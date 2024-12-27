Р-Фарм ГК R-Pharm Group
Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. В структуру «Р-Фарм» входят 9 высокотехнологичных производственных площадок, каждая из которых отвечает международным стандартам качества. Группой компаний заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с мировыми производителями фармацевтической продукции и медицинской техники. Одним из важнейших направлений деятельности группы являются исследования и разработки лекарственных средств. В портфель группы входит более чем 20 наукоёмких продуктов, многие из которых способны в будущем внести серьёзный вклад в усиление борьбы против ряда социально значимых заболеваний. «Р-Фарм» занимается организацией социально значимых проектов, направленных на повышение осведомленности об опасных заболеваниях, профилактику здорового образа жизни, совершенствование системы образования и воспитание нового поколения лидеров фармацевтической отрасли.
"АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ" Татьяна Петрухина, Руководитель отдела внешнего и дистанционного обучения, Р-Фарм, данные 2024 года
Р-Фарм ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 4
|Репик Алексей 6 4
|Буздалин Антон 6 3
|Шадаев Максут 1008 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Дубин Михаил 47 1
|Харитонов Антон 12 1
|Глушков Иван 9 1
|Шаров Владимир 32 1
|Капцов Артем 3 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Волошин Александр 13 1
|Волож Аркадий 251 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Пак Олег 112 1
|Петунин Алексей 58 1
|Качанов Олег 114 1
|Черкашин Павел 38 1
|Басов Максим 3 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Салмин Виталий 1 1
|Голубицкий Евгений 4 1
|Смирнов Евгений 36 1
|Роднянский Евгений 6 1
|Юрьев Илья 47 1
|Тотмакова Софья 14 1
|Игнатьева Нелли 2 1
|Полехин Виталий 3 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Нигматуллин Руслан 4 1
|Шотова Ирина 3 1
|Соломин Сергей 1 1
|Карпов Федор 1 1
|Массух Илья 231 1
|Рынсков Олег 1 1
|Иванов Роман 21 1
|Сорокин Максим 16 1
|Forbes - Форбс 817 1
|Ведомости 996 1
|АиФ - Аргументы и факты 46 1
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