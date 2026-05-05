Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск

Grand Line и «Деснол» запустили проект цифровой трансформации ТОиР на заводе «Металлист» в Обнинске ровой системы управления производственными активами для завода «Металлист», который входит в состав холдинга Grand Line — производителя строительных материалов. Проект стартовал с пилотной площадки в Обнинске, где будет создана единая база оборудования, стандартизированы процессы планирования ремонтов и заложена основа для тиражирования решения еще на 12 заводах холдинга. Об этом CNews сооб

«Росатом» внедрил искусственный интеллект в систему управления ЖКХ Обнинска ского управления инженерными системами на объекте. РИР в рамках концессионного соглашения с городом Обнинск, реализует проект по модернизации и цифровой трансформации объектов ЖКХ – теплоснабже

ИИ обеспечит городской комфорт первого наукограда России Обнинска NtechLab внедрил систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в Обнинске в Калужской области. Комплекс будет следить за поддержанием безопасного и комфортног

Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске ктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) ввел в опытную эксплуатацию ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт и подключил систему диспетчеризации для электробусов в автобусном парке Обнинска. Sitronics Electro установил в автобусном парке «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» однокупольную ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт. Станция позволяет

Автобусы Обнинска обкатывают умные технологии ал можно расширять в зависимости от потребностей дорожной обстановки и пассажиров. Умные автобусы в Обнинске хороший пример того, как технологии могут служить на пользу человека. Уверена, горож

В Обнинске появились первые умные автобусы икационных сервисов, объявляет о реализации первого этапа проекта умного общественного транспорта в Обнинске Калужской области. Компания обеспечила десять автобусов интеллектуальными приборами

Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС В калужском Обнинске завершился проект по оснащению коммунальной техники города мониторингом транспорта O

Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске оезда и учета пассажиров, сервис пополнения транспортных карт, оборудование транспортных средств. В Обнинске достигнуты рекордные результаты по оперативному подключению к системе ЕИРЦ управляющ

МТС запустила сеть LTE в Обнинске Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске в г. Обнинске Калужской области сети стандарта 4G, которая обеспечивает интернет-доступ на скорост

В Обнинске состоится круглый стол по социальной роли телекоммуникаций иональный круглый стол «ИКТ для равных возможностей» в одном из ведущих наукоградов России — городе Обнинске. Формирование информационного общества и достижение равного доступа всех слоев насел

В Обнинске обсудят социальную роль ИКТ иональный круглый стол «ИКТ для равных возможностей» в одном из ведущих наукоградов России — городе Обнинске. Формирование информационного общества и достижение равного доступа всех слоев насел

МТС и администрация Калужской области создают центр молодежных инноваций в Обнинске илиала Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ (Института Атомной Энергетики) в городе Обнинске. Стороны намерены взаимодействовать в развитии профессионального образования, науки

«Яндекс» представил новую поисковую программу «Обнинск» Новая поисковая программа компании «Яндекс», «Обнинск», вышла из стадии бета-тестирования, новый алгоритм уже обрабатывает гео-независимые

В Обнинске строится очередной центр адронной терапии Как сообщает "Российская газета", в Обнинске строится Центр адронной терапии с применением протонов, нейтронов и ионов углерода. Об этом корреспонденту "РГ" сказал директор Медицинского радиологического научного центра РАМН акаде

Дмитрий Медведев посетил компьютерный завод Kraftway в Обнинске Президент России Дмитрий Медведев посетил сегодня завод Kraftway Corporation в Обнинске, который производит персональные компьютеры, рабочие станции, моноблоки, серверы, системы хранения данных, информационные киоски, оборудование для образовательных учреждений для детей

В Обнинске проходит Международная конференция по учету, контролю и физической защите ядерных материалов Как сообщает пресс-служба Росатома, 19 октября в Обнинске начала работу IV Международная конференция по учету, контролю и физической защите ядерных материалов (MPC&A-2009). Ее организовал Государственный научный центр РФ - Физико-энергетическ

В Обнинске создан учебно-методический центр ИТ образования ма, 1 февраля 2009 года в составе НОУ «Центральный институт повышения квалификации» ( НОУ «ЦИПК», г.Обнинск) создан учебно-методический центр ИТ образования, который выступает в качестве корпор

Первая в мире АЭС 4-го поколения будет построена в Обнинске ны», входящим в группу компаний «Базовый Элемент», и Государственной корпорацией «Росатом». Тогда в Обнинске, на промышленной площадке ФЭИ начнется строительство первой в мире АЭС четвертого по

В Обнинске прошла конференция по физике лазеров с ядерной накачкой Как сообщает пресс-служба Росатома, в Обнинске с 18 по 21 сентября прошла IV Международная научно-техническая конференция «Физика лазеров с ядерной накачкой и импульсные реакторы» (ЛЯН-ИР-2007). Среди ее организаторов Федеральное а

Зачем России компьютерные заводы? компьютеров и ноутбуков. Из наиболее заметных в ИТ-среде событий выделим открытие завода Kraftway в Обнинске. Реализация подобных проектов требует многомиллионных инвестиций и глубокого анализа

В Обнинске открылся завод по сборке компьютеров В Обнинске (Калужская область) открылся завод по промышленной сборке компьютеров, сообщает РБК. Российский производитель компьютерного и серверного оборудования Kraftway объявил о вводе в эксплуа

Kraftway запустит завод по сборке компьютеров в Обнинске Компания Kraftway планирует запустить в промышленную эксплуатацию завод по сборке компьютеров в Обнинске (Калужская область) в июне 2007 г. Об этом в Москве журналистам сообщил гендиректор компании Алексей Кравцов. По его словам, строительство производственно-логистического комплекса было

Физико-технические проблемы лучевой терапии обсудили в Обнинске 21-22 сентября в Обнинске прошла научная конференция, посвященная физико-техническим проблемам гарантии качества лучевой терапии. Организатором конференции выступил Медицинский радиологический научный центр РАМ

Физико-технические проблемы лучевой терапии обсудили в Обнинске 21-22 сентября в Обнинске прошла научная конференция, посвященная физико-техническим проблемам гарантии качества лучевой терапии. Организатором конференции выступил Медицинский радиологический научный центр РАМ

Kraftway запустит первую очередь завода в Обнинске в конце 2006 г. Компания Kraftway запустит первую очередь завода по сборке компьютеров в Обнинске Калужской области в конце 2006 г. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на руководителя департамента канальных продаж компании Владимира Ахтырского. По его словам, ст

Север согреют дешевым ядерным теплом В наукограде Обнинске так же предлагается создать образовательный международный Университет по развитию ат

Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды" ых навыков и знаний, но, к сожалению, после выборов что-то не заладилось в первом из наукоградов г. Обнинске. Мэр, избранный в конце 2000 года, начал с увольнения многих сотрудников администрац