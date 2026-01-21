Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сахаров Александр
СОБЫТИЯ
Сахаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Андрей 115 46
|Аксаков Анатолий 159 45
|Онищенко Владислав 98 45
|Белоусов Максим 109 43
|Волков Никита 80 42
|Натрусов Артем 312 42
|Шадаев Максут 1157 42
|Чаркин Евгений 314 42
|Шипов Савва 102 42
|Клепиков Алексей 121 42
|Иванов Алексей 153 42
|Евраев Михаил 264 42
|Фомичев Олег 139 42
|Гимранов Ринат 125 42
|Козырев Алексей 326 42
|Ермолаев Артем 379 42
|Абакумов Евгений 224 37
|Сотин Денис 216 32
|Лигачев Глеб 105 32
|Нестеров Алексей 172 31
|Ульянов Николай 162 25
|Козак Николай 189 25
|Казарин Станислав 175 22
|Демидов Сергей 128 22
|Прохорова Алла 65 22
|Дьяченко Валерий 96 22
|Семенихин Игорь 56 21
|Батай Илья 59 21
|Агапкин Алексей 39 20
|Урусов Виктор 150 20
|Трофимова Людмила 50 20
|Урьяс Вадим 98 20
|Егоров Владимир 87 20
|Соловьев Алексей 93 20
|Смык Виталий 46 19
|Емелин Александр 45 19
|Портной Михаил 42 19
|Москальков Дмитрий 43 19
|Сороченков Алексей 42 19
|Горчаков Денис 48 19
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
