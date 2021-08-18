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Россия
ЦФО
Калужская область
Обнинск

Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск


18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 3
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 2
18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD 1
08.10.2019 Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
29.07.2019 Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону 2
11.06.2019 МТС подписала соглашения по развитию цифровой экономики на сумму 24 млрд рублей 1
07.06.2019 «Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний 1
06.03.2019 Минстрой России одобрил 7 заявок на включение в пилоты по «Умному городу» 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 1
15.02.2018 «Базальт СПО» открыла подразделения в Санкт-Петербурге и Саратове 1
14.09.2017 Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию 3
20.02.2017 МТС ускорила мобильный интернет для жителей Калужской области 2
01.02.2017 МТС объявила итоги развитии сети 4G в Калужской области в 2016 году 2
09.12.2016 ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года 2
22.08.2016 «Техносерв» модернизировал СХД одного из крупнейших в мире хранилищ гидрометеоинформации 1
19.08.2016 Для оцифровки климатических архивов РФ задействуют отечественные робосканеры 1
01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС 5
30.09.2015 «МегаФон» расширил 4G-покрытие в Калужской области 1
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 1
03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом 2
08.06.2015 Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 2
18.05.2015 Выдача SIM-карт Yota стартует еще в четырех городах 3
24.03.2015 Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК 1
11.02.2015 Kraftway выпустил защищенный планшет для чиновников 1
06.02.2015 ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом» 2
11.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в восьми городах 1
28.11.2014 Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске 3
28.11.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует ещё в пяти городах 1
14.11.2014 Yota начинает продавать красивые номера 1
05.08.2014 SIM-карты оператора Yota появились в 20 городах России 1

Публикаций - 121, упоминаний - 170

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 307 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 15
Microsoft Corporation 12409 7
HP Inc. 3208 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 6
Samsung Electronics 6088 5
Intel Corporation 4546 5
Oracle Corporation 3602 5
Yota - Скартел 623 5
Cisco Systems 2298 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 366 4
Yandex - Яндекс 4188 4
Армада 314 3
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 57 3
Ростех - Ростехнологии 2238 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 3
Скай Линк - Skylink 650 3
K-Systems - К-Системс 55 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 3
IBM 3892 3
Ланит ГК 1222 2
Открытые технологии 240 2
АФК Система ПАО 1148 2
3Q 38 2
Lenovo Group 1700 2
Aquarius - Аквариус 223 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Acer Group 1452 2
HDS - Hitachi Data Systems 301 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 419 2
Микрон - Micron 385 2
Fujitsu 792 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 303 2
Калуга Астрал 41 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 303 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 220 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Юнистрим - Unistream 169 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 2
Связной ГК 935 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 93 2
МДМ Банк 151 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Stada 16 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 146 1
Р-Фарм 21 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
Туполев ПАО 17 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Кристалл ТЦ 1 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
Планета ТРЦ 2 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Proton Therapy Development s.r.o. 1 1
Сбер Еаптека 8 1
Авиапарк ТРЦ 3 1
Единая транспортная карта 12 1
Мострансавто 60 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Держава АКБ 15 1
Volvo Cars 157 1
Почта России ПАО 1631 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
СберЛогистика 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 219 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Росгосстрах 192 1
Credit Suisse 74 1
Альфа-Банк 1157 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 31 1
McDonald’s - Макдоналдс 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 94 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Правительство РФ 2264 2
Президент Российской Федерации 1460 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
Правительство Московской области 49 1
Музей Космонавтики 3 1
Роснано 456 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 217 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 24 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 15 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 58 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 24 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 317 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Счётная палата РФ 473 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 88 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
Руссофт - Russoft 271 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 160 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1265 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 357 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1211 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ИТ-аутсорсинг 703 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
3G - Стандарт мобильной связи 3920 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Workflow - Поток работ 60 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 187 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 393 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 75 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 51 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 260 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 166 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 206 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 43 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 178 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 104 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 55 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 589 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 326 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 349 1
Google Android 10773 8
СПАРК-Интерфакс 107 6
Apple iOS 5750 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 5
Linux OS 4553 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 309 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 3
Microsoft Windows 10 7196 3
Yota SIM-карты 15 2
ЭЛАР Саперион 22 2
Сбербанк Инвестор - СберИнвестор 5 2
Ланит Treolan Irbis 68 2
МТС Дети в интернете 9 2
Microsoft Skype 1570 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 156 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 301 1
Java - Язык программирования 1258 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 219 1
Intel Itanium 93 1
Omnicomm Online 55 1
Samsung QE - Серия телевизоров 7 1
Apple - App Store 2205 1
Oracle СУБД 35 1
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 12 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Intel Core 2 Duo 352 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Intel Nehalem - микроархитектура процессоров 62 1
МТС 3G-сеть 87 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 61 1
Microsoft Exchange 719 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 57 1
Apache HTTP Server 236 1
Кравцов Алексей 22 7
Иванов Сергей 197 5
Юсупов Ренат 82 5
Сморгонский Анатолий 37 4
Шерейкин Максим 15 4
Рейман Леонид 575 4
Попов Алексей 322 3
Рудычева Наталья 81 3
Марьясов Игорь 18 3
Кржешовская Юлия 14 2
Никифоров Николай 1127 2
Артамонов Анатолий 10 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Медведев Дмитрий 1459 2
Розинкова Татьяна 1 1
Арковой Игорь 1 1
Покровский Иван 51 1
Фомина Алена 5 1
Потапов Сергей 29 1
Хоббит Сергей 2 1
Розинков Павел 1 1
Державин Дмитрий 1 1
Эскин Сергей 26 1
Сорокин Сергей 9 1
Романов Евгений 4 1
Синельников Евгений 5 1
Савин Сергей 76 1
Михайлов Алексей 39 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Андреев Сергей 40 1
Приданцев Сергей 104 1
Самойленко Максим 65 1
Панин Александр 7 1
Кочуров Александр 1 1
Карпачев Александр 5 1
Кузовкин Алексей 88 1
Умряева Татьяна 15 1
Рылов Дмитрий 45 1
Михеев Андрей 6 1
Емельянов Станислав 62 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 55
Россия - ЦФО - Калужская область 605 50
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 330 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 19
Россия - СФО - Новосибирск 2140 17
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 226 14
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 187 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 10
Россия - ПФО - Казань 1596 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 9
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 9
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Россия - УФО - Екатеринбург 2223 8
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 226 8
Россия - ЦФО - Тульская область 779 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 7
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 7
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 201 7
Украина 3765 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 216 7
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 168 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 6
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 211 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 116 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 273 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 5
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Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 294 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 4
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 44 2
Вторая мировая война 347 2
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 1
ЕСН - Единый социальный налог 74 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 287 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 4
Прайм - Агентство экономической информации 611 3
Ведомости 260 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
CNews Analytics 2239 6
Gartner 2285 4
IDC - International Data Corporation 2892 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 418 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 140 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 70 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
Академгородок Новосибирск 33 1
Обнинский атомный марафон 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
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Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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