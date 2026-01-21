Разделы

Сахаров Александр


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Группа компаний Mont добавила в линейку первый отечественный графический редактор AliveColors 1
21.11.2025 «СберСервис» и «Диасофт» интегрировали экосистему Digital Q и GigaARPA 1
14.11.2025 «Билайн Big Data & AI» и «Диасофт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ-решений на базе ИИ для российского и международного рынков 1
10.11.2025 «Диасофт» избавил программистов от технического болота: разработка ускорилась втрое 1
30.10.2025 Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт» 1
08.10.2025 «Диасофт» и «Бизматика-Консалтинг» подписали меморандум о сотрудничестве 1
17.07.2025 Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNewsMarket 1
14.07.2025 BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт» 1
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
03.06.2025 «Береста РК» и «Диасофт» объявили о технологическом сотрудничестве 1
02.06.2025 «ТерраЛинк» и «Диасофт» подписали меморандум о партнерстве 1
05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 1
15.04.2025 Компании IBS и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.02.2025 Mont и «Потенциал» начнут продвигать цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox 1
07.02.2025 Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций 1
25.12.2024 ГК Mont включила в линейку решений для автоматизации платформу DocTrix 1
20.12.2024 Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
18.10.2024 Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ 1
17.10.2024 «Р7-Офис» и «Диасофт» подписали меморандум о сотрудничестве 1
16.10.2024 «Диасофт» и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2024 MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.08.2024 «СКБ Контур» и Mont объявили о начале сотрудничества 1
26.08.2024 Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro» 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
02.04.2024 «Диасофт» планирует за ближайшие 5 лет привлечь более 100 партнеров 1
04.03.2024 MONT расширил продуктовый портфель импортонезависимых решений для автоматизации бизнеса 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
Публикаций - 88, упоминаний - 95

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 39
9067 33
Diasoft - Диасофт 1042 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14434 30
Schneider Electric 592 23
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 20
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 20
Центр2М - Center2М 67 19
Газинформсервис - ГИС 420 19
Ситилабс 44 19
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 393 19
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 19
Rimini Street 77 19
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 19
Schneider Electric Secure Power 65 19
Такском - Taxcom 245 19
МегаФон 10005 17
Ланит Интеграция 213 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 12
Hoff Tech - Хофф Тех 45 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 11
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 10
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 10
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 10
UIPath 108 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 10
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 10
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
Сбер - СберБизнес Софт 89 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 115 9
Аусферр ИТЦ 44 9
R-Vision - Р-Вижн 219 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 655 9
Polymedia - Полимедиа 156 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 44
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 44
РЖД - Российские железные дороги 2010 42
Ингосстрах СПАО 453 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 42
Сургутнефтегаз - СНГ 280 42
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 34
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 32
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 30
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 872 24
Абсолют Банк 241 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 22
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 22
ГПБ - Газпромбанк 1182 21
Альфа-Банк 1880 20
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 547 20
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 19
OKS Group 51 19
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 17
Почта России ПАО 2257 17
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 263 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 15
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 14
ПСБ - Промсвязьбанк 906 14
МКБ - Московский кредитный банк 618 13
Транснефть 324 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 12
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 12
Альфа-Капитал УК 139 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 12
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 45
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 45
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 44
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 42
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3553 37
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3485 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 15
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 11
Федеральное казначейство России 1879 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1906 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 5
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4984 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 256 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Росвоенипотека ФГКУ 5 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3118 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 10
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 67
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31889 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 42
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7313 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 35
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 27
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 24
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 23
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6175 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 20
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1526 20
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 19
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 19
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 19
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 15
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3726 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 12
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 854 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 10
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 10
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 10
НКТ - Р7-Офис 484 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 956 19
1С:ERP Управление предприятием 727 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 19
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 385 18
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Новые облачные технологии - МойОфис 903 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 9
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 86 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 109 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 9
НКТ - Р7-графика 46 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 417 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 9
Протек - Здравсити 29 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 874 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 677 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 425 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
БИС - ITQuick - Jumse 51 4
Сбер - Sberworks 6 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Linux OS 10973 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 217 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 220 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 63 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1344 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 2
Oracle Java - язык программирования 3340 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 2
Попов Андрей 115 46
Аксаков Анатолий 159 45
Онищенко Владислав 98 45
Белоусов Максим 109 43
Волков Никита 80 42
Натрусов Артем 312 42
Шадаев Максут 1157 42
Чаркин Евгений 314 42
Шипов Савва 102 42
Клепиков Алексей 121 42
Иванов Алексей 153 42
Евраев Михаил 264 42
Фомичев Олег 139 42
Гимранов Ринат 125 42
Козырев Алексей 326 42
Ермолаев Артем 379 42
Абакумов Евгений 224 37
Сотин Денис 216 32
Лигачев Глеб 105 32
Нестеров Алексей 172 31
Ульянов Николай 162 25
Козак Николай 189 25
Казарин Станислав 175 22
Демидов Сергей 128 22
Прохорова Алла 65 22
Дьяченко Валерий 96 22
Семенихин Игорь 56 21
Батай Илья 59 21
Агапкин Алексей 39 20
Урусов Виктор 150 20
Трофимова Людмила 50 20
Урьяс Вадим 98 20
Егоров Владимир 87 20
Соловьев Алексей 93 20
Смык Виталий 46 19
Емелин Александр 45 19
Портной Михаил 42 19
Москальков Дмитрий 43 19
Сороченков Алексей 42 19
Горчаков Денис 48 19
Россия - РФ - Российская федерация 157792 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45965 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 25
Европа Восточная 3123 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 19
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 888 5
Европа 24658 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1010 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 266 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин 23 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Германия - Федеративная Республика 12949 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 1
Узбекистан - Республика 1880 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 893 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1028 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 697 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 485 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 66
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 22
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 22
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 19
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 266 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10384 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 15
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 10
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 10
Экономический эффект 1217 9
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 441 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 5
Энергетика - Energy - Energetically 5528 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 4
Черкизон - Черкизовский рынок 165 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1758 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 228 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3183 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
New retail 2 1
ComputerWorld 144 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Серебряный дождь 12 1
Банковское обозрение 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Агентство цифрового аудита SDI360 6 1
Gartner - Гартнер 3615 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
РАН - Российская академия наук 2022 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 7
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 45
CNews AWARDS - награда 556 43
CNews Баттл 71 19
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 4
ИнфоКом 118 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
