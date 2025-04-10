Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп»

10 апреля 2025 г. выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами Корп», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользователям доступны новые функциональные возможности в управлении портфелями, тематическим планом (производственной программой) и контрактацией, работами и сроками, объемами и бюджетами, ресурсами проектов, работой подразделений, субподрядом. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

Пользователи новой редакции «1С:PM Управление проектами Корп» могут управлять внешними и инвестиционными проектами, портфелями, программами и исполнителями в одном программном продукте.

«1С:PM Управление проектами Корп» позволяет систематизировать проектную деятельность, работать с тематическим, производственным проектным планом и инвестиционной программой, помогает сократить срывы сроков проектов и перерасход бюджетов, уменьшить простои работников и производства, брать больше проектов в работу с тем же штатом, снизить стоимость проектов, сформировать среду для единообразной интерпретации результатов деятельности различными подразделениями, избегать некорректных списаний затрат и сократить трудозатраты персонала на формирование проектной отчетности.

«1С:PM Управление проектами Корп» предназначен для автоматизации крупных и средних предприятий, а также проектных подразделений холдингов.

При разработке новой редакции 5.0 продукта «1С:PM Управление проектами Корп» был учтен опыт, накопленный при внедрении и эксплуатации продуктов линейки «1С:PM Управление проектами» более чем на 650 предприятиях различных отраслей и форм собственности, среди которых: ПАО «Интелтех», ООО «ОйлГазПроект», АО «НИИМЭ», ООО «РОСТ», Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты», ЗАО «Институт энергетического машиностроения и электротехники» и др.

Новые функциональные возможности пятой редакции «1С:PM Управление проектами Корп»

Портфели проектов, тематический план и контрактация: управление структурами программ и портфелей проектов; заявки на проекты и формирование инвестиционной программы; оценка проекта и расчет цены контракта; управление контрактацией; управление проектными договорами и обязательствами.

Управление проектами: работа с многомерными проектами; управление иерархическими проектами; выбор и настройка моделей управления, видов планов проекта; сквозные сценарии планирования, редактирование предыдущих версий плана; визуализация фаз и контрольных точек проекта; формирование статус-отчетов по проектам.

Работы, сроки и содержание проекта: ведение объемных графиков в редакторе планов; обновленная диаграмма Ганта, синхронизированная с деревом задач; одновременное редактирование нескольких планов проекта; отображение таймлайна проекта; дополнительные ограничения расчета сроков проекта; планирование рабочего времени внутри дня; рабочие календари проектных ресурсов, базовые и зависимые календари; поддержка задач с типом «гамак»; связь ресурсов и сроков задач через интенсивность; поддержка возможности неоперативного расчета сроков проекта.

Ресурсы проектов, работа подразделений и субподрядчиков: табличный редактор ресурсов и результатов проекта; редактирование в табличном редакторе ресурсов и результатов по сценариям «План» и «Факт плюс Прогноз»; задание мощности команды проекта; управление периодами вывода данных в табличном редакторе; актуализация данных: по фактическим данным, с перепланированием; возможность комментирования ячеек в табличном редакторе; согласование трудозатрат; управление проектными знаниями, нормирование проектных работ; рабочее место руководителя подразделения; сводный прогноз трудозатрат по ролям и трудовым ресурсам; моделирование эффективности проекта; анализ экономики подразделения.

Проектное бюджетирование: редактирование БДР и БДДС в редакторе планов и табличном редакторе; редактирование в табличном редакторе экономических данных по сценариям «План» и «Факт плюс Прогноз»; управление периодами вывода данных в табличном редакторе; актуализация данных БДР и БДДС по фактическим данным, с перепланированием; учет экономических данных в валюте управленческого и регламентного учета, и в валюте операции; выделение НДС в экономических данных; управление рисками проекта; формирование дерева ключевых показателей проекта.

«1С:PM Управление проектами Корп», ред.5.0 имеет встроенные механизмы обмена с «1С:Документооборот», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Аналитика» (витрина данных), разработанными на платформе «1С:Предприятие 8.3». Также реализованы обмен данными с Microsoft Project, загрузка смет из «1С:Смета» и других сметных решений, поддерживающих формат *.arp, обмен данными с Renga и интеграция с «Битрикс24».

Продукт отвечает требованиям для перехода на отечественное программное обеспечение: работает на операционных системах Microsoft Windows, macOS и импортонезависимом Linux, базах данных Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle Database и импортонезависимом PostgreSQL.

Лицензии на редакцию 5 «1С:РМ Управление проектами Корп» остаются те же, что и на четвертую редакцию. Текущим пользователям приобретение новых лицензий не требуется.

Новым пользователям необходимо приобрести лицензию на «1С:РМ Управление проектами Корп». В рамках одной лицензии можно использовать как четвертую, так и пятую редакцию.