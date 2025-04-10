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ITLand Group АйТиЛенд Софт
ITLand - российский разработчик программного обеспечения (линейки программных продуктов «1С:РМ Управление проектами» ) и интегратор комплексных решений для управления заказами, проектами, ресурсами и финансами. Компания основана в 2004 году. Компания представлена в Москве и Санкт-Петербурге. С 2005 года ITLand проводит семинары, тренинги и круглые столы для руководителей и специалистов проектного бизнеса.
ITLand Group и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8366 15
|Directum - Директум 1108 1
|РТСофт - RTSoft 91 1
|Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 17 1
|Telegram Group 2118 1
|1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 1
|Морская техника НПП 2 1
|Аконит НПО 15 1
|Sulzer - Sulzer Chemtech - Сплитекс - Зульцер Хемтех 5 1
|Федеральное казначейство России 1799 4
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11904 1
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