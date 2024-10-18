Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ

Группа компаний Mont заключила соглашение с АО «НППКТ», разработчиком защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автоматизированных систем предприятий. Продукты НППКТ соответствуют всем требованиям для развертывания на объектах критической инфраструктуры и работы с чувствительными данными. Об этом CNews сообщили представители Mont.

В линейку «НППКТ» входят операционные системы общего назначения «ОСнова» и «Стрелец», а также СУБД «Лира-Р».

ОС «ОСнова» базируется на Linux и имеет актуальное ядро LTS 6.6. ОС обеспечивает безопасную работу с конфиденциальными и персональными данными, а также имеет версии, предназначенные для сервера и для комфортной повседневной работы в открытых контурах. Операционная система обладает сертификатом ФСТЭК по четвертому классу защиты систем типа «А» и сертификатом Министерства обороны России.

«ОСнова» получила широкое распространение на рынке за счет демократичных цен, удобства использования и качественной техподдержке. На сегодняшний день ОС работает в таких структурах, как Министерство сельского хозяйства России, ГАС «Правосудие», школах, ВУЗах, больницах и администрациях в 86 регионах России.

ОС «Стрелец» разработана для построения систем, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну (сертификат ФСТЭК по второму классу защиты ИТ и Минобороны). Пользователь получает доступ к ОС с уже встроенным пакетом программ для работы с документами, таблицами, презентациями и мультимедийными файлами. В системе также есть предустановленный почтовый сервер, веб-браузер и мессенджер. Кроме того, «Стрелец» обеспечивает интеграцию с электронными сертификатами «Рутокен» и «КриптоПро».

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность
Облака

СУБД «Лира-Р» – реляционная система управления базами данных, созданная на базе PostgreSQL с открытым исходным кодом, для работы с конфиденциальными данными. Решение адаптировано под российские требования безопасности – обеспечена поддержка средств аутентификации, в том числе по алгоритму ГОСТ Р.34.11-2012, а также СУБД имеет в своем составе средства доступа к таблицам MSSQL, MySQL, Oracle.

«Благодаря нашему сотрудничеству Mont сможет предложить своим партнерам передовые решения для защиты информации и обеспечения устойчивой работы их автоматизированных систем, что актуально в условиях повышенного внимания к вопросам кибербезопасности. Все продукты АО «НППКТ» включены в реестр отечественного ПО Минцифры России и могут использоваться в проектах с критической инфраструктурой», – сказал технический директор АО «НППКТ» Сергей Мясников.

«Флагманская линейка АО «НППКТ» займет важную нишу в нашем портфеле. Системное ПО, полностью соответствующее всем требованиям безопасности и законодательства в России, будет востребовано во многих секторах экономики и проектах импортозамещения, в том числе связанных с чувствительными данными», – отметил Александр Сахаров, специалист по работе с новыми вендорами в Mont.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка

Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp*

Затоплены шахты, добывающие 90% мирового сверхчистого кварца, необходимого для производства микроэлектроники

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: