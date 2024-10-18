Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ

Группа компаний Mont заключила соглашение с АО «НППКТ», разработчиком защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автоматизированных систем предприятий. Продукты НППКТ соответствуют всем требованиям для развертывания на объектах критической инфраструктуры и работы с чувствительными данными. Об этом CNews сообщили представители Mont.

В линейку «НППКТ» входят операционные системы общего назначения «ОСнова» и «Стрелец», а также СУБД «Лира-Р».

ОС «ОСнова» базируется на Linux и имеет актуальное ядро LTS 6.6. ОС обеспечивает безопасную работу с конфиденциальными и персональными данными, а также имеет версии, предназначенные для сервера и для комфортной повседневной работы в открытых контурах. Операционная система обладает сертификатом ФСТЭК по четвертому классу защиты систем типа «А» и сертификатом Министерства обороны России.

«ОСнова» получила широкое распространение на рынке за счет демократичных цен, удобства использования и качественной техподдержке. На сегодняшний день ОС работает в таких структурах, как Министерство сельского хозяйства России, ГАС «Правосудие», школах, ВУЗах, больницах и администрациях в 86 регионах России.

ОС «Стрелец» разработана для построения систем, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну (сертификат ФСТЭК по второму классу защиты ИТ и Минобороны). Пользователь получает доступ к ОС с уже встроенным пакетом программ для работы с документами, таблицами, презентациями и мультимедийными файлами. В системе также есть предустановленный почтовый сервер, веб-браузер и мессенджер. Кроме того, «Стрелец» обеспечивает интеграцию с электронными сертификатами «Рутокен» и «КриптоПро».

СУБД «Лира-Р» – реляционная система управления базами данных, созданная на базе PostgreSQL с открытым исходным кодом, для работы с конфиденциальными данными. Решение адаптировано под российские требования безопасности – обеспечена поддержка средств аутентификации, в том числе по алгоритму ГОСТ Р.34.11-2012, а также СУБД имеет в своем составе средства доступа к таблицам MSSQL, MySQL, Oracle.

«Благодаря нашему сотрудничеству Mont сможет предложить своим партнерам передовые решения для защиты информации и обеспечения устойчивой работы их автоматизированных систем, что актуально в условиях повышенного внимания к вопросам кибербезопасности. Все продукты АО «НППКТ» включены в реестр отечественного ПО Минцифры России и могут использоваться в проектах с критической инфраструктурой», – сказал технический директор АО «НППКТ» Сергей Мясников.

«Флагманская линейка АО «НППКТ» займет важную нишу в нашем портфеле. Системное ПО, полностью соответствующее всем требованиям безопасности и законодательства в России, будет востребовано во многих секторах экономики и проектах импортозамещения, в том числе связанных с чувствительными данными», – отметил Александр Сахаров, специалист по работе с новыми вендорами в Mont.