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Россия ЦФО Калужская область Обнинск

Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск

СОБЫТИЯ


05.05.2026 Grand Line и «Деснол» запустили проект цифровой трансформации ТОиР на заводе «Металлист» в Обнинске

ровой системы управления производственными активами для завода «Металлист», который входит в состав холдинга Grand Line — производителя строительных материалов. Проект стартовал с пилотной площадки в Обнинске, где будет создана единая база оборудования, стандартизированы процессы планирования ремонтов и заложена основа для тиражирования решения еще на 12 заводах холдинга. Об этом CNews сооб
05.12.2025 «Росатом» внедрил искусственный интеллект в систему управления ЖКХ Обнинска

ского управления инженерными системами на объекте. РИР в рамках концессионного соглашения с городом Обнинск, реализует проект по модернизации и цифровой трансформации объектов ЖКХ – теплоснабже
23.05.2025 ИИ обеспечит городской комфорт первого наукограда России Обнинска

NtechLab внедрил систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в Обнинске в Калужской области. Комплекс будет следить за поддержанием безопасного и комфортног
12.07.2024 Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске

ктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) ввел в опытную эксплуатацию ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт и подключил систему диспетчеризации для электробусов в автобусном парке Обнинска. Sitronics Electro установил в автобусном парке «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» однокупольную ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт. Станция позволяет

20.02.2023 Автобусы Обнинска обкатывают умные технологии

ал можно расширять в зависимости от потребностей дорожной обстановки и пассажиров. Умные автобусы в Обнинске хороший пример того, как технологии могут служить на пользу человека. Уверена, горож
15.08.2022 В Обнинске появились первые умные автобусы

икационных сервисов, объявляет о реализации первого этапа проекта умного общественного транспорта в Обнинске Калужской области. Компания обеспечила десять автобусов интеллектуальными приборами

01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС

В калужском Обнинске завершился проект по оснащению коммунальной техники города мониторингом транспорта O
28.11.2014 Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске

оезда и учета пассажиров, сервис пополнения транспортных карт, оборудование транспортных средств. В Обнинске достигнуты рекордные результаты по оперативному подключению к системе ЕИРЦ управляющ
25.11.2013 МТС запустила сеть LTE в Обнинске

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске в г. Обнинске Калужской области сети стандарта 4G, которая обеспечивает интернет-доступ на скорост
30.01.2013 В Обнинске состоится круглый стол по социальной роли телекоммуникаций

иональный круглый стол «ИКТ для равных возможностей» в одном из ведущих наукоградов России — городе Обнинске. Формирование информационного общества и достижение равного доступа всех слоев насел
24.01.2013 В Обнинске обсудят социальную роль ИКТ

иональный круглый стол «ИКТ для равных возможностей» в одном из ведущих наукоградов России — городе Обнинске. Формирование информационного общества и достижение равного доступа всех слоев насел
10.10.2011 МТС и администрация Калужской области создают центр молодежных инноваций в Обнинске

илиала Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ (Института Атомной Энергетики) в городе Обнинске. Стороны намерены взаимодействовать в развитии профессионального образования, науки

13.09.2010 «Яндекс» представил новую поисковую программу «Обнинск»

Новая поисковая программа компании «Яндекс», «Обнинск», вышла из стадии бета-тестирования, новый алгоритм уже обрабатывает гео-независимые

11.06.2010 В Обнинске строится очередной центр адронной терапии

Как сообщает "Российская газета", в Обнинске строится Центр адронной терапии с применением протонов, нейтронов и ионов углерода. Об этом корреспонденту "РГ" сказал директор Медицинского радиологического научного центра РАМН акаде
29.04.2010 Дмитрий Медведев посетил компьютерный завод Kraftway в Обнинске

Президент России Дмитрий Медведев посетил сегодня завод Kraftway Corporation в Обнинске, который производит персональные компьютеры, рабочие станции, моноблоки, серверы, системы хранения данных, информационные киоски, оборудование для образовательных учреждений для детей

20.10.2009 В Обнинске проходит Международная конференция по учету, контролю и физической защите ядерных материалов

Как сообщает пресс-служба Росатома, 19 октября в Обнинске начала работу IV Международная конференция по учету, контролю и физической защите ядерных материалов (MPC&A-2009). Ее организовал Государственный научный центр РФ - Физико-энергетическ
03.02.2009 В Обнинске создан учебно-методический центр ИТ образования

ма, 1 февраля 2009 года в составе НОУ «Центральный институт повышения квалификации» ( НОУ «ЦИПК», г.Обнинск) создан учебно-методический центр ИТ образования, который выступает в качестве корпор
09.09.2008 Первая в мире АЭС 4-го поколения будет построена в Обнинске

ны», входящим в группу компаний «Базовый Элемент», и Государственной корпорацией «Росатом». Тогда в Обнинске, на промышленной площадке ФЭИ начнется строительство первой в мире АЭС четвертого по
28.09.2007 В Обнинске прошла конференция по физике лазеров с ядерной накачкой

Как сообщает пресс-служба Росатома, в Обнинске с 18 по 21 сентября прошла IV Международная научно-техническая конференция «Физика лазеров с ядерной накачкой и импульсные реакторы» (ЛЯН-ИР-2007). Среди ее организаторов Федеральное а
21.09.2007 Зачем России компьютерные заводы?

компьютеров и ноутбуков. Из наиболее заметных в ИТ-среде событий выделим открытие завода Kraftway в Обнинске. Реализация подобных проектов требует многомиллионных инвестиций и глубокого анализа
06.06.2007 В Обнинске открылся завод по сборке компьютеров

В Обнинске (Калужская область) открылся завод по промышленной сборке компьютеров, сообщает РБК. Российский производитель компьютерного и серверного оборудования Kraftway объявил о вводе в эксплуа
01.03.2007 Kraftway запустит завод по сборке компьютеров в Обнинске

Компания Kraftway планирует запустить в промышленную эксплуатацию завод по сборке компьютеров в Обнинске (Калужская область) в июне 2007 г. Об этом в Москве журналистам сообщил гендиректор компании Алексей Кравцов. По его словам, строительство производственно-логистического комплекса было
21.09.2006 Физико-технические проблемы лучевой терапии обсудили в Обнинске

21-22 сентября в Обнинске прошла научная конференция, посвященная физико-техническим проблемам гарантии качества лучевой терапии. Организатором конференции выступил Медицинский радиологический научный центр РАМ
21.09.2006 Физико-технические проблемы лучевой терапии обсудили в Обнинске

21-22 сентября в Обнинске прошла научная конференция, посвященная физико-техническим проблемам гарантии качества лучевой терапии. Организатором конференции выступил Медицинский радиологический научный центр РАМ
14.09.2006 Kraftway запустит первую очередь завода в Обнинске в конце 2006 г.

Компания Kraftway запустит первую очередь завода по сборке компьютеров в Обнинске Калужской области в конце 2006 г. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на руководителя департамента канальных продаж компании Владимира Ахтырского. По его словам, ст
19.08.2003 Север согреют дешевым ядерным теплом

В наукограде Обнинске так же предлагается создать образовательный международный Университет по развитию ат
16.08.2002 Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"

ых навыков и знаний, но, к сожалению, после выборов что-то не заладилось в первом из наукоградов г. Обнинске. Мэр, избранный в конце 2000 года, начал с увольнения многих сотрудников администрац
31.05.2002 В Обнинске строят технопарк

Мы хотим создать наиболее благоприятные, комфортные условия для деятельности компании "Крафтвей" в Обнинске", - отметил мэр города Обнинска Игорь Миронов. Как рассказал г-н Миронов корреспонде

Публикаций - 232, упоминаний - 283

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Microsoft Corporation 25775 11
Intel Corporation 12811 9
HP Inc. 5883 8
Oracle Corporation 7074 8
МегаФон 10742 7
Cisco Systems 5372 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 7
Samsung Electronics 11064 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 5
Ростелеком 10948 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
K-Systems - К-Системс 140 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 4
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Rover - RoverComputers 423 3
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
SAP SE 5601 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
SAS Institute 1082 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Наукоград - технопарк 156 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 4
М Банк - Мосстройэкономбанк 17 4
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 2
Stada - Hemofarm - Хемофарм 5 2
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 2
Северсталь ПАО - Северсталь Стальные Решения 2 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Альфа-Банк 1979 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 2
Сбер - СберЛогистика 74 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
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