Индексная книга (каталог) CNews*
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IBM iSeries
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 27
IBM iSeries и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1979 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
|De Beers - Де Бирс 4 1
|Янкин Константин 10 3
|Филатов Андрей 117 1
|Иванова Елена 83 1
|Рождественский Алексей 19 1
|Розинкова Татьяна 1 1
|Розинков Павел 1 1
|Арковой Игорь 1 1
|De Meno Randy - де Мено Ренди 3 1
|Шахвердян Артем 5 1
|Бейдер Александр 75 1
|Трекин Александр 2 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Житнюк Павел 34 1
|Сологубов Владимир 3 1
|Schick Brad - Шик Бред 1 1
|Казинян Ишхан 9 1
|Львова Наталья 5 1
|King Charles - Кинг Чарльз 11 1
|VNUNet.com 214 1
|The Globe and Mail 73 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Fortune Global 1000 51 1
|Radicati Group 26 1
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.