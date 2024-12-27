Р-Фарм ГК - R-Pharm Group

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. В структуру «Р-Фарм» входят 9 высокотехнологичных производственных площадок, каждая из которых отвечает международным стандартам качества. Группой компаний заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с мировыми производителями фармацевтической продукции и медицинской техники. Одним из важнейших направлений деятельности группы являются исследования и разработки лекарственных средств. В портфель группы входит более чем 20 наукоёмких продуктов, многие из которых способны в будущем внести серьёзный вклад в усиление борьбы против ряда социально значимых заболеваний. «Р-Фарм» занимается организацией социально значимых проектов, направленных на повышение осведомленности об опасных заболеваниях, профилактику здорового образа жизни, совершенствование системы образования и воспитание нового поколения лидеров фармацевтической отрасли.

"АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ" Татьяна Петрухина, Руководитель отдела внешнего и дистанционного обучения, Р-Фарм, данные 2024 года