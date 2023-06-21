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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Office EPM Microsoft Office Enterprise Project Management Microsoft Project MS Project

Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project


21.06.2023 Timetta заменила MS Project

авления проектами (или EPM — Enterprise Project Management). Решение Timetta несколько лет существовало в симбиозе с продуктом Microsoft. Менеджеры формировали структуру проекта и календарные планы в MS Project, а в Timetta управляли ресурсами и финансами, анализировали фактические и прогнозные показатели. 2022 год с его международными санкциям вынудил российского разработчика расширить фун
05.06.2023 Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях

Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика
24.06.2022 Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server

омент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков

18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний, менеджеров проектов и экономистов, так и для команды разработчиков.

01.03.2017 Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online

Компания Softline ввела в промышленную эксплуатацию Microsoft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline. Для управления проектами и планировани
15.12.2016 «Вест Концепт» внедрил инфосистему на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении PMI

Компания «Вест Концепт» объявила о завершении проекта по развертыванию системы на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении Project Management Institute (PMI). Петерб
16.11.2016 Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера»

Компания Conteq внедряет в петербургском офисе группы компаний «Пионер» систему управления проектами на базе Microsoft Project. Об этом CNews сообщили в Conteq. Основным направлением деятельности «Пионера» является реализация сложных многоступенчатых девелоперских проектов. Для выстраивания системы уп
23.09.2016 Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online

Компания Conteq приступила к реализации проекта по автоматизации процесса управления проектами и ресурсами на базе Microsoft Project Online в компании Zodiac Interactive. Об этом CNews сообщили в Conteq. Zodiac Interactive является разработчиком комплексных интегрированных решений в области интерактивного т
21.01.2016 Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ

Softline объявила о завершении пилотного проекта по внедрению системы управления проектами на базе Microsoft Project Server 2013 во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Решение

22.06.2015 Microsoft Project помогает сотрудникам «Микрорайон «Кантри» управлять строительством

ия, отчетности и интеграции с программой «1С:Бухгалтерия». Затем был составлен комплект эксплуатационной документации и актуализирован регламент управления проектом. Как отмечается, внедрение решений Microsoft Project для координации работы по проектам и ведения единого календарно-сетевого графика, Microsoft SharePoint в качестве платформы для совместной работы и SQL Server для управления б
10.12.2012 Softline оптимизировала систему управления проектной деятельностью «Межрегионэнергогаза»

икновению ошибок в функционировании системы календарного планирования и контроля, входящей в состав Microsoft Project Server 2010. Руководству «Межрегионэнергогаза» для контроля исполнения прое
15.11.2011 PM Expert представил новую линейку курсов по Microsoft Project 2010

руппу «Армада», готова представить слушателям серию курсов по управлению проектами с использованием Microsoft Project 2010. Новые тренинги позволят слушателям получить конкретные навыки работы

19.04.2010 Microsoft выпустила RTM-версии Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010

Компания Microsoft объявила о выходе RTM-версий Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010. Это означает, что в разработке продуктов достигнут завершающий этап и финальная сборка Microsoft Office 2010 отправлена в производство. Первыми опробовать Office 2010 смогут корпо
23.03.2010 Российские заказчики оценивают возможности Microsoft Project 2010: бета-тест

вления проектами, объединив специалистов по данному направлению и рассказав о новой версии продукта Microsoft Project 2010. В рамках мероприятия был также представлен опыт внедрений текущей вер
25.12.2009 «Вест Концепт» автоматизирует управление проектами в ГК «Пионер» на базе решения Microsoft

ст Концепт» приступили к внедрению автоматизированной системы управления проектами на базе продукта Microsoft Project Server 2007 в ГК «Пионер». Этот проект явился очередным этапом реализации п
12.11.2007 PM Expert внедрила Microsoft Office Project 2007 в ВТБ 24

щая в группу ИТ-компаний «Армада», провела в банке ВТБ 24 одно из первых в России внедрений системы Microsoft Office Project 2007. На сегодняшний день система запущена банком в опытную эксплуат
18.09.2007 «Инталев» выпустил ПМК для управления проектами

ысить эффективность и прозрачность своей проектной деятельности. В основу продукта вошли технологии MS Project и собственные разработки для интеграции проектной деятельности в единую систему уп
27.04.2007 RealTimeTracker v.2 рассчитает рабочее время сотрудников

В компании «Богданов и Партнёры» разработана бета-версия программы RealTimeTracker для работы в Microsoft Project 2007, предназначенной для поминутного учёта рабочего времени сотрудников, з
25.01.2007 Рынок PPM стал лакомым куском для крупных компаний

базы Microsoft. Одно из ключевых решений в этой связи — интеграция продуктов с различными версиями MS Project. Одной из первых по этому пути пошла компания Planview, несколько лет назад выпуст
23.01.2007 Вышел Microsoft Project 2007

устила новую версию семейства Microsoft Office 2007, в рамках которого вышли новые версии продуктов Microsoft Project 2007. Как и в предыдущей версии, линейка Microsoft Project 2007 вклю
26.10.2006 "Синема Парк" внедряет КСУП на базе Microsoft

ботана информационная система с учетом ролей участников проектов, отраженных в системе безопасности Microsoft Project Server; освоена оценка, анализ и моделирование портфеля проектов в Micro
19.06.2006 Sofline внедрил Microsoft Enterprise Project Management в "Реалтэкс"

но-строительной компании «Реалтэкс». В результате внедрения решения, кроме стандартных возможностей Microsoft Project, была реализована система финансового учета, которая позволяет осуществлять
23.05.2006 Assignments Clean-up: утилита для Microsoft Project

Российские программисты разработали новую утилиту для работы в Microsoft Project — одном из приложений пакета Microsoft Office. Новая утилита предназначена

31.05.2005 Gartner определила плюсы и минусы Microsoft EPM

Как сообщает Gartner в отчете Microsoft Office Project 2003: Project and Portfolio Management Applications, решение Microso
25.04.2005 Определена десятка популярных учебных курсов на CNews

дология PMI для управления проектами Основы IT Infrastructure Library (ITIL) Управление проектами в Microsoft Project 2000/2002/2003 Практические методы эффективного управления рисками, изменен
27.01.2005 «Мегарос менеджмент»: система управления проектами MS Project за 45 дней

у нашей компании статуса сертифицированного партнера Microsoft с компетенцией Information Worker». «Microsoft Project уже использовался отдельными менеджерами нашего холдинга для управления нек
27.09.2004 MS Office Project + «1C: Предприятие»: новое оружие проектного бизнеса

перь сложно. Лишь с внедрением специализированной системы управления проектами, построенной на базе Microsoft Project, удалось заметно поднять эффективность планирования и контроля над текущими
01.06.2004 Microsoft Office Project 2003 вышел на корпоративный уровень

ние будет остановлено. Возможность наглядной оценки выполнимости проекта, благодаря используемому в Microsoft Project 2003 методу освоенного объема, позволяет уже на ранних стадиях выполнения п
23.06.2003 “Verysell Проекты” помогает реформировать РАО ЕЭС России

Компания “Verysell Проекты” завершила пилотное внедрение системы управления проектами на базе Microsoft Project Server в дочернем подразделении РАО ЕЭС России - ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС”. Внедрени
06.06.2003 Microsoft выпускает Microsoft Office Project 2003

сообщила о выпуске новейшего релиза своего пакета Microsoft Office Project 2003. Продукты из линии Microsoft Project 2003 интегрируются в инструментарий Microsoft Office, объединяя тем самым в
16.10.2002 Вышла русская версия Microsoft Project 2002

Новые решения и инструменты Microsoft Project 2002 позволят руководителям, менеджерам и администраторам контролировать ра
17.07.2002 Microsoft отправляет в производство русскую версию программного продукта Microsoft Project 2002

ня представительство Microsoft объявило о том, что сегодня отправлена в производство русская версия Microsoft Project 2002 - следующего поколения программного обеспечения для управления проекта
09.07.2002 Через три недели в Сочи будут учить управлять IT-проектами

ичия. Деловая игра - моделирование проекта, анализ и управление рисками. Пакет управления проектами MS Project Систематизация знаний: общие характеристики MS Project, "Треугольник проект
08.01.2002 Primavera представила новую версию Primavera Enterprise

ортативного компьютера под управлением операционной системы Palm OS на удаленных площадках. Связь с Microsoft Project 2000: Позволяет импортировать и экспортировать данные проектов в/из Micr
29.10.1999 Обнаружен вирус Corner - первый макро вирус для MS Project

ютерного макро вируса Macro.Office.Corner, способного заражать файлы известного офисного приложения Microsoft Project. Corner является многоплатформенным макро вирусом, заражающим как файлы фор

Публикаций - 233, упоминаний - 373

Microsoft Office EPM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24320 132
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Docsvision - ДоксВижн 996 17
Oracle Corporation 6591 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 816 15
SAP SE 5187 12
Softline - Софтлайн 2556 12
Вест Концепт - West Concept 61 12
PM Expert 113 11
Directum - Директум 1048 10
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 10
IBM - International Business Machines Corp 9388 8
Atlassian 109 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 979 6
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 17 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2112 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4681 6
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 10 5
Системы документооборота 492 5
InterTrust - ИнтерТраст 328 5
Инталев - Intalev 273 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 582 4
OpenText 206 4
Корус Консалтинг ГК 1186 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 530 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 637 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1169 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 993 4
TerraLink - ТерраЛинк 277 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 4
Qbix - Кьюбикс Лабс - Кубикс 8 3
Ростелеком 9400 3
Autodesk 599 3
HP Inc. 5652 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1196 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 16 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 3
АйТи 1344 3
МегаФон 8259 3
Газпром ПАО 1303 7
Пионер ГК 9 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 405 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 478 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 3
LinkedIn 621 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 537 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 462 3
ВТБ - ВТБ24 664 3
Лента - Сеть розничной торговли 1998 3
Роснефть НК - нефтяная компания 507 2
Богданов и Партнёры 2 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 148 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 264 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 422 2
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 44 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 423 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 22 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2721 2
eBay Inc 1611 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 245 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6901 2
Россети Ленэнерго 1700 2
РЖД - Российские железные дороги 1836 2
Транснефть 295 2
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 28 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 117 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 17 1
AstraZeneca - АстраЗенека 52 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 6 1
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 6 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 66 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11001 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5685 5
Федеральное казначейство России 1712 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5265 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 111 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2637 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1809 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4827 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1875 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3013 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 147 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 11 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 56 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 259 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 305 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4497 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3718 2
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2494 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 616 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1439 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 79 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1824 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 393 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 89 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 87 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 169 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3207 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2372 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2894 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 357 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2945 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 885 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 6
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Аль-Каида - террористическая организация 67 1
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Microsoft Outlook 1361 17
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Microsoft Windows XP 2548 10
Microsoft Office 2007 238 9
Microsoft Dynamics 1170 9
Microsoft Windows 2000 8661 9
Microsoft Office Word 744 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1001 8
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 47 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1931 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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