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IBM iSeries

СОБЫТИЯ

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23.10.2024 Пенсионный фонд мигрирует с IBM DB2 на PostgreSQL. Для импортозамещения выбрана компания, заработавшая миллиарды на контрактах ПФР 1
04.02.2021 Commvault и Skytap представили поддержку IBM i (AS/400) в Microsoft Azure 1
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 1
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы» 1
11.02.2019 Фальшивые сайты Пенсионного фонда грабят пенсионеров 1
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов» 1
26.12.2016 Как экономить на цифровой трансформации: опыт VEKA AG 1
03.10.2016 Пенсионный фонд мигрирует с IBM на «Эльбрус» 1
29.04.2014 IBM анонсировала серверы для работы с большими данными 1
08.08.2013 IBM представила новый сервер PowerLinux для поддержки аналитических инструментов и облачных решений 1
22.04.2013 «Альфа-Банк» выбрал IBM Power Systems для создания системы управления персоналом 1
31.10.2012 IBM привезла в Россию серверы на новейших процессорах 1
27.03.2012 Vision Solutions выпустила решения для обеспечения доступности и восстановления данных на серверах IBM Power Systems 1
08.08.2011 Какому отделу нужнее СЭД? В России все иначе 1
04.03.2011 К-МИС выпустит «облачную» версию своей медицинской информационной системы 1
21.04.2010 IBM анонсирует новые блейд-серверы Power7, ПО и услуги для сокращения ИТ-затрат 1
08.10.2009 «Открытые Технологии» + IBM: решение по мониторингу ИТ-инфраструктуры для розничной торговли 1
27.08.2009 IBM показала новый процессор Power 1
23.10.2003 Red Hat представил новую версию Red Hat Enterprise Linux 1
19.02.2003 IBM представил ПО для малого и среднего бизнеса 1
21.01.2003 ISS объявила о стратегии динамической защиты сетей 1
17.12.2001 Объявлен победитель тендера на внедрение решений e-commerce для корпорации De Beers 1
14.08.2001 SuSe выпустила Linux для серверов IBM iSeries 1
16.04.2001 IBM и ComputerAge проведут семинар на тему "Серверы iSeries - залог успеха вашего бизнеса" 1
13.04.2001 IBM и ComputerAge проведут семинар на тему "Серверы iSeries - залог успеха вашего бизнеса" 1
14.11.2000 Trend Micro предлагает интегрированное семейство антивирусных продуктов для среды Lotus Notes 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

IBM iSeries и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 21
КАПС Интеграция 6 5
Лантана текнолоджи 6 5
SAP SE 5601 5
Microsoft Corporation 25775 4
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Oracle Corporation 7074 3
Red Hat 1378 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Intel Corporation 12811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Открытые технологии 732 2
ComputerAge - КомпьютерЭйдж 20 2
Broadcom - VMware 2610 2
Dell EMC 5180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Veeam Software 345 1
Commvault 187 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
HP Inc. 5883 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Acronis - Акронис 489 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Directum - Директум 1268 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Salesforce 498 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Trend Micro 651 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Альфа-Банк 1979 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
De Beers - Де Бирс 4 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
DDR - Double data rate 3083 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Mainframe - Мейнфрейм 274 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
IBM DB2 396 12
Linux OS 11533 11
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 9
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 9
Microsoft Windows 16882 6
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
Toshiba DT - серия HDD 5 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 24 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Azure 1526 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Intel Itanium 649 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
IBM System eServer BladeCenter 118 2
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
ANSI Fortran 61 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 61 1
Microsoft Office 365 1042 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Янкин Константин 10 3
Филатов Андрей 117 1
Иванова Елена 83 1
Рождественский Алексей 19 1
Розинкова Татьяна 1 1
Розинков Павел 1 1
Арковой Игорь 1 1
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 1
Шахвердян Артем 5 1
Бейдер Александр 75 1
Трекин Александр 2 1
Ипатов Вадим 84 1
Бушмелев Сергей 44 1
Житнюк Павел 34 1
Сологубов Владимир 3 1
Schick Brad - Шик Бред 1 1
Казинян Ишхан 9 1
Львова Наталья 5 1
King Charles - Кинг Чарльз 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Европа 24964 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Канада 5082 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Экономический эффект 1342 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
VNUNet.com 214 1
The Globe and Mail 73 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Fortune Global 1000 51 1
Radicati Group 26 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hot Chips 10 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
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