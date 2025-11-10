«Диасофт» избавил программистов от технического болота: разработка ускорилась втрое

Компания «Диасофт» решила главную проблему ИT-индустрии – программисты тратили 85% времени не на создание нового кода, а на исправление багов и доработки. Теперь благодаря платформам экосистемы Digital Q половина их рабочего дня уходит на инновации, а трудоемкость сократилась в три раза. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Раньше разработчики проводили 85% рабочего времени в «техническом болоте» – исправляли баги, дорабатывали существующий код и занимались проектированием. На создание реально нового функционала оставалось всего 15% времени. Теперь благодаря платформенному подходу ситуация кардинально изменилась: половина времени уходит на разработку новых возможностей продукта. Для компаний это означает потенциальную экономию до 60-70% бюджета на разработку или возможность в три раза быстрее выводить продукты на рынок при тех же затратах.

«Мы столкнулись с парадоксом: компании нанимают разработчиков для создания инноваций, но фактически те тратят большую часть времени на рутину – управление архитектурными стандартами, контроль производительности, информационную безопасность, логирование. Low-code платформы нового поколения берут всю эту техническую обвязку на себя», — сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».

Ключевое отличие Digital Q от предшественников – микросервисная архитектура вместо монолитной. Старые low-code платформы вызывали скептицизм из-за зависимости от поставщика и проблем с масштабированием. Новое поколение решений эти проблемы устраняет. Платформа объединяет работу аналитиков и разработчиков в едином пространстве: аналитики проектируют логическую архитектуру визуально, а система автоматически формирует микросервисную обвязку, публикует код, генерирует документацию и контракты, проверяет юнит-тестами. Разработчики затем усложняют готовый код, добавляя специфичную бизнес-логику.

Фронтенд генерируется автоматически на базе Angular и React. Результат получается адаптивным под разные экраны, омниканальным и в едином дизайне. Это решает проблему, когда разные команды по-разному реализуют интерфейсы. Для управления проектами «Диасофт» создал собственные решения Digital Q.Task&Teams и Digital Q.PM – полноценную замену западных Jira и MS Project.

«Добавление больших языковых моделей в этот конвейер усиливает эффект. Senior-разработчики решают с помощью LLM задачи, которые раньше поручали junior-специалистам, дорабатывая детали вручную. По сути, они становятся "дирижерами" – фокусируются на сложных задачах, делегируя рутину искусственному интеллекту. Комбинация LLM и low-code платформ сокращает трудоемкость в три раза», – сказал Александр Сахаров. При этом встроенные в платформу политики безопасности, правила масштабируемости и архитектурные стандарты не дают нарушить требования при автогенерации кода через искусственный интеллект.

Решение на базе Digital Q полностью отчуждаемо – любая ИT-компания может использовать готовый конвейер разработки для своих систем. По словам представителей «Диасофт», такой подход соответствует новым стандартам российской ИT-индустрии и позволяет создавать продукты с высоким уровнем качества в современной микросервисной архитектуре.