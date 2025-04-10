ITLand Group - АйТиЛенд Софт

ITLand - российский разработчик программного обеспечения (линейки программных продуктов «1С:РМ Управление проектами» ) и интегратор комплексных решений для управления заказами, проектами, ресурсами и финансами. Компания основана в 2004 году. Компания представлена в Москве и Санкт-Петербурге. С 2005 года ITLand проводит семинары, тренинги и круглые столы для руководителей и специалистов проектного бизнеса.