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Р-Фарм ГК R-Pharm Group

Р-Фарм ГК - R-Pharm Group

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. В структуру «Р-Фарм» входят 9 высокотехнологичных производственных площадок, каждая из которых отвечает международным стандартам качества. Группой компаний заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с мировыми производителями фармацевтической продукции и медицинской техники. Одним из важнейших направлений деятельности группы являются исследования и разработки лекарственных средств. В портфель группы входит более чем 20 наукоёмких продуктов, многие из которых способны в будущем внести серьёзный вклад в усиление борьбы против ряда социально значимых заболеваний. «Р-Фарм» занимается организацией социально значимых проектов, направленных на повышение осведомленности об опасных заболеваниях, профилактику здорового образа жизни, совершенствование системы образования и воспитание нового поколения лидеров фармацевтической отрасли.

 

 

 

"АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ" Татьяна Петрухина, Руководитель отдела внешнего и дистанционного обучения, Р-Фарм, данные 2024 года


27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России 1
23.08.2024 Фармацевтическая компания «Р-Фарм» управляет отпусками в Directum HR Pro 1
17.05.2024 «Сбер» и «Р-Фарм» разработали ИИ-решение для повышения скорости разработки лекарственных препаратов 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
11.07.2022 Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода 1
08.09.2021 ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V» 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
18.02.2021 На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 2
30.08.2018 ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств 1
09.08.2018 Navicon сообщил о росте выручки от бизнес-аналитики на 198% 1
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» 1
11.05.2018 ГК «Р-Фарм» внедрила «Авансовые отчеты» на базе Directum 5
17.10.2017 «Р-Фарм» внедрила SAP ERP в производство современных лекарственных средств 1
20.04.2017 Navicon представила облачное CRM-решение для выездного сервисного обслуживания 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1
10.03.2017 Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
19.10.2016 Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике 1
13.07.2016 Navicon внедрил CRM-систему в «Р-Фарм» 2
03.03.2016 «Р-Фарм» подтвердила компетенции Navicon в фармацевтической отрасли 3
27.07.2015 «Р-Фарм» создает единую систему управления производством на базе SAP ERP 2
15.06.2015 «Р-Фарм» внедрила ECM-систему Directum 1
17.04.2007 "Ростелеком" объединил региональные аптеки ЦФО 1

Публикаций - 27, упоминаний - 36

Р-Фарм ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 6
Navicon - Навикон 284 6
Directum - Директум 1089 4
SAP SE 5277 4
Biocad - Биокад 78 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Akelon - Акелон 31 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Ростелеком 9700 2
8213 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Qlik - QlikTech 160 1
ТрекМарк 6 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Huawei 3933 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 9 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Миранда-Медиа 59 1
МегаФон 8805 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Сател 125 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Монолит-Инфо 121 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 4
AstraZeneca - АстраЗенека 53 4
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 3
Фармстандарт АО 40 3
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 3
Сбер - Еаптека 33 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
Герофарм - Geropharm 10 2
Сбер - СберЛогистика 63 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Протек - Центр внедрений 56 2
Русагро Группа Компаний 277 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Юнифарм - Unipharm 11 2
Bayer AG - Байер 83 2
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 2
Stada - Hemofarm - Хемофарм 4 2
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Stada 25 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
R-Pharm Overseas 1 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Газпром нефть 618 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Инвитро - Invitro 70 1
Genotek - Генотек 14 1
AltaIR Capital 14 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 11
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 33 3
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 4
Navicon Pharma CRM 12 4
Navicon Pharma BI 20 3
Сбер - СберПрайм 45 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Microsoft Azure 1408 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Microsoft Dynamics 1175 2
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 2
Navicon Hermes 3 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 2
Microsoft Office 3734 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Resco Mobile CRM 5 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
Huawei Smartli ИБП 2 1
Directum СЭД - ECM-система 293 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 3 1
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 1
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 18 1
Navicon FieldOne 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 7 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Siemens FiberSIM 3 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 66 1
Top Systems T-Flex PLM 17 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
OSIsoft PI System 10 1
Мобильный обходчик 18 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Путин Владимир 3171 4
Репик Алексей 6 4
Буздалин Антон 6 3
Шадаев Максут 1008 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Дубин Михаил 47 1
Харитонов Антон 12 1
Глушков Иван 9 1
Шаров Владимир 32 1
Капцов Артем 3 1
Биккулова Гульнара 23 1
Волошин Александр 13 1
Волож Аркадий 251 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Пак Олег 112 1
Петунин Алексей 58 1
Качанов Олег 114 1
Черкашин Павел 38 1
Басов Максим 3 1
Рябенький Игорь 17 1
Салмин Виталий 1 1
Голубицкий Евгений 4 1
Смирнов Евгений 36 1
Роднянский Евгений 6 1
Юрьев Илья 47 1
Тотмакова Софья 14 1
Игнатьева Нелли 2 1
Полехин Виталий 3 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
Овчинский Владислав 228 1
Дегтев Геннадий 255 1
Ефимов Владимир 144 1
Нигматуллин Руслан 4 1
Шотова Ирина 3 1
Соломин Сергей 1 1
Карпов Федор 1 1
Массух Илья 231 1
Рынсков Олег 1 1
Иванов Роман 21 1
Сорокин Максим 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 8
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Индия - Bharat 5432 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Турция - Турецкая республика 2351 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Япония 13282 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ЦФО - Костромская область 403 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Кипр - Республика 550 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Германия - Бавария 70 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
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