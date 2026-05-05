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Россия ЦФО Калужская область Обнинск
СОБЫТИЯ
|05.05.2026
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Grand Line и «Деснол» запустили проект цифровой трансформации ТОиР на заводе «Металлист» в Обнинске
ровой системы управления производственными активами для завода «Металлист», который входит в состав холдинга Grand Line — производителя строительных материалов. Проект стартовал с пилотной площадки в Обнинске, где будет создана единая база оборудования, стандартизированы процессы планирования ремонтов и заложена основа для тиражирования решения еще на 12 заводах холдинга. Об этом CNews сооб
|05.12.2025
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«Росатом» внедрил искусственный интеллект в систему управления ЖКХ Обнинска
ского управления инженерными системами на объекте. РИР в рамках концессионного соглашения с городом Обнинск, реализует проект по модернизации и цифровой трансформации объектов ЖКХ – теплоснабже
|23.05.2025
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ИИ обеспечит городской комфорт первого наукограда России Обнинска
NtechLab внедрил систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в Обнинске в Калужской области. Комплекс будет следить за поддержанием безопасного и комфортног
|12.07.2024
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Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске
ктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) ввел в опытную эксплуатацию ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт и подключил систему диспетчеризации для электробусов в автобусном парке Обнинска. Sitronics Electro установил в автобусном парке «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» однокупольную ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт. Станция позволяет
|20.02.2023
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Автобусы Обнинска обкатывают умные технологии
ал можно расширять в зависимости от потребностей дорожной обстановки и пассажиров. Умные автобусы в Обнинске хороший пример того, как технологии могут служить на пользу человека. Уверена, горож
|15.08.2022
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В Обнинске появились первые умные автобусы
икационных сервисов, объявляет о реализации первого этапа проекта умного общественного транспорта в Обнинске Калужской области. Компания обеспечила десять автобусов интеллектуальными приборами
|01.12.2015
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Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС
В калужском Обнинске завершился проект по оснащению коммунальной техники города мониторингом транспорта O
|28.11.2014
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Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске
оезда и учета пассажиров, сервис пополнения транспортных карт, оборудование транспортных средств. В Обнинске достигнуты рекордные результаты по оперативному подключению к системе ЕИРЦ управляющ
|25.11.2013
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МТС запустила сеть LTE в Обнинске
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске в г. Обнинске Калужской области сети стандарта 4G, которая обеспечивает интернет-доступ на скорост
|30.01.2013
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В Обнинске состоится круглый стол по социальной роли телекоммуникаций
иональный круглый стол «ИКТ для равных возможностей» в одном из ведущих наукоградов России — городе Обнинске. Формирование информационного общества и достижение равного доступа всех слоев насел
|24.01.2013
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В Обнинске обсудят социальную роль ИКТ
иональный круглый стол «ИКТ для равных возможностей» в одном из ведущих наукоградов России — городе Обнинске. Формирование информационного общества и достижение равного доступа всех слоев насел
|10.10.2011
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МТС и администрация Калужской области создают центр молодежных инноваций в Обнинске
илиала Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ (Института Атомной Энергетики) в городе Обнинске. Стороны намерены взаимодействовать в развитии профессионального образования, науки
|13.09.2010
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«Яндекс» представил новую поисковую программу «Обнинск»
Новая поисковая программа компании «Яндекс», «Обнинск», вышла из стадии бета-тестирования, новый алгоритм уже обрабатывает гео-независимые
|11.06.2010
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В Обнинске строится очередной центр адронной терапии
Как сообщает "Российская газета", в Обнинске строится Центр адронной терапии с применением протонов, нейтронов и ионов углерода. Об этом корреспонденту "РГ" сказал директор Медицинского радиологического научного центра РАМН акаде
|29.04.2010
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Дмитрий Медведев посетил компьютерный завод Kraftway в Обнинске
Президент России Дмитрий Медведев посетил сегодня завод Kraftway Corporation в Обнинске, который производит персональные компьютеры, рабочие станции, моноблоки, серверы, системы хранения данных, информационные киоски, оборудование для образовательных учреждений для детей
|20.10.2009
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В Обнинске проходит Международная конференция по учету, контролю и физической защите ядерных материалов
Как сообщает пресс-служба Росатома, 19 октября в Обнинске начала работу IV Международная конференция по учету, контролю и физической защите ядерных материалов (MPC&A-2009). Ее организовал Государственный научный центр РФ - Физико-энергетическ
|03.02.2009
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В Обнинске создан учебно-методический центр ИТ образования
ма, 1 февраля 2009 года в составе НОУ «Центральный институт повышения квалификации» ( НОУ «ЦИПК», г.Обнинск) создан учебно-методический центр ИТ образования, который выступает в качестве корпор
|09.09.2008
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Первая в мире АЭС 4-го поколения будет построена в Обнинске
ны», входящим в группу компаний «Базовый Элемент», и Государственной корпорацией «Росатом». Тогда в Обнинске, на промышленной площадке ФЭИ начнется строительство первой в мире АЭС четвертого по
|28.09.2007
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В Обнинске прошла конференция по физике лазеров с ядерной накачкой
Как сообщает пресс-служба Росатома, в Обнинске с 18 по 21 сентября прошла IV Международная научно-техническая конференция «Физика лазеров с ядерной накачкой и импульсные реакторы» (ЛЯН-ИР-2007). Среди ее организаторов Федеральное а
|21.09.2007
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Зачем России компьютерные заводы?
компьютеров и ноутбуков. Из наиболее заметных в ИТ-среде событий выделим открытие завода Kraftway в Обнинске. Реализация подобных проектов требует многомиллионных инвестиций и глубокого анализа
|06.06.2007
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В Обнинске открылся завод по сборке компьютеров
В Обнинске (Калужская область) открылся завод по промышленной сборке компьютеров, сообщает РБК. Российский производитель компьютерного и серверного оборудования Kraftway объявил о вводе в эксплуа
|01.03.2007
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Kraftway запустит завод по сборке компьютеров в Обнинске
Компания Kraftway планирует запустить в промышленную эксплуатацию завод по сборке компьютеров в Обнинске (Калужская область) в июне 2007 г. Об этом в Москве журналистам сообщил гендиректор компании Алексей Кравцов. По его словам, строительство производственно-логистического комплекса было
|21.09.2006
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Физико-технические проблемы лучевой терапии обсудили в Обнинске
21-22 сентября в Обнинске прошла научная конференция, посвященная физико-техническим проблемам гарантии качества лучевой терапии. Организатором конференции выступил Медицинский радиологический научный центр РАМ
|21.09.2006
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Физико-технические проблемы лучевой терапии обсудили в Обнинске
21-22 сентября в Обнинске прошла научная конференция, посвященная физико-техническим проблемам гарантии качества лучевой терапии. Организатором конференции выступил Медицинский радиологический научный центр РАМ
|14.09.2006
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Kraftway запустит первую очередь завода в Обнинске в конце 2006 г.
Компания Kraftway запустит первую очередь завода по сборке компьютеров в Обнинске Калужской области в конце 2006 г. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на руководителя департамента канальных продаж компании Владимира Ахтырского. По его словам, ст
|19.08.2003
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Север согреют дешевым ядерным теплом
В наукограде Обнинске так же предлагается создать образовательный международный Университет по развитию ат
|16.08.2002
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Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"
ых навыков и знаний, но, к сожалению, после выборов что-то не заладилось в первом из наукоградов г. Обнинске. Мэр, избранный в конце 2000 года, начал с увольнения многих сотрудников администрац
|31.05.2002
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В Обнинске строят технопарк
Мы хотим создать наиболее благоприятные, комфортные условия для деятельности компании "Крафтвей" в Обнинске", - отметил мэр города Обнинска Игорь Миронов. Как рассказал г-н Миронов корреспонде
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравцов Алексей 35 12
|Юсупов Ренат 125 9
|Путин Владимир 3454 7
|Шалманов Сергей 202 6
|Иванов Сергей 405 6
|Шерейкин Максим 15 5
|Кудрявцев Алексей 40 5
|Сморгонский Анатолий 44 4
|Попов Алексей 339 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Артамонов Анатолий 16 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Греф Герман 485 4
|Сиднев Виктор 15 3
|Разумовский Дмитрий 125 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Марьясов Игорь 35 3
|Воронецкий Эдуард 47 3
|Козырев Владимир 7 3
|Чебанов Александр 4 3
|Яновский Антон 4 3
|Паламарчук Алексей 64 3
|Орловский Виктор 408 3
|Синицын Дмитрий 9 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Киселев Александр 115 2
|Шапша Владислав 8 2
|Ливанов Дмитрий 62 2
|Мироненков Антон 16 2
|Матвеев Виктор 5 2
|Пантелеев Алексей 14 2
|Кржешовская Юлия 14 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Панин Александр 10 2
|Лужков Юрий 113 2
|Шамзон Светлана 33 2
|Тюрин Николай 4 2
|Миронов Игорь 4 2
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