Пенсионный фонд мигрирует с IBM DB2 на PostgreSQL. Для импортозамещения выбрана компания, заработавшая миллиарды на контрактах ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России переводит свою систему персонифицированного учета с СУБД IBM DB2 на отечественный PostgreSQL. Напомним, что IBM является американской компанией, котор

Новая услуга в мире баз данных: Центр компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor Центр технической ИТ-поддержки (ЦТИТП) объявляет о запуске Центра компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor. Данное решение обеспечит заказчикам бесперебойную эксплуатацию ИТ-сис

Через «дыру» в СУБД IBM Db2 можно воровать данные из Linux и Windows щитная память Эксперты компании Trustwave выявили серьёзную уязвимость в системе управления данными IBM Db2, которая позволяет злоумышленникам производить несанкционированные действия в целевой

IBM представила систему для оперативной аналитики данных ли могут перемещать данные и направлять запросы во всем разнообразии хранилищ информации, таких как Db2 Warehouse on Cloud или Hortonworks Data Platform. Основными составляющими Integrated Anal

IBM представила новые возможности использования и разработки в Db2 несколько ключевых дополнений и новых функциональных возможностей системы управления базами данных IBM Db2. Они позволят заказчикам по всему миру обеспечить контроль над корпоративными данными

АББ с помощью Epam перевела системы SAP на платформу IBM а проект в компании АББ по переводу ключевых информационных систем на базе SAP с Oracle Database на IBM DB2. Проект был выполнен в рамках глобальной стратегии компании по использованию СУБД

IBM представила новые возможности своей облачной платформы SmartCloud ля использования на ранних стадиях разработки и тестирования. По данным IBM, при использовании СУБД IBM DB2 10.5 с технологией BLU Acceleration типичные запросы при аналитической рабочей нагруз

Программный комплекс IBM DB2 получил сертификат ФСТЭК IBM объявила об успешной сертификации программного комплекса IBM DB2 v.9.7 Fix Pack 3. Продукт получил сертификат Федеральной службы по техническому и экс

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» оптимизирует продажи с помощью IBM DB2 ргового дома ОМПК в Москве и трех производственных площадках компании. В качестве СУБД была выбрана IBM DB2. Как ожидается, размещение баз данных SAP на СУБД DB2 позволит ОМПК получить эффектив

«Биокад» выбрал платформу IBM для автоматизации системы управления предприятием ется, система автоматизации управления предприятием и бюджетирования «1С: Предприятие» на базе СУБД IBM DB2 обеспечит эффективное развитие процессов разработки и выпуска новых лекарственных сре

БИТ оптимизировал информационную систему «Арктоса» с помощью IBM DB2 Express-C н отдельный сервер под нужды «1С:Предприятия» и установлена система управления базами данных (СУБД) IBM DB2 Express-C, которая, по информации БИТ, позволяет решить все задачи оптимизации и не т

Новые версии ПО IBM получили сертификаты ФСТЭК х продуктов IBM Tivoli Identity Manager v.4.6, ПО для администрирования идентификационных данных, и IBM DB2 ESE v.9.1.1, клиент-серверной системы управления реляционными базами данных с поддерж

IBM представила ПО для управления производительностью информационных хранилищ ов, который поможет клиентам лучше управлять производительностью информационных хранилищ IBM. Пакет DB2 Warehouse Performance Management Suite предлагает передовые средства формирования отчетов

IBM оснащает DB2 Warehouse 9.5 средствами прогностического анализа SPSS орпорация IBM сообщила о своей совместной работе с компанией SPSS по расширению программного пакета IBM DB2 Warehouse 9.5 средствами прогностического анализа. Новые функции позволят клиентам оп

IBM оснастит криптозащитой СУБД DB2 хнологий Vometrics, согласно которому продукты Vometrics для шифрования будут использоваться в СУБД DB2 для Windows, Linux и Unix. IBM будет предлагать продукты Vormetric в составе пакета IBM D

Джеф Джонас: «анонимизация» упростит обмен данными в и членов организованных банд мошенников. После покупки SRD Software этим ПО, теперь под названием DB2 Identity Resolution, стали пользоваться клиенты IBM для создания единого образа учетной з

IBM: новое решение для электронной почты IBM BladeCenter на базе процессоров AMD Opteron. Решение поставляет с предустановленными продуктами IBM DB2 Content Manager и IBM DB2 CommonStore for IBM Lotus Notes (или IBM DB2 CommonStore fo

IBM выпустила СУБД нового поколения Корпорация IBM представила сервер баз данных нового поколения DB2 9 под кодовым названием Viper. Выпуск DB2 9 знаменует завершение пятилетнего проек

IBM выпустит предварительную версию DB2 Viper IBM выпустит предпоследнюю предварительную версию сервера СУБД DB2 Viper, который будет конкурировать с продуктом Oracle и аналогами с открытым кодом. DB

IBM представила бесплатную версию DB2 IBM разместила на своем сайте бесплатную версию СУБД DB2 — DB2 Express-C. По замыслу руководства компании, это привлечет к СУБД новых

IBM: бесплатный модуль для интеграции с Google Desktop чать информацию, размещенную в различных корпоративных источниках – от систем управления контентом (IBM DB2 Content Manager, EMC Documentum и FileNet) до реляционных СУБД (IBM DB2 Universal Dat

В DB2 Universal Database найдены множественные уязвимости Эксперты по информационной безопасности обнаружили множественные уязвимости в СУБД DB2 Universal Database. Обнаружена ошибка в механизме обработки SQL запроса, содержащего конс

IBM преодолела очередной рубеж в скорости вычислений орпорация IBM объявила о том, что сервер IBM eServer на базе процессоров IBM Power5, исполняющий ПО DB2 Universal Database, впервые в тесте TPC-C преодоленл барьер в три миллиона транзакций в м

IBM выпустил тестовую версию Masala Компания IBM представила тестовую версию обновления для DB2 Information Integrator под кодовым названием Masala. Релиз полной версии намечен на 4 ква

IBM обновляет DB2 Компания IBM представила обновление СУБД DB2 для мейнфреймов, содержащее, по словам представителей компании, более 100 новых возможнос

IBM выпустил новую версию базы данных для КПК Последняя версия базы данных DB2 Everyplace позволяет лучше синхронизировать все типы устройств и новые интерфейсы для Mic

IBM и Adobe объединяют ПО санного соглашения оговаривает, что объединение будет базироваться на технологиях от IBM, начиная с IBM DB2 Content Manager и DB2 CommonStore для SAP и постепенной интеграции с IBM WebSphere и

Core Security Technologies обнаружил уязвимость в IBM DB2 тавить данные о выявленной уязвимости одновременно с представлением разработанного патча. В решении IBM DB2 выявлено две уязвимые бинарные программы - db2licm и db2dart. Эти программы имеют опр

IBM: Удобство заказчика – прежде всего продажам в станах Восточной Европы, а также Сергей Сафонов, представитель в России по продуктам IBM DB2 Integration Management. Доля рынка СУБД в 2002 году Рост рынка СУБД (%) Дон Топ рассказал

OPTiMA-WorkFlow - интегрированное решение для автоматизации документооборота ент в случае совместной работы над ним, использовать мощные инструменты поиска и рецензирования необходимых документов. OPTiMA-WorkFlow поддерживает 3 промышленные СУБД — Microsoft SQL, Oracle и СУБД IBM DB2 Universal Database. Источник: по материалам компании "Оптима".

Lotus Workplace Messaging - для тех, кто не имеет своего рабочего места ибо не требует его вовсе. Lotus Workplace Messaging работает на базе IBM WebSphere и использует IBM DB2 Universal Database для обеспечения высокого уровня масштабируемости и общей производитель

С помощью DB2 Information Integrator можно легко составлять запросы гко получать информацию вроде электронной почты, документов, фото и видео из баз данных и других источников. Стоимость продукта, разрабатывавшегося под названием Xperanto, а выпущенного в продажу как DB2 Information Integrator, составляет $20000 за процессор и $15000 за каждый соединитель с источником данных. Как заявляют сами разработчики, это ПО создано для помощи пользователям в создании

IBM представил ПО для малого и среднего бизнеса редставление состоялось на этой неделе на мероприятии IBM Partnerworld 2003, охватывает базы данных DB2, управляющее ПО Tivoli и обеспечение для конечных пользователей Lotus. Кроме того, сюда в

IBM выпустил бета-версии первых продуктов проекта Xperanto вместимых данных. Хотя для использования новых продуктов пользователям не нужно наличие базы данных IBM DB2, эти предложения построены на технологии оптимизации DB2 для оптимизирования интеграц

IBM и Borland связали свои продукты Корпорация IBM совместно с Borland разработала систему управления своей базой данных DB2 для тех Windows-разработчиков, которых не привлекают изменения в пакете Visual Basic. Как

Стоимость 4-процессорной системы на Intel Itanium 2 составит $41 000 азатели производительности системы за счет возможности процессора оперировать большим количеством информации и адресовать одновременно больше данных , чем в 32-разрядном варианте. Более ранние версии IBM DB2 Universal Database, Microsoft SQL Server, Oracle 9i и другого ПО совместимы с Itanium. Среди пользователей, тестирующих в данный момент системы на базе Itanium 2, такие известные фирмы.

IBM выпустила QMF for Windows for DB2 Workstation Databases версии 7.2 Компания IBM объявила о выходе новой версии IBM QMF for Windows for DB2 Workstation Databases версии 7.2, сообщила CPS. QMF (Query Management Facility) является многоцелевой средой для построения сложных запросов к базам данных предприятия и генерации деловых о

Серверы Compaq ProLiant поставили новые рекорды по цене и производительности роизводительности в среде многотерабайтных хранилищ данных. Серверная платформа на основе промышленных стандартов - серверы ProLiant DL760, оснащенные ОС Microsoft Windows 2000 Advanced Server и СУБД IBM DB2 Universal Database - установила новый рекорд в работе с хранилищами масштаба 3 Тб по тестовой программе TPC-H организации Transaction Processing Performance Council, который составил 21

IBM выпутила новые Linux кластеры естирование бизнес-приложений для Linux: программные продукты компаний Mission Critical Linux, SteelEye Technology и Polyserve, пакет для построения инфраструктуры электронного бизнеса IBM WebSphere, IBM DB2 Universal Database, Sendmail, Transaction Session Manager от компании Warp Solutions, Platform LSF. Кластеры eServer Cluster 1600 позволяют создавать системы, насчитывающие тысячи микро