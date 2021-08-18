Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Калужская область
Обнинск
Публикаций - 121, упоминаний - 170
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравцов Алексей 22 7
|Иванов Сергей 197 5
|Юсупов Ренат 82 5
|Сморгонский Анатолий 37 4
|Шерейкин Максим 15 4
|Рейман Леонид 575 4
|Попов Алексей 322 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Марьясов Игорь 18 3
|Кржешовская Юлия 14 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Артамонов Анатолий 10 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Розинкова Татьяна 1 1
|Арковой Игорь 1 1
|Покровский Иван 51 1
|Фомина Алена 5 1
|Потапов Сергей 29 1
|Хоббит Сергей 2 1
|Розинков Павел 1 1
|Державин Дмитрий 1 1
|Эскин Сергей 26 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Романов Евгений 4 1
|Синельников Евгений 5 1
|Савин Сергей 76 1
|Михайлов Алексей 39 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Андреев Сергей 40 1
|Приданцев Сергей 104 1
|Самойленко Максим 65 1
|Панин Александр 7 1
|Кочуров Александр 1 1
|Карпачев Александр 5 1
|Кузовкин Алексей 88 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Михеев Андрей 6 1
|Емельянов Станислав 62 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 4
|Прайм - Агентство экономической информации 611 3
|Ведомости 260 1
|Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru