наталья 37 29
|Спирин Антон 53 29
|Гаврилов Евгений 42 29
|Ульянычев Матвей 36 29
|фон Розен Александр 30 29
|Гуренков Михаил 30 29
|Булгаков Кирилл 97 29
|Иванец Евгений 29 29
|Гузовский Денис 68 29
|Сазонов Максим 29 29
|Стоянов Алексей 41 29
|Лукавенко Олег 29 29
|Леонов Алексей 76 29
|Добровинский Александр 35 29
|Путин Владимир 3035 20
|Колесов Александр 51 16
|Легостаева Светлана 66 16
|Замаруев Владимир 25 16
|Григоренко Вадим 24 16
|Сергеев Сергей 120 16
|Демидов Сергей 127 16
|Уткин Владислав 20 15
|Меркулов Сергей 32 15
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