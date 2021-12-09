Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО

Астра Линукс, Илья Сивцев оняли. Как бы вы ни старались удачно провести внедрение своего продукта, в нашем случае это базовое системное ПО — операционка, все равно придется заниматься всей инфраструктурой заказчика и за

ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы методологии разработки безопасного системного программного обеспечения ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы формируемой с их участием методологии разработки безопасного системного ПО. Актуальность методологии подтверждается тем, что разработка безопасного системного ПО, на основе которого строятся отечественные сертифицированные средства защиты информац

Владимир Рахтеенко, CUSTIS: «Для решения проблем бизнеса проектирование изменений и системный подход не менее важны, чем технологии» го управления обойтись одними ИТ-инструментами не получится в силу сложности социальных процессов. На мой взгляд, для решения комплексных проблем любого бизнеса компетенции проектирования изменений и системный подход не менее важны, чем современные технологии. CNews: О каких проблемах бизнеса вы говорите? Владимир Рахтеенко: Во-первых, за последние годы в комплексных проектах цифровизации,

Судьба российской электроники и системного ПО: жаркий спор представителей госсектора. ВИДЕО ации в госсекторе», проведенной агентством CNews Conferences и группой компаний «Армада», не смогли прийти к общему мнению о том, нужно ли производить высокотехнологичное оборудование и разрабатывать системное ПО в России. По одну сторону баррикад оказались регулятор отрасли Минкомсвязи и «Ростехнологии», с другой – Центробанк со своим видением ситуации. Леонид Ухлинов, генеральный директор

Paragon Software подвела итоги года в сегменте системного ПО Компания Paragon Software, разработчик программных решений и технологий для управления и сохранности данных, представила предварительные итоги года по решениям в области системного ПО, разрабатываемого подразделением System Utilities Division. Отчет компании отражает совокупное состояние дел на всех международных рынках, а также результаты деятельности и динами

Внедряем "1С:Предприятие": советы по выбору системного ПО ование терминального сервера. Однако нужно иметь в виду, что критичность грамотно и профессионально выполненных работ по настройке всех компонентов в единый комплекс возрастает многократно. Требуемое системное ПО Как уже упоминалось, при внедрении решений на платформе "1С: Предприятие" следует использовать определенное системное ПО. Среди основных программных продуктов необходимо выд