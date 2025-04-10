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ITLand Group АйТиЛенд Софт

ITLand Group - АйТиЛенд Софт

ITLand - российский разработчик программного обеспечения (линейки программных продуктов «1С:РМ Управление проектами» ) и интегратор комплексных решений для управления заказами, проектами, ресурсами и финансами. Компания основана в 2004 году. Компания представлена в Москве и Санкт-Петербурге. С 2005 года ITLand проводит семинары, тренинги и круглые столы для руководителей и специалистов проектного бизнеса.


10.04.2025 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 1
26.09.2024 Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 1
02.07.2024 ITLand внедрила «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» в «Рост» 1
01.07.2024 ITLand опубликовала на «Маркет Битрикс24» новую версию приложения «Табель. Учет рабочего времени по проектам» 1
18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ» 1
01.11.2023 Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации 1
06.03.2023 Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности 1
24.01.2023 ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24» 1
20.06.2022 В ГК «РТсофт» внедрена автоматизированная система управления проектами на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» 1
03.06.2022 «1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой» от компании ITLand и фирмы «1С» стало доступно в облаке 1
01.06.2022 ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО 1
11.04.2022 ITLand и фирма «1С» выпустили новый программный продукт «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 1
04.07.2011 «Дирекция кино» внедрила ERP-систему «1С:Управление проектной организацией» 1
27.11.2007 ITLand Group выпустила «1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией» 1
09.06.2007 «Аконит» запустил «1С:Предприятие 8» на 250 рабочих местах 2
24.10.2006 "Морская техника" внедряет "1С" версии 8.0 1
31.08.2006 ITLand разработала «Управление проектным офисом» 1
23.03.2006 "Ленгипротранс" автоматизировал управление финансами 3

Публикаций - 18, упоминаний - 21

ITLand Group и организации, системы, технологии, персоны:

8366 15
Directum - Директум 1108 1
РТСофт - RTSoft 91 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 17 1
Telegram Group 2118 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 1
Морская техника НПП 2 1
Аконит НПО 15 1
Sulzer - Sulzer Chemtech - Сплитекс - Зульцер Хемтех 5 1
Федеральное казначейство России 1799 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11904 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3135 14
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6772 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1874 5
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ITLand - 1С:PM Управление проектами 13 8
1С:ERP Управление предприятием 576 6
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1С:ERP+PM Управление проектной организацией 4 2
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
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