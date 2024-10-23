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IBM DB2

IBM DB2

СОБЫТИЯ

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23.10.2024 Пенсионный фонд мигрирует с IBM DB2 на PostgreSQL. Для импортозамещения выбрана компания, заработавшая миллиарды на контрактах ПФР

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России переводит свою систему персонифицированного учета с СУБД IBM DB2 на отечественный PostgreSQL. Напомним, что IBM является американской компанией, котор
12.04.2024 Новая услуга в мире баз данных: Центр компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor

Центр технической ИТ-поддержки (ЦТИТП) объявляет о запуске Центра компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor. Данное решение обеспечит заказчикам бесперебойную эксплуатацию ИТ-сис
24.08.2020 Через «дыру» в СУБД IBM Db2 можно воровать данные из Linux и Windows

щитная память Эксперты компании Trustwave выявили серьёзную уязвимость в системе управления данными IBM Db2, которая позволяет злоумышленникам производить несанкционированные действия в целевой
31.10.2017 IBM представила систему для оперативной аналитики данных

ли могут перемещать данные и направлять запросы во всем разнообразии хранилищ информации, таких как Db2 Warehouse on Cloud или Hortonworks Data Platform. Основными составляющими Integrated Anal
25.07.2017 IBM представила новые возможности использования и разработки в Db2

несколько ключевых дополнений и новых функциональных возможностей системы управления базами данных IBM Db2. Они позволят заказчикам по всему миру обеспечить контроль над корпоративными данными
30.03.2016 АББ с помощью Epam перевела системы SAP на платформу IBM

а проект в компании АББ по переводу ключевых информационных систем на базе SAP с Oracle Database на IBM DB2. Проект был выполнен в рамках глобальной стратегии компании по использованию СУБД

07.06.2013 IBM представила новые возможности своей облачной платформы SmartCloud

ля использования на ранних стадиях разработки и тестирования. По данным IBM, при использовании СУБД IBM DB2 10.5 с технологией BLU Acceleration типичные запросы при аналитической рабочей нагруз
02.10.2012 Программный комплекс IBM DB2 получил сертификат ФСТЭК

IBM объявила об успешной сертификации программного комплекса IBM DB2 v.9.7 Fix Pack 3. Продукт получил сертификат Федеральной службы по техническому и экс
27.01.2012 «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» оптимизирует продажи с помощью IBM DB2

ргового дома ОМПК в Москве и трех производственных площадках компании. В качестве СУБД была выбрана IBM DB2. Как ожидается, размещение баз данных SAP на СУБД DB2 позволит ОМПК получить эффектив
15.07.2010 «Биокад» выбрал платформу IBM для автоматизации системы управления предприятием

ется, система автоматизации управления предприятием и бюджетирования «1С: Предприятие» на базе СУБД IBM DB2 обеспечит эффективное развитие процессов разработки и выпуска новых лекарственных сре
23.09.2009 БИТ оптимизировал информационную систему «Арктоса» с помощью IBM DB2 Express-C

н отдельный сервер под нужды «1С:Предприятия» и установлена система управления базами данных (СУБД) IBM DB2 Express-C, которая, по информации БИТ, позволяет решить все задачи оптимизации и не т
14.02.2008 Новые версии ПО IBM получили сертификаты ФСТЭК

х продуктов IBM Tivoli Identity Manager v.4.6, ПО для администрирования идентификационных данных, и IBM DB2 ESE v.9.1.1, клиент-серверной системы управления реляционными базами данных с поддерж
04.12.2007 IBM представила ПО для управления производительностью информационных хранилищ

ов, который поможет клиентам лучше управлять производительностью информационных хранилищ IBM. Пакет DB2 Warehouse Performance Management Suite предлагает передовые средства формирования отчетов
06.11.2007 IBM оснащает DB2 Warehouse 9.5 средствами прогностического анализа SPSS

орпорация IBM сообщила о своей совместной работе с компанией SPSS по расширению программного пакета IBM DB2 Warehouse 9.5 средствами прогностического анализа. Новые функции позволят клиентам оп
19.10.2007 IBM оснастит криптозащитой СУБД DB2

хнологий Vometrics, согласно которому продукты Vometrics для шифрования будут использоваться в СУБД DB2 для Windows, Linux и Unix. IBM будет предлагать продукты Vormetric в составе пакета IBM D
09.04.2007 Джеф Джонас: «анонимизация» упростит обмен данными

в и членов организованных банд мошенников. После покупки SRD Software этим ПО, теперь под названием DB2 Identity Resolution, стали пользоваться клиенты IBM для создания единого образа учетной з
08.08.2006 IBM: новое решение для электронной почты

IBM BladeCenter на базе процессоров AMD Opteron. Решение поставляет с предустановленными продуктами IBM DB2 Content Manager и IBM DB2 CommonStore for IBM Lotus Notes (или IBM DB2 CommonStore fo
14.06.2006 IBM выпустила СУБД нового поколения

Корпорация IBM представила сервер баз данных нового поколения DB2 9 под кодовым названием Viper. Выпуск DB2 9 знаменует завершение пятилетнего проек
07.04.2006 IBM выпустит предварительную версию DB2 Viper

IBM выпустит предпоследнюю предварительную версию сервера СУБД DB2 Viper, который будет конкурировать с продуктом Oracle и аналогами с открытым кодом. DB
01.02.2006 IBM представила бесплатную версию DB2

IBM разместила на своем сайте бесплатную версию СУБД DB2 — DB2 Express-C. По замыслу руководства компании, это привлечет к СУБД новых

07.11.2005 IBM: бесплатный модуль для интеграции с Google Desktop

чать информацию, размещенную в различных корпоративных источниках – от систем управления контентом (IBM DB2 Content Manager, EMC Documentum и FileNet) до реляционных СУБД (IBM DB2 Universal Dat
21.10.2005 В DB2 Universal Database найдены множественные уязвимости

Эксперты по информационной безопасности обнаружили множественные уязвимости в СУБД DB2 Universal Database. Обнаружена ошибка в механизме обработки SQL запроса, содержащего конс
22.11.2004 IBM преодолела очередной рубеж в скорости вычислений

орпорация IBM объявила о том, что сервер IBM eServer на базе процессоров IBM Power5, исполняющий ПО DB2 Universal Database, впервые в тесте TPC-C преодоленл барьер в три миллиона транзакций в м
08.06.2004 IBM выпустил тестовую версию Masala

Компания IBM представила тестовую версию обновления для DB2 Information Integrator под кодовым названием Masala. Релиз полной версии намечен на 4 ква
05.03.2004 IBM обновляет DB2

Компания IBM представила обновление СУБД DB2 для мейнфреймов, содержащее, по словам представителей компании, более 100 новых возможнос
13.11.2003 IBM выпустил новую версию базы данных для КПК

Последняя версия базы данных DB2 Everyplace позволяет лучше синхронизировать все типы устройств и новые интерфейсы для Mic
21.10.2003 IBM и Adobe объединяют ПО

санного соглашения оговаривает, что объединение будет базироваться на технологиях от IBM, начиная с IBM DB2 Content Manager и DB2 CommonStore для SAP и постепенной интеграции с IBM WebSphere и

23.09.2003 Core Security Technologies обнаружил уязвимость в IBM DB2

тавить данные о выявленной уязвимости одновременно с представлением разработанного патча. В решении IBM DB2 выявлено две уязвимые бинарные программы - db2licm и db2dart. Эти программы имеют опр
20.06.2003 IBM: Удобство заказчика – прежде всего

продажам в станах Восточной Европы, а также Сергей Сафонов, представитель в России по продуктам IBM DB2 Integration Management. Доля рынка СУБД в 2002 году Рост рынка СУБД (%) Дон Топ рассказал
27.05.2003 OPTiMA-WorkFlow - интегрированное решение для автоматизации документооборота

ент в случае совместной работы над ним, использовать мощные инструменты поиска и рецензирования необходимых документов. OPTiMA-WorkFlow поддерживает 3 промышленные СУБД — Microsoft SQL, Oracle и СУБД IBM DB2 Universal Database. Источник: по материалам компании "Оптима".
22.05.2003 Lotus Workplace Messaging - для тех, кто не имеет своего рабочего места

ибо не требует его вовсе. Lotus Workplace Messaging работает на базе IBM WebSphere и использует IBM DB2 Universal Database для обеспечения высокого уровня масштабируемости и общей производитель
20.05.2003 С помощью DB2 Information Integrator можно легко составлять запросы

гко получать информацию вроде электронной почты, документов, фото и видео из баз данных и других источников. Стоимость продукта, разрабатывавшегося под названием Xperanto, а выпущенного в продажу как DB2 Information Integrator, составляет $20000 за процессор и $15000 за каждый соединитель с источником данных. Как заявляют сами разработчики, это ПО создано для помощи пользователям в создании
19.02.2003 IBM представил ПО для малого и среднего бизнеса

редставление состоялось на этой неделе на мероприятии IBM Partnerworld 2003, охватывает базы данных DB2, управляющее ПО Tivoli и обеспечение для конечных пользователей Lotus. Кроме того, сюда в
06.02.2003 IBM выпустил бета-версии первых продуктов проекта Xperanto

вместимых данных. Хотя для использования новых продуктов пользователям не нужно наличие базы данных IBM DB2, эти предложения построены на технологии оптимизации DB2 для оптимизирования интеграц
20.08.2002 IBM и Borland связали свои продукты

Корпорация IBM совместно с Borland разработала систему управления своей базой данных DB2 для тех Windows-разработчиков, которых не привлекают изменения в пакете Visual Basic. Как
17.06.2002 Стоимость 4-процессорной системы на Intel Itanium 2 составит $41 000

азатели производительности системы за счет возможности процессора оперировать большим количеством информации и адресовать одновременно больше данных , чем в 32-разрядном варианте. Более ранние версии IBM DB2 Universal Database, Microsoft SQL Server, Oracle 9i и другого ПО совместимы с Itanium. Среди пользователей, тестирующих в данный момент системы на базе Itanium 2, такие известные фирмы.
01.03.2002 IBM выпустила QMF for Windows for DB2 Workstation Databases версии 7.2

Компания IBM объявила о выходе новой версии IBM QMF for Windows for DB2 Workstation Databases версии 7.2, сообщила CPS. QMF (Query Management Facility) является многоцелевой средой для построения сложных запросов к базам данных предприятия и генерации деловых о
14.02.2002 Серверы Compaq ProLiant поставили новые рекорды по цене и производительности

роизводительности в среде многотерабайтных хранилищ данных. Серверная платформа на основе промышленных стандартов - серверы ProLiant DL760, оснащенные ОС Microsoft Windows 2000 Advanced Server и СУБД IBM DB2 Universal Database - установила новый рекорд в работе с хранилищами масштаба 3 Тб по тестовой программе TPC-H организации Transaction Processing Performance Council, который составил 21
15.11.2001 IBM выпутила новые Linux кластеры

естирование бизнес-приложений для Linux: программные продукты компаний Mission Critical Linux, SteelEye Technology и Polyserve, пакет для построения инфраструктуры электронного бизнеса IBM WebSphere, IBM DB2 Universal Database, Sendmail, Transaction Session Manager от компании Warp Solutions, Platform LSF. Кластеры eServer Cluster 1600 позволяют создавать системы, насчитывающие тысячи микро
04.10.2001 Veritas расширила партнерское соглашение с IBM

Компания Veritas объявила о расширении партнерского соглашения с корпорацией IBM. Теперь Veritas будет поставлять два новых продукта для IBM DB2 Universal Database, работающих под ОС Solaris.Veritas Database Edition/HA включает в себя технологию для серверных кластеров, уменьшающих время простоя системных ресурсов. Кроме того, к

Публикаций - 396, упоминаний - 510

IBM DB2 и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 268
Oracle Corporation 7074 155
Microsoft Corporation 25775 79
SAP SE 5601 55
9594 25
Teradata - Терадата 225 20
Red Hat 1378 19
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 19
Oracle Siebel Systems 519 16
Intel Corporation 12811 15
HP Inc. 5883 15
Embarcadero 67 14
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Google LLC 12690 11
HP - Hewlett-Packard 3662 9
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 9
IBM Global Services 130 8
Broadcom - VMware 2610 8
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Dell EMC 5180 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 7
КАПС Интеграция 6 6
Лантана текнолоджи 6 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Cisco Systems 5372 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Apple Inc 13156 5
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
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SAS Institute 1082 5
АйТи 1519 5
EnterpriseDB - EDB 20 5
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РЖД - Российские железные дороги 2096 6
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ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
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Альфа-Банк 1979 3
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Газпром ПАО 1493 2
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Visa International 1993 2
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Транснефть 335 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
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Белый Ветер 365 2
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
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ВТБ - Почта Банк 514 1
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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